Георги Пеев: Сериозни проблеми в НКЖИ и БДЖ показва първоначалната оценка на транспортния сектор

Сериозни проблеми в НКЖИ и БДЖ показва първоначалната оценка на транспортния сектор, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на брифинг в сградата на ведомството, на който представи ръководния екип на министерството и отчете предприетите действия през първите 30 дни от управлението.

Пеев посочи, че заедно със заместник-министрите е започнал работа по изготвянето на ясна програма с конкретни срокове и приоритети, след като е била направена първоначална оценка на състоянието на сектора, изброи БТА.

По думите му Министерството на транспорта и съобщенията е едно от най-мащабните ведомства в държавата, с множество структури, предприятия и дружества, а най-сериозните проблеми към момента са концентрирани в железопътния транспорт и „Български пощи“.

Министърът съобщи, че в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „БДЖ - Пътнически превози“, „БДЖ - Товарни превози“ и „Български пощи“ са назначени специализирани одити. Те трябва да приключат в рамките на 45 дни, след което ще бъдат подготвени конкретни програми за оздравяване и нормализиране на работата.

По отношение на НКЖИ Пеев заяви, че е бил изненадан както от мащаба на компанията, така и от натрупаните проблеми. Той отбеляза, че през последните години по европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро.

В същото време НКЖИ администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, а част от проектите, стартирали още през периода 2015-2017 година, все още не са приключили.

Министърът посочи, че по европейски проекти са поети ангажименти за около 765 млн. евро без осигурено финансиране. Той даде примери за забавени с години договори, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура, включително за доставка на баласт за железния път.

„За нас е крайно недопустимо три години да не може да бъде сключен договор, свързан с безопасността“, каза Пеев.

По думите му са установени и случаи, при които са стартирани инфраструктурни проекти без приключили отчуждителни процедури, без необходимите археологически и геоложки проучвания и без налична проектна готовност. Това води до забавяния от години, последващи оскъпявания и необходимост от допълнителни средства за изпълнение на договорите, обясни министърът.

Той съобщи още, че са изплатени аванси за над 30 млн. евро по проекти, по които до момента не са извършени реални строителни дейности.

Пеев заяви, че повече от половината железопътна мрежа в страната функционира с временни или постоянни ограничения на скоростта под проектните параметри.

По думите му индексациите по строителните договори също създават проблеми, тъй като се изплащат по непрозрачен начин и без достатъчно средства за всички изпълнители.

Министърът коментира и състоянието на БДЖ. Той съобщи, че ще бъде извършен задълбочен анализ на необходимостта от съществуването на холдинговата структура в дружеството. „Не чух нито един съществен аргумент, който да обосновава съществуването на Холдинг БДЖ“, каза Пеев.

По думите му задълженията на „БДЖ - Пътнически превози“ са близо 30 млн. евро и създават риск за изпълнението на обществената услуга в железопътния транспорт.

Министърът обърна внимание и на лошото състояние на подвижния състав. Той отбеляза, че над 300 вагона, които продължават да се използват в железопътната мрежа, са произведени преди десетилетия.

Пеев предупреди за сериозен риск, свързан с поддръжката на електрическите мотрисни влакове „Сименс“, които изпълняват значителна част от пътническите превози в страната.

Той съобщи, че министерството и ръководството на БДЖ са предприели спешни действия за осигуряване на резервни части и техническа поддръжка, така че през летния сезон да не се стигне до сериозни затруднения в обслужването на пътниците.

По думите му вече са сключени договори за ремонт и профилактика на климатичните системи на част от вагоните, след като през последните години са възниквали проблеми при високи температури.

Министърът засегна и темата за новите влакове от производителите „Шкода“ и „Алстом“. Той обясни, че след доставката им ще бъдат необходими процедури по лицензиране, сертифициране, регистрация и обучение на персонала, поради което те няма да започнат незабавно работа по железопътната мрежа.

Пеев подчерта още, че държавата трябва да изгради необходимата инфраструктура за обслужване на новия подвижен състав, включително сервизни бази и специализирани съоръжения за поддръжка.

По отношение на „БДЖ - Товарни превози“ министърът заяви, че дружеството има задължения за над 60 млн. евро, като около 80 процента от тях са просрочени.

Според него компанията е поставена в неравностойна конкурентна среда, тъй като едновременно трябва да изпълнява всички изисквания към държавните дружества и да се конкурира с частни оператори.

Пеев предупреди и за сериозен риск от загуба на европейско финансиране. Той посочи, че по Програма „Транспортна свързаност“ към месец май са договорени около 80 процента от средствата, но реалното изпълнение е приблизително 27 процента.

Особено критично е състоянието на проекта за модернизация на железопътната линия София - Пловдив. По предварителни данни най-сериозен е проблемът по участъка Елин Пелин - Костенец, където има нужда от допълнително финансиране от над 205 млн. евро.

„Ще трябва да направим преструктуриране на проекта и на финансирането, така че да не загубим европейските средства“, каза министърът.