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Деница Сачева: Защо министрите на вътрешните работи в последно време искат да са повече инфлуенсъри

Деница Сачева: Защо министрите на вътрешните работи в последно време искат да са повече инфлуенсъри

17 Юли, 2026 20:32 382 18

  • деница сачева-
  • бюджет-
  • демерджиев

Разходите за социални услуги растат главоломно всяка година. 355% са нараснали разходите за хората с увреждания през последните 5-6 години. С темповете, с които вървим, бъдещите поколения няма да могат да си позволят да издържат, тези които не работят

Деница Сачева: Защо министрите на вътрешните работи в последно време искат да са повече инфлуенсъри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните 5 години служебни кабинети, доминирани от президента на практика са управлявали най-много, така че темата с наследството малко се изтърка. Нямат визия за управлението. Не сме видели програма за управление все още. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в НС Деница Сачева в предаването „Още от деня“ по БНТ.

В управлението, какъвто и бюджет да се наследява, трябва да се каже как ще продължим напред. Скоро ще видим визията на кабинета в Бюджет 2027 г., подчерта тя.

Тя разкритикува проектобюджета за 20206 г. „Почти 3 млрд. са заложени без да е описано за какво точно ще се харчи. Увеличават се осигурителните доходи, но се замразяват помощите за безработица. Тоест, орязваш права, без да дадеш други такива. Няма достатъчно предвидени разходи за развитие. Как си представяте яростна борба с олигархията, но в същото време орязвате администрацията. Това са противоречиви заявки“, изтъкна Сачева.

Във връзка с орязването на държавната администрация, бившият социален министър заяви: „Незаетите бройки служат за това да се изпълнява Закона за държавния служител, защото трябва да се закрият министерствата. Ако махнеш и допълнителното материално стимулиране, да видим колко хора ще отидат да работят. Невъзможно е да се говори така на едро. Трябва да действат по-разумно“.

По думите ѝ демографската статистика е стряскаща. „Разходите за социални услуги растат главоломно всяка година. 355% са нараснали разходите за хората с увреждания през последните 5-6 години. С темповете, с които вървим, бъдещите поколения няма да могат да си позволят да издържат, тези които не работят“, предупреди Сачева.

Според нея пенсиите, които не са свързани с принос към пенсионната система, трябва да се отделят от НОИ.

„Да, има проблеми, които са наследени, но в периода, в който сме управлявали, има и много свършено. Вместо да продължаваме с хвърлянето на обвинения, нека който иска да се изяви, да го направи. Има проблеми, които не могат повече да бъдат отлагани. Нека се състезаваме с идеи, не да търсим вина!“, призова зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в НС.

„Който иска да се занимава с политика, да го направи, който иска да хвърля обвинения, да се изявява на други поприща!“, добави тя.

По отношение на полетите на на Десислава Атанасова, Сачева заяви: „Г-н Демерджиев не извади достатъчно убедителна информация, а хвърчащи листа. Г-жа Атанасова показа документи, че това не е така. Защо министрите на вътрешните работи в последно време искат да са повече инфлуенсъри, не мога да кажа. Създаде се само хаос и манипулации. Лично аз открих досега 11 противоречия в думите на министър Демерджиев. Той продължава една сюжетна линия да се използва позицията за пиар“.

Външната политика вече е вътрешна за всички граждани, защото всичко зависи от нея – икономика, цени и т.н. От последните два дни имаме изключително противоречива информация по повод войната в Украйна и това не е добре, каза още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    В Украйна втори ден протести в 12 града срещу Зеленски.

    Коментиран от #6, #15

    20:34 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бою циганина

    6 1 Отговор
    30 години мафия а ся ще падне разплитане на безброй престъпления

    20:35 17.07.2026

  • 4 Тая пък колко министри е любила

    5 1 Отговор
    Че толкова се напъва
    Аут

    20:37 17.07.2026

  • 5 Робот

    0 2 Отговор
    Екотероризмът срещу политиката е сблъсък между радикалния активизъм, целящ защита на околната среда, и държавните/корпоративните интереси ...!

    20:37 17.07.2026

  • 6 Луд умора няма

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Търтей, пишеш за да пишеш, това какво общо има по темата? Все едно да кажеш че с бюлетина 10 в ръка, съдружника ти не го подава на твоята жена.

    Коментиран от #9

    20:37 17.07.2026

  • 7 Време е

    4 0 Отговор
    Гербаджиите да започнат постепенно да защитатват Атанасова. Нали е техен кадър.

    20:39 17.07.2026

  • 8 Без майтап

    7 1 Отговор
    Някой да усеща някаква промяна в България. Сега чакаме и ВЛАДИ Горанов да започне да дава акъл.

    Коментиран от #14

    20:40 17.07.2026

  • 9 Да ама не

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Луд умора няма":

    Пише защото трябва да си уплътнява работното време.

    20:41 17.07.2026

  • 10 Яшар

    6 2 Отговор
    Сачева ,грешиш ..Демерджиев гледа да ви вкара в затвора ! Вкл прсе,тиква ..може онази свин.я от Монтана забравих и името ..и може би теб ..

    20:43 17.07.2026

  • 11 Давид

    4 1 Отговор
    С една дума от едната страна Борисов и пеевски и агенти на бившата дс срещу румен радев и ахмед доган и агенти на бившата дс от другата страна ;)

    20:45 17.07.2026

  • 12 Али Бека пак е отървал

    5 0 Отговор
    cвинeтo нагизденото да груичи по медиите.

    20:45 17.07.2026

  • 13 ЕвроБорисов

    2 0 Отговор
    Муцка е, нали? За един прияърл питам. Али, дето бега.

    20:46 17.07.2026

  • 14 Трагедия бате

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Без майтап":

    Има промяна, ама към още по-зле.

    20:46 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Защо още не!?.

    2 0 Отговор
    Гледа света на квадратчета от Сливенския .

    20:50 17.07.2026

  • 17 Кой за какво е дошъл

    1 1 Отговор
    Като изхарчат парите,ще се изнижат.Щом още може борчове,не моо ги пипнеш.

    20:51 17.07.2026

  • 18 Нерегистриран

    2 0 Отговор
    Защото ти ако си инфлуенсър ще сънуваме кошмари, добре се беше спотаила за известно време и моля те продължавай да го правиш не проявявай и инициативи!!’

    20:54 17.07.2026

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