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За Румен Радев партньорството с „Райнметал“ е пример за сътрудничеството с Германия

За Румен Радев партньорството с „Райнметал“ е пример за сътрудничеството с Германия

17 Юли, 2026 21:19 1 615 36

  • румен радев-
  • партньорство-
  • германия

Премиерът изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни

За Румен Радев партньорството с „Райнметал“ е пример за сътрудничеството с Германия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага (парламента) на Баден-Вюртемберг.

Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото.

В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“.

Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    6 2 Отговор
    Да и със Бош също...

    21:22 17.07.2026

  • 2 няма роби

    6 5 Отговор
    бою унищожи милиони

    Коментиран от #6

    21:22 17.07.2026

  • 3 Генетика

    8 3 Отговор
    Дръгливота магарица Радлева е обладана от расовият кон Пуклин. Отрочето на име Мулето Кацаров се кърми с народна кръвчица.

    21:23 17.07.2026

  • 4 Райнметал

    10 4 Отговор
    реши обаче , не е България , а в Хърватия да инвестира !

    Коментиран от #11

    21:23 17.07.2026

  • 5 Мууниии, ми той твоя Пулю на Сулю

    5 1 Отговор
    заяви оня ден, че уже евраци нет и с раХметала завода для порах не будет? Поредната нестиковка в плоските ви лъжите.

    21:23 17.07.2026

  • 6 Гробар

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "няма роби":

    Всичко ще е автоматизирано, няма нужда от роби. Важното е замърсителите да се изхвърлят на наша територия, а управляващите да прибират процент в джоба.

    21:25 17.07.2026

  • 7 "Бате Умен" на кой ше продаваме ....

    6 4 Отговор
    това огромно военно производство , нали не сме с Украйна вече?
    Ако ЕО каже, " НЬЕТ " , ко праим ....
    диктатурите Северна КОрея и Русия , от опит знаем , че произвеждат по ефтино???
    Да не стане така като стана с ""Ф-16" , ИМА ГИ НА ДОКУМЕНТ АМА НЕ ЛЕТЯТ, ЧЕ Е ПРЕКАЛЕНО СКЪПО!

    21:27 17.07.2026

  • 8 Цвете

    8 2 Отговор
    НАЛИ КАЗАХА, ЧЕ НЯМАЛО ПАРИ? КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА? А НЕ РАЗБРАХА ЛИ, ЧЕ ФИРМАТА ПОЕМА ВСИЧКО. РАЙНМЕТАЛ.КАКВО НЕСЪОТВЕСТВИЕ С ДУМИ И ДЕЛА.ОЛЕЛЕ.

    21:27 17.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин 🇧🇬

    8 5 Отговор
    " Заводът за барут " на Рейнметал в България е пример как Западът изпраща най-отровните си производства в чужбина , далеч от тях ..ощОтровени води , и отровени почви за земята , която ги приеме .

    21:32 17.07.2026

  • 11 Да бе ,да ! 😜

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Райнметал":

    Доколкото познавам хърватите , никога няма да си дадат земята за германските отрови ! Да следим , да видим !

    21:35 17.07.2026

  • 12 Възраждане

    8 5 Отговор
    Радев! Райнметал произвежда адски машини, предназначени да убиват млади руски мъже. ОСТАВКА

    Коментиран от #15

    21:36 17.07.2026

  • 13 срещи и банкети

    4 1 Отговор
    тъжен помен за така плодотворното пролетно партньорство с Райнметал, но за други страни е още по-плодотворно.

    Коментиран от #19

    21:37 17.07.2026

  • 14 Нали

    10 2 Отговор
    нямаше пари за завод. Тоя се оказа много гнусно човече

    21:43 17.07.2026

  • 15 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    Така е,затова ще допълним Адските им машини за убийство на млади руски мъже с Райско производство на машини убиващи и по-старичките руски мъже,щото и за тях сме Вражеска държава.

    21:44 17.07.2026

  • 16 Дядо от село

    8 2 Отговор
    Този, Руменчо, вярно страда от раздвоение на личността и се уплита като пате в кълчища... Едва вече някой го взима на сериозно..

    21:45 17.07.2026

  • 17 хахаха

    3 2 Отговор
    След толкова години от първата и втората световна отново сме с Германия. Само да не стане, като предните пъти.

    21:45 17.07.2026

  • 18 Цвете

    6 2 Отговор
    НАЛИ КАЗАХА, ЧЕ НЯМАЛО ПАРИ? КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА? А НЕ РАЗБРАХА ЛИ, ЧЕ ФИРМАТА ПОЕМА ВСИЧКО. РАЙНМЕТАЛ.КАКВО НЕСЪОТВЕСТВИЕ С ДУМИ И ДЕЛА.ОЛЕЛЕ.

    Коментиран от #20

    21:46 17.07.2026

  • 19 Стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "срещи и банкети":

    Щробъл нищо ли не е казал на тая среща

    21:49 17.07.2026

  • 20 Жълтопаважа още се правите на неразбрали

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    че блекрокрайхметал нищо не поема, освен собствеността и печалбите с мажоритарен начален дял от 51% и както винаги всичките негативи ще са за аборигените в територията.

    21:52 17.07.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Явно общата му е дала уроци как да си върти ъзъ

    21:55 17.07.2026

  • 22 ДОЛУ БКП РЕВОЛЮЦИЯТА ДА ЗАПОЧНЕ

    3 1 Отговор
    България се нарежда на едно от първите места от 230 страни в света по поквареност, показва публикувана съвсем наскоро класация на агенция “Блумбърг”, критериите са 4 - алкохолизъм (шести в света), тютюнопушене (втори в Европа), наркомании (трети в Европа) и хазарт (първи в Европа).
    За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
    Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ ПЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.

    21:56 17.07.2026

  • 23 РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА

    3 2 Отговор
    България се нарежда на едно от първите места от 230 страни в света по поквареност, показва публикувана съвсем наскоро класация на агенция “Блумбърг”, критериите са 4 - алкохолизъм (шести в света), тютюнопушене (втори в Европа), наркомании (трети в Европа) и хазарт (първи в Европа).
    За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
    Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.

    Коментиран от #25

    21:56 17.07.2026

  • 24 Диван Диван

    6 0 Отговор
    Радев като ви каже " Добро утро " погледнете на запад как залязва слънцето.

    Коментиран от #31

    22:00 17.07.2026

  • 25 бай Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА":

    Само руснаците са по-зле от нас.

    22:01 17.07.2026

  • 26 Анонимен

    3 3 Отговор
    Радев, нали нямаше да участваме в чужди конфликти, какво стана? Или всичкото бяха само предизборни обещания?

    За България ли мислиш или само за собствения си интерес?

    22:04 17.07.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор
    Нашата коza подписа или не декларацията от Киев😁

    22:04 17.07.2026

  • 28 Анонимен

    3 3 Отговор
    Бизнес с Германия щял да прави... от бизнес до бизнес има разлика, а това производство е загуба, а не инвестиция за България!

    Вместо да се застъпват за мир, политиците ни поощряват войната и застрашават държавата ни!

    22:07 17.07.2026

  • 29 Дзак

    3 1 Отговор
    Няма ли граждански проекти за производство?

    Коментиран от #34

    22:09 17.07.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Де е оня китайския крадевист просあия Госあ, да му настроя чакрите преди да го пратя да мръхти до 6 сутринта, че утре пак рано от зарана ще застъпва на боташката амбразура?

    22:13 17.07.2026

  • 31 Великия Везир

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Диван Диван":

    Да ама на изборите ви разгроми. Би ви като мече у дире

    22:17 17.07.2026

  • 32 Синя София

    1 0 Отговор
    Един зелен чорап решава съдбата на един народ,и тоз народ за заколение готов,по руски образец,или както е казал Пенчо Славейков не е народ а мърша

    22:24 17.07.2026

  • 33 Нали

    0 0 Отговор
    нямахме пари за партньорство?

    22:25 17.07.2026

  • 34 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дзак":

    за усукани пирони!

    22:27 17.07.2026

  • 35 Избирател

    1 0 Отговор
    Оттеглям си гласа и го давам за Коцето!

    22:29 17.07.2026

  • 36 Прави бизнес

    0 0 Отговор
    с Германия,но не военен!

    22:30 17.07.2026

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