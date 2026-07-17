За Румен Радев партньорството с „Райнметал“ е пример за сътрудничеството с Германия

Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага (парламента) на Баден-Вюртемберг.
Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.
Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото.
В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“.
Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
21:22 17.07.2026
2 няма роби
Коментиран от #6
21:22 17.07.2026
3 Генетика
21:23 17.07.2026
4 Райнметал
Коментиран от #11
21:23 17.07.2026
5 Мууниии, ми той твоя Пулю на Сулю
21:23 17.07.2026
6 Гробар
До коментар #2 от "няма роби":Всичко ще е автоматизирано, няма нужда от роби. Важното е замърсителите да се изхвърлят на наша територия, а управляващите да прибират процент в джоба.
21:25 17.07.2026
7 "Бате Умен" на кой ше продаваме ....
Ако ЕО каже, " НЬЕТ " , ко праим ....
диктатурите Северна КОрея и Русия , от опит знаем , че произвеждат по ефтино???
Да не стане така като стана с ""Ф-16" , ИМА ГИ НА ДОКУМЕНТ АМА НЕ ЛЕТЯТ, ЧЕ Е ПРЕКАЛЕНО СКЪПО!
21:27 17.07.2026
8 Цвете
21:27 17.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин 🇧🇬
21:32 17.07.2026
11 Да бе ,да ! 😜
До коментар #4 от "Райнметал":Доколкото познавам хърватите , никога няма да си дадат земята за германските отрови ! Да следим , да видим !
21:35 17.07.2026
12 Възраждане
Коментиран от #15
21:36 17.07.2026
13 срещи и банкети
Коментиран от #19
21:37 17.07.2026
14 Нали
21:43 17.07.2026
15 оня с коня
До коментар #12 от "Възраждане":Така е,затова ще допълним Адските им машини за убийство на млади руски мъже с Райско производство на машини убиващи и по-старичките руски мъже,щото и за тях сме Вражеска държава.
21:44 17.07.2026
16 Дядо от село
21:45 17.07.2026
17 хахаха
21:45 17.07.2026
18 Цвете
Коментиран от #20
21:46 17.07.2026
19 Стоян
До коментар #13 от "срещи и банкети":Щробъл нищо ли не е казал на тая среща
21:49 17.07.2026
20 Жълтопаважа още се правите на неразбрали
До коментар #18 от "Цвете":че блекрокрайхметал нищо не поема, освен собствеността и печалбите с мажоритарен начален дял от 51% и както винаги всичките негативи ще са за аборигените в територията.
21:52 17.07.2026
21 АГАТ а Кристи
21:55 17.07.2026
22 ДОЛУ БКП РЕВОЛЮЦИЯТА ДА ЗАПОЧНЕ
За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ ПЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.
21:56 17.07.2026
23 РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА
За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.
Коментиран от #25
21:56 17.07.2026
24 Диван Диван
Коментиран от #31
22:00 17.07.2026
25 бай Иван
До коментар #23 от "РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА":Само руснаците са по-зле от нас.
22:01 17.07.2026
26 Анонимен
За България ли мислиш или само за собствения си интерес?
22:04 17.07.2026
27 Гресирана ватенка
22:04 17.07.2026
28 Анонимен
Вместо да се застъпват за мир, политиците ни поощряват войната и застрашават държавата ни!
22:07 17.07.2026
29 Дзак
Коментиран от #34
22:09 17.07.2026
30 Данко Харсъзина
22:13 17.07.2026
31 Великия Везир
До коментар #24 от "Диван Диван":Да ама на изборите ви разгроми. Би ви като мече у дире
22:17 17.07.2026
32 Синя София
22:24 17.07.2026
33 Нали
22:25 17.07.2026
34 Има
До коментар #29 от "Дзак":за усукани пирони!
22:27 17.07.2026
35 Избирател
22:29 17.07.2026
36 Прави бизнес
22:30 17.07.2026