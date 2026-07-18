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Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът

Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът

18 Юли, 2026 11:05 962 26

  • пламен абровски-
  • кзк-
  • монопол

Земеделският министър обвини бившата КЗК за допуснатия монопол и обяви нови стандарти, които да покажат на българина какво реално купува

Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Години наред държавната политика в българското земеделие се е свеждала единствено до механично раздаване на субсидии, без да се търси конкурентоспособност. Днес секторът е изправен пред стряскаща реалност – огромна концентрация в млекопреработването, която застрашава цялото родно производство, както и напълно легален внос на продукти, продавани като българско саламурено сирене. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

„Земеделието отдавна не е онази романтика от детските ваканции на село”, категоричен е министър Абровски. По думите му от 2007 г. насам всеки министър е възприемал политиката просто като „даване на едни пари”.

Според министъра точно малките производители изпитват най-големи трудности, тъй като нямат достъп до пазара. Той допълва, че големите преработватели отказват да изкупуват суровината им, оправдавайки се с транспортните разходи. За да се промени това, управляващите от „Прогресивна България” вече са внесли законопроект за регулиране на т.нар. взаимоспомагателен фонд, който да канализира правилно средствата и да помага на животновъдите да намират пазари, а не да разчитат само на помощи.

Умишлен монопол: 70% от пазара в ръцете на една фирма

Според министъра най-сериозният проблем пред сектора обаче се оказва безпрецедентната концентрация на пазара. По повод данните, изнесени от заместник-председателя на КЗК Радомир Чолаков, че една компания държи 70% от преработката на мляко у нас, земеделският министър отговори с директни обвинения към бившите управляващи.

„Би трябвало да попитате самия господин Чолаков, защото неговата политическа партия ГЕРБ го е допуснала. Това е станало по времето на една Комисия за защита на конкуренцията, която беше доминирана от ГЕРБ. И това е абсолютно политическо неглижиране на сектора”, заяви Пламен Абровски, коментирайки как е допуснат подобен монопол

Попитан дали такова доминиращо положение може да се случи случайно или от нехайство, министърът е категоричен: „Няма как да се случи случайно и нехайно. Реално погледнато тази концентрация е търсена причина и начин, по който да се позволи. Доколкото си спомням от личните разговори, които съм имал, там идеята е била: „Разрешете ни ние да купим, ние ще направим инвестиции, за да бъде по-модерно, по-евтино”. Нито е по-модерно, нито е по-евтино. Просто някой, някъде по веригата е търсил причина, за да го разреши това нещо”.

Абровски очерта и най-големия риск за националното ни производство, произтичащ от решенията на старата КЗК: „Това нещо е изключително опасно. Когато си говоря с млекопроизводители, те ми казват така: В един прекрасен момент тази компания казва: „Аз ще фалирам млечния сектор в България!” Нали се сещате, че ако 70% от потреблението на мляко отива в тази компания, в момента, в който тя каже „Аз спирам да купувам 70% българско, аз започвам 50% да внасям от Гърция, от Румъния, от Чехия, от Германия, откъдето си искам” – тя може ли да фалира млечния сектор? Да, може. И тук вече отговорността е на тези, които са го разрешили”.

Министърът повдигна и друга тревожна тема – легалният отказ от регулация, който позволява саламурено сирене да се произвежда в чужбина, да се внася у нас и да се продава в кутии, които създават илюзията, че продуктът е български.

Стана ясно, че Министерството на земеделието планира въвеждането на нови български стандарти. Целта е ясна информираност на етикета – каква част от млякото в продукта е родно производство и каква е от внос, за да се гарантира, че българите консумират качествена храна, което пряко рефлектира върху здравеопазването.

"Кошница с грижа" и външната политика

Абровски отчете първия месец от инициативата "Кошница с грижа", към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виновни

    12 1 Отговор
    са овцете !

    11:06 18.07.2026

  • 2 Овчар

    23 0 Отговор
    Истинското кисело мляко е със срок на годност няколко дни , останалото е химия ..!

    Коментиран от #3

    11:12 18.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    2 дена и се вкисваше!! през зимата!!

    11:14 18.07.2026

  • 4 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    8 4 Отговор
    А, ето го лакея на Таки и ТИМ. Все руски мафиоти

    11:18 18.07.2026

  • 5 Тоя

    11 3 Отговор
    е слуга на мафията. По гнъсна стока не е била в министерски съвет. А, забпавих Калин Стоянов. От едно котило са.

    11:25 18.07.2026

  • 6 Пръцко

    12 2 Отговор
    А защо всички се ослушват и не кажат ясно коя е тази компания-монополист?!? Дали не е случайно Nestle, монополизирала дори и водата в половината свят? :(((

    11:28 18.07.2026

  • 7 Никой

    15 0 Отговор
    Кои са юнаците с тази млечна компания - защо не ги кажат. Ма то големата работа.

    Коментиран от #23

    11:28 18.07.2026

  • 8 Ти си

    11 0 Отговор
    министърче бре,хвани се у работа,не си коментатор бре,мазньо прогресивен!

    11:29 18.07.2026

  • 9 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Отдавна съм писал в този сайт,че Росен Карадимов е корумпиран герберски психопат,на който БСП му е търсила работа- лека, мека и доходна. За Чолаков какво да говорим- верен лакей на Боко, е и при това как да върви работата в КЗК, а получават по 8000 евро заплати без капка отговорност. Изгонете ги и двамата а също така подменете всички контролни органи назначени от старите управляващи.

    Коментиран от #19

    11:30 18.07.2026

  • 10 Ха сега де...

    9 0 Отговор
    За всичко е виновен някой с недостатъчна компетентност, който управляващите са назначили на отговорна длъжност, както продължават да правят и сега. В крайна смеак както и да се опитват да се измъкнат вината си остава тяхна. Без значение дали е Иван, Драган, регулатора, комисията, министерството или който и да е друг. В оновата на всичко стоят управляващите.

    11:31 18.07.2026

  • 11 Да питам троловете на Боташ

    11 1 Отговор
    Муни на Шиши кога ще погва олигарсите?

    Коментиран от #13

    11:32 18.07.2026

  • 12 Все някой....

    9 0 Отговор
    Ви е виновен некадърници и плямпачи.

    11:33 18.07.2026

  • 13 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да питам троловете на Боташ":

    Мунчо не е казвал, че ще се бори срещу олигарсите а С олигарсите и както се вижда по действията, ще се бори срещу пенсионери, майки, децата, социално слабите и работещите .

    Коментиран от #16

    11:42 18.07.2026

  • 14 Механик

    7 0 Отговор
    Вярвате ли, че този пълничък смукач е някакъв фактор?
    В България има една камара комисии, ведомства и експерти, плащани стабилно с държавна пара (+ квот си изкарат от корупцийка), които е силно нужно да бъдат закрити, разследвани и служителите им отправени където им е мястото за дълго време (с вкл. конфискация на имуществото)

    11:46 18.07.2026

  • 15 Край

    7 0 Отговор
    Само най глупавите не разбраха че концентрацията е естествения резултат от конкуренцията. На пазара оцеляват само най конкурентните и накрая … конкуренцията ИЗЧЕЗВА. Този процес върви във всички сектори на българската икономика. 90те години мислехме пазара за панацея - да ама НЕ.

    11:46 18.07.2026

  • 16 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Шишко вече овладя цялата власт в територията през кучкaтa си Муньо и старите червени люспи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в измамата Прогресивен Богаташ.

    За народа играта вече приключи или както се казва на новобълтаски "гейм оувър".

    11:47 18.07.2026

  • 17 Край

    6 0 Отговор
    Тоя може да играе добрият войник Швейк без грим нищо свястно не очаквайте от него.

    11:51 18.07.2026

  • 18 Добре!

    5 2 Отговор
    Добре бе, "прогресивно" нищожество, дето лижеш мръсния задн--к на омразния вече на цяла България кремълски лакей Фатмак Радню селяндурина! Добре, а ти досега за лимонада ли беше бе, "прогресивно" нищожество? Ти близо 20 годиин си доста навътре в Земеделското министерство и си участвал лично в престъпленията и грабежите и на правителствата на СИКаджийската мутра, и на служебните правителства на фатмак Радню! Ами, защо си мълчал и защо не си взел някакви мерки, а чак сега се усети, когато омразата на целокупния български народ се стовари със страшна сила върху фуражката с петолъчката на селяндурина Радню Радев! Наглец, та дрънка! Повече от наглец! Но най-големият англец е фатмак Радню!

    11:58 18.07.2026

  • 19 Петър

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Павел Пенев":

    Да комсомолецът Карадимов ББР КЗК навсякъде тотал щета и корупция.

    12:00 18.07.2026

  • 20 Защо?

    5 0 Отговор
    Защо се хилиш като пача бе, "прогресивно" нищожество?! Толкова ли ти е весело, че доунищожи селското ни стопанство с потресаващата си простащина, некадърност и корумпирана, мръсна персона?

    12:01 18.07.2026

  • 21 Мутри, мафиоти и олигарси

    2 1 Отговор
    Гръцка е компанията.
    Произвежда най доброто сирене в България, не като ментетата на мутрите -ВЕРЕЯ.
    Мутрите герболя повдигнваха въпроса, явно спряха да им плашат рентата - процентите.Тоя па мафиоз им спира цистерните с истинското мляко по границите, за да си отчете развалена продукция, като борба с марсиянц..

    12:07 18.07.2026

  • 22 Тома

    3 0 Отговор
    Най знатните овчари на виртуални стада са шайката на Винету.И всички ченгета като Зоров Маджаров и други бяха под шлифера на бати им боко тиквата.После не било верно че чекмеджето му се пълните всеки ден.

    12:18 18.07.2026

  • 23 Юнаците са

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    ОМК.

    12:32 18.07.2026

  • 24 Кокошето

    3 0 Отговор
    дупе е бившо и настоящо корумпе

    12:50 18.07.2026

  • 25 Въпрос

    2 0 Отговор
    Е, коя е тази фирма дето държи 70 %? Защо не се говори с имена, за да можем да избираме?

    12:51 18.07.2026

  • 26 70 % пълен монопол !!!

    0 0 Отговор
    Михаил и Димитриос Сарандис, които са собственици на „Обединена млечна компания“ (ОМК)

    Когато няма държава има само монополи !!!

    Навсякъде и във всичко ...

    А цените са без конкуренция .

    13:11 18.07.2026

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