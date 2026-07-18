Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът

Години наред държавната политика в българското земеделие се е свеждала единствено до механично раздаване на субсидии, без да се търси конкурентоспособност. Днес секторът е изправен пред стряскаща реалност – огромна концентрация в млекопреработването, която застрашава цялото родно производство, както и напълно легален внос на продукти, продавани като българско саламурено сирене. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

„Земеделието отдавна не е онази романтика от детските ваканции на село”, категоричен е министър Абровски. По думите му от 2007 г. насам всеки министър е възприемал политиката просто като „даване на едни пари”.

Според министъра точно малките производители изпитват най-големи трудности, тъй като нямат достъп до пазара. Той допълва, че големите преработватели отказват да изкупуват суровината им, оправдавайки се с транспортните разходи. За да се промени това, управляващите от „Прогресивна България” вече са внесли законопроект за регулиране на т.нар. взаимоспомагателен фонд, който да канализира правилно средствата и да помага на животновъдите да намират пазари, а не да разчитат само на помощи.

Умишлен монопол: 70% от пазара в ръцете на една фирма

Според министъра най-сериозният проблем пред сектора обаче се оказва безпрецедентната концентрация на пазара. По повод данните, изнесени от заместник-председателя на КЗК Радомир Чолаков, че една компания държи 70% от преработката на мляко у нас, земеделският министър отговори с директни обвинения към бившите управляващи.

„Би трябвало да попитате самия господин Чолаков, защото неговата политическа партия ГЕРБ го е допуснала. Това е станало по времето на една Комисия за защита на конкуренцията, която беше доминирана от ГЕРБ. И това е абсолютно политическо неглижиране на сектора”, заяви Пламен Абровски, коментирайки как е допуснат подобен монопол

Попитан дали такова доминиращо положение може да се случи случайно или от нехайство, министърът е категоричен: „Няма как да се случи случайно и нехайно. Реално погледнато тази концентрация е търсена причина и начин, по който да се позволи. Доколкото си спомням от личните разговори, които съм имал, там идеята е била: „Разрешете ни ние да купим, ние ще направим инвестиции, за да бъде по-модерно, по-евтино”. Нито е по-модерно, нито е по-евтино. Просто някой, някъде по веригата е търсил причина, за да го разреши това нещо”.

Абровски очерта и най-големия риск за националното ни производство, произтичащ от решенията на старата КЗК: „Това нещо е изключително опасно. Когато си говоря с млекопроизводители, те ми казват така: В един прекрасен момент тази компания казва: „Аз ще фалирам млечния сектор в България!” Нали се сещате, че ако 70% от потреблението на мляко отива в тази компания, в момента, в който тя каже „Аз спирам да купувам 70% българско, аз започвам 50% да внасям от Гърция, от Румъния, от Чехия, от Германия, откъдето си искам” – тя може ли да фалира млечния сектор? Да, може. И тук вече отговорността е на тези, които са го разрешили”.

Министърът повдигна и друга тревожна тема – легалният отказ от регулация, който позволява саламурено сирене да се произвежда в чужбина, да се внася у нас и да се продава в кутии, които създават илюзията, че продуктът е български.

Стана ясно, че Министерството на земеделието планира въвеждането на нови български стандарти. Целта е ясна информираност на етикета – каква част от млякото в продукта е родно производство и каква е от внос, за да се гарантира, че българите консумират качествена храна, което пряко рефлектира върху здравеопазването.

"Кошница с грижа" и външната политика

Абровски отчете първия месец от инициативата "Кошница с грижа", към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата.