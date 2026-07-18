Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът

Години наред държавната политика в българското земеделие се е свеждала единствено до механично раздаване на субсидии, без да се търси конкурентоспособност. Днес секторът е изправен пред стряскаща реалност – огромна концентрация в млекопреработването, която застрашава цялото родно производство, както и напълно легален внос на продукти, продавани като българско саламурено сирене. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.
„Земеделието отдавна не е онази романтика от детските ваканции на село”, категоричен е министър Абровски. По думите му от 2007 г. насам всеки министър е възприемал политиката просто като „даване на едни пари”.
Според министъра точно малките производители изпитват най-големи трудности, тъй като нямат достъп до пазара. Той допълва, че големите преработватели отказват да изкупуват суровината им, оправдавайки се с транспортните разходи. За да се промени това, управляващите от „Прогресивна България” вече са внесли законопроект за регулиране на т.нар. взаимоспомагателен фонд, който да канализира правилно средствата и да помага на животновъдите да намират пазари, а не да разчитат само на помощи.
Умишлен монопол: 70% от пазара в ръцете на една фирма
Според министъра най-сериозният проблем пред сектора обаче се оказва безпрецедентната концентрация на пазара. По повод данните, изнесени от заместник-председателя на КЗК Радомир Чолаков, че една компания държи 70% от преработката на мляко у нас, земеделският министър отговори с директни обвинения към бившите управляващи.
„Би трябвало да попитате самия господин Чолаков, защото неговата политическа партия ГЕРБ го е допуснала. Това е станало по времето на една Комисия за защита на конкуренцията, която беше доминирана от ГЕРБ. И това е абсолютно политическо неглижиране на сектора”, заяви Пламен Абровски, коментирайки как е допуснат подобен монопол
Попитан дали такова доминиращо положение може да се случи случайно или от нехайство, министърът е категоричен: „Няма как да се случи случайно и нехайно. Реално погледнато тази концентрация е търсена причина и начин, по който да се позволи. Доколкото си спомням от личните разговори, които съм имал, там идеята е била: „Разрешете ни ние да купим, ние ще направим инвестиции, за да бъде по-модерно, по-евтино”. Нито е по-модерно, нито е по-евтино. Просто някой, някъде по веригата е търсил причина, за да го разреши това нещо”.
Абровски очерта и най-големия риск за националното ни производство, произтичащ от решенията на старата КЗК: „Това нещо е изключително опасно. Когато си говоря с млекопроизводители, те ми казват така: В един прекрасен момент тази компания казва: „Аз ще фалирам млечния сектор в България!” Нали се сещате, че ако 70% от потреблението на мляко отива в тази компания, в момента, в който тя каже „Аз спирам да купувам 70% българско, аз започвам 50% да внасям от Гърция, от Румъния, от Чехия, от Германия, откъдето си искам” – тя може ли да фалира млечния сектор? Да, може. И тук вече отговорността е на тези, които са го разрешили”.
Министърът повдигна и друга тревожна тема – легалният отказ от регулация, който позволява саламурено сирене да се произвежда в чужбина, да се внася у нас и да се продава в кутии, които създават илюзията, че продуктът е български.
Стана ясно, че Министерството на земеделието планира въвеждането на нови български стандарти. Целта е ясна информираност на етикета – каква част от млякото в продукта е родно производство и каква е от внос, за да се гарантира, че българите консумират качествена храна, което пряко рефлектира върху здравеопазването.
"Кошница с грижа" и външната политика
Абровски отчете първия месец от инициативата "Кошница с грижа", към която вече са се присъединили 13 търговски вериги. Комисията за защита на потребителите прави ежедневни анализи на цените, а търговците отчитат огромен интерес от страна на клиентите. Предстоят срещи с веригите, за да се включат повече изцяло български продукти в инициативата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виновни
11:06 18.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #3
11:12 18.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Овчар":2 дена и се вкисваше!! през зимата!!
11:14 18.07.2026
4 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
11:18 18.07.2026
5 Тоя
11:25 18.07.2026
6 Пръцко
11:28 18.07.2026
7 Никой
Коментиран от #23
11:28 18.07.2026
8 Ти си
11:29 18.07.2026
9 Павел Пенев
Коментиран от #19
11:30 18.07.2026
10 Ха сега де...
11:31 18.07.2026
11 Да питам троловете на Боташ
Коментиран от #13
11:32 18.07.2026
12 Все някой....
11:33 18.07.2026
13 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #11 от "Да питам троловете на Боташ":Мунчо не е казвал, че ще се бори срещу олигарсите а С олигарсите и както се вижда по действията, ще се бори срещу пенсионери, майки, децата, социално слабите и работещите .
Коментиран от #16
11:42 18.07.2026
14 Механик
В България има една камара комисии, ведомства и експерти, плащани стабилно с държавна пара (+ квот си изкарат от корупцийка), които е силно нужно да бъдат закрити, разследвани и служителите им отправени където им е мястото за дълго време (с вкл. конфискация на имуществото)
11:46 18.07.2026
15 Край
11:46 18.07.2026
16 Факт
До коментар #13 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Шишко вече овладя цялата власт в територията през кучкaтa си Муньо и старите червени люспи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в измамата Прогресивен Богаташ.
За народа играта вече приключи или както се казва на новобълтаски "гейм оувър".
11:47 18.07.2026
17 Край
11:51 18.07.2026
18 Добре!
11:58 18.07.2026
19 Петър
До коментар #9 от "Павел Пенев":Да комсомолецът Карадимов ББР КЗК навсякъде тотал щета и корупция.
12:00 18.07.2026
20 Защо?
12:01 18.07.2026
21 Мутри, мафиоти и олигарси
Произвежда най доброто сирене в България, не като ментетата на мутрите -ВЕРЕЯ.
Мутрите герболя повдигнваха въпроса, явно спряха да им плашат рентата - процентите.Тоя па мафиоз им спира цистерните с истинското мляко по границите, за да си отчете развалена продукция, като борба с марсиянц..
12:07 18.07.2026
22 Тома
12:18 18.07.2026
23 Юнаците са
До коментар #7 от "Никой":ОМК.
12:32 18.07.2026
24 Кокошето
12:50 18.07.2026
25 Въпрос
12:51 18.07.2026
26 70 % пълен монопол !!!
Когато няма държава има само монополи !!!
Навсякъде и във всичко ...
А цените са без конкуренция .
13:11 18.07.2026