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Потушиха пожара в иглолистната гора край благоевградско село

Потушиха пожара в иглолистната гора край благоевградско село

18 Юли, 2026 11:43 549 2

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На място има около десетима служители от Държавно горско стопанство "Благоевград"

Потушиха пожара в иглолистната гора край благоевградско село - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" потушиха пожара, възникнал в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово, предаде БНТ.

Към момента пожарът е овладян, а пожарникарите са все още на терен, уточни news.bg.

На място има около десетима служители от Държавно горско стопанство "Благоевград".

Огънят е обхванал около шест-седем декара иглолистна гора в района на махала Горни Двуяци, като в района наблизо няма къщи, допълниха от ЮЗДП.

Припомняме, че в гасенето на пожара се включиха екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград и доброволците от Доброволно формирование "Георги Измирлиев - Македончето".

От държавното предприятие призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с огън сред природата и при забелязване на дим или пламъци незабавно да подават сигнал на телефон 112.


България
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