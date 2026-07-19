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Времето днес, прогноза за неделя, 19 юли: Слънце, жега и първи бури

Времето днес, прогноза за неделя, 19 юли: Слънце, жега и първи бури

19 Юли, 2026 03:00 1 047 21

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Предстои динамична неделя с високи температури, но и с локални валежи и гръмотевици в отделни региони на страната

Времето днес, прогноза за неделя, 19 юли: Слънце, жега и първи бури - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще предложи класическа лятна динамика. По-голямата част от страната ще започне деня със слънчево и горещо време, като максималните температури в повечето населени места ще достигнат между 31° и 36° градуса. В столицата София термометрите ще отчетат около 32° градуса.

Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), още от сутринта в северозападните райони ще се наблюдава значителна облачност и валежи. След обяд купесто-дъждовна облачност ще се развие над цялата северозападна половина от страната, както и в района на Родопите, където на места ще превали и прегърми.

Вятърът в Източна България ще запази югоизточната си посока, докато в Северна България постепенно ще се обърне от запад. В Горнотракийската низина ще остане много горещо, но в Дунавската равнина от запад ще започне плавно понижение на температурите.

Климатолозите също потвърждават предстоящата промяна в атмосферната циркулация. В интервю за български медии проф. Георги Рачев поясни, че към страната ни се приближава студен фронт, свързан с циклон над Скандинавия. Този процес ще лабилизира въздушната маса и ще доведе до образуването на купесто-дъждовни облаци, носещи типични летни бури и риск от градушки.

Ето каква ще бъде ситуацията в специфичните зони:

  • Черноморието: По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще варират между 28° и 30° градуса, а морската вода ще бъде с температура 24°-26° градуса.
  • Планините: В планинските масиви на Западна и Централна България купестата облачност ще е значителна. Около и след обяд се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27° градуса, а на 2000 метра – около 19° градуса.

През първите дни от новата седмица захлаждането ще обхване цялата страна, като се очакват по-интензивни валежи и гръмотевични бури във вторник.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 3 Отговор
    Аc съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    милене да ядеш на мaгаретоХУЯ

    03:03 19.07.2026

  • 2 Горски

    3 3 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #21

    03:05 19.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 2 Отговор
    По-големи идиоти от нашите журналисти няма. Платена измет.

    03:07 19.07.2026

  • 4 милен ганев

    3 2 Отговор
    ПОВРЪЩА МИ СЕ от тозиСайт ! Имам чувството, че Авторите взиматНАРКОТИЦИ или може би съм пропуснал някъде, че САЙТА Е ПАРОДИЯ на новинарска медия. аЦЕНЗУРАТА Е НЕЧОВЕШКА !

    03:07 19.07.2026

  • 5 Сбъркана държава

    3 0 Отговор
    Тоя Милен всеки ден го псуват и се радва отгоре на всичко защото получава кликания.

    Коментиран от #6

    03:30 19.07.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сбъркана държава":

    МИЛЕН друго не може да работи и да го Eбеш ПАК ще се радва и търпи само пари да падат

    а и подръжката наСАЙТА са пълниУЛИГУФРЕЕНИ щом не могат да блокиратЕДНО ай-пи

    Коментиран от #8

    03:40 19.07.2026

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор
    МИЛЕНЕЕЕЕмайка ти даЕБАпростак ДОЛЕНси БОКЛУКнепоръбен кога ще ме блокирвашш?

    поне тъпия никБЛОКИРАЙ беПЕДЕРАСмиризлиф

    Коментиран от #9

    03:41 19.07.2026

  • 8 Нз какво работи толкова

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Като го гледам чака за пенсия човека и не се напъва много.

    Коментиран от #10, #11

    03:42 19.07.2026

  • 9 милен ганев КРИВОГЛЕДИЯя

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    да бе щаБЛОКИРВАМ кой после ще ме псуваа по няколко пъти на ден?

    то ако може и някой да ме райбероваАНАЛНО пари ще давам за мандаахерцането дори!

    03:43 19.07.2026

  • 10 пропаднал човек е

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нз какво работи толкова":

    пъленМАЛОУМНИК е тоя милен

    03:44 19.07.2026

  • 11 чакал на пенсия ама гладен ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нз какво работи толкова":

    аха ясно значи е дртПЕДЕРАСТ ХА ХА ХА

    Коментиран от #14

    03:45 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 милене! на мaйкяТи ф путкaтaМиpизливa

    3 0 Отговор
    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге

    03:47 19.07.2026

  • 14 Наблюдения

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "чакал на пенсия ама гладен ха ха ха":

    Венелина върти целия сайт, този Милен е някаква калинка.

    Коментиран от #16

    03:49 19.07.2026

  • 15 Име

    0 1 Отговор
    лека нощ

    Коментиран от #17

    04:04 19.07.2026

  • 16 град козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдения":

    много моля оная вмирисанаСКУМРИЯ венелина може да върти самоСВИРКИ на милен

    Коментиран от #18

    04:05 19.07.2026

  • 17 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Име":

    То е сутрин каква нощ само хрантутниците спят до обяд.

    04:05 19.07.2026

  • 18 Без обиди

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "град козлодуй":

    Тя Венелина е над Милен по йерархия, а и се съмнявам да му става.

    04:38 19.07.2026

  • 19 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:57 19.07.2026

  • 20 хаберих

    1 0 Отговор
    На сутринта след първа среща. Тя:
    - Имаш много дълги и дебели мигли!
    - Като малък много съм плакал и са порастнали големи!
    - Ех, да беше пишкал повече!

    06:06 19.07.2026

  • 21 да гинат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    русямилски племена!

    07:31 19.07.2026

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