Времето днес, прогноза за неделя, 19 юли: Слънце, жега и първи бури

Времето в България ще предложи класическа лятна динамика. По-голямата част от страната ще започне деня със слънчево и горещо време, като максималните температури в повечето населени места ще достигнат между 31° и 36° градуса. В столицата София термометрите ще отчетат около 32° градуса.
Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), още от сутринта в северозападните райони ще се наблюдава значителна облачност и валежи. След обяд купесто-дъждовна облачност ще се развие над цялата северозападна половина от страната, както и в района на Родопите, където на места ще превали и прегърми.
Вятърът в Източна България ще запази югоизточната си посока, докато в Северна България постепенно ще се обърне от запад. В Горнотракийската низина ще остане много горещо, но в Дунавската равнина от запад ще започне плавно понижение на температурите.
Климатолозите също потвърждават предстоящата промяна в атмосферната циркулация. В интервю за български медии проф. Георги Рачев поясни, че към страната ни се приближава студен фронт, свързан с циклон над Скандинавия. Този процес ще лабилизира въздушната маса и ще доведе до образуването на купесто-дъждовни облаци, носещи типични летни бури и риск от градушки.
Ето каква ще бъде ситуацията в специфичните зони:
- Черноморието: По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще варират между 28° и 30° градуса, а морската вода ще бъде с температура 24°-26° градуса.
- Планините: В планинските масиви на Западна и Централна България купестата облачност ще е значителна. Около и след обяд се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27° градуса, а на 2000 метра – около 19° градуса.
През първите дни от новата седмица захлаждането ще обхване цялата страна, като се очакват по-интензивни валежи и гръмотевични бури във вторник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
милене да ядеш на мaгаретоХУЯ
03:03 19.07.2026
2 Горски
Коментиран от #21
03:05 19.07.2026
3 оня с коня
03:07 19.07.2026
4 милен ганев
03:07 19.07.2026
5 Сбъркана държава
Коментиран от #6
03:30 19.07.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Сбъркана държава":МИЛЕН друго не може да работи и да го Eбеш ПАК ще се радва и търпи само пари да падат
а и подръжката наСАЙТА са пълниУЛИГУФРЕЕНИ щом не могат да блокиратЕДНО ай-пи
Коментиран от #8
03:40 19.07.2026
7 оня с коня
поне тъпия никБЛОКИРАЙ беПЕДЕРАСмиризлиф
Коментиран от #9
03:41 19.07.2026
8 Нз какво работи толкова
До коментар #6 от "оня с коня":Като го гледам чака за пенсия човека и не се напъва много.
Коментиран от #10, #11
03:42 19.07.2026
9 милен ганев КРИВОГЛЕДИЯя
До коментар #7 от "оня с коня":да бе щаБЛОКИРВАМ кой после ще ме псуваа по няколко пъти на ден?
то ако може и някой да ме райбероваАНАЛНО пари ще давам за мандаахерцането дори!
03:43 19.07.2026
10 пропаднал човек е
До коментар #8 от "Нз какво работи толкова":пъленМАЛОУМНИК е тоя милен
03:44 19.07.2026
11 чакал на пенсия ама гладен ха ха ха
До коментар #8 от "Нз какво работи толкова":аха ясно значи е дртПЕДЕРАСТ ХА ХА ХА
Коментиран от #14
03:45 19.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 милене! на мaйкяТи ф путкaтaМиpизливa
oтивам в днеc бeге
03:47 19.07.2026
14 Наблюдения
До коментар #11 от "чакал на пенсия ама гладен ха ха ха":Венелина върти целия сайт, този Милен е някаква калинка.
Коментиран от #16
03:49 19.07.2026
15 Име
Коментиран от #17
04:04 19.07.2026
16 град козлодуй
До коментар #14 от "Наблюдения":много моля оная вмирисанаСКУМРИЯ венелина може да върти самоСВИРКИ на милен
Коментиран от #18
04:05 19.07.2026
17 Хаха
До коментар #15 от "Име":То е сутрин каква нощ само хрантутниците спят до обяд.
04:05 19.07.2026
18 Без обиди
До коментар #16 от "град козлодуй":Тя Венелина е над Милен по йерархия, а и се съмнявам да му става.
04:38 19.07.2026
19 Име
05:57 19.07.2026
20 хаберих
- Имаш много дълги и дебели мигли!
- Като малък много съм плакал и са порастнали големи!
- Ех, да беше пишкал повече!
06:06 19.07.2026
21 да гинат
До коментар #2 от "Горски":русямилски племена!
07:31 19.07.2026