Времето днес, прогноза за неделя, 19 юли: Слънце, жега и първи бури

Времето в България ще предложи класическа лятна динамика. По-голямата част от страната ще започне деня със слънчево и горещо време, като максималните температури в повечето населени места ще достигнат между 31° и 36° градуса. В столицата София термометрите ще отчетат около 32° градуса.

Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), още от сутринта в северозападните райони ще се наблюдава значителна облачност и валежи. След обяд купесто-дъждовна облачност ще се развие над цялата северозападна половина от страната, както и в района на Родопите, където на места ще превали и прегърми.

Вятърът в Източна България ще запази югоизточната си посока, докато в Северна България постепенно ще се обърне от запад. В Горнотракийската низина ще остане много горещо, но в Дунавската равнина от запад ще започне плавно понижение на температурите.

Климатолозите също потвърждават предстоящата промяна в атмосферната циркулация. В интервю за български медии проф. Георги Рачев поясни, че към страната ни се приближава студен фронт, свързан с циклон над Скандинавия. Този процес ще лабилизира въздушната маса и ще доведе до образуването на купесто-дъждовни облаци, носещи типични летни бури и риск от градушки.

Ето каква ще бъде ситуацията в специфичните зони:

Черноморието: По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще варират между 28° и 30° градуса , а морската вода ще бъде с температура 24°-26° градуса .

По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще варират между , а морската вода ще бъде с температура . Планините: В планинските масиви на Западна и Централна България купестата облачност ще е значителна. Около и след обяд се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27° градуса, а на 2000 метра – около 19° градуса.

През първите дни от новата седмица захлаждането ще обхване цялата страна, като се очакват по-интензивни валежи и гръмотевични бури във вторник.