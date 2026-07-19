Изтича срокът за предложения за промени в Изборния кодекс

Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в Изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на три дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна.

Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента, пише БНР.

"Всъщност ние в момента не правим на Изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове по които имаше проблеми, констатирани 2024 г. с решение на КС и тази година с изборите. След президентските избори отваряме наново ИК и вече по същество разглеждаме всички изборни хипотези, които са предмети на предложения. В момента не разполагаме с такова време".

Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени поотделно от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната".