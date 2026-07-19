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Изтича срокът за предложения за промени в Изборния кодекс

Изтича срокът за предложения за промени в Изборния кодекс

19 Юли, 2026 08:25 627 19

  • изборен кодекс-
  • срок-
  • парламент-
  • българия

Мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента

Изтича срокът за предложения за промени в Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в Изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на три дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна.

Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента, пише БНР.

"Всъщност ние в момента не правим на Изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове по които имаше проблеми, констатирани 2024 г. с решение на КС и тази година с изборите. След президентските избори отваряме наново ИК и вече по същество разглеждаме всички изборни хипотези, които са предмети на предложения. В момента не разполагаме с такова време".

Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени поотделно от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 2 Отговор
    ...председателката на парламентарната, правна комисия - Янка Тянкова...

    Коментиран от #10

    08:27 19.07.2026

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    колко е глобата ако не предложа промени

    08:27 19.07.2026

  • 3 Лора

    2 0 Отговор
    Янка на баба й Тянка.

    08:27 19.07.2026

  • 4 лют пипер

    5 0 Отговор
    Онези в Народното събрание ще се учат да четат.

    08:29 19.07.2026

  • 5 Въй

    4 0 Отговор
    Срокът е изтичал до баничарницата,за да си купи закуска в пликче. Баничка със сирене и масло.

    08:33 19.07.2026

  • 6 Кори Гофф

    4 0 Отговор
    Изворния кодекс от който извират пачки еврачки за синьоседналите.

    08:36 19.07.2026

  • 7 Основнота идея !

    6 1 Отговор
    На този изборен Кодекс Е !

    Как да Запазим !

    Власта !

    За себе си !

    Но Не и За Народа !

    Коментиран от #13, #14, #16, #18, #19

    08:45 19.07.2026

  • 8 Никой не чува народа

    5 0 Отговор
    Да има мандат за тия уяли се тлъстаци.
    Да се фиксира, че заплатите им няма да надвишава три минимални.
    Никакви превилегии след изтичането на мандата. Какво е това 2-3 месеца председател, цял живот с превилегии!
    Айде стига сте ни мачкали
    И каква е тази бройка 240 седящи мешковци, при положение че сме една шепа народ, имащ право на глас!?
    Безобразие!

    09:16 19.07.2026

  • 9 Гост

    3 0 Отговор
    Образователен ценз за гласуване!!!
    Докато не се направи, България ще продължи да потъва.

    09:28 19.07.2026

  • 10 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    Научи граматиката!

    09:29 19.07.2026

  • 11 ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Все едно прогресивните лъжльовци ще приемат предложенията на други партии освен новото начало.

    09:30 19.07.2026

  • 12 Радев, Радев, защо не си остана пилот

    4 0 Отговор
    Първото, което трябва да се премахне, е двойното гражданство. Да се преброим българите и да видим какво ще правим. А така сульо и пульо гласуват за еничарски партии.

    09:33 19.07.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Основнота идея !":

    Право на предложения за промени имат само същите онези, които нямат интерес да се променя нищо.

    09:33 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Полицаи САДИСТИ

    4 0 Отговор
    Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира!......Мирослав Германов град Базел Швейцария

    09:35 19.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да бъде

    2 1 Отговор
    Делян Добрев Президент!!!

    09:37 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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