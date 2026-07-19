Изтича срокът за предложения за промени в Изборния кодекс

Срокът за предложения между първо и второ четене на промените в Изборния кодекс изтича в петък. Въпреки че председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова заяви, че срокът ще бъде съкратен на три дни, към момента на сайта на Народното събрание няма публикувана промяна.
Янка Тянкова от "Прогресивна България" обяви, че мащабните промени в изборното законодателство се отлагат за есента, пише БНР.
"Всъщност ние в момента не правим на Изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове по които имаше проблеми, констатирани 2024 г. с решение на КС и тази година с изборите. След президентските избори отваряме наново ИК и вече по същество разглеждаме всички изборни хипотези, които са предмети на предложения. В момента не разполагаме с такова време".
Междувременно правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ проект за второ четене. В него са включени предложенията, внесени поотделно от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #10
08:27 19.07.2026
2 1488
08:27 19.07.2026
3 Лора
08:27 19.07.2026
4 лют пипер
08:29 19.07.2026
5 Въй
08:33 19.07.2026
6 Кори Гофф
08:36 19.07.2026
7 Основнота идея !
Как да Запазим !
Власта !
За себе си !
Но Не и За Народа !
Коментиран от #13, #14, #16, #18, #19
08:45 19.07.2026
8 Никой не чува народа
Да се фиксира, че заплатите им няма да надвишава три минимални.
Никакви превилегии след изтичането на мандата. Какво е това 2-3 месеца председател, цял живот с превилегии!
Айде стига сте ни мачкали
И каква е тази бройка 240 седящи мешковци, при положение че сме една шепа народ, имащ право на глас!?
Безобразие!
09:16 19.07.2026
9 Гост
Докато не се направи, България ще продължи да потъва.
09:28 19.07.2026
10 Гост
До коментар #1 от "бушприт":Научи граматиката!
09:29 19.07.2026
11 ха-ха-ха
09:30 19.07.2026
12 Радев, Радев, защо не си остана пилот
09:33 19.07.2026
13 Гост
До коментар #7 от "Основнота идея !":Право на предложения за промени имат само същите онези, които нямат интерес да се променя нищо.
09:33 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Полицаи САДИСТИ
09:35 19.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да бъде
09:37 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.