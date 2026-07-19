Петър Курумбашев: Когато държавата казва в сряда едно, а в четвъртък – друго, политиката изглежда неубедителна

„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“. Това каза Петър Курумбашев, бивш телевизионер, депутат, евродепутат и един от създателите на „Ку-ку“ в предаването "120 минути" по bTV относно външната политика на България след изборите, като я определи като неубедителна.

Петър Курумбашев анализира причините за политическите промени, очакванията към новата власт, бъдещето на президентската институция и тестовете пред управляващите. По думите му българското общество от години търси алтернатива на Борисов, но различни политически сили, които са получили доверие с обещание за промяна, впоследствие са загубили подкрепа.

„Мисля, че българският народ търси алтернатива на Борисов поне от 16 години, от 17 години — откакто всъщност е избран за първи път през 2009 година“, казва Курумбашев.

Според него присъствието на Пеевски е усилило общественото напрежение:

„Пеевски просто изостри сетивата допълнително и взриви допълнително ситуацията“, каза Курумбашев, като обърна внимание и на разочарованието на избирателите, когато гласът им бъде използван по различен начин от очаквания.

„Ние сме гласували за тебе, а не за да носиш нашия глас на някой друг“, казва той.

Курумбашев коментира и промяната на ролята на Румен Радев след влизането му в изпълнителната власт. Според него президентът не се е променил съществено като човек, но отбелязва, че новата позиция изисква различен тип поведение.

Според него голямата разлика е между президентската и премиерската институция.

„Докато премиерската позиция е нещо съвсем друго. Тя изисква ежедневно действие, ежедневно заемане на позиции“, коментира той.

Курумбашев смята, че проблемът пред всяка власт идва в момента, когато трябва да се вземат конкретни решения, а не само да се поддържа широка подкрепа.

„Това ще го постави пред сериозни проблеми, доколкото той обеща на почти всички, почти всичко“, заяви той.

Курумбашев коментира и външната политика, по точно позицията на България относно войната в Украйна, като разкритикува опита да се изпращат различни послания към различни групи.

„Тази линия едновременно в двете посоки е много трудно да бъде държана“, каза той. Според него противоречивите сигнали създават проблем не само вътре в страната, но и навън.

„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“, каза Курумбашев, като определи подобна политика като неубедителна.

Курумбашев коментира и промените в Конституцията, като критикува подхода, при който основният закон се променя според конкретната политическа ситуация.

„Конституцията не се прави по дрехата и по името на текущия президент“, заяви той. Според него промените трябва да бъдат принципни, а не съобразени с това кой заема президентския пост.

Относно президентските избори Курумбашев предупреди, че политическите кампании често променят предварителните очаквания.

„Много пъти се е случвало да има предварително предизвестени победители, но в хода на кампанията за два-три месеца нещата да се променят сериозно“, каза той. Според него и следващите президентски избори няма да бъдат просто продължение на предишния протестен вот.

„Президентските избори вече няма да представляват такъв наказателен вот“, каза той. По думите му те ще бъдат по-положителен вот и по-скоро биха били вот за някакъв определен вид политика.

Курумбашев смята, че разделението между десните кандидати може да промени баланса на изборите. Според него е "много вероятно десният вот да се разпилее.“

Той коментира, че един общ кандидат би увеличил шансовете за достигане до балотаж. Като пример за подходящ профил той посочи Даниел Вълчев.

„Той седи много сериозно и с политическата си, и с професионалната си биография“, коментира Курумбашев.