Новини
България »
Петър Курумбашев: Когато държавата казва в сряда едно, а в четвъртък – друго, политиката изглежда неубедителна

Петър Курумбашев: Когато държавата казва в сряда едно, а в четвъртък – друго, политиката изглежда неубедителна

19 Юли, 2026 19:24 610 9

  • петър курумбашев-
  • румен радев-
  • политика-
  • криза-
  • президентски избори

Президентските избори вече няма да представляват такъв наказателен вот

Петър Курумбашев: Когато държавата казва в сряда едно, а в четвъртък – друго, политиката изглежда неубедителна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“. Това каза Петър Курумбашев, бивш телевизионер, депутат, евродепутат и един от създателите на „Ку-ку“ в предаването "120 минути" по bTV относно външната политика на България след изборите, като я определи като неубедителна.

Петър Курумбашев анализира причините за политическите промени, очакванията към новата власт, бъдещето на президентската институция и тестовете пред управляващите. По думите му българското общество от години търси алтернатива на Борисов, но различни политически сили, които са получили доверие с обещание за промяна, впоследствие са загубили подкрепа.

„Мисля, че българският народ търси алтернатива на Борисов поне от 16 години, от 17 години — откакто всъщност е избран за първи път през 2009 година“, казва Курумбашев.

Според него присъствието на Пеевски е усилило общественото напрежение:

„Пеевски просто изостри сетивата допълнително и взриви допълнително ситуацията“, каза Курумбашев, като обърна внимание и на разочарованието на избирателите, когато гласът им бъде използван по различен начин от очаквания.

„Ние сме гласували за тебе, а не за да носиш нашия глас на някой друг“, казва той.

Курумбашев коментира и промяната на ролята на Румен Радев след влизането му в изпълнителната власт. Според него президентът не се е променил съществено като човек, но отбелязва, че новата позиция изисква различен тип поведение.

Според него голямата разлика е между президентската и премиерската институция.

„Докато премиерската позиция е нещо съвсем друго. Тя изисква ежедневно действие, ежедневно заемане на позиции“, коментира той.

Курумбашев смята, че проблемът пред всяка власт идва в момента, когато трябва да се вземат конкретни решения, а не само да се поддържа широка подкрепа.

„Това ще го постави пред сериозни проблеми, доколкото той обеща на почти всички, почти всичко“, заяви той.

Курумбашев коментира и външната политика, по точно позицията на България относно войната в Украйна, като разкритикува опита да се изпращат различни послания към различни групи.

„Тази линия едновременно в двете посоки е много трудно да бъде държана“, каза той. Според него противоречивите сигнали създават проблем не само вътре в страната, но и навън.

„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“, каза Курумбашев, като определи подобна политика като неубедителна.

Курумбашев коментира и промените в Конституцията, като критикува подхода, при който основният закон се променя според конкретната политическа ситуация.

„Конституцията не се прави по дрехата и по името на текущия президент“, заяви той. Според него промените трябва да бъдат принципни, а не съобразени с това кой заема президентския пост.

Относно президентските избори Курумбашев предупреди, че политическите кампании често променят предварителните очаквания.

„Много пъти се е случвало да има предварително предизвестени победители, но в хода на кампанията за два-три месеца нещата да се променят сериозно“, каза той. Според него и следващите президентски избори няма да бъдат просто продължение на предишния протестен вот.

„Президентските избори вече няма да представляват такъв наказателен вот“, каза той. По думите му те ще бъдат по-положителен вот и по-скоро биха били вот за някакъв определен вид политика.

Курумбашев смята, че разделението между десните кандидати може да промени баланса на изборите. Според него е "много вероятно десният вот да се разпилее.“

Той коментира, че един общ кандидат би увеличил шансовете за достигане до балотаж. Като пример за подходящ профил той посочи Даниел Вълчев.

„Той седи много сериозно и с политическата си, и с професионалната си биография“, коментира Курумбашев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чвяка !

    5 0 Отговор
    Отде ?

    Да знае !

    Да не е Лесно !

    Да се оправиш !

    В Небрано Лозе !

    19:26 19.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Когато фамилията ти е Курумбашев и пригласяш на тикви и прасета, винаги изглеждаш неубедително!

    19:27 19.07.2026

  • 3 зрител

    8 0 Отговор
    още един охранен

    19:27 19.07.2026

  • 4 Хаха

    8 0 Отговор
    Герберска изтривалката и солташаk на Тиквата

    19:35 19.07.2026

  • 5 Някой

    3 0 Отговор
    Айде още един разбирач се появи.

    19:45 19.07.2026

  • 6 курумбаш

    1 0 Отговор
    от скута става и пак гладен

    20:21 19.07.2026

  • 7 гаф след гаф

    0 0 Отговор
    --„Една държава, която в сряда казва на едно място едно, в четвъртък чрез друг свой официален представител — друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори“, каза Курумбашев---
    Даже отляво оценяват политиката на премиера Радев, като определена учтиво - НЕУБЕДИТЕЛНА.

    20:21 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 За пръв път от много години

    0 0 Отговор
    Имаме държава която работи за българските граждани на първо място , всички неудачници ,престъпници и хрантутници лаят , вият и пищят по телевизия и сайтове , но народа вижда и е доволен от всички действия досега на управляващите и ще ги защити по всякакъв начин ако се наложи

    20:38 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове