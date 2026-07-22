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Атанас Запрянов: Само българският парламент може да се произнесе за американските самолети

Атанас Запрянов: Само българският парламент може да се произнесе за американските самолети

22 Юли, 2026 09:56 930 54

  • атанас запрянов-
  • самолети-
  • безмер

Бившият министър на отбраната отговори на реплики от страна на наследника си на поста Димитър Стоянов

Атанас Запрянов: Само българският парламент може да се произнесе за американските самолети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В първата нота е записано, че самолетите се развръщат на територията на България в контекста на предното разполагане на Източния фланг на НАТО, за поддръжка и при провеждане на учение. Това коментира бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Здравей, България”. Повод за думите му е предложението на новата власт за базиране на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер и критиките от страна на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно липсата на проведени учения при предишното пребиваване на машини на САЩ в София.

„Ние имахме намерение да проведем учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти за зареждане във въздуха. За съжаление обаче, това не се реализира”, добави бившият министър, като уточни, че плановете не са били осъществени по различни организационни причини.

На Източния фланг на НАТО войски се развръщат в различни страни, обясни Запрянов. „Те не са развърнати по конкретно учение. Ако има планирано такова, те идват и си отиват в определен момент”, разясни ексминистърът. И допълни, че при предишното разполагане на американски самолети у нас службите са заявили, че няма пряка военна опасност за страната ни.

Относно капацитета на летище Безмер, Запрянов заяви, че авиобазата е подготвена с инвестиции на НАТО да приема военнотранспортни самолети, не само цистерни. „Тя е част от плановете в колективната отбрана на Алианса”, отбеляза бившият военен министър.

По думите на Запрянов България е суверенна държава и тъй като характерът на мисията явно е променен, само българският парламент може да се произнесе по темата. „Ако той се произнесе положително, самолетите ще се завърнат. Ако обаче мнозинството, което сега управлява, не се съгласи, машините няма да дойдат”, каза още той, допълвайки, че няма императивна задача или ангажимент от българска страна по този договор.

Предупредителната нота от Иран, в която се посочва, че всяка дейност, улесняваща американски атаки, ще се смята за съучастие, бившият министър определи като „фактическо предупреждение”. Той разясни процедурата, при която службите за сигурност – Служба „Военно разузнаване”, ДАНС и ДАР, извършват анализ по конкретните ноти, определят и оценяват риска, след което предлагат на правителството съответните мерки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Льотчика

    10 2 Отговор
    Голе го вадех, ама МЕК!

    09:57 22.07.2026

  • 2 Пич

    32 1 Отговор
    Пущете и Магарев!!! Он че каже нещо по инфантилно и от тая деменция!!!

    09:57 22.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    За подбуждане към война всеки депутат ще получи по 15 години затвор.Такъв е закона.

    Коментиран от #30

    09:57 22.07.2026

  • 4 Въх

    23 0 Отговор
    Памперсът на войната е във вихъра си. Интересно, че Господ още му прощава греховете.

    Коментиран от #17

    09:58 22.07.2026

  • 5 1 450 000 излъгани

    17 1 Отговор
    Нема по дебилно племе!

    09:58 22.07.2026

  • 6 Радев застрашава България!

    10 6 Отговор
    Хизбула пак може да удари някой автобус в Бургас или другаде!

    Коментиран от #21, #34, #36

    09:59 22.07.2026

  • 7 Овчар

    18 1 Отговор
    Айде пак почва промивката...! 80% от българите са за Русия...! Един парцал няма как да спре гората да се разлиства..! Децата ми внуците и правниците знаят това..! И не съм само аз така..!

    Коментиран от #16, #29

    10:01 22.07.2026

  • 8 Без име

    16 1 Отговор
    Няма държава България. Колония е.

    10:02 22.07.2026

  • 9 Малко са 8 самолета

    17 1 Отговор
    Повече трябват, да има повечко колесници за евакуиране на сopоcнята.

    10:06 22.07.2026

  • 10 Дърта деменция разкарай се

    21 1 Отговор
    Ненормалник

    10:08 22.07.2026

  • 11 Без име

    11 2 Отговор
    Иран ни предупреди. Не ходете по молове и места, където има повече хора.

    10:09 22.07.2026

  • 12 Хасковски каунь

    7 1 Отговор
    Под фуражка акъл не никне

    10:09 22.07.2026

  • 13 Пинокио

    29 0 Отговор
    Деменцията се опитва да ни убеди, че са възнамерявали да използват 8 въздушни цистерни в учение за зареждане на 2 изтребителя ф16... Наглостта на белокосия няма граници

    10:09 22.07.2026

  • 14 Перо

    13 0 Отговор
    Тоя изперкал джендър, още ли не е разбрал, че подписаният договор от еврейския унтерменш Станишев е двустранен и няма нищо общо с НАТО. Това е международен договор и не се влияе от решения на НС!!! Този договор не е дебатиран въобще в НС! БГ е предоставила безплатно 4 американски бази и летища, под юрисдикцията на САЩ! Еврейна се извини за турското робство на Турция, от името на България!

    10:11 22.07.2026

  • 15 Да ама Не

    11 0 Отговор
    Лъжец

    10:12 22.07.2026

  • 16 Мусорчик

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Не вярвам чак 80% от българите да са бавни.

    10:12 22.07.2026

  • 17 Поредното доказателство че

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въх":

    НЯМА господ

    Обаче има добре украсени измишльотини за лековерната аудитория която преобладава през вековете която и пари дава да си "опрости" греховете

    10:13 22.07.2026

  • 18 Няма парламент

    2 2 Отговор
    има радки

    Коментиран от #23

    10:13 22.07.2026

  • 19 лоби

    13 0 Отговор
    ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В ПАРЛАМЕНТА за американските самолети.

    10:14 22.07.2026

  • 20 Мда

    20 0 Отговор
    Запрянов, а капаците на шахтите смени ли? Не знам как този има лице да се показва по телевизията, след като най-нагло излъга целия народ

    10:14 22.07.2026

  • 21 ХиzБудала

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Радев застрашава България!":

    И какво ще постигне? Ще ги намразим още повече и ще докажат пак ще са унтери козари терористи . 5 века турци не могат да ни спрат тоя за някакъв козарски фишек писка

    10:16 22.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Те всичките без възраждане

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Няма парламент":

    Са една и съща партия на лъжата и кражбата вече толкова много години. Втория ешелон на ГЕРБ и ДПС са ПБ.

    10:17 22.07.2026

  • 24 К ПЕЙКИ с чалми

    1 7 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #42

    10:17 22.07.2026

  • 25 КРадев

    3 10 Отговор
    Корупционният модел, по който се управлява България е подаден от Москва, както преди това социалистическия модел.

    Как мислите, ще бори ли Радев корупционния модел на Москва, след като той е човек назначен от Москва?

    Коментиран от #28, #39

    10:18 22.07.2026

  • 26 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    12 2 Отговор
    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))

    10:18 22.07.2026

  • 27 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    6 2 Отговор
    ЖА ЛЪК ,ИЗ КУ КАЛ "БИВШ" КОМУНИ$Т ОТ $€ЛО-ПРО ДАЖ НИК И ДВОЙНОЙ А Г€ НТ!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    10:19 22.07.2026

  • 28 КРадев

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "КРадев":

    Борисов и Пеевски също са хора от този корупционен модел. Мислите ли, че когато всички са се топнали в една корупционна каца с мед, ще се борят да я пръснат?

    Коментиран от #31

    10:19 22.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трябва поименно гласуване в НС

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Знаеш ли за кога е насрочено ?

    10:20 22.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 на бай танас не му пука

    7 0 Отговор
    на българския народ също той спи както винаги

    Коментиран от #45

    10:22 22.07.2026

  • 33 ЧНГ Пловдив

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "ру БЛАТА":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    10:25 22.07.2026

  • 34 Чамова

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев застрашава България!":

    Дъска

    10:28 22.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А бе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радев застрашава България!":

    Хизбула нищо не е ударила. Вземи се замисли кой имаше интерес.

    10:30 22.07.2026

  • 37 НПО дава опорки на роми и цигани

    8 0 Отговор
    Срещу Русия за да ги преписват по форумите понеже българи не пишат и не преписват глупости срещу Русия.

    10:31 22.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "КРадев":

    "Корупционният модел, по който се управлява България е подаден от Москва" - вЕрно ли? Я провери в историята 5-те века на "разцвет и благоденствие" как са се отразили на корупционните практики в територията!

    Коментиран от #50

    10:34 22.07.2026

  • 40 Хаха

    6 0 Отговор
    Изпълнителната власт няма топки и прехвърля решението на законодателната власт.Личната отговорност се превръща в колективна безотговорност.

    Коментиран от #49

    10:35 22.07.2026

  • 41 9ти септември

    5 0 Отговор
    Ще помним предателите

    10:40 22.07.2026

  • 42 Ти гей

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Да не лапаш средния

    10:42 22.07.2026

  • 43 Нещастници

    6 1 Отговор
    защо в договора няма клауза за прекратяване автоматично, ако се ползват за агресия срещу трета страна или ни включва във военен конфликт???? защото е писан от Посолството и гласуван от боклуци като този

    10:44 22.07.2026

  • 44 Дън Бай

    5 0 Отговор
    Бившият военен крадец и лъжец.

    10:49 22.07.2026

  • 45 А защо да му пука?

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "на бай танас не му пука":

    Не е ясно като заспи дали ще се събуди, така че не му пука.

    10:49 22.07.2026

  • 46 Пуснати са тролове

    5 0 Отговор
    Нарочно да размиват форумите за да се създаде впечатление че всичко е под контрол и няма никакво притеснение. Даже снощи в другия форум имаше пуснат бот със същата цел но хората нямат мозък да различат лъжата от истината.

    10:49 22.07.2026

  • 47 Някой

    8 0 Отговор
    Този предател лъже, че са били за учения. За какво са им повече цистерни от Ф-16 тук за учения?
    Освен това се чуваха в София как летят нощем един след друг - едната нощ над 10 самолета един след друг след полунощ. За какво друго ще летят, ако не примерно над Средиземно море да зареждат самолети за атака по Иран?

    Днес ще броим националните предатели дето официални ще ни вкарат в чужда война. По НК, раздел 2, предателство и шпионство, член 98, са за 5-15 години затвор. Ще го изпълнят мо-та-мо.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    10:51 22.07.2026

  • 48 по%дло%ги

    7 1 Отговор
    Този, кога ще бъде съден за дейност уронваща интересите, суверинитета и независимостта на държавата ни?

    10:53 22.07.2026

  • 49 Не само изпълнителната власт

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хаха":

    И представителната власт вчера каза че парламента трябвало да се произнесе. Ето защо призоваваме към поименно гласуване в парламента . Това е единствения изход.

    10:54 22.07.2026

  • 50 така е но защо

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "провинциалист":

    Не си слагаш плюс най напред ти. Че тогава и аз да те подкрепя по съвест и други също така.

    10:57 22.07.2026

  • 51 Еврослон

    3 0 Отговор
    Парламента е в ръцете на Радев, ако партията му поиска, ще изгонят самолетите от българия. Да не стане само ти ли ме бутна или сам паднах, щото иранците няма да са толкова щедро търпеливи към нас като руснаците.

    11:06 22.07.2026

  • 52 Перо

    5 0 Отговор
    Паркетният натовски генерал не е научен, че след фронтовите части, логистиката е втората мишена на въоръжените сили! Така че, ставаме законна мишена на съюзнически противник!

    Коментиран от #54

    11:08 22.07.2026

  • 53 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    АБЕ -- сатанА-- ТИ КАКВИ ГИ ДРОБЕШЕ КАТО " МИНИ СЕР " ???????????!!!!!!!!!

    11:24 22.07.2026

  • 54 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Перо":

    А оръжейните заводи коя мишена са?

    11:25 22.07.2026

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