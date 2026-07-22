Атанас Запрянов: Само българският парламент може да се произнесе за американските самолети

В първата нота е записано, че самолетите се развръщат на територията на България в контекста на предното разполагане на Източния фланг на НАТО, за поддръжка и при провеждане на учение. Това коментира бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Здравей, България”. Повод за думите му е предложението на новата власт за базиране на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер и критиките от страна на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно липсата на проведени учения при предишното пребиваване на машини на САЩ в София.
„Ние имахме намерение да проведем учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти за зареждане във въздуха. За съжаление обаче, това не се реализира”, добави бившият министър, като уточни, че плановете не са били осъществени по различни организационни причини.
На Източния фланг на НАТО войски се развръщат в различни страни, обясни Запрянов. „Те не са развърнати по конкретно учение. Ако има планирано такова, те идват и си отиват в определен момент”, разясни ексминистърът. И допълни, че при предишното разполагане на американски самолети у нас службите са заявили, че няма пряка военна опасност за страната ни.
Относно капацитета на летище Безмер, Запрянов заяви, че авиобазата е подготвена с инвестиции на НАТО да приема военнотранспортни самолети, не само цистерни. „Тя е част от плановете в колективната отбрана на Алианса”, отбеляза бившият военен министър.
По думите на Запрянов България е суверенна държава и тъй като характерът на мисията явно е променен, само българският парламент може да се произнесе по темата. „Ако той се произнесе положително, самолетите ще се завърнат. Ако обаче мнозинството, което сега управлява, не се съгласи, машините няма да дойдат”, каза още той, допълвайки, че няма императивна задача или ангажимент от българска страна по този договор.
Предупредителната нота от Иран, в която се посочва, че всяка дейност, улесняваща американски атаки, ще се смята за съучастие, бившият министър определи като „фактическо предупреждение”. Той разясни процедурата, при която службите за сигурност – Служба „Военно разузнаване”, ДАНС и ДАР, извършват анализ по конкретните ноти, определят и оценяват риска, след което предлагат на правителството съответните мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Льотчика
09:57 22.07.2026
2 Пич
09:57 22.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #30
09:57 22.07.2026
4 Въх
Коментиран от #17
09:58 22.07.2026
5 1 450 000 излъгани
09:58 22.07.2026
6 Радев застрашава България!
Коментиран от #21, #34, #36
09:59 22.07.2026
7 Овчар
Коментиран от #16, #29
10:01 22.07.2026
8 Без име
10:02 22.07.2026
9 Малко са 8 самолета
10:06 22.07.2026
10 Дърта деменция разкарай се
10:08 22.07.2026
11 Без име
10:09 22.07.2026
12 Хасковски каунь
10:09 22.07.2026
13 Пинокио
10:09 22.07.2026
14 Перо
10:11 22.07.2026
15 Да ама Не
10:12 22.07.2026
16 Мусорчик
До коментар #7 от "Овчар":Не вярвам чак 80% от българите да са бавни.
10:12 22.07.2026
17 Поредното доказателство че
До коментар #4 от "Въх":НЯМА господ
Обаче има добре украсени измишльотини за лековерната аудитория която преобладава през вековете която и пари дава да си "опрости" греховете
10:13 22.07.2026
18 Няма парламент
Коментиран от #23
10:13 22.07.2026
19 лоби
10:14 22.07.2026
20 Мда
10:14 22.07.2026
21 ХиzБудала
До коментар #6 от "Радев застрашава България!":И какво ще постигне? Ще ги намразим още повече и ще докажат пак ще са унтери козари терористи . 5 века турци не могат да ни спрат тоя за някакъв козарски фишек писка
10:16 22.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Те всичките без възраждане
До коментар #18 от "Няма парламент":Са една и съща партия на лъжата и кражбата вече толкова много години. Втория ешелон на ГЕРБ и ДПС са ПБ.
10:17 22.07.2026
24 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #42
10:17 22.07.2026
25 КРадев
Как мислите, ще бори ли Радев корупционния модел на Москва, след като той е човек назначен от Москва?
Коментиран от #28, #39
10:18 22.07.2026
26 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))
10:18 22.07.2026
27 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
10:19 22.07.2026
28 КРадев
До коментар #25 от "КРадев":Борисов и Пеевски също са хора от този корупционен модел. Мислите ли, че когато всички са се топнали в една корупционна каца с мед, ще се борят да я пръснат?
Коментиран от #31
10:19 22.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трябва поименно гласуване в НС
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Знаеш ли за кога е насрочено ?
10:20 22.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 на бай танас не му пука
Коментиран от #45
10:22 22.07.2026
33 ЧНГ Пловдив
До коментар #29 от "ру БЛАТА":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
10:25 22.07.2026
34 Чамова
До коментар #6 от "Радев застрашава България!":Дъска
10:28 22.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А бе
До коментар #6 от "Радев застрашава България!":Хизбула нищо не е ударила. Вземи се замисли кой имаше интерес.
10:30 22.07.2026
37 НПО дава опорки на роми и цигани
10:31 22.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 провинциалист
До коментар #25 от "КРадев":"Корупционният модел, по който се управлява България е подаден от Москва" - вЕрно ли? Я провери в историята 5-те века на "разцвет и благоденствие" как са се отразили на корупционните практики в територията!
Коментиран от #50
10:34 22.07.2026
40 Хаха
Коментиран от #49
10:35 22.07.2026
41 9ти септември
10:40 22.07.2026
42 Ти гей
До коментар #24 от "К ПЕЙКИ с чалми":Да не лапаш средния
10:42 22.07.2026
43 Нещастници
10:44 22.07.2026
44 Дън Бай
10:49 22.07.2026
45 А защо да му пука?
До коментар #32 от "на бай танас не му пука":Не е ясно като заспи дали ще се събуди, така че не му пука.
10:49 22.07.2026
46 Пуснати са тролове
10:49 22.07.2026
47 Някой
Освен това се чуваха в София как летят нощем един след друг - едната нощ над 10 самолета един след друг след полунощ. За какво друго ще летят, ако не примерно над Средиземно море да зареждат самолети за атака по Иран?
Днес ще броим националните предатели дето официални ще ни вкарат в чужда война. По НК, раздел 2, предателство и шпионство, член 98, са за 5-15 години затвор. Ще го изпълнят мо-та-мо.
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
10:51 22.07.2026
48 по%дло%ги
10:53 22.07.2026
49 Не само изпълнителната власт
До коментар #40 от "Хаха":И представителната власт вчера каза че парламента трябвало да се произнесе. Ето защо призоваваме към поименно гласуване в парламента . Това е единствения изход.
10:54 22.07.2026
50 така е но защо
До коментар #39 от "провинциалист":Не си слагаш плюс най напред ти. Че тогава и аз да те подкрепя по съвест и други също така.
10:57 22.07.2026
51 Еврослон
11:06 22.07.2026
52 Перо
Коментиран от #54
11:08 22.07.2026
53 ПЕНКО
11:24 22.07.2026
54 провинциалист
До коментар #52 от "Перо":А оръжейните заводи коя мишена са?
11:25 22.07.2026