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Кой разпространява дрога в ромските махали

Кой разпространява дрога в ромските махали

28 Юни, 2026 19:42, обновена 28 Юни, 2026 18:50 429 5

  • наркотици-
  • ромски махали-
  • дилъри-
  • разпространение

През изминалата седмица в столичния квартал "Христо Ботев" се проведе първият протест срещу наркотиците

Кой разпространява дрога в ромските махали - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

През изминалата седмица в столичния ромски квартал "Христо Ботев" се проведе първият протест срещу разпространението на наркотици.

Не за първи път държавата обявява война на наркотиците. Десетилетия след масовото навлизане на различни видове дрога у нас проблемът остава все така нерешен. Фаталните случаи през последните месеци са поредица - от партито с наркотици в Благоевград, завършило със смъртта на непълнолетно момиче, до случая в центъра на София, където мъж беше изхвърлен от района на Лъвов мост, след като не платил за наркотика си.

Преди дни кадри в социалните мрежи показаха видимо непълнолетно момче, което едва се държи на краката си на спирка в столичния квартал "Христо Ботев". Според местни жители състоянието му напълно съответства на ефекта от фентанила – новия хит на българския наркопазар.

Отвеждаме ви по улиците на квартала, където за наркотиците вече се говори като за пандемия, а местните жители си разменят взаимни обвинения, докато очакват държавата да реши проблема. "Тук децата на приятели, роднини, на много хора изпопадат по улиците. Ужасно е да ги гледам. Аз лично съм спасявал няколко души, които си бяха глътнали езика в квартала. Пръскат фентанил в билката - това е най-новият наркотик. Това е пандемия", разказва Димитър Борисов, жител на кв. "Христо Ботев".

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"Никой не ги закача. Полиция има постоянно, но явно някой ги пази. Не виждате ли какво става по спирките? Децата пушат по една билка и не знаят къде се намират. Превръщат се в зомбита", казва Атанас Димитров.

Семейството на Ани и Методи също е засегнато от наркотиците. Синът им започва да употребява дрога още като тийнейджър. Повече от 10 години той е зависим, а преди време е намушкан с нож в крака заради дълг за наркотици. "Синът ми е на 30 години. Осем години тренира в „Левски“, но след това попадна в лоша компания и стигна до човека, който години наред го тровеше. Накрая го намушка с нож", разказва майката Ани Георгиева.

"Този човек все още е на свобода. Лекарите не могат да гарантират, че синът ми ще се възстанови напълно. Всичко се случи на публично място, а той може да остане без крак", допълва бащата Методи Бойчев.

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Само с няколко съобщения човек може да се сдобие с наркотици за по-малко от час във всеки район на София. Ромските квартали често са сочени като места с масово разпространение на дрога. Именно в "Христо Ботев" обаче местните жители излязоха на протест срещу наркотиците. Кой стои зад разпространението на дрога в квартала, засега остава без официален отговор. Това е въпрос, на който институциите тепърва трябва да дадат отговор.


България
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    Бандата на Калашниците под крилото на Бойко Борисов и Шиши.

    18:51 28.06.2026

  • 2 хаха

    4 0 Отговор
    Нека да позная...по-мургавите ромляни?

    (защото и голяма част от по-немургавите са също ромляни по държание и възпитание)

    18:51 28.06.2026

  • 3 Николова , София

    2 0 Отговор
    Всички ,иначе трябва да умрат от глад ..не е от сега от поне 40-50 г ..не само наркотици и контрабанда и проституция ...не ги упреквам, това е техният начин на оцеляване

    18:53 28.06.2026

  • 4 хаха

    1 0 Отговор
    Абе байганьовците... а случайно да сте определили точна дата когато ще се качвате обратно по дърветата нещо?

    Така като гледам скоро ще да е. Вместо да подтискат добитъка, те започнали чак да им дават преференции. Сигурно от страх.

    18:55 28.06.2026

  • 5 БОКО И ТАКИ

    0 0 Отговор
    Държат дрогата в България.

    19:13 28.06.2026

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