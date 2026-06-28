Кой разпространява дрога в ромските махали

През изминалата седмица в столичния ромски квартал "Христо Ботев" се проведе първият протест срещу разпространението на наркотици.

Не за първи път държавата обявява война на наркотиците. Десетилетия след масовото навлизане на различни видове дрога у нас проблемът остава все така нерешен. Фаталните случаи през последните месеци са поредица - от партито с наркотици в Благоевград, завършило със смъртта на непълнолетно момиче, до случая в центъра на София, където мъж беше изхвърлен от района на Лъвов мост, след като не платил за наркотика си.

Преди дни кадри в социалните мрежи показаха видимо непълнолетно момче, което едва се държи на краката си на спирка в столичния квартал "Христо Ботев". Според местни жители състоянието му напълно съответства на ефекта от фентанила – новия хит на българския наркопазар.

Отвеждаме ви по улиците на квартала, където за наркотиците вече се говори като за пандемия, а местните жители си разменят взаимни обвинения, докато очакват държавата да реши проблема. "Тук децата на приятели, роднини, на много хора изпопадат по улиците. Ужасно е да ги гледам. Аз лично съм спасявал няколко души, които си бяха глътнали езика в квартала. Пръскат фентанил в билката - това е най-новият наркотик. Това е пандемия", разказва Димитър Борисов, жител на кв. "Христо Ботев".

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"Никой не ги закача. Полиция има постоянно, но явно някой ги пази. Не виждате ли какво става по спирките? Децата пушат по една билка и не знаят къде се намират. Превръщат се в зомбита", казва Атанас Димитров.

Семейството на Ани и Методи също е засегнато от наркотиците. Синът им започва да употребява дрога още като тийнейджър. Повече от 10 години той е зависим, а преди време е намушкан с нож в крака заради дълг за наркотици. "Синът ми е на 30 години. Осем години тренира в „Левски“, но след това попадна в лоша компания и стигна до човека, който години наред го тровеше. Накрая го намушка с нож", разказва майката Ани Георгиева.

"Този човек все още е на свобода. Лекарите не могат да гарантират, че синът ми ще се възстанови напълно. Всичко се случи на публично място, а той може да остане без крак", допълва бащата Методи Бойчев.

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Само с няколко съобщения човек може да се сдобие с наркотици за по-малко от час във всеки район на София. Ромските квартали често са сочени като места с масово разпространение на дрога. Именно в "Христо Ботев" обаче местните жители излязоха на протест срещу наркотиците. Кой стои зад разпространението на дрога в квартала, засега остава без официален отговор. Това е въпрос, на който институциите тепърва трябва да дадат отговор.