Цветлин Йовчев: Бяха положени сериозни усилия от страна на МВР за честността на парламентарните избори

Бяха положени сериозни усилия от страна на МВР за честността на парламентарните избори. Това заяви в „Лице в лице“ Цветлин Йовчев - бивш председател на ДАНС, бивш вицепремиер по сигурността и министър на вътрешните работи.

По думите му в обществото е останало впечатление, че контролираният вот е бил ограничен в доста голяма степен.

„Проблемните секции, в които има обикновено контролиран вот имат ниска избирателна активност, когато няма купен вот. И обратното много по-висока от средната, когато има контролиран вот. Също така, гласуването е монолитно, за една или две политически партии“, обясни експертът.

Той посочи, че вотът на българите е бил категоричен и дори да е имало купен вот, той не е повлиял съществено на резултата. Относно заплахите към и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, Йовчев каза:

„Абсолютно недопустимо е да се заплашва, който и да е служител на МВР – без значение от позицията. Когато има посегателство, тогава цялата система трябва да отговори много остро, с цялата строгост на закона. МВР трябва по най-бързия начин да бъде разследван този случай“.

Попитан за връзката мухсъс случая на главния секретар по време на неговото управление – Светлозар Лазаров, Йовчев коментира:

„Той беше съгласуван избор от няколко човека, включително и мой, тъй като аз имам преки впечатления от него, бил съм му началник в ДАНС, познавам го, той беше доста добър оперативен работник. Решението ми той да стане главен секретар на МВР беше одобрено и политически. В този казус, в който го замесиха, може би малко избърза главният секретар на МВР. Преди да има оперативни данни, не бива да казваш такива твърдения“.