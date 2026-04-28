Цветлин Йовчев: Бяха положени сериозни усилия от страна на МВР за честността на парламентарните избори

28 Април, 2026 22:29 299 5

  • цветлин йовчев-
  • мвр-
  • честност на вота-
  • усилия

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бяха положени сериозни усилия от страна на МВР за честността на парламентарните избори. Това заяви в „Лице в лице“ Цветлин Йовчев - бивш председател на ДАНС, бивш вицепремиер по сигурността и министър на вътрешните работи.

По думите му в обществото е останало впечатление, че контролираният вот е бил ограничен в доста голяма степен.

„Проблемните секции, в които има обикновено контролиран вот имат ниска избирателна активност, когато няма купен вот. И обратното много по-висока от средната, когато има контролиран вот. Също така, гласуването е монолитно, за една или две политически партии“, обясни експертът.

Той посочи, че вотът на българите е бил категоричен и дори да е имало купен вот, той не е повлиял съществено на резултата. Относно заплахите към и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, Йовчев каза:

„Абсолютно недопустимо е да се заплашва, който и да е служител на МВР – без значение от позицията. Когато има посегателство, тогава цялата система трябва да отговори много остро, с цялата строгост на закона. МВР трябва по най-бързия начин да бъде разследван този случай“.

Попитан за връзката мухсъс случая на главния секретар по време на неговото управление – Светлозар Лазаров, Йовчев коментира:

„Той беше съгласуван избор от няколко човека, включително и мой, тъй като аз имам преки впечатления от него, бил съм му началник в ДАНС, познавам го, той беше доста добър оперативен работник. Решението ми той да стане главен секретар на МВР беше одобрено и политически. В този казус, в който го замесиха, може би малко избърза главният секретар на МВР. Преди да има оперативни данни, не бива да казваш такива твърдения“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не да

    1 1 Отговор
    Радев напазарува 400 000 хиляди гласа, а Асен Василев 100 000. Затова в последните 3 часа дръпнаха много с процентите. Радев от 34% отиде на 44%.

    22:36 28.04.2026

  • 2 Айде

    1 0 Отговор
    И тоя се продаде на олигархията.

    22:36 28.04.2026

  • 3 Фен

    0 0 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣 Ех, Цвети, Цвети...

    22:37 28.04.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пак ли с тази рекламна кампания? А една партия си написа доста гласове в края на изборния ден.

    22:39 28.04.2026

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Радев изтормози народа през последните 5 години с 8 служебни правителства и с 2 редовно на ППДБ и сега идва на бял кон да го оправи с 200.

    22:39 28.04.2026

