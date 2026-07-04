Цветлин Йовчев за полетите на Пеевски и Атанасова: Ако липсват данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е нарушение

PNR (Passenger Name Record) е глобална система, създадена през 60-те години на миналия век, отначало само с търговско предназначение. Целта е била авиопревозвачите и компаниите, които са резервирали билети, да обменят информация. У нас ДАНС е звеното, което осъществява контакт. Информация се предоставя веднага при съвпадение на определени критерии - издирвано лице, човек със забрана или разследван в активна фаза на делото. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
Повод за коментара и разясненията му стана нашумелия казус с въпросната система, заради предоставена справка от страна на ГДБОП на вътрешния министър, в която се твърди, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова са споделяли един и същи частен полет до ОАЕ. „Ако липсват аргументация и данни, че по случая се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е законово нарушение. Нерегламентираното извличане на данни от PNR и публичното им оповестяване може да доведе до сериозни санкции по отношение на GDPR (бел.ред. Общ регламент относно защитата на данните). А изготвянето на искане с невярно съдържание, създава възможност за разследване за злоупотреба с власт. Може да се стигне до тежък имиджов удар по новото управление и интегритета му“, разясни експертът.
По думите му след атентатите на 11 септември PNR придобива друго значение и вече се използва основно за три неща.
» Превенция по отношение на пътниците, които предстои да се качат на самолетите, ако има съмнителни лица, да бъдат отсети.
» Установяване на връзки и мрежи при тежки престъпления - кой с кого е бил свързан и кой е купил билетите. основно за противодействие на тероризма, но и трафик на оръжия, хора и наркотици, както и контрабанда.
» За разследване и изясняване на минали събития при доказване на престъпление.
„За достъп до системата може да бъде направено искане в МВР от страна на ГДНП, ГДБОП и Бюрото за оперативно полицейско сътрудничество. Също така и oт прокуратурата и съда във връзка с разследвания за получаване на информация, която се използва като доказателства. Данните в системата след 6 месеца се деперсонализират“, обясни още Йовчев.
Според него, за да бъдат разкрити личните данни на лицата, за които е искана информация, е нужно да има специално искане, подписано с ясни мотиви. „Ако става дума за дело, което е в ход, се иска съдебно решение, ползването на системата е по регламентиран ред, описан в Закона за ДАНС. Тъкмо дотам се отправя искането, като председателят или упълномощено от него лице, взима решение дали да предостави достъп“, разкри още Йовчев.
Експертът уточни, че обикновено властите не позволяват на граждани да влизат в страната с един паспорт и да излизат с друг документ. „Това не е невъзможно, но е трудно осъществимо. С дипломатически паспорт е възможно да влезеш в една страна, но не мисля, че в ОАЕ е възможно да не сложат печат. При всички положения PNR системата е отчела всяко пътуване. Има доста сериозна санкция за авиокомпаниите, които не подават данни, независимо дали в един паспорт има печат. Невъзможно е да се влезе в една чужда страна с два документа за самоличност, а в повечето държави дори се изисква да влезеш и да излезеш с един и същ“, коментира още Йовчев.
Той потвърди, че ГДБОП да има масив от данни, различен от „Гранична полиция“. „По темата с полетите има три казуса - първият е дали информацията, изнесена от министъра, отговаря на истината, което е поставено под съмнение. Вторият - дали данните са събрани по законов начин, третият - доколко публичното им изнасяне е нарушение на личното пространство и GDPR“, отбеляза Йовчев.
Назначаването на Пламен Тончев за ръководител на ДАНС е логично кадрово решение, заяви Цветлин Йовчев.
По думите му агенцията има нужда от ръководител, който познава добре процесите в службите и може да упражнява ефективен контрол. Според Йовчев липсата на такъв контрол води до деструктивни процеси в институциите.
Коментирайки случая с Олег Невзоров и незаконния комплекс край Варна, Йовчев подчерта, че именно ДАНС е институцията, която е изпълнила задълженията си, като е изготвила доклад със съмнения за пране на пари и дейности, застрашаващи националната сигурност. Според него отговорността за развитието на казуса не може да бъде прехвърляна върху службата.
Бившият председател на ДАНС посочи още, че случаят разкрива сериозни проблеми в работата на държавната администрация, включително законодателни пропуски, неефективност и вероятни корупционни практики.
Йовчев коментира и позицията на президента Румен Радев относно новия пакет санкции срещу Русия. Според него решението за вдигане на запора върху активи, свързани с „Лукойл“, не решава въпроса с потенциалните финансови претенции към България и крие риск страната да загуби действащата дерогация за руски петрол.
По думите му опитите за балансиране между европейските ангажименти на България, вътрешнополитическите настроения и отношенията с Русия са изключително рискови и могат да доведат до негативни последици за страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
,,ДЕБЕЛОТО МОМЧЕ,,...
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Коментиран от #7
18:42 04.07.2026
2 Жан
18:42 04.07.2026
3 Евгени от Алфапласт
18:43 04.07.2026
4 Да,
18:47 04.07.2026
5 Кой какво
Коментиран от #8
18:50 04.07.2026
6 Хипотетично
Меко и дипломатично изказана критика от човек, който знае значението на думите, за разлика от сегашния вътрешен министър.
Коментиран от #10
18:51 04.07.2026
7 Нашийник
До коментар #1 от "Гост":Смятай колко политически.боклуци държи с компромати този престъпник.
18:55 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дървен философ
18:59 04.07.2026
10 Да питам,
До коментар #6 от "Хипотетично":А докато беше вътрешен министър и шеф на ДАНС, меко и дипломатично бихте ли ни припомнили, колко крадци на високи постове бяха предоставени с годни доказателства на Прокуратурата, че нещо не се сещам.
19:01 04.07.2026
11 Бивши негодни и обвързани
19:05 04.07.2026
12 Питам
19:33 04.07.2026
13 Наивник на средна възраст
Коментиран от #18
19:38 04.07.2026
14 Пълен синхрон
19:41 04.07.2026
15 ?????
А да назначиш конкубината си конституционен съдия при положение че най голямото и́ постижение в юристпруденцията е юристконсулт на лудницата естествено е нормално.
Коментиран от #17
19:50 04.07.2026
16 Дзак
19:52 04.07.2026
17 Берлинер цайтунг
До коментар #15 от "?????":Ако му беше съпруга, нямаше ли да бъде престъпление?
Коментиран от #19
19:56 04.07.2026
18 Колю Паръмов
До коментар #13 от "Наивник на средна възраст":Нали уж изсветлиха всичко! Къде са скритите доходи?
Коментиран от #22
19:58 04.07.2026
19 ?????
До коментар #17 от "Берлинер цайтунг":Щеше естествено, но тук има все пак и морален план.
Или той вече не важи́?
20:01 04.07.2026
20 Куха лейка
20:03 04.07.2026
21 Гост
20:07 04.07.2026
22 Наивник на средна възраст
До коментар #18 от "Колю Паръмов":Забавно - кой,къде и кога изсветли нещо от преди Костов(мавъра) та до днес?? Говорим за несъотвествие м/у декларирани имоти,разходи и получени официално декларирани приходи... Пак не отваряте темата за закона Магнитски и действието му в България....Или няой смята,че детето е несправедливо очернено горкото.......
20:12 04.07.2026