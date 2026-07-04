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Цветлин Йовчев за полетите на Пеевски и Атанасова: Ако липсват данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е нарушение

Цветлин Йовчев за полетите на Пеевски и Атанасова: Ако липсват данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е нарушение

4 Юли, 2026 18:34 3 916 22

  • цветлин йовчев-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова-
  • passenger name record

Експертът уточни, че обикновено властите не позволяват на граждани да влизат в страната с един паспорт и да излизат с друг документ

Цветлин Йовчев за полетите на Пеевски и Атанасова: Ако липсват данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е нарушение - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

PNR (Passenger Name Record) е глобална система, създадена през 60-те години на миналия век, отначало само с търговско предназначение. Целта е била авиопревозвачите и компаниите, които са резервирали билети, да обменят информация. У нас ДАНС е звеното, което осъществява контакт. Информация се предоставя веднага при съвпадение на определени критерии - издирвано лице, човек със забрана или разследван в активна фаза на делото. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Повод за коментара и разясненията му стана нашумелия казус с въпросната система, заради предоставена справка от страна на ГДБОП на вътрешния министър, в която се твърди, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова са споделяли един и същи частен полет до ОАЕ. „Ако липсват аргументация и данни, че по случая се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е законово нарушение. Нерегламентираното извличане на данни от PNR и публичното им оповестяване може да доведе до сериозни санкции по отношение на GDPR (бел.ред. Общ регламент относно защитата на данните). А изготвянето на искане с невярно съдържание, създава възможност за разследване за злоупотреба с власт. Може да се стигне до тежък имиджов удар по новото управление и интегритета му“, разясни експертът.

По думите му след атентатите на 11 септември PNR придобива друго значение и вече се използва основно за три неща.

» Превенция по отношение на пътниците, които предстои да се качат на самолетите, ако има съмнителни лица, да бъдат отсети.

» Установяване на връзки и мрежи при тежки престъпления - кой с кого е бил свързан и кой е купил билетите. основно за противодействие на тероризма, но и трафик на оръжия, хора и наркотици, както и контрабанда.

» За разследване и изясняване на минали събития при доказване на престъпление.

„За достъп до системата може да бъде направено искане в МВР от страна на ГДНП, ГДБОП и Бюрото за оперативно полицейско сътрудничество. Също така и oт прокуратурата и съда във връзка с разследвания за получаване на информация, която се използва като доказателства. Данните в системата след 6 месеца се деперсонализират“, обясни още Йовчев.

Според него, за да бъдат разкрити личните данни на лицата, за които е искана информация, е нужно да има специално искане, подписано с ясни мотиви. „Ако става дума за дело, което е в ход, се иска съдебно решение, ползването на системата е по регламентиран ред, описан в Закона за ДАНС. Тъкмо дотам се отправя искането, като председателят или упълномощено от него лице, взима решение дали да предостави достъп“, разкри още Йовчев.

Експертът уточни, че обикновено властите не позволяват на граждани да влизат в страната с един паспорт и да излизат с друг документ. „Това не е невъзможно, но е трудно осъществимо. С дипломатически паспорт е възможно да влезеш в една страна, но не мисля, че в ОАЕ е възможно да не сложат печат. При всички положения PNR системата е отчела всяко пътуване. Има доста сериозна санкция за авиокомпаниите, които не подават данни, независимо дали в един паспорт има печат. Невъзможно е да се влезе в една чужда страна с два документа за самоличност, а в повечето държави дори се изисква да влезеш и да излезеш с един и същ“, коментира още Йовчев.

Той потвърди, че ГДБОП да има масив от данни, различен от „Гранична полиция“. „По темата с полетите има три казуса - първият е дали информацията, изнесена от министъра, отговаря на истината, което е поставено под съмнение. Вторият - дали данните са събрани по законов начин, третият - доколко публичното им изнасяне е нарушение на личното пространство и GDPR“, отбеляза Йовчев.

Назначаването на Пламен Тончев за ръководител на ДАНС е логично кадрово решение, заяви Цветлин Йовчев.

По думите му агенцията има нужда от ръководител, който познава добре процесите в службите и може да упражнява ефективен контрол. Според Йовчев липсата на такъв контрол води до деструктивни процеси в институциите.

Коментирайки случая с Олег Невзоров и незаконния комплекс край Варна, Йовчев подчерта, че именно ДАНС е институцията, която е изпълнила задълженията си, като е изготвила доклад със съмнения за пране на пари и дейности, застрашаващи националната сигурност. Според него отговорността за развитието на казуса не може да бъде прехвърляна върху службата.

Бившият председател на ДАНС посочи още, че случаят разкрива сериозни проблеми в работата на държавната администрация, включително законодателни пропуски, неефективност и вероятни корупционни практики.

Йовчев коментира и позицията на президента Румен Радев относно новия пакет санкции срещу Русия. Според него решението за вдигане на запора върху активи, свързани с „Лукойл“, не решава въпроса с потенциалните финансови претенции към България и крие риск страната да загуби действащата дерогация за руски петрол.

По думите му опитите за балансиране между европейските ангажименти на България, вътрешнополитическите настроения и отношенията с Русия са изключително рискови и могат да доведат до негативни последици за страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    37 9 Отговор
    Всички ,,продажни души,, ги активираха да ,,бранят,,
    ,,ДЕБЕЛОТО МОМЧЕ,,...
    ОТВРАТ

    Коментиран от #7

    18:42 04.07.2026

  • 2 Жан

    27 7 Отговор
    Пак ли ти Йовчев- пълно недоразумение си както винаги.

    18:42 04.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    11 4 Отговор
    А ако не липсват?😎

    18:43 04.07.2026

  • 4 Да,

    30 3 Отговор
    Много премерено замаза нещата. Явно да изнесеш подобна информация от международните масиви е нарушение, а корупцията, кражбите и да газиш законите на страната не е.

    18:47 04.07.2026

  • 5 Кой какво

    13 9 Отговор
    Уж дебелото момче беше модела Пеевски,сега всички вкупом го закрилят, явно всички са в кюпа,даже и Радев

    Коментиран от #8

    18:50 04.07.2026

  • 6 Хипотетично

    8 10 Отговор
    ------- А изготвянето на искане с невярно съдържание, създава възможност за разследване за злоупотреба с власт. -------
    Меко и дипломатично изказана критика от човек, който знае значението на думите, за разлика от сегашния вътрешен министър.

    Коментиран от #10

    18:51 04.07.2026

  • 7 Нашийник

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Смятай колко политически.боклуци държи с компромати този престъпник.

    18:55 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дървен философ

    20 5 Отговор
    Тоя дървен философ хем маже и замазва,хем все пак допуска, че можеш да влизаш и излизаш с два паспорта. МекерЕ.

    18:59 04.07.2026

  • 10 Да питам,

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    А докато беше вътрешен министър и шеф на ДАНС, меко и дипломатично бихте ли ни припомнили, колко крадци на високи постове бяха предоставени с годни доказателства на Прокуратурата, че нещо не се сещам.

    19:01 04.07.2026

  • 11 Бивши негодни и обвързани

    10 3 Отговор
    Не бива да се тикат дето не им е работата.

    19:05 04.07.2026

  • 12 Питам

    14 3 Отговор
    Какво по-тежко престъпление от разграбването на Булгартабак и обира на банката?

    19:33 04.07.2026

  • 13 Наивник на средна възраст

    9 5 Отговор
    Aман от платени,не много умни калинки.....Дали няма данни за несъотвествие м/у приходи и разходи/???? Укриването на данъци не е ли,тежко,много тежко престъпление - Ал Капоне беше затворен за такова..За какво ли бе санкциониран по закона Магнитски????Като вземете да л.жете задници па малко по-умно моля,не че можетте да защитите "детето" ако спазвате буквата на закона!!! Егати наглостта....

    Коментиран от #18

    19:38 04.07.2026

  • 14 Пълен синхрон

    8 3 Отговор
    Цветлинката се закотви в библиотекарския институт, при кого ?За тези това е пуснат да маже!Новият шеф на СДС - то пък се изцепи, че това било активно мероприятие, за да заблуди народа от тежкото положение в което ни вкара кой - Радев естествено !!!Има и друга информация за Шишо още от 2013 г, та до днес, на международен разследващ журналист, което съвпада с казаното от министъра !

    19:41 04.07.2026

  • 15 ?????

    6 5 Отговор
    Уф.
    А да назначиш конкубината си конституционен съдия при положение че най голямото и́ постижение в юристпруденцията е юристконсулт на лудницата естествено е нормално.

    Коментиран от #17

    19:50 04.07.2026

  • 16 Дзак

    7 0 Отговор
    Нека да има публичен списък на лица извличали данни за всяко ЕГН. Да може да се търси отговорност, когато изтече лична информация незаконосъобразно.

    19:52 04.07.2026

  • 17 Берлинер цайтунг

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Ако му беше съпруга, нямаше ли да бъде престъпление?

    Коментиран от #19

    19:56 04.07.2026

  • 18 Колю Паръмов

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Наивник на средна възраст":

    Нали уж изсветлиха всичко! Къде са скритите доходи?

    Коментиран от #22

    19:58 04.07.2026

  • 19 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Берлинер цайтунг":

    Щеше естествено, но тук има все пак и морален план.
    Или той вече не важи́?

    20:01 04.07.2026

  • 20 Куха лейка

    4 2 Отговор
    Какво тежко престъпление бе продажен Пеевски цървул....Те са съдия и депутат на частен самолет за Дубай...Алоооо и ти беше шеф на ДАНС ...боклук.....

    20:03 04.07.2026

  • 21 Гост

    3 1 Отговор
    Дежурният "експерт" ни казва неща, които и децата вече знаят. Едно и също, едно и също.

    20:07 04.07.2026

  • 22 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Колю Паръмов":

    Забавно - кой,къде и кога изсветли нещо от преди Костов(мавъра) та до днес?? Говорим за несъотвествие м/у декларирани имоти,разходи и получени официално декларирани приходи... Пак не отваряте темата за закона Магнитски и действието му в България....Или няой смята,че детето е несправедливо очернено горкото.......

    20:12 04.07.2026

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