Бойният ни флот е унищожил 9 плаващи мини в български води от началото на войната в Украйна

От началото на войната в Украйна Българските военноморски сили /ВМС/ са унищожили девет плаващи мини в български териториални води. Това заяви флотилен адмирал Радко Пенев, командир на бойни и спомагателни кораби, по време на поредната активация на Военноморската противоминна група в Черно море, която осигурява чистотата на фарватерите на България от морски мини, обобщи epicenter.bg.

От началото на активациите няма унищожени истински плаващи мини, открити са само миноподобни обекти, посочи флотилен адмирал Пенев и допълни, че ВМС имат нужда от допълнителни противоминни кораби. Това може да стане след подписването на меморадума между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на най-вероятно седем кораба. Ако това споразумение се подпише, първият плавателен съд може би ще пристигне след няколко месеца.

Морската мина може да бъде активна в продължение на десетки години и ВМС постоянно издирва подобни обекти. Те са опасни, защото се забелязват в последния момент и корабите нямат възможност да реагират и затова водните пространства е необходимо да се наблюдават непрекъснато, включително и с хеликоптери, допълни Радко Пенев.

В активацията на Военноморската противоминна група България участва с базовия миночистач “Прибой” и с офицери. Този път тя е под командването на турските военноморски сили и ще приключи на пети април. Следващата активация ще бъде през месец юли, като командването ще поеме нашата страна.