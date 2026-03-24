Бойният ни флот е унищожил 9 плаващи мини в български води от началото на войната в Украйна

24 Март, 2026 15:08 593 12

Морската мина може да бъде активна в продължение на десетки години

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От началото на войната в Украйна Българските военноморски сили /ВМС/ са унищожили девет плаващи мини в български териториални води. Това заяви флотилен адмирал Радко Пенев, командир на бойни и спомагателни кораби, по време на поредната активация на Военноморската противоминна група в Черно море, която осигурява чистотата на фарватерите на България от морски мини, обобщи epicenter.bg.

От началото на активациите няма унищожени истински плаващи мини, открити са само миноподобни обекти, посочи флотилен адмирал Пенев и допълни, че ВМС имат нужда от допълнителни противоминни кораби. Това може да стане след подписването на меморадума между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на най-вероятно седем кораба. Ако това споразумение се подпише, първият плавателен съд може би ще пристигне след няколко месеца.

Морската мина може да бъде активна в продължение на десетки години и ВМС постоянно издирва подобни обекти. Те са опасни, защото се забелязват в последния момент и корабите нямат възможност да реагират и затова водните пространства е необходимо да се наблюдават непрекъснато, включително и с хеликоптери, допълни Радко Пенев.

В активацията на Военноморската противоминна група България участва с базовия миночистач “Прибой” и с офицери. Този път тя е под командването на турските военноморски сили и ще приключи на пети април. Следващата активация ще бъде през месец юли, като командването ще поеме нашата страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шамандура

    13 1 Отговор
    Защо не пратят украинските бежанци да си събират боклуците, вместо да им плащат хотели, болници и помощи?

    15:12 24.03.2026

  • 2 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Не е ли по-добре да се унищожи този който ги пуска във водата в случая Украинска държава/

    15:12 24.03.2026

  • 3 адаша

    9 0 Отговор
    Не разбрах - има или няма мини? Нещо се получава обърквация.

    Коментиран от #6

    15:13 24.03.2026

  • 4 към безмисления пълнеж що не

    14 1 Отговор
    добавихте кой ги е поставил?

    щом мълчите кат риби значи са бандерите
    ако бяха руснаците нямаше да пропуснете

    15:14 24.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    България и Румъния провеждат учение Морски щит за отразяване на руска атака.

    15:16 24.03.2026

  • 6 Нещо се получава обърквация

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "адаша":

    не му е за първи път
    на човечеца

    15:26 24.03.2026

  • 7 Сталин

    7 1 Отговор
    Укрите терористи ни пускат мини за да ни провалят летния сезон ,а ние им даваме милиарди

    15:37 24.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мухаа ха!

    3 1 Отговор
    Флотилен адмирал! Има адмирал на флот.Контра адмирал.На кой флот ? Че там са се нагъчкали един куп пауни,с купища звезди и лампази, повече от броя на корабите ни.Добре че все още съществува Висшето ни Военноморско училище.От където излизат наистина блестящи кадри.Но всички обуват маратонките още след получаване на диплом.Навън ги хапват като топъл хляб.Във гражданско корабоплаване,търговски и риболовен флот.Със космически заплати, спрямо нашенските подаяния.

    15:46 24.03.2026

  • 10 Чърчил

    7 0 Отговор
    Жалък оказионен флот с купища адмирали , това имаме

    15:53 24.03.2026

  • 11 Някой

    1 0 Отговор
    БОЙНИЯТ НИ ФЛОТ?????????. ОТКОГА ГУМЕНЕТКИ "ЦЪРВУЛИ" УНИЩОЖАВАТ МИНИ.

    16:09 24.03.2026

  • 12 Значи

    1 0 Отговор
    "Морската мина може да бъде активна десетки години" - от което следва :ако ПЕРСИТЕ осеят ОРМУЗА със мини следва апокалипсис. Затова ли перчема се извъртя след като му казаха че ще минират ОРМУЗА.

    16:15 24.03.2026

