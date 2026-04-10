Новини
България »
София »
За първи път „Булгартрансгаз“ ще осигури природен газ чрез търг за доставка на втечнен газ

10 Април, 2026 11:22 1 051 30

За периода от юли 2026 г. до септември 2027 г. включително дружеството планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса втечнен природен газ

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще осигури необходимите количества природен газ за технологичните нужди на газопреносната система чрез провеждане на тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ (LNG), съобщиха от дружеството. Това ще бъде първият случай, в който операторът използва подобен механизъм за обезпечаване на технологичните процеси.

За периода от юли 2026 г. до септември 2027 г. включително дружеството планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса втечнен природен газ, изброи БТА.

Процедурата ще бъде проведена при спазване на изискванията на Закона за енергетиката чрез организиран борсов пазар на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Предвижда се доставките да се реализират през терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция, в който „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава дялово участие.

До участие ще бъдат допускани само компании с доказан опит в доставките на втечнен природен газ, след предварително одобрение от оператора на платформата. Изискване към кандидатите е да гарантират, че произходът на газа е от държави, които не са обект на международни санкции.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов посочи, че процедурата цели да гарантира надеждното обезпечаване на технологичните нужди на системата при пълна прозрачност и съответствие с европейските пазарни принципи.

„Доставките на втечнен природен газ от сигурни партньори като САЩ и други страни са ключов елемент за постигане на диверсификация и повишаване на енергийната сигурност както за България, така и за региона“, заяви Малинов. По думите му дружеството изпраща „ясен сигнал към пазара“, че работи за сигурни и прозрачни доставки на конкурентни цени.

Процедурата по предварителен подбор ще се проведе от 9 до 24 април 2026 г., а търгът е насрочен за 30 април 2026 г. от 09:00 до 12:00 часа (източноевропейско време) чрез платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потребител

    10 3 Отговор
    Нищо не прочетох за цената...

    Коментиран от #23

    11:27 10.04.2026

  • 2 Ххххххххххх

    12 2 Отговор
    А цената?

    Коментиран от #4

    11:28 10.04.2026

  • 3 хахх

    9 5 Отговор
    Явно е пристигнал кораба с втечнен газ дет Киро Траволта го спазари , аз мислих че се омотал в бермудския триъгълник.

    11:29 10.04.2026

  • 4 хахх

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ххххххххххх":

    Не питай..

    11:31 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    8 1 Отговор
    Когато света гърми и цените на енергията са най-високи, е най-подходящия момент да сключиш едногодишен договор. Справка: на асанчо василев скъпия руски газ, който мина през случайно близка до него фирма и остана непродаваем в Чирен, та като паднаха цените трябваше асанчо да ги обезщетява като стратегически важни доставчици за да си освободят газта.

    Коментиран от #10

    11:32 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гресирана ватенка

    2 6 Отговор
    Я копейките да погрухтят малко за руският газ😁

    11:41 10.04.2026

  • 10 Смех с копейки

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Сутринта плати ли си вноска Боташ?

    Коментиран от #20

    11:42 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    С Боташ кво прайм?

    11:58 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 😂😂😂😂😂👇

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Което не е вярно!😅😂😅🤡

    12:04 10.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шейтан

    4 2 Отговор
    Тия маймуни майтап си правят пазарна конкуренция
    А доставчик 1 американски каде е конкуренцията за по ниска цена
    Чакайте двойно увеличение на газа

    12:07 10.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Витанов

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Ама тогава баба ми вземаше 100 € пенсия,а сега взема 500€ пенсия.Можеш ли да смяташ?

    12:10 10.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не питай за цена..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Потребител":

    Момента е подходящ за няколко кораба демократичен газ и Боташ да заработи демократично.

    12:26 10.04.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор
    За Боташ копейките мълчат като с к о п е н и😁😁

    12:33 10.04.2026

  • 25 Смех с копейки

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пак ми ударете гумата":

    С Лукойл колко данъци плати за 15 години???

    12:40 10.04.2026

  • 26 604

    2 2 Отговор
    на търгът нямало кандидати, пхахаххахахахаха

    12:47 10.04.2026

  • 27 АХА

    0 0 Отговор
    Идеално и на конкурса ще се появи точно една с краварски газ който ще е пъти по скъп ноооо ще е демократичен и простия народ ще плаща и ще е щастлив

    13:39 10.04.2026

  • 28 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Гответе се за тежки дни!

    13:50 10.04.2026

  • 29 Анонимен

    1 0 Отговор
    Знаем как се печелят търгове.

    14:09 10.04.2026

  • 30 Констатация

    0 0 Отговор
    Май скоро шъ я караме само на осветление..., не зная кво шъ прайм Зимъска с Пералните, Сушилните и Къпането..., лятото може и с хладък душ, ама Зимата - Хич!!!

    14:53 10.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове