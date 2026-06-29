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Кирил Домусчиев: КРИБ предлага 6 реформи в бюджета

Кирил Домусчиев: КРИБ предлага 6 реформи в бюджета

29 Юни, 2026 09:53 1 980 41

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  • бюджетен дефицит-
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Този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината

Кирил Домусчиев: КРИБ предлага 6 реформи в бюджета - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В КРИБ имаше сериозни дискусии дали да подкрепим Бюджет 2026 в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината.

Това отбеляза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело. Все пак, премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са стъпки в правилната посока.

Ето защо, КРИБ ще постави на днешното заседание на НСТС следните точки като основа за получаване на подкрепата ни за Бюджет 2026:

1. Да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход, заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровки. Да се индексират само заплатите под максималния таван, а на служителите с нетна заплата под 1000 евро – тя да се индексира с допълнителни 3%.

Очевидно колегите от синдикатите не са си свършили работата в доминирания от тях обществен сектор и са допуснали директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички заплати на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути.

2. Премиерът и Министърът на финансите да изискат всяко министерство да представя по три разрешителни режими на година, които да минат на мълчаливо съгласие. За всеки непредставен режим, Министърът на финансите да реже по 10% от издръжката на съответното ведомство.

3. Да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година. Правителството ежеседмично показва шокиращи директорски заплати на дружества, затънали в дългове и загуби. Някои като Топлофикация София дори вече заплашват устойчивостта на цели системи. Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!!!

4. Всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г. Да не се допуска и сключване на колективни трудови договори с автоматизми в бюджетния сектор, тъй като средствата идват от данъкоплатците, които не са страна по такива договори.

5. Да се ускори съставянето на управленската програма на правителството като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност.

6. Да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на 2/3 от средното за ОИСР през 2028 г. България е държава с 35 години модерна пазарна икономика в историята си и в демографска криза – не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки 2-ма работещи в частния сектор ще издържат 1 чиновник, 3-ма пенсионери и 1 неработещ. Математиката не излиза.

От КРИБ продължаваме да сме притеснени от високите нива на инфлация, тъй като всеки бюджетен дефицит в условията на пълна заетост в икономиката ще повиши още повече инфлацията, без значение каква е текущата конюнктура в горивата, храните или услугите. Инфлацията може да бъде намалена под 2% само и единствено чрез изпълнение на бюджет с излишък и смятаме, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.

Дано да бъдем чути и нашите предложения - приети.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 1 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    09:54 29.06.2026

  • 3 Абе

    46 2 Отговор
    Връщай народните пари бе, Домус.

    09:55 29.06.2026

  • 4 КРИБ са псевдо-гражданска организация.

    42 2 Отговор
    С много лични интереси.

    09:55 29.06.2026

  • 5 Празни

    34 4 Отговор
    приказки и клишета от другаря !

    09:58 29.06.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    40 4 Отговор
    Аз пък предлагам да бъде премахнато финансирането на работодателските организации като Криб с държавни и европейски пари.
    Имате ли представа колко милиони смучат от обществото тези уж клубове на богаташи всяка година и колко чиновници са заети с осигуряването на тези средства?

    Коментиран от #9

    10:00 29.06.2026

  • 7 Независим

    38 7 Отговор
    Ето това се нарича безгранична наглост.
    Тоя който КРАДЕ от всички нас да иска от да му се осигурят повече пари които да открадне за сметка на всички нас.
    Честито обедняване на всички гласували за ФАТМАКА МИЛИАРДЕР.

    Коментиран от #14

    10:02 29.06.2026

  • 8 Рецепта за държавен разпад

    23 5 Отговор
    това не ти е частната фирма, нагло създание с милиарди по офшорки.

    Коментиран от #12

    10:05 29.06.2026

  • 9 Хм...

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    Я разкажи колко им плаща държавата на тези работодателски организации?

    10:06 29.06.2026

  • 10 ЕлМафиозо

    23 2 Отговор
    кажи си доходите и какви данъци плащаш, червен олигарх крадец

    10:07 29.06.2026

  • 11 криб винаги правят бюджета

    14 0 Отговор
    а се повтарят подобни грешки във всеки бюджет . проблема на касата, безработицата, инфлацията , а и грешките . повече заеми и по малко собствен производство . няма кадри . от евро да правят 2 е нормално . сега нямало пари за мантинели, знаци и маркировки . започва сезона на пожарите и катастрофите . как се справят гръцка и фрг . по зле ли са .

    10:07 29.06.2026

  • 12 Ахъм

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Рецепта за държавен разпад":

    Кое от предложенията не ти хареса? Че иска по-ефективно изразходване на държавни средства и спиране с раздаването на пари на калпак?

    10:09 29.06.2026

  • 13 Мнение

    12 6 Отговор
    Този път съм абсолютно съгласна с тези предложения, без бързото концесиониране и приватизация. Видяхме мижавите % от концесиите и колко предприятия бяха съсипани след приватизацияъа им. Да не говорим за приватизираните монополисти.

    10:12 29.06.2026

  • 14 Хех

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Независим":

    Ти въобще прочете ли предложенията? Как съкращенията в държаванта администрация и спирането на автоматизма при заплатите ще облагодетелства Домусчиев? КРИБ казва това, което всички знаем, но не искаме да приемем - не може един човек да храни още трима. Ще трябва да се режат разходи и да се подобри ефективността на държавните структури.

    Коментиран от #19

    10:13 29.06.2026

  • 15 мдааааааааааа

    11 2 Отговор
    Домъц, що не ги предложи на авера ти Бокича?

    10:17 29.06.2026

  • 16 Румен каза

    9 3 Отговор
    Бой по работещите и пари на администрацията и едрия бизнес. Няма да закачеме Дънди ,няма да закачаме свръхпечалбите на едрия бизнес. Бой по винетки и осигуровки ма бедните о няма да им вдигате минималната заплата.

    10:22 29.06.2026

  • 17 Име

    9 0 Отговор
    Този ДС смешник, кога ще го отлюспят!

    10:24 29.06.2026

  • 18 Да увеличат данък дивидент

    9 3 Отговор
    от него идват парите в плик на 30%. Да увеличат корпоративен данък 30%. Всички заплати, чисти над 2000 лв. нямат нужда от индексация. Целта е да се намалят парите в обращение на ниво преди прием Юрошит копейка. Облагане печалби банки с 50%, които генерират годишно над 2 милиарда лева, спокойно можем да им приберем един милиард. Всички Концесии с 40% такса. Одит на инвестиции на Концесии при неизпълнение, скъсване договор. Първите 500 фирми, сто от тях генерират средно, годишно чиста печалба от 500 милиона лева, спокойно държавата може да им вземе 250 милиона данък печалба. Унищожаване на 50% ВЕИта, те унищожават почва, генерират пластмаса, спират въздушни течения, убиват птици, увеличават сметки ток с 50% с ДДС.
    Закриване на ЕРП-та или 51% държавно участие, закриване счетоводни фирми - топлинни счетоводители. Закриване застрахователи, и прехвърляне на функциите към държавни органи. Закриване частни борси храни, или държавно участие с 51%. Пазари 50% държавни. Преразглеждане Договори Гърция вода Пирински и последният от ГЕРБ. Огладсяване Договор Боташ.
    Строеж Белене.

    Коментиран от #26

    10:25 29.06.2026

  • 19 Независим

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хех":

    А ти наистина ли не разбираш или има друга причина.
    Парите от икономии на заплати в държавния сектор и на пенсии отиват в изключително завишените капиталови разходи от 9.3 милиарди евро, което си е чиста проба пълнене на касите на милиардерите като този гелосан човек.

    Коментиран от #22

    10:27 29.06.2026

  • 20 Д-р Марин Белчев

    12 2 Отговор
    КРИБ казва някои верни неща. Има проблем с дефицита, с автоматизмите, с губещи държавни дружества и с високите заплати по върховете. Но милиардера Домусчиев ги смесва с подигравателна класова реторика. Не приемам реформата пак да значи натиск върху работещите на заплата.

    Аз съм работещ човек в София със заплата под средната. Не съм нито привилегирован, нито виновен за бюджетния дефицит. Плащам си сметките, данъците и не ползвам привилегии. Не искам „на калпак“ увеличение за висшите длъжности, но и не искам ниско платените хора в администрацията, образованието, здравеопазването и социалните услуги да бъдат сочени като проблем.

    Да, трябват реформи. Но истински реформи:
    - повече контрол върху разходите;
    - по-малко кухи обществени поръчки;
    - одит на губещите държавни дружества;
    - по-справедлива данъчно-осигурителна тежест;
    - електронизация за хората, не против тях;
    - по-високи доходи за ниско платените работещи.

    Реформа не значи милиардери и милионери да дават съвети, а сметката пак да я плащат хората със заплати около и под средната.

    10:28 29.06.2026

  • 21 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Много е лаком Домус ага.

    10:33 29.06.2026

  • 22 Хм...

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Независим":

    Няма как да бъде похарчено нещо, което го няма. Ние сме в дефицит. Икономиите не се оравят, за да бъдат увеличени капиталовите разходи, а именно за да намалим този дефицит.

    Коментиран от #27

    10:34 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    4 1 Отговор
    Я ходи си давай предложенията на Розобузко Тиквов и Табуретка П уткова...

    10:36 29.06.2026

  • 25 Независим

    7 2 Отговор
    Дали има още някой да не е разбрал, че Радев се бори против високите заплати и пенсии и работи в интерес на олигархията, като прави ревизия на пенсиите и увеличава драстично и без това изкуствено надутите капиталови разходи до нечуваните 9.3 милиарди евро.

    10:36 29.06.2026

  • 26 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Да увеличат данък дивидент":

    Събирай партизанската дружина и тръгвайте по мандрите!

    10:38 29.06.2026

  • 27 Независим

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Продължаваш да се правиш на ощипан, пари има ако лъжливия фатмак не надува изкуствено капиталовите разходи до нечуваните 9.3 милиарди евро с цел КРАЖБА.

    10:40 29.06.2026

  • 28 Независим

    1 3 Отговор
    С този бюджет Радев подготвя българският народ за такава кражба каквато не успяха да направят Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.

    10:45 29.06.2026

  • 29 Да да ама НЕ

    4 0 Отговор
    На Боко авера се обажда от дупчицата.

    10:46 29.06.2026

  • 30 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Милионера, давай заплати на хората си, недей само да мрънкаш. Тая алчност ще ви изяде. За какво са ви тия милиарди само да ги трупате. 1000 години ли ще живеете? Давайте високи заплати на хората си!!!
    Аман от КРИБ разбирачи!
    Скоро и теб ще натиснат. Не си мисли, че си недосегаем.

    Коментиран от #33

    10:53 29.06.2026

  • 31 🐧Орела🐧

    2 0 Отговор
    Точка 3 е МНОГО важна. Явно той ще иска да взима тези обекти на концесия. Ясна е работата.

    10:54 29.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ото фон Бломберг

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Директора👨‍✈️":

    Да ама даде на румен Боташ кРадев кинти и сега ще се прави на велик

    10:56 29.06.2026

  • 34 Мокой

    1 4 Отговор
    Смислени предложения.

    10:56 29.06.2026

  • 35 Допинг Арена Разград

    4 0 Отговор
    Ако все пак се спазят евродирективите и в бг най-накрая се въведе и приложи антимонополно законодателство, домуса ще има да квичи.

    10:58 29.06.2026

  • 36 Ото фон Бломберг

    2 0 Отговор
    Мсйкв му на тоя беше близка до мистър 10 процента и Нора Ананиева..така тия двамата пингвина домусите откраднаха наготово сума ти заводи у ги съсипаха продавайки ги за желязо..те тва умеят .нАготово да режат и лапът

    10:59 29.06.2026

  • 37 Жбръц

    2 0 Отговор
    Домуса изглежда се е прицелил и в Топлото на столичани.Докато не приберат все още останалата държавна собственост,под формата на приватизация или концесии по 25-30 г,няма да мирясат.А случи ли се( натам вървят нещата) не Радев а марсианци да изберем,все тая.Бизнеса ще си монтира депутати, министри,контролни органи.Не държава,а територия под частен контрол,в ръцете на десетина мултимилиардери.Това ли искате бе,замаяни оофф,се?

    11:07 29.06.2026

  • 38 Троянец

    2 0 Отговор
    Изчезни бе Герберска подлого!

    11:08 29.06.2026

  • 39 Мехмед I

    2 0 Отговор
    Знаете ли какво е domus на Турски?СВИНЯ!
    Това е най-обидната дума в Турция.Да те нарекът domus-значи от теб нищо не става.....крадец,мошенник и човек плюещ си в суратя.Това е човек без чест и достоинство!Тоя е точно такъв!

    11:14 29.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сакън

    1 0 Отговор
    Радев.......кога ще възстановиш затвора в Белене?!Или и ти си като Симеончо -дето за 800 дни щеше да ни оправи?!

    11:19 29.06.2026

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