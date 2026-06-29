Кирил Домусчиев: КРИБ предлага 6 реформи в бюджета

В КРИБ имаше сериозни дискусии дали да подкрепим Бюджет 2026 в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината.
Това отбеляза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело. Все пак, премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са стъпки в правилната посока.
Ето защо, КРИБ ще постави на днешното заседание на НСТС следните точки като основа за получаване на подкрепата ни за Бюджет 2026:
1. Да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход, заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровки. Да се индексират само заплатите под максималния таван, а на служителите с нетна заплата под 1000 евро – тя да се индексира с допълнителни 3%.
Очевидно колегите от синдикатите не са си свършили работата в доминирания от тях обществен сектор и са допуснали директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички заплати на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути.
2. Премиерът и Министърът на финансите да изискат всяко министерство да представя по три разрешителни режими на година, които да минат на мълчаливо съгласие. За всеки непредставен режим, Министърът на финансите да реже по 10% от издръжката на съответното ведомство.
3. Да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година. Правителството ежеседмично показва шокиращи директорски заплати на дружества, затънали в дългове и загуби. Някои като Топлофикация София дори вече заплашват устойчивостта на цели системи. Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!!!
4. Всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г. Да не се допуска и сключване на колективни трудови договори с автоматизми в бюджетния сектор, тъй като средствата идват от данъкоплатците, които не са страна по такива договори.
5. Да се ускори съставянето на управленската програма на правителството като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност.
6. Да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на 2/3 от средното за ОИСР през 2028 г. България е държава с 35 години модерна пазарна икономика в историята си и в демографска криза – не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки 2-ма работещи в частния сектор ще издържат 1 чиновник, 3-ма пенсионери и 1 неработещ. Математиката не излиза.
От КРИБ продължаваме да сме притеснени от високите нива на инфлация, тъй като всеки бюджетен дефицит в условията на пълна заетост в икономиката ще повиши още повече инфлацията, без значение каква е текущата конюнктура в горивата, храните или услугите. Инфлацията може да бъде намалена под 2% само и единствено чрез изпълнение на бюджет с излишък и смятаме, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.
Дано да бъдем чути и нашите предложения - приети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:54 29.06.2026
3 Абе
09:55 29.06.2026
4 КРИБ са псевдо-гражданска организация.
09:55 29.06.2026
5 Празни
09:58 29.06.2026
6 007 лиценз ту кил
Имате ли представа колко милиони смучат от обществото тези уж клубове на богаташи всяка година и колко чиновници са заети с осигуряването на тези средства?
Коментиран от #9
10:00 29.06.2026
7 Независим
Тоя който КРАДЕ от всички нас да иска от да му се осигурят повече пари които да открадне за сметка на всички нас.
Честито обедняване на всички гласували за ФАТМАКА МИЛИАРДЕР.
Коментиран от #14
10:02 29.06.2026
8 Рецепта за държавен разпад
Коментиран от #12
10:05 29.06.2026
9 Хм...
До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":Я разкажи колко им плаща държавата на тези работодателски организации?
10:06 29.06.2026
10 ЕлМафиозо
10:07 29.06.2026
11 криб винаги правят бюджета
10:07 29.06.2026
12 Ахъм
До коментар #8 от "Рецепта за държавен разпад":Кое от предложенията не ти хареса? Че иска по-ефективно изразходване на държавни средства и спиране с раздаването на пари на калпак?
10:09 29.06.2026
13 Мнение
10:12 29.06.2026
14 Хех
До коментар #7 от "Независим":Ти въобще прочете ли предложенията? Как съкращенията в държаванта администрация и спирането на автоматизма при заплатите ще облагодетелства Домусчиев? КРИБ казва това, което всички знаем, но не искаме да приемем - не може един човек да храни още трима. Ще трябва да се режат разходи и да се подобри ефективността на държавните структури.
Коментиран от #19
10:13 29.06.2026
15 мдааааааааааа
10:17 29.06.2026
16 Румен каза
10:22 29.06.2026
17 Име
10:24 29.06.2026
18 Да увеличат данък дивидент
Закриване на ЕРП-та или 51% държавно участие, закриване счетоводни фирми - топлинни счетоводители. Закриване застрахователи, и прехвърляне на функциите към държавни органи. Закриване частни борси храни, или държавно участие с 51%. Пазари 50% държавни. Преразглеждане Договори Гърция вода Пирински и последният от ГЕРБ. Огладсяване Договор Боташ.
Строеж Белене.
Коментиран от #26
10:25 29.06.2026
19 Независим
До коментар #14 от "Хех":А ти наистина ли не разбираш или има друга причина.
Парите от икономии на заплати в държавния сектор и на пенсии отиват в изключително завишените капиталови разходи от 9.3 милиарди евро, което си е чиста проба пълнене на касите на милиардерите като този гелосан човек.
Коментиран от #22
10:27 29.06.2026
20 Д-р Марин Белчев
Аз съм работещ човек в София със заплата под средната. Не съм нито привилегирован, нито виновен за бюджетния дефицит. Плащам си сметките, данъците и не ползвам привилегии. Не искам „на калпак“ увеличение за висшите длъжности, но и не искам ниско платените хора в администрацията, образованието, здравеопазването и социалните услуги да бъдат сочени като проблем.
Да, трябват реформи. Но истински реформи:
- повече контрол върху разходите;
- по-малко кухи обществени поръчки;
- одит на губещите държавни дружества;
- по-справедлива данъчно-осигурителна тежест;
- електронизация за хората, не против тях;
- по-високи доходи за ниско платените работещи.
Реформа не значи милиардери и милионери да дават съвети, а сметката пак да я плащат хората със заплати около и под средната.
10:28 29.06.2026
21 Последния Софиянец
10:33 29.06.2026
22 Хм...
До коментар #19 от "Независим":Няма как да бъде похарчено нещо, което го няма. Ние сме в дефицит. Икономиите не се оравят, за да бъдат увеличени капиталовите разходи, а именно за да намалим този дефицит.
Коментиран от #27
10:34 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
10:36 29.06.2026
25 Независим
10:36 29.06.2026
26 Ахъм
До коментар #18 от "Да увеличат данък дивидент":Събирай партизанската дружина и тръгвайте по мандрите!
10:38 29.06.2026
27 Независим
До коментар #22 от "Хм...":Продължаваш да се правиш на ощипан, пари има ако лъжливия фатмак не надува изкуствено капиталовите разходи до нечуваните 9.3 милиарди евро с цел КРАЖБА.
10:40 29.06.2026
28 Независим
10:45 29.06.2026
29 Да да ама НЕ
10:46 29.06.2026
30 Директора👨✈️
Аман от КРИБ разбирачи!
Скоро и теб ще натиснат. Не си мисли, че си недосегаем.
Коментиран от #33
10:53 29.06.2026
31 🐧Орела🐧
10:54 29.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ото фон Бломберг
До коментар #30 от "Директора👨✈️":Да ама даде на румен Боташ кРадев кинти и сега ще се прави на велик
10:56 29.06.2026
34 Мокой
10:56 29.06.2026
35 Допинг Арена Разград
10:58 29.06.2026
36 Ото фон Бломберг
10:59 29.06.2026
37 Жбръц
11:07 29.06.2026
38 Троянец
11:08 29.06.2026
39 Мехмед I
Това е най-обидната дума в Турция.Да те нарекът domus-значи от теб нищо не става.....крадец,мошенник и човек плюещ си в суратя.Това е човек без чест и достоинство!Тоя е точно такъв!
11:14 29.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сакън
11:19 29.06.2026