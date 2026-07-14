Георги Кандев: Затова съм длъжен да заявя ясно: Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било!

През последните дни по мой адрес бяха отправени тежки обвинения и внушения, които засягат не само мен като човек, но и професионалния ми път, семейството ми и доверието към институцията, на която съм посветил 30 години от живота си.
Затова съм длъжен да заявя ясно:
Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага.
Това обяви във "Фейсбук" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.
Единственото ми жилище е закупено през 2010 г. с банков ипотечен кредит, който изплащам и до днес. Това е проверим факт.
По отношение на твърденията за автомивката – да, ползвал съм услугите ѝ, както и много мои колеги, тъй като се намираше в близост до работното ни място. Любезната комуникация или предварителното обаждане за час не създават приятелство, зависимост или престъпление.
В публичното пространство бяха отправени тежки обвинения, но не бяха представени доказателства, които да ги подкрепят. В правовата държава подобни твърдения следва да се доказват пред компетентните институции, а не в интернет пространството
Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред. Никой няма право без доказателства да унищожава репутацията на друг човек.
Тук не става въпрос само за мен. Подобни недоказани обвинения хвърлят сянка върху хилядите честни служители в МВР, които всеки ден изпълняват достойно задълженията си, както и върху моето семейство, което също понася последствията от подобни публични внушения.
За втори път чрез клевети и внушения се прави опит да бъда прибран. Отговорът ми отново е НЕ! Няма да се прибера, няма да замълча.
Ще продължавам да защитавам принципите, в които вярвам. Ще отговарям единствено с факти, доказателства и по реда на закона.
Истината не се определя от това кой говори най-шумно.
Истината се доказва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:17 14.07.2026
2 Тома
16:18 14.07.2026
3 Поредния
16:19 14.07.2026
4 Сила
16:19 14.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #21
16:19 14.07.2026
6 Хахахахахахха
16:19 14.07.2026
7 авантгард
По Петрохан мълча като партизанин, а реви сега на воля, като няма какво да кажеш.
Коментиран от #10
16:20 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От къде картофа ти има тел номерата
16:21 14.07.2026
10 Сила
До коментар #7 от "авантгард":Ревльо ...чак баща си и дедо си намеси в сълзливите си Фейсбук излияния ....!!!
16:23 14.07.2026
11 Дзак
16:23 14.07.2026
12 Лопата Орешник
16:24 14.07.2026
13 Секретна комуникация и охрана
16:24 14.07.2026
14 Кажи чесно тогава
Хомо ли са
И сами ли са се гръмнали
Кажи го ясно и категолично публично веднъж завинаги да се разбере ти беше секретар тогава.
Кажеш ли истината гласувам за теб и гюро
Ошумолясваш ли се ясна е работата
16:24 14.07.2026
15 Корнелия Нинова преди час
Приема кадрите на ГЕРБ, които назначи на ключови постове в цялата държава. Масово!
Приема да го държат в зависимост и да им играе по свирката. Аман от двуличие! Аман от лъжите му! Аман от фасоните!
Все едно не е управлявал със служебни кабинети 2 години.
Нито веднъж като президент не наложи вето на бюджетите на ГЕРБ, сглобки, коалиции. Съучастник в досегашния модел.
Като не търпиш критика от партии, поне чуй БНБ, Фискалния съвет, Омбудсмана, Европейската комисия, протестиращите майки, от които се криеш вече цял месец.
Да, наследството е лошо, но правителството на Радев го прави още по- лошо. Замразена социална политика, но дава 4 млрд. за военна техника. Оскъпяване със стотици милиони на десетки проекти от януари досега. 600 млн. за анонимни проекти без проектна готовност. Раздута издръжка на администрацията. Нови коли от НСО си поръча! Вдигнаха си заплатите. Нула борба с олигарсите, ожесточена борба с пенсионери, работещи, средна класа. И демонстрация на самодостатъчност, наглост и безпардонност.
Р.S. "Свалете си короните, преди да са се врязали в мозъка ви."
Булат Окуджава
16:25 14.07.2026
16 аналогия
Съдебни защити срещу клевети се затлачват за години напред.
Защо Кандев не даде сега ясно обяснение за причината да подаде оставка като гл.секретар на МВР?
16:25 14.07.2026
17 Да,бе
Коментиран от #20
16:25 14.07.2026
18 Историк
16:26 14.07.2026
19 Ами
16:29 14.07.2026
20 Шуробаджанащина
До коментар #17 от "Да,бе":От дете се знае с лица като Гюров
16:30 14.07.2026
21 Робот
До коментар #5 от "Овчар":Оня дето го издирват с момичето вече две седмици ...! Накрая той ще ги подгони и ще ги начупи...!
16:31 14.07.2026
22 Факт
16:33 14.07.2026
23 Зъл пес
16:34 14.07.2026
24 Анонимен
16:37 14.07.2026
25 Ген. Боташ
16:38 14.07.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТАКА ЧЕ НАБЛЯГАМ ГЛАВНО НА МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА КОГАТО ИЗУЧАВАМ НЕЩО В БГ ..
...
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ СЕ ОТЧИТА ОТ 35-38 ГОДИНИ КАТО ДОМ НА ОПГ-ТАТА СИК И ДПС
.... ЕДНИ ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ КЛОНОВЕ НА ОПГ СИК СА ТАМ .... ТЮТЮНА , ФАБРИКИТЕ НА ДПС СЪЩО
.......
И КОГАТО ДЕКОРИРАН ПОЛИЦАЙ КАТО ГЕОРГИ КАНДЕВ НЕ Е ХВАНАЛ ПОНЕ ЕДИН ИСТИНСКИ БАНДИТ ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ
... СИ Е ПОКАЗАТЕЛНО ЧЕ Е БИЛ НА ХРАНИЛКАТА :)
16:38 14.07.2026
27 Иван Димитров, санитар в Карлуково
По време на изборите за президент, в клиниката ще има избирателна комисия и те всичките ще гласуват за кандидатите на ПП-ДБ.
16:39 14.07.2026
28 Дедо ви...
16:39 14.07.2026
29 Г-н Кандев, аз Ви вярвам!
16:41 14.07.2026
30 Гледаш го хубав
Гледай напред
Не гледай назад
Животът е толкова кратък
16:42 14.07.2026
31 тоя
Коментиран от #37
16:44 14.07.2026
32 Лост
16:44 14.07.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АЗ В ПРЕДИШНИЯ ЖИВОТ ПРЕДИ 35 ГОДИНИ
СЕ ПОЗНАВАХ С ЛИЦА ОТ ПЕТРИЧКАТА МАФИЯ
........
И ДА МИ РАЗПРАВЯШ ЧЕ СИ СЪЛЗИЦА ОТ ДЕВИЦА Е СМЕШНО :)
.... ЩОМ ТИЯ ЛИЦА СЕГА СА МИЛИАРДЕРИ
16:48 14.07.2026
34 🤣😂🤣хи хи хи
16:50 14.07.2026
35 Все едно слушам Блажко Корумпето
Коментиран от #40
16:52 14.07.2026
36 Електра
16:53 14.07.2026
37 Ти си от "грамотните" фенове на ПП-ДБ
До коментар #31 от "тоя":Най-вероятно си вярваш, че си от свеСТНите хора.
16:55 14.07.2026
38 Чорбара
16:56 14.07.2026
39 Дайте още по-голяма снимка
Снимката на това корумпирано ченге е по-голяма дори от обичайните снимки на вашия любим Зеленски.
16:57 14.07.2026
40 Ха ха ха
До коментар #35 от "Все едно слушам Блажко Корумпето":Слушай Костя копанара 😜:-)
Коментиран от #44
16:58 14.07.2026
41 Достоен човек
17:01 14.07.2026
42 Феникс
17:01 14.07.2026
43 Аааааааааа
17:05 14.07.2026
44 Зарежи ги
До коментар #40 от "Ха ха ха":Тук пишат две копейки от катуна на Коце Циганина.😂
17:06 14.07.2026
45 Цвете
17:07 14.07.2026
46 .....
17:08 14.07.2026
47 Путин гол до кръста на пони
17:09 14.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
17:11 14.07.2026