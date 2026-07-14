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Георги Кандев: Затова съм длъжен да заявя ясно: Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било!

Георги Кандев: Затова съм длъжен да заявя ясно: Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било!

14 Юли, 2026 16:16 1 775 49

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Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред. Никой няма право без доказателства да унищожава репутацията на друг човек, припомня бившият главен секретар на МВР

Георги Кандев: Затова съм длъжен да заявя ясно: Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните дни по мой адрес бяха отправени тежки обвинения и внушения, които засягат не само мен като човек, но и професионалния ми път, семейството ми и доверието към институцията, на която съм посветил 30 години от живота си.

Затова съм длъжен да заявя ясно:

Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага.

Това обяви във "Фейсбук" бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Единственото ми жилище е закупено през 2010 г. с банков ипотечен кредит, който изплащам и до днес. Това е проверим факт.

По отношение на твърденията за автомивката – да, ползвал съм услугите ѝ, както и много мои колеги, тъй като се намираше в близост до работното ни място. Любезната комуникация или предварителното обаждане за час не създават приятелство, зависимост или престъпление.

В публичното пространство бяха отправени тежки обвинения, но не бяха представени доказателства, които да ги подкрепят. В правовата държава подобни твърдения следва да се доказват пред компетентните институции, а не в интернет пространството

Не се страхувам от истината. Вярвам в правосъдието. Ще защитя името си по законов ред. Никой няма право без доказателства да унищожава репутацията на друг човек.

Тук не става въпрос само за мен. Подобни недоказани обвинения хвърлят сянка върху хилядите честни служители в МВР, които всеки ден изпълняват достойно задълженията си, както и върху моето семейство, което също понася последствията от подобни публични внушения.

За втори път чрез клевети и внушения се прави опит да бъда прибран. Отговорът ми отново е НЕ! Няма да се прибера, няма да замълча.

Ще продължавам да защитавам принципите, в които вярвам. Ще отговарям единствено с факти, доказателства и по реда на закона.

Истината не се определя от това кой говори най-шумно.

Истината се доказва.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    60 17 Отговор
    Питайте хората в Благоевград какъв боклук е този.

    16:17 14.07.2026

  • 2 Тома

    53 10 Отговор
    Ега си честното лице

    16:18 14.07.2026

  • 3 Поредния

    31 14 Отговор
    Човек,който страда от своята честност и профисионализъм.

    16:19 14.07.2026

  • 4 Сила

    57 7 Отговор
    В разкажи чия конфискувана кола караше докато беше селски квартален в Гоце Делчев и кой то "дари" имота си ....да знаят хората , мани го Картофа ,той е ясен !!!

    16:19 14.07.2026

  • 5 Овчар

    36 10 Отговор
    Сериозните криминалисти отдавна напуснаха системата осъзнавайки че вместо да гонят престъпници те на практика изпълняват техните заповеди.....останаха ето такива като този , не знае къде е , какво прави и кого да слуша..!

    Коментиран от #21

    16:19 14.07.2026

  • 6 Хахахахахахха

    37 9 Отговор
    Полицай дето не взима подкупи и жена му не му пуска, за какво лъжеш бе, Лърч ???

    16:19 14.07.2026

  • 7 авантгард

    43 10 Отговор
    Това пъпъдъбъ още ли ни го натрапват по медиите?
    По Петрохан мълча като партизанин, а реви сега на воля, като няма какво да кажеш.

    Коментиран от #10

    16:20 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От къде картофа ти има тел номерата

    44 8 Отговор
    Картофа показа и двата ти телефонни номера бг и сръбски номер барабар с чатове,плюс някви руски приложения за комуникация

    16:21 14.07.2026

  • 10 Сила

    33 7 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Ревльо ...чак баща си и дедо си намеси в сълзливите си Фейсбук излияния ....!!!

    16:23 14.07.2026

  • 11 Дзак

    17 0 Отговор
    Затова сме независими граждани, да не изнудваме със служебно положение и да не искаме подкуп!

    16:23 14.07.2026

  • 12 Лопата Орешник

    27 3 Отговор
    Много не интелигентен подход! От космоса да го погледнеш, пак изглежда като оправдание и обяснение! Обяснителния режим винаги вреди на имиджа!! Тия нямат ли PR агенти бе?! Това е като вица в който Иванчо строшил прозорец в класната стая и помолил всички да кажат, че не е той! Логично учителката дошла, видяла и питала кой е злосторника, а целият клас в един глас викнал , че не е Иванчо! Просто е нелепо, дърти мъже с претенции за позиции и постове да поднасят нещата толкова инфантилно!!

    16:24 14.07.2026

  • 13 Секретна комуникация и охрана

    23 6 Отговор
    Тоя кандев вече не гледа страшно,явно от крачолите му блика бая кал..от страх и гузна съвест

    16:24 14.07.2026

  • 14 Кажи чесно тогава

    24 4 Отговор
    Петроханските лами
    Хомо ли са
    И сами ли са се гръмнали

    Кажи го ясно и категолично публично веднъж завинаги да се разбере ти беше секретар тогава.

    Кажеш ли истината гласувам за теб и гюро
    Ошумолясваш ли се ясна е работата

    16:24 14.07.2026

  • 15 Корнелия Нинова преди час

    13 19 Отговор
    Днес Радев направи изключително лицемерно и арогантно изказване: "Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа." А приема гласовете и подкрепата им в парламента. Без гласовете на ДПС нямаше да му мине заема от 3.8 млрд, защото негови депутати напуснаха залата. И кворума в бюджетна комисия!

    Приема кадрите на ГЕРБ, които назначи на ключови постове в цялата държава. Масово!

    Приема да го държат в зависимост и да им играе по свирката. Аман от двуличие! Аман от лъжите му! Аман от фасоните!
    Все едно не е управлявал със служебни кабинети 2 години.
    Нито веднъж като президент не наложи вето на бюджетите на ГЕРБ, сглобки, коалиции. Съучастник в досегашния модел.

    Като не търпиш критика от партии, поне чуй БНБ, Фискалния съвет, Омбудсмана, Европейската комисия, протестиращите майки, от които се криеш вече цял месец.

    Да, наследството е лошо, но правителството на Радев го прави още по- лошо. Замразена социална политика, но дава 4 млрд. за военна техника. Оскъпяване със стотици милиони на десетки проекти от януари досега. 600 млн. за анонимни проекти без проектна готовност. Раздута издръжка на администрацията. Нови коли от НСО си поръча! Вдигнаха си заплатите. Нула борба с олигарсите, ожесточена борба с пенсионери, работещи, средна класа. И демонстрация на самодостатъчност, наглост и безпардонност.

    Р.S. "Свалете си короните, преди да са се врязали в мозъка ви."
    Булат Окуджава

    16:25 14.07.2026

  • 16 аналогия

    14 2 Отговор
    Някога Румен но Петков уволни гл.секретар на МВР Бойко Борисов и последния го обяви ясно и се кандидатира за кмет.
    Съдебни защити срещу клевети се затлачват за години напред.
    Защо Кандев не даде сега ясно обяснение за причината да подаде оставка като гл.секретар на МВР?

    16:25 14.07.2026

  • 17 Да,бе

    18 2 Отговор
    Странно как се е издигнал до най-високата професионална длъжност в МВР с тая липса на "качества"....Прекалено е хубаво,за да е вярно.

    Коментиран от #20

    16:25 14.07.2026

  • 18 Историк

    2 6 Отговор
    Браво, Гошка!

    16:26 14.07.2026

  • 19 Ами

    24 1 Отговор
    и калинчо беше независим и безпристрастен , пък изведнъж стана депутат от ДПС...

    16:29 14.07.2026

  • 20 Шуробаджанащина

    15 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да,бе":

    От дете се знае с лица като Гюров

    16:30 14.07.2026

  • 21 Робот

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Оня дето го издирват с момичето вече две седмици ...! Накрая той ще ги подгони и ще ги начупи...!

    16:31 14.07.2026

  • 22 Факт

    4 12 Отговор
    Само Цветан свърши няква работа в МВР ,арестува големи руски,сръбски и български криминали,някой са с доживотни

    16:33 14.07.2026

  • 23 Зъл пес

    11 1 Отговор
    Е че кой си е признал досега че е взимал подкупи?Те Джейхан хванаха на място с голяма плячка,и какво стана?Човечеца си е на свобода и ки живее живота.

    16:34 14.07.2026

  • 24 Анонимен

    13 4 Отговор
    Кандев беше ти добре когато вилнееше арестуваше заплашваше по доноси нали хахахахаха

    16:37 14.07.2026

  • 25 Ген. Боташ

    11 2 Отговор
    Как да повярваш на милиционер с лице на рекетьор и корумпе.

    16:38 14.07.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    НЕ ЖИВЕЯ В БЪЛГАРИЯ. ЖИВЕЯ В САЩ.
    ТАКА ЧЕ НАБЛЯГАМ ГЛАВНО НА МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА КОГАТО ИЗУЧАВАМ НЕЩО В БГ ..
    ...
    БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ СЕ ОТЧИТА ОТ 35-38 ГОДИНИ КАТО ДОМ НА ОПГ-ТАТА СИК И ДПС
    .... ЕДНИ ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ КЛОНОВЕ НА ОПГ СИК СА ТАМ .... ТЮТЮНА , ФАБРИКИТЕ НА ДПС СЪЩО
    .......
    И КОГАТО ДЕКОРИРАН ПОЛИЦАЙ КАТО ГЕОРГИ КАНДЕВ НЕ Е ХВАНАЛ ПОНЕ ЕДИН ИСТИНСКИ БАНДИТ ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ
    ... СИ Е ПОКАЗАТЕЛНО ЧЕ Е БИЛ НА ХРАНИЛКАТА :)

    16:38 14.07.2026

  • 27 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    10 1 Отговор
    Всички мои пациенти от по-тежките случаи вярват на Кандев.
    По време на изборите за президент, в клиниката ще има избирателна комисия и те всичките ще гласуват за кандидатите на ПП-ДБ.

    16:39 14.07.2026

  • 28 Дедо ви...

    10 1 Отговор
    Кандев напира да се върне в редиците на силовото ведомство, след като хвърли оставка при това от мястото си на главсек. Той е си посипал главата с пепел и дори отправил извинение към Демерджиев за торнадото, което му причини със свалянето на фуражката изненадващо в началото на юни. Демерджиев заминава за САЩ, става интересно!

    16:39 14.07.2026

  • 29 Г-н Кандев, аз Ви вярвам!

    4 12 Отговор
    Защото съм убеден, че в България на преобладаващите неграмотници, които избраха комунизма, има и достойни като Вас хора, които заслужават уважение. бг.

    16:41 14.07.2026

  • 30 Гледаш го хубав

    6 3 Отговор
    Навярно и умен пък с какви глупости се занимава
    Гледай напред
    Не гледай назад
    Животът е толкова кратък

    16:42 14.07.2026

  • 31 тоя

    3 14 Отговор
    Тоя е мъжкар. Самия факт, чо го маскарят е достатъчен. За съжаление свесните хора напускат страната.

    Коментиран от #37

    16:44 14.07.2026

  • 32 Лост

    12 2 Отговор
    Ами той един друг ползваше една автомивка, пък после една полицайка му носеше стълба посред нощите.

    16:44 14.07.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ЖОРКО, МОЙТО МОМЧЕ
    АЗ В ПРЕДИШНИЯ ЖИВОТ ПРЕДИ 35 ГОДИНИ
    СЕ ПОЗНАВАХ С ЛИЦА ОТ ПЕТРИЧКАТА МАФИЯ
    ........
    И ДА МИ РАЗПРАВЯШ ЧЕ СИ СЪЛЗИЦА ОТ ДЕВИЦА Е СМЕШНО :)
    .... ЩОМ ТИЯ ЛИЦА СЕГА СА МИЛИАРДЕРИ

    16:48 14.07.2026

  • 34 🤣😂🤣хи хи хи

    9 2 Отговор
    АУУУ..КВИ ДРАМИ. КАНДЕВ, КАЖИ СИ. ЩЕ ТИ ОЛЕКНЕ

    16:50 14.07.2026

  • 35 Все едно слушам Блажко Корумпето

    11 1 Отговор
    Един дефектен ... ги е правил тия Педроханци.

    Коментиран от #40

    16:52 14.07.2026

  • 36 Електра

    10 3 Отговор
    Картофа каза, че с Кандилото са били семейни приятели, докато не му е поискал 50% от бизнеса и че му е давал шест цифрен подкуп и мил колата ме безплатно. Склонен съм да вярвам на Каргофа, само за това, че корумпето Боташ го остави на служба, при тлъстия лъжец Демерджиев...

    16:53 14.07.2026

  • 37 Ти си от "грамотните" фенове на ПП-ДБ

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "тоя":

    Най-вероятно си вярваш, че си от свеСТНите хора.

    16:55 14.07.2026

  • 38 Чорбара

    8 2 Отговор
    Отврат,гнусота!

    16:56 14.07.2026

  • 39 Дайте още по-голяма снимка

    9 1 Отговор
    Нека да направим по-голяма пропаганда.
    Снимката на това корумпирано ченге е по-голяма дори от обичайните снимки на вашия любим Зеленски.

    16:57 14.07.2026

  • 40 Ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Все едно слушам Блажко Корумпето":

    Слушай Костя копанара 😜:⁠-⁠)

    Коментиран от #44

    16:58 14.07.2026

  • 41 Достоен човек

    2 4 Отговор
    Сравнете го с предишните секретари.

    17:01 14.07.2026

  • 42 Феникс

    6 1 Отговор
    Кофти, когато нямаме съд и правосъдие луммпени като този и Коцев винаги ще са чисти като сълза!

    17:01 14.07.2026

  • 43 Аааааааааа

    2 0 Отговор
    А конфискуваните пари преди изборите дето ги похарчи в МОЛ-а

    17:05 14.07.2026

  • 44 Зарежи ги

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ха ха":

    Тук пишат две копейки от катуна на Коце Циганина.😂

    17:06 14.07.2026

  • 45 Цвете

    2 3 Отговор
    КОГАТО ЧОВЕК Е С ЧИСТА СЪВЕСТ И ДОСТОИНСТВО ВИНАГИ ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ ЛЕКЕТА ДА ОМАЦАТ СЪСЕДА СИ.ТОВА ГО СТОРИХА, ЗАЩОТО СЕ НОСЕХА СЛУХОВЕ, ЧЕ ГЮРОВ И КАНДЕВ ЩЕ БЪДАТ ЕДНА ОТ ДВОЙКИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ.МНОГО КАЛ СЕ ИЗЛЯ ИМЕННО ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ОКАЛЯНИ ДО ВРАТА.👍👏👍

    17:07 14.07.2026

  • 46 .....

    2 0 Отговор
    С честност до такива постове не се достига в корумпирана държава, квито и да ги плямпа това няма как да стане, та няма нужда да се напъваш чак толкова, в Благоев Град и областта те знаем що за стока си.

    17:08 14.07.2026

  • 47 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор
    Задунайци...нещо много вяло по въпроса с този агент на тамбурите които не ми се.кланят. Я натиснете на педалите! Искам масиран обстрел, да не могат да си поемат въздух. Айде че ще ви загрея вратовете!

    17:09 14.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    2 0 Отговор
    Кой се интересува от тоя селянин, та се обажда от коневръза?

    17:11 14.07.2026

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