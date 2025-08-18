Новини
Заводът за отпадъци на София е спестил 200 хиляди лева за ток след въвеждането на новата фотоволтаична система

18 Август, 2025 14:13 394 4

Фотоволтаиците са монтирани върху покривите на съществуващите сгради в предприятието

Заводът за отпадъци на София е спестил 200 хиляди лева за ток след въвеждането на новата фотоволтаична система - 1
Снимка: СО
След въвеждането на новата фотоволтаична инсталация за чиста енергия, Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) е спестило 200 хиляди лева за ток, съобщиха от пресцентъра на Столична община. През април, май и юни произведената от системата електроенергия е покрила средно 25% от общото потребление на предприятието.

Системата е изградена от 3356 фотоволтаични модула с капацитет от 1862 kWp/час и допринася за постигане на нулев въглероден отпечатък, допълват от общината. Това е и част от усилията на София за намаляване на парниковите газове с 30% до 2030 г. след присъединяването на столицата към 100-те климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето.

От общината припомнят, че в първите дни на мандата на кмета Васил Терзиев е бил сменен директорът на завода за преработка на отпадъци и са били възстановени всички процеси и договори за реализиране на рециклируеми материали и RDF гориво. По данните на Столична община в последната година и половина, СПТО устойчиво подобрява производствените и финансовите си показатели.

От „Московска“ 33 допълват, че приходите от продажба на рециклируеми материали са нараснали до близо 1,5 млн. лв. през 2024 година или увеличение със 195% в сравнение с 2023 г. През първите шест месеца на 2025 година над 940 хил. лв. за постъпили в общинския бюджет, което е с над пет пъти повече от същия период на 2024 година. Близо 51 хил. тона RDF са произведени и изнесени през първите шест месеца на 2025 година или с 54% повече от същия период през 2024 година. Намалява и количеството на депонираните отпадъци. В периода януари-юни 2025 година са депонирани едва малко над 28 хил. тона. Това е с близо 30% по-малко от предходната година и два пъти по-малко 2023 година, пишат още от Столична община и допълват, че в следващите няколко седмици се очаква и в столичния зоопарк да бъде въведена в експлоатация нова фотоволтаична система.

Монтажът на мрежово свързана фотоволтаична система за собствено потребление на СПТО приключи през януари. Системата е изградена от 3356 фотоволтаични модула с капацитет от 1862 kWp/час. Очаква се нейната работа да намали разходите на СПТО за електроенергия с около 5 хил. лв. на ден или 1,8 млн. лв. на година, съобщиха тогава от Общината. Фотоволтаиците са монтирани върху покривите на съществуващите сгради в предприятието, не засягат елементи на Националната екологична мрежа и не оказват негативно влияние върху здравето и културното наследство на района.


Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    в Стражица някой тарикат е завладял цяла поляна за ФЕЦ!

    14:15 18.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Спестили 200 000 а са платили 10 милиона за доставката и монтажа на фотоволтаиците. Къде е киро на кирия....

    14:20 18.08.2025

  • 3 азсдфас

    1 0 Отговор
    Сигурно са напред, ако не броим цената за панелите, монтажа и поддръжката им.

    14:29 18.08.2025

  • 4 ихуу

    2 0 Отговор
    Супер! Сега с колко ще ми намалите "данък смет"? И как така стана, че на толкова много инсталирани ВЕИ мощности, цените на тока вместа да падат, се увеличават?

    14:40 18.08.2025

