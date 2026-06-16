Институтът за пътна безопасност дава Иван Шишков на главния прокурор

Днес, 16 юни 2026 година, в София от Института за пътна безопасност съобщиха пред БТА, че предават на главния прокурор пълен комплект от документи и официален протокол срещу регионалния министър Иван Шишков. Организацията обвинява министъра в укриване на ключови записи за незаконно строителство на магистрала „Хемус“ и в подготовка на мащабна схема за неограничено оскъпяване на проектите, застрашаваща милиарди евро от държавния бюджет. Според института действията на Шишков представляват директна заплаха за националната сигурност и инфраструктурата на страната.

Повод за острата реакция стана гостуването на арх. Иван Шишков в сутрешния блок на bTV, където организацията критикува пълното отсъствие на неудобни въпроси от страна на водещите. От ИПБ публично попитаха къде са изчезнали записите от дрон от 2021 година, които трябваше да докажат незаконното строителство по лотове 4 и 5 на автомагистрала „Хемус“.

За да прекратят спекулациите, от института извадиха официален протокол. Документът доказва, че лично Иван Шишков, в качеството си на тогавашен заместник-министър, е разписал и изнесъл дисковете с видеоматериалите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като те никога повече не са били върнати в архива. „Крадецът вика: Дръжте крадеца!“, коментират иронично от ИПБ хронологията на събитията. Това обстоятелство вече е било официално потвърдено от парламентарната трибуна в началото на 2025 година от тогавашния министър Иван Иванов.

Конфликтът ескалира, след като същият този Иван Шишков сезира прокуратурата срещу бившия министър Иван Иванов заради издадени разрешения за строеж на същите спорни участъци от магистралата. От Института за пътна безопасност определят този ход като тежък популизъм и опит за разпъване на медиен чадър.

Експертите поставят логичния въпрос защо Шишков реагира едва сега, след като през 2021 година самият той е лишил държавата от ключова информация, изнасяйки архива извън министерството. Според тях е изчаквано съзнателно издаването на строителните разрешителни, за да могат да стартират евентуални огромни разплащания към частни интереси.

Зад паравана на загриженост за хазната се крие опасна финансова маневра, алармират от организацията. Докато Шишков твърди в ефир, че е спасил средства чрез спиране на индексациите по договорите за „Хемус“, реалността показва друго.

Индексацията има законов таван до 50% за застъпените аванси, докато при преминаване към „актуализация на цените“ всякакви лимити отпадат.

По този начин стойностите по контрактите могат да набъбнат неограничено.

Спирайки индексациите, Шишков всъщност подготвя почвата за безконтролна актуализация на договорите.

„Поверяването на милиарди евро от държавния бюджет в ръцете на човек с толкова опасен ум е заплаха за националната сигурност и инфраструктура“, категорични са от ИПБ. Те настояват държавното обвинение спешно да изясни на какво правно основание са изнесени дисковете, защо са укривани пет години и дали е прикривана истината с цел облагодетелстване на определени олигархични кръгове.

Институтът за пътна безопасност няма да бъде съучастник в прикриването на истината в името на политико-олигархични интереси. Пълен комплект от информацията, ведно с протокола, доказващ изнасянето на записите от Шишков, се предава на Главния прокурор.

ИПБ настоява прокуратурата спешно да установи:

1. Кой и на какво правно основание е изнесъл записите от МРРБ?

2. Защо те не са върнати в министерството в продължение на 5 години?

3. Прикривана ли е истината за незаконното строителство, за да се облагодетелстват определени кръгове чрез бъдещи актуализации без таван на цените?

Призоваваме министър-председателя незабавно да преустанови тези деструктивни процеси в МРРБ, а българските медии – да си спомнят за своята обществена мисия и да спрат да бъдат трибуна за удобни и режисирани монолози.