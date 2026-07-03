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Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто (ОБНОВЕНА)

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто (ОБНОВЕНА)

3 Юли, 2026 22:51 1 302 7

  • река струма-
  • деца-
  • тяло-
  • открито

Полиция, екипи на пожарната и доброволци в продължение на часове издирваха децата. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра.

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто (ОБНОВЕНА) - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Намерено е тялото на едно от децата, които се издирват в река Струма. Тялото е на момиче и е открито на 150 метра от мястото на индидента край кюстендилското село Пастух, съобщават от БНТ.

Операцията по издирването на другото дете продължава.

Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Решават да влязат във водата и тогава започва трагедията. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци в продължение на часове издирваха децата. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 1 Отговор
    Милите дечица...

    22:55 03.07.2026

  • 2 БоюЦиганина

    3 2 Отговор
    Да дадето по 4 кила вратни пържоли на следовите кучета, че са намерили чаавенцата!

    Коментиран от #6

    22:58 03.07.2026

  • 3 Сила

    7 1 Отговор
    "Обособено място за пикник" до 10 метров вир на река ...!!!???!!! Хитро , много удачно място .... !!!?

    23:01 03.07.2026

  • 4 Мисит

    5 2 Отговор
    Катун,,,,,,

    23:15 03.07.2026

  • 5 Пич

    5 0 Отговор
    Ще бъде добре да не ни занимавате с такива тежки за душата новини!!! Вече никой от нас с нищо не може да помогне! А да воайорствате смъртта е извратено!!!

    23:22 03.07.2026

  • 6 Това ако бяха български дядо и баба

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "БоюЦиганина":

    Никога нямаше да скочат да спасяват, нали?

    23:24 03.07.2026

  • 7 Простьо

    2 0 Отговор
    Да им се чудиш на акъла на бабата и дядото като знаят мястото, реката, дълбочината, температурата на водата да изложат себе си и децата на такъв риск...

    23:41 03.07.2026

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