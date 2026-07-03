Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто (ОБНОВЕНА)

Намерено е тялото на едно от децата, които се издирват в река Струма. Тялото е на момиче и е открито на 150 метра от мястото на индидента край кюстендилското село Пастух, съобщават от БНТ.
Операцията по издирването на другото дете продължава.
Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Решават да влязат във водата и тогава започва трагедията. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо.
Полиция, екипи на пожарната и доброволци в продължение на часове издирваха децата. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
22:55 03.07.2026
2 БоюЦиганина
Коментиран от #6
22:58 03.07.2026
3 Сила
23:01 03.07.2026
4 Мисит
23:15 03.07.2026
5 Пич
23:22 03.07.2026
6 Това ако бяха български дядо и баба
До коментар #2 от "БоюЦиганина":Никога нямаше да скочат да спасяват, нали?
23:24 03.07.2026
7 Простьо
23:41 03.07.2026