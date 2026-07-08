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Трагедията на „Хемус“: Отвориха магистралата, лекари се борят за живота на 7-годишно дете

Трагедията на „Хемус“: Отвориха магистралата, лекари се борят за живота на 7-годишно дете

8 Юли, 2026 03:41, обновена 8 Юли, 2026 03:46 613 0

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  • шумен

Трима загинаха при челен сблъсък в ремонтиран участък. Жертвите са от едно семейство. Основната версия на разследващите е внезапно прилошаване на възрастния шофьор

Трагедията на „Хемус“: Отвориха магистралата, лекари се борят за живота на 7-годишно дете - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала „Хемус“ е напълно възстановено след тежката катастрофа край Шумен, която отне живота на трима души и остави трима ранени.

Инцидентът е станал малко след 12:00 часа в района между Шумен и Нови пазар. Ударът е възникнал в 13-километрова отсечка, където поради ремонт движението се извършва двупосочно само в едното платно при ограничение от 60 км/ч.

Самоличността на жертвите

Всички загинали са пътували в лек автомобил „Фолксваген Голф“ с шуменска регистрация. На място са издъхнали:

  • 67-годишният водач на автомобила.
  • 48-годишна жена, която е пътувала на предната седалка.
  • 11-годишно дете, което е починало в линейката на път за болницата вследствие на тежките си наранявания.

Състоянието на оцелелите

Общо трима души са настанени в МБАЛ-Шумен, като състоянието на едно от децата остава критично:

  • 7-годишно дете е в крайно тежко състояние с политравма (черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма). Изпълнителният директор на болницата д-р Димитър Костов съобщи, че то е интубирано, поставено на изкуствена белодробна вентилация и е претърпяло спешна операция заради руптура на далака. Лекарите продължават да се борят за живота му.
  • 24-годишен мъж, също пътник в леката кола, е хоспитализиран с различни фрактури, но без директна опасност за живота.
  • 51-годишният шофьор на микробуса е пострадал леко. Той е бил изваден от превозното средство с помощта на пожарникари и е без опасност за живота.

Версиите за инцидента

Според първоначалните данни на Пътна полиция автомобилът е навлязъл внезапно в лентата за насрещно движение и се е забил челно в товарния бус. Основната хипотеза, по която работят разследващите, е внезапно прилошаване на 67-годишния шофьор, което е довело до пълна загуба на контрол над превозното средство. От МВР напомнят, че временната организация на движението в участъка е ясно обозначена със знаци.


Шумен / България
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