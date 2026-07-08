Трагедията на „Хемус“: Отвориха магистралата, лекари се борят за живота на 7-годишно дете

Движението по автомагистрала „Хемус“ е напълно възстановено след тежката катастрофа край Шумен, която отне живота на трима души и остави трима ранени.

Инцидентът е станал малко след 12:00 часа в района между Шумен и Нови пазар. Ударът е възникнал в 13-километрова отсечка, където поради ремонт движението се извършва двупосочно само в едното платно при ограничение от 60 км/ч.

Самоличността на жертвите

Всички загинали са пътували в лек автомобил „Фолксваген Голф“ с шуменска регистрация. На място са издъхнали:

67-годишният водач на автомобила.

на автомобила. 48-годишна жена , която е пътувала на предната седалка.

, която е пътувала на предната седалка. 11-годишно дете, което е починало в линейката на път за болницата вследствие на тежките си наранявания.

Състоянието на оцелелите

Общо трима души са настанени в МБАЛ-Шумен, като състоянието на едно от децата остава критично:

7-годишно дете е в крайно тежко състояние с политравма (черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма). Изпълнителният директор на болницата д-р Димитър Костов съобщи, че то е интубирано, поставено на изкуствена белодробна вентилация и е претърпяло спешна операция заради руптура на далака. Лекарите продължават да се борят за живота му.

е в крайно тежко състояние с политравма (черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма). Изпълнителният директор на болницата д-р Димитър Костов съобщи, че то е интубирано, поставено на изкуствена белодробна вентилация и е претърпяло спешна операция заради руптура на далака. Лекарите продължават да се борят за живота му. 24-годишен мъж , също пътник в леката кола, е хоспитализиран с различни фрактури, но без директна опасност за живота.

, също пътник в леката кола, е хоспитализиран с различни фрактури, но без директна опасност за живота. 51-годишният шофьор на микробуса е пострадал леко. Той е бил изваден от превозното средство с помощта на пожарникари и е без опасност за живота.

Версиите за инцидента

Според първоначалните данни на Пътна полиция автомобилът е навлязъл внезапно в лентата за насрещно движение и се е забил челно в товарния бус. Основната хипотеза, по която работят разследващите, е внезапно прилошаване на 67-годишния шофьор, което е довело до пълна загуба на контрол над превозното средство. От МВР напомнят, че временната организация на движението в участъка е ясно обозначена със знаци.