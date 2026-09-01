Кола се вряза в магазин във Варна и рани жена

Кола се вряза в магазин и рани жена във Варна.
Инцидентът е станал около 12:00 часа близо до Колхозния пазар. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало.
Той губи управлението на автомобила си и в резултат се качва на тротоара пред магазин за плодове и зеленчуци.
В същия момент там се е намирала жена, предава NOVA. Тя е с контузия на китката и тазобедрената става, без опасност за живота, съобщиха от ОД на МВР.
В резултат на удара шофьорът е получил гръдна травма. И двамата са откарани в лечебно заведения.
На 22 декември миналата година при подобен инцидент, отново на Колхозния пазар във Варна, кола се качи на тротоара и блъсна две жени, които починаха в резултат на травмите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нищо ново за баба алино
не е сефте
там всичко пияно и надрусано кара кола
16:24 01.09.2026
2 А бе
16:32 01.09.2026
3 Бивш от Варна
Нека някой ме обори,ако не съм прав...
Това ,уви е Бангарангия....
Коментиран от #4
16:54 01.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Препоръчвам
17:03 01.09.2026