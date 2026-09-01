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Кола се вряза в магазин във Варна и рани жена

Кола се вряза в магазин във Варна и рани жена

1 Септември, 2026 16:22 700 6

  • кола-
  • магазин-
  • варна

Инцидентът е станал около 12:00 часа близо до Колхозния пазар. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало

Кола се вряза в магазин във Варна и рани жена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола се вряза в магазин и рани жена във Варна.

Инцидентът е станал около 12:00 часа близо до Колхозния пазар. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало.

Той губи управлението на автомобила си и в резултат се качва на тротоара пред магазин за плодове и зеленчуци.

В същия момент там се е намирала жена, предава NOVA. Тя е с контузия на китката и тазобедрената става, без опасност за живота, съобщиха от ОД на МВР.

В резултат на удара шофьорът е получил гръдна травма. И двамата са откарани в лечебно заведения.

На 22 декември миналата година при подобен инцидент, отново на Колхозния пазар във Варна, кола се качи на тротоара и блъсна две жени, които починаха в резултат на травмите си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нищо ново за баба алино

    6 2 Отговор
    те така правят колите във варна режат магазините

    не е сефте

    там всичко пияно и надрусано кара кола

    16:24 01.09.2026

  • 2 А бе

    1 5 Отговор
    да не е дъртак-шофьора ако е ясно

    16:32 01.09.2026

  • 3 Бивш от Варна

    4 0 Отговор
    100% е бил с BMW от Игнатиево или Максуда и с трети клас в ,който го учил ПЕТ години преди да стане ТАТКО и да лапа социални и помощи....
    Нека някой ме обори,ако не съм прав...
    Това ,уви е Бангарангия....

    Коментиран от #4

    16:54 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Препоръчвам

    0 0 Отговор
    ...ти да гълташ за да не се налага да се триеш под очилата след,като моят Янко ти е доставил...,,млякото" от дисагите си с ,,любов към теб"...

    17:03 01.09.2026

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