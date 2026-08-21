Намаляват мощността на V-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради нивото на Дунав

България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщава бТВ.

Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй“. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.

Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката.

В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични и хидроложки условия. Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията.

Промяна в цените на тока няма да има, смята бившият председател на Съвета на директорите на централата Георги Касчиев.