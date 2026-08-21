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Намаляват мощността на V-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради нивото на Дунав

Намаляват мощността на V-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради нивото на Дунав

21 Август, 2026 07:32 331 4

  • v-ти блок-
  • аец „козлодуй“-
  • река дунав

Водата от реката се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата

Намаляват мощността на V-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради нивото на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщава бТВ.

Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй“. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.

Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката.

В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични и хидроложки условия. Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията.

Промяна в цените на тока няма да има, смята бившият председател на Съвета на директорите на централата Георги Касчиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Изключете тока за 4о4 ❗

    Коментиран от #3

    07:34 21.08.2026

  • 2 Следва

    3 0 Отговор
    Режим на тока. За 37 години мафиотска демокрация, дори Павец Чеира не можаха да ремонтират. Като спре тока, тогава управляващите , ще се сещат за решения, сега са по топлите страни да си харчат увеличените заплати. С участието в комисии, получават още една заплата, към 10 хиляди евро.

    07:38 21.08.2026

  • 3 Румен Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На тебе ще изключим да има за Украйна.

    07:48 21.08.2026

  • 4 Киро Острото

    0 0 Отговор
    Ще внасяме ток от Украйна.

    07:48 21.08.2026

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