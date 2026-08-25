СДС: Андрей Гюров няма да получи подкрепата ни по никакъв начин

Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат-президентска двойка, допълни той:
Илия Лазаров, председател на СДС: "За президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ. Дали ще издигнат своя кандидатура. Ако издигнат своя кандидатура, мога да кажа от сега, че ние категорично ще я подкрепим. Нямаме претенции за вицепрезидентското място. Защото смятаме, че вицепрезидентското място трябва да бъде човек, който да доведе до допълнителна подкрепа за тази кандидат-президентска двойка."
Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него.
"Ние сме коалиция във рамките на този парламент. И сме коалиция с ГЕРБ по дадена тема, но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Така, че ако ГЕРБ прецени да подкрепи Гюров, това е тяхно право. Но ние няма да ги подкрепим. Гюров не отговаря на изисквания."
Председателят на СДС определи като правилна инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебния премиер.
За Илия Лазаров президентската институция е "застрахователна полица" на държавата в моменти на криза:
"Ние сме в много тежък период на международна криза. Това ми е на мен специалността. Имаме две кризи от двете страни. Северно-украинската криза, руско-украинската война и имаме войната в Персийския залив. И двете навлизат в една много сложна фаза на своето развитие. На практика Съединените щати губят стратегически войната в Залива. Много сериозно. Защото нямат, не могат да минат на следващия етап на реализацията на своят план - тоест да вкарат сухопътни сили, за да завършат цялата операция. Трябва да вкарат 200-300 хиляди души, за да могат да стабилизират това, което са постигнали. Не са готови да го направят това нещо. Не са готови да дадат жертви. И влизаме в един безкраен конфликт. България е много близко до тази зона. България е много близко и до зоната, в която е руско-украинският конфликт. Много е важно. За това ви казвам, личността на президента не е да ходи да се снима по разни върхове, а той трябва да е човек, който да познава международната политика и в кризи да знае как да реагира."
СДС ще бъде конструктивна опозиция през новия политически сезон, каза още председателят ѝ.
По повод избора на нов ВСС, Лазаров обясни, че евентуално решение за подкрепа на кандидатури ще бъде обсъдено в рамките на коалицията ГЕРБ-СДС
"Бланкова подкрепа никога не се дава. Когато се види цялата конкретика, тогава може да говорим. Това да, това не. А какво ще поискате? Не е въпрос до искане. Това не е въпрос до пазарлък. Въпрос до принципи е. Какво ще предложат, как ще го предложат и какъв ще бъде тонът и начинът, по който ще се направи. От това зависи."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #4, #7, #20
09:41 25.08.2026
2 Вие си знаете,
09:41 25.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
09:41 25.08.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Въпрос":Тия същите пратиха БСП извън парламента.
09:44 25.08.2026
5 Лама Лангфетт
- Учителю, вярно ли е, че ако един мъж сибръснезадника, ерендераст?
Отговорих мъдро:
- Ученико Гюро, когато някой разчиства вкъщи, най вероятно очаква посетители...
Коментиран от #12
09:44 25.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ПОЛОЖЕНИЕТО СРЕД МУТРИТЕ Е КРИТИЧНО :)
09:45 25.08.2026
7 ПАРАЗИТИ БЕЗПОЛЕЗНИ
До коментар #1 от "Въпрос":ДА ОТИВАТ ПРИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА.ТЯ ЗНАЕ КАК СЕ ИЗБИРА КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТСКА КАНДИДАТУРА
09:46 25.08.2026
8 надарена кака
Коментиран от #11
09:47 25.08.2026
9 АГАТ а Кристи
09:47 25.08.2026
10 ВИК
09:48 25.08.2026
11 Надарен батко
До коментар #8 от "надарена кака":Аз като ги натикам в урната, такава здрава подкрепа ще ти окажа, че после цялата седмица като ходиш на кино, ще купуваш правостоящи билети!
Коментиран от #43
09:50 25.08.2026
12 Чодо,
До коментар #5 от "Лама Лангфетт":А колко пъти си си чистил къщата за мен - брой нямат...
Но аз си мълча, за разлика от теб...
Коментиран от #34
09:52 25.08.2026
13 ДрайвингПлежър
синьо-жълтите кхмери нямат място в политиката!
Коментиран от #16
09:53 25.08.2026
14 Чип и Дейл
Коментиран от #21
09:54 25.08.2026
15 гюровамастия
09:57 25.08.2026
16 По-добре
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Комунистка, отколкото циганин
10:00 25.08.2026
17 Бивш
10:02 25.08.2026
18 СДС, подкрепете двойката
Боко ще хариже ГЕРБ на ППДБ за пореден път!
10:04 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Иван
До коментар #1 от "Въпрос":Тези бяха където реваха кой не скача е червен и разказаха играта на България начело с онази мишка Желев разпродадоха всички заводи по 1 долар а другите за скрап
10:09 25.08.2026
21 САНДОКАН
До коментар #14 от "Чип и Дейл":Просто последния останал , добре лиже на баце задницата
10:11 25.08.2026
22 Продължаваме Промяната
Коментиран от #25
10:12 25.08.2026
23 Лопата Орешник
Коментиран от #29, #38
10:18 25.08.2026
24 Мусорчик
10:18 25.08.2026
25 Асгард
До коментар #22 от "Продължаваме Промяната":Базикаш се, нали? Хубава шега!
10:19 25.08.2026
26 койдазнай
Мъжете се договарят, а хлапачките скимтят на жълтите павета.
10:21 25.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Така ли бе, Илийчо?!
10:25 25.08.2026
29 Мериленд
До коментар #23 от "Лопата Орешник":Ти да видиш каква прогноза. Баба Ванга 2.
10:25 25.08.2026
30 СДС не съществува!
10:26 25.08.2026
31 Специалист
10:27 25.08.2026
32 Реалист
Някой въобще пита ли ги за нещо?
10:29 25.08.2026
33 МИР
Вие със колко гласоподаватели останахте има няма 15-16 души или и това е много?
10:31 25.08.2026
34 Лама Лангфетт
До коментар #12 от "Чодо,":Послефователю, за да получите просветление, не е важно от коя страна на секса се намирате! Важното е да участвате!
Постигането на Нирвана изисква да лапаш без да се мръщиш, а със смирение...
Коментиран от #36
10:33 25.08.2026
35 78291
10:36 25.08.2026
36 Хаха
До коментар #34 от "Лама Лангфетт":Май много си пробвал
10:44 25.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хаха
До коментар #23 от "Лопата Орешник":Еее, значи си падаш по пълничката копейка с лице на луничка....
10:46 25.08.2026
39 Цеко
10:46 25.08.2026
40 Този
Коментиран от #50
10:49 25.08.2026
41 Леле, леле
10:54 25.08.2026
42 А з съм от СДС, и ще го подкрепя !!!
кой ще гласува за Гюров и кой не???
Вие не сте в крак нито с времето ,нито с хората ,
а само с начина на машинаций в политиката вече 35 години!!!
Я издигнете Румен Христов , да ви види цяла България резила !
А за Гюров не се притеснявайте , има кой да го подкрепи!!!
С Вас и без Вас все тази!!!
Коментиран от #47
11:01 25.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 СДС ли?
11:14 25.08.2026
45 Димитър Георгиев
11:15 25.08.2026
46 Павлин
11:16 25.08.2026
47 Кирил Петков
До коментар #42 от "А з съм от СДС, и ще го подкрепя !!!":А ти кой беше бе ДиДи неизвестен ,че нещо хич не моа се сетя ?
11:16 25.08.2026
48 Клати Курти
11:19 25.08.2026
49 Новите Братушки
11:22 25.08.2026
50 това
До коментар #40 от "Този":е Илия Лазаров, като предния главен седесар, Румен Христов, също залага на трезва мисъл в началото, интересно докъде ще стигне...
11:23 25.08.2026