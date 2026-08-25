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СДС: Андрей Гюров няма да получи подкрепата ни по никакъв начин

СДС: Андрей Гюров няма да получи подкрепата ни по никакъв начин

25 Август, 2026 09:39 1 269 50

  • сдс-
  • президент-
  • андрей гюров

Председателят на СДС определи като правилна инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебния премиер

СДС: Андрей Гюров няма да получи подкрепата ни по никакъв начин - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат-президентска двойка, допълни той:

Илия Лазаров, председател на СДС: "За президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ. Дали ще издигнат своя кандидатура. Ако издигнат своя кандидатура, мога да кажа от сега, че ние категорично ще я подкрепим. Нямаме претенции за вицепрезидентското място. Защото смятаме, че вицепрезидентското място трябва да бъде човек, който да доведе до допълнителна подкрепа за тази кандидат-президентска двойка."

Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него.

"Ние сме коалиция във рамките на този парламент. И сме коалиция с ГЕРБ по дадена тема, но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Така, че ако ГЕРБ прецени да подкрепи Гюров, това е тяхно право. Но ние няма да ги подкрепим. Гюров не отговаря на изисквания."

Председателят на СДС определи като правилна инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебния премиер.

За Илия Лазаров президентската институция е "застрахователна полица" на държавата в моменти на криза:

"Ние сме в много тежък период на международна криза. Това ми е на мен специалността. Имаме две кризи от двете страни. Северно-украинската криза, руско-украинската война и имаме войната в Персийския залив. И двете навлизат в една много сложна фаза на своето развитие. На практика Съединените щати губят стратегически войната в Залива. Много сериозно. Защото нямат, не могат да минат на следващия етап на реализацията на своят план - тоест да вкарат сухопътни сили, за да завършат цялата операция. Трябва да вкарат 200-300 хиляди души, за да могат да стабилизират това, което са постигнали. Не са готови да го направят това нещо. Не са готови да дадат жертви. И влизаме в един безкраен конфликт. България е много близко до тази зона. България е много близко и до зоната, в която е руско-украинският конфликт. Много е важно. За това ви казвам, личността на президента не е да ходи да се снима по разни върхове, а той трябва да е човек, който да познава международната политика и в кризи да знае как да реагира."

СДС ще бъде конструктивна опозиция през новия политически сезон, каза още председателят ѝ.

По повод избора на нов ВСС, Лазаров обясни, че евентуално решение за подкрепа на кандидатури ще бъде обсъдено в рамките на коалицията ГЕРБ-СДС

"Бланкова подкрепа никога не се дава. Когато се види цялата конкретика, тогава може да говорим. Това да, това не. А какво ще поискате? Не е въпрос до искане. Това не е въпрос до пазарлък. Въпрос до принципи е. Какво ще предложат, как ще го предложат и какъв ще бъде тонът и начинът, по който ще се направи. От това зависи."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    60 0 Отговор
    Тези кои бяха,някой гласува ли изобщо още за тях?

    Коментиран от #4, #7, #20

    09:41 25.08.2026

  • 2 Вие си знаете,

    25 7 Отговор
    вашият президент е секретарката йоца

    09:41 25.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    33 2 Отговор
    ПравЕлно! Баце е вашият човек!🤣

    09:41 25.08.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Тия същите пратиха БСП извън парламента.

    09:44 25.08.2026

  • 5 Лама Лангфетт

    20 13 Отговор
    Веднъж Гюров ме попита:
    - Учителю, вярно ли е, че ако един мъж сибръснезадника, ерендераст?
    Отговорих мъдро:
    - Ученико Гюро, когато някой разчиства вкъщи, най вероятно очаква посетители...

    Коментиран от #12

    09:44 25.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 0 Отговор
    НЯКОЙ СЕ ПРОВИКНА " ГРАБВАЙТЕ ТЕЛАТА"
    .... ПОЛОЖЕНИЕТО СРЕД МУТРИТЕ Е КРИТИЧНО :)

    09:45 25.08.2026

  • 7 ПАРАЗИТИ БЕЗПОЛЕЗНИ

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    ДА ОТИВАТ ПРИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА.ТЯ ЗНАЕ КАК СЕ ИЗБИРА КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТСКА КАНДИДАТУРА

    09:46 25.08.2026

  • 8 надарена кака

    15 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #11

    09:47 25.08.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    36 0 Отговор
    СДС - свидната рожба на БКП и ДС

    09:47 25.08.2026

  • 10 ВИК

    33 0 Отговор
    Само този ли е СДС? Единствен и неповторим!

    09:48 25.08.2026

  • 11 Надарен батко

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "надарена кака":

    Аз като ги натикам в урната, такава здрава подкрепа ще ти окажа, че после цялата седмица като ходиш на кино, ще купуваш правостоящи билети!

    Коментиран от #43

    09:50 25.08.2026

  • 12 Чодо,

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лама Лангфетт":

    А колко пъти си си чистил къщата за мен - брой нямат...
    Но аз си мълча, за разлика от теб...

    Коментиран от #34

    09:52 25.08.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 15 Отговор
    Очертава се Коцето срещу Илиянчето... което би било много добре!
    синьо-жълтите кхмери нямат място в политиката!

    Коментиран от #16

    09:53 25.08.2026

  • 14 Чип и Дейл

    18 0 Отговор
    Тия са някакви зомбита

    Коментиран от #21

    09:54 25.08.2026

  • 15 гюровамастия

    24 0 Отговор
    какво е сдс ? лявата топка на нереза от банкя ?

    09:57 25.08.2026

  • 16 По-добре

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Комунистка, отколкото циганин

    10:00 25.08.2026

  • 17 Бивш

    14 0 Отговор
    Вие вече сте само ДС....затова и нямате членска маса

    10:02 25.08.2026

  • 18 СДС, подкрепете двойката

    1 12 Отговор
    Николай Ненчев- Цвета Кирилова, ако вие останала все още някаква енергия.

    Боко ще хариже ГЕРБ на ППДБ за пореден път!

    10:04 25.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иван

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Тези бяха където реваха кой не скача е червен и разказаха играта на България начело с онази мишка Желев разпродадоха всички заводи по 1 долар а другите за скрап

    10:09 25.08.2026

  • 21 САНДОКАН

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Чип и Дейл":

    Просто последния останал , добре лиже на баце задницата

    10:11 25.08.2026

  • 22 Продължаваме Промяната

    8 13 Отговор
    Гюров е единственият шанс да се изчегърта модела Радев и е жалко, че не можем да се обединим

    Коментиран от #25

    10:12 25.08.2026

  • 23 Лопата Орешник

    13 5 Отговор
    Едно на ръка, ще без величествената подкрепа на СДС никой няма шанс, но този Гюров с харизмата на мазен бюрек така или иначе няма шанс! Няма такава ехидна и неприятно подмолна физиономия!

    Коментиран от #29, #38

    10:18 25.08.2026

  • 24 Мусорчик

    17 0 Отговор
    СДС имаше доста отдавна. Сега сте лентичка на ревера на Буци.

    10:18 25.08.2026

  • 25 Асгард

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Продължаваме Промяната":

    Базикаш се, нали? Хубава шега!

    10:19 25.08.2026

  • 26 койдазнай

    7 6 Отговор
    Това мачле бойко го изигра преди 10 години. герп отново ще издигнат някоя цецка срещу йотова, ккто навремето срещу радев. За благодарност, бойко не само ще си харчи милиардите на спокойствие, а и ще продължи да си получава порциите. А жълтопаветните ще скимтят, че пак са ги излъгали.
    Мъжете се договарят, а хлапачките скимтят на жълтите павета.

    10:21 25.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така ли бе, Илийчо?!

    8 0 Отговор
    Значи, няма да гласуваш за Гюров, така ли?! Голям прраз! Че теб въобще КОЙ те бръсне за слива бе, Илийчо?! КОЙ бръсне за слива твоето СДС, което, заедно с ДПС на агент Сава, е най-успешният проект на КГБ и ДС! Че твойто сегашно СДС се побира в един файтон бе, Илийчо, даже мястото на капрата остава неазето, ама няма канидидати да го заемат!. Много си жалък бе, Илийчо, много, и много смешен! Дали се усещаш, че онзи луга на агент Сава - предишният ви "председатлел" на едни президентски избори "спечеи" позорните 2%, но продължи да се натиска в политиката, не се беше наплюскал достатъчно! Що ли не се гръмнеш бе, Илийчо, ами чистиш като изоглавен зайчарника в Банкя? Я по-добре се гръмни, че да не се мъчиш!

    10:25 25.08.2026

  • 29 Мериленд

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лопата Орешник":

    Ти да видиш каква прогноза. Баба Ванга 2.

    10:25 25.08.2026

  • 30 СДС не съществува!

    8 3 Отговор
    И да съществува-това е една малка група, остатъците от руските шпиони в СДС ,наследници на дс-агент Кънчо и кгб-явочник Санкин /Иван Костов/, на дс-агент Виктор / президент Петър Стоянов/, на Надежда Нейнска, назначила на дипломатическа длъжност все агенти на ДС. А дали ще гласуват за ГЕРБ /Граждани за Евразийско Развитие на България/ е все тая, защото агент "Буда" е руски агент...

    10:26 25.08.2026

  • 31 Специалист

    10 2 Отговор
    Тези СДС ни разсипаха държавата.От тях започнаха кражбите с Костов начело под команда на запада.Кунева пък ни затвори ядрените реактори пак по заповед от тях.Те ще бъдат наказани от историята

    10:27 25.08.2026

  • 32 Реалист

    13 1 Отговор
    Тия бок..луци от СДС още ли са живи...

    Някой въобще пита ли ги за нещо?

    10:29 25.08.2026

  • 33 МИР

    7 1 Отговор
    Той пък умря за вашта подкрепа!
    Вие със колко гласоподаватели останахте има няма 15-16 души или и това е много?

    10:31 25.08.2026

  • 34 Лама Лангфетт

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чодо,":

    Послефователю, за да получите просветление, не е важно от коя страна на секса се намирате! Важното е да участвате!
    Постигането на Нирвана изисква да лапаш без да се мръщиш, а със смирение...

    Коментиран от #36

    10:33 25.08.2026

  • 35 78291

    10 1 Отговор
    Ими то нормално вие сте петима души,с вас без вас все тая

    10:36 25.08.2026

  • 36 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Лама Лангфетт":

    Май много си пробвал

    10:44 25.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лопата Орешник":

    Еее, значи си падаш по пълничката копейка с лице на луничка....

    10:46 25.08.2026

  • 39 Цеко

    2 2 Отговор
    Гюров няма как да получи подкрепа от дясното и център в България. Той си е агент на Мафията и Фатмака и целта му е да дърпа гласовете точно от силния десен кандидат, който се очаква ГЕРБ да предложат. В никакъв случай обаче не трябва да се прави грешката с Цачева, защото тогава България загива...ако сФинкята вице на Фатмака стане наистина президент за още 5 години. Чак толкова да ни е про ст народа обАче не вярвам, че да гласува за нея. Вероятно само най-заблудените русофили ще клъвнат на въдицата на Фатмака...

    10:46 25.08.2026

  • 40 Този

    4 1 Отговор
    Кой го познава,кое е това СДС?Една каруца продажници на ОПГГЕРБ ли?Шушумига шикалкави,познати роли,само фигуранти.Ти не можеш се опря на малкия пръст на интелекта на Гюров,параз...

    Коментиран от #50

    10:49 25.08.2026

  • 41 Леле, леле

    3 0 Отговор
    Какви са тези трупове, чак трибуна им дават. Соросоидските медии са жалка картинка.

    10:54 25.08.2026

  • 42 А з съм от СДС, и ще го подкрепя !!!

    2 3 Отговор
    Само защото не знам ти кой си, за да определяш,
    кой ще гласува за Гюров и кой не???
    Вие не сте в крак нито с времето ,нито с хората ,
    а само с начина на машинаций в политиката вече 35 години!!!
    Я издигнете Румен Христов , да ви види цяла България резила !
    А за Гюров не се притеснявайте , има кой да го подкрепи!!!
    С Вас и без Вас все тази!!!

    Коментиран от #47

    11:01 25.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 СДС ли?

    0 1 Отговор
    Че то ми било БСП, червено ли червено.

    11:14 25.08.2026

  • 45 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Андрей Гюров ще получи само подкрепата на Гюро Михайлов ☝️

    11:15 25.08.2026

  • 46 Павлин

    1 0 Отговор
    Гюро е бита карта. Ползват го за примамка...лошото е, че Фатмака манипулира машините на Мадуро!

    11:16 25.08.2026

  • 47 Кирил Петков

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "А з съм от СДС, и ще го подкрепя !!!":

    А ти кой беше бе ДиДи неизвестен ,че нещо хич не моа се сетя ?

    11:16 25.08.2026

  • 48 Клати Курти

    1 0 Отговор
    Нещо много превъзбудено коментират днес розовите евроатлантици 👄 -🍊🍌🍊 .

    11:19 25.08.2026

  • 49 Новите Братушки

    1 0 Отговор
    Либералите ли въртят Педалите или пък Педалите въртят Либералите ?

    11:22 25.08.2026

  • 50 това

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Този":

    е Илия Лазаров, като предния главен седесар, Румен Христов, също залага на трезва мисъл в началото, интересно докъде ще стигне...

    11:23 25.08.2026

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