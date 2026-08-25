Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дължи отговор относно твърдението си, че български опозиционни политици са подпомогнали иранска хибридна атака срещу страната ни. Това заяви в кулоарите на Народното събрание един от лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев.

“Когато един министър прави подобно твърдение, той трябва да бъде доста конкретен, защото тук става въпрос за националната сигурност на България. Сега военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака”, категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” припомни, че реномираното международно издание Financial Times се позова на висши ирански източници, които според медията обмисляли възможни атаки срещу американски цели в България и Югоизточна Европа.

“Надявам се министър Стоянов да не обвини и Financial Times, че са подпомогнали иранска операция. Ако наистина във “Военно разузнаване” и в службите имат данни за български политици, участвали в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат предоставени на НС, а въпросните политици да си понесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата, в случай че наистина са направили нещо подобно. Това е отговорното, което министърът трябва да направи и очаквам да действа”, заключи Мирчев.