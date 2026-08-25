Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дължи отговор относно твърдението си, че български опозиционни политици са подпомогнали иранска хибридна атака срещу страната ни. Това заяви в кулоарите на Народното събрание един от лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев.
“Когато един министър прави подобно твърдение, той трябва да бъде доста конкретен, защото тук става въпрос за националната сигурност на България. Сега военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака”, категоричен бе Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” припомни, че реномираното международно издание Financial Times се позова на висши ирански източници, които според медията обмисляли възможни атаки срещу американски цели в България и Югоизточна Европа.
“Надявам се министър Стоянов да не обвини и Financial Times, че са подпомогнали иранска операция. Ако наистина във “Военно разузнаване” и в службите имат данни за български политици, участвали в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат предоставени на НС, а въпросните политици да си понесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата, в случай че наистина са направили нещо подобно. Това е отговорното, което министърът трябва да направи и очаквам да действа”, заключи Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на Оземпик
14:19 25.08.2026
2 ДъБили
14:20 25.08.2026
3 Пич
Дори и тъпото Наде...
Коментиран от #10
14:20 25.08.2026
4 Янко
14:20 25.08.2026
5 Само този ли
Другите си траят
14:20 25.08.2026
6 САМО ИВАЙЛО НЕ ГИ ЗНАЕ
14:22 25.08.2026
7 Има ни пак
14:25 25.08.2026
8 Гатанка
Коментиран от #14
14:25 25.08.2026
9 ШЕФА
14:25 25.08.2026
10 ЩОМ ТОЙ Е ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ВРЪХ
До коментар #3 от "Пич":ДАЖЕ БОЙКО ЕДНОКНИЖНИК Е ПО В ЧАС ОТ НЕГО.ЗА МИРЧЕВ ВАЖИ ПРИКАЗКАТА ЧЕ Е ПО ДОБРЕ ДА МЪЛЧИШ И ДА ТЕ МИСЛЯТ ЗА ГЛУПАВ , ОТКОЛКОТО ДА СИ ОТВОРИШ УСТАТА И ДА РАЗСЕЕШ ВСЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ
14:26 25.08.2026
11 Мирчо Сглобката
14:26 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 шампиона
До коментар #8 от "Гатанка":Мирчев - гранде носо !
14:30 25.08.2026
15 Варна
14:31 25.08.2026
16 Нищо
14:31 25.08.2026
17 Чума
14:34 25.08.2026
18 смях в залата
14:36 25.08.2026
19 Миндич
14:36 25.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Киро
14:38 25.08.2026
22 Сатана Z
Коментиран от #23
14:41 25.08.2026
23 ЧУКЧА Е ПИСАТЕЛ А НЕ ЧИТАТЕЛ
До коментар #22 от "Сатана Z":ТА И МИРЧЕВ СЪЩО
14:45 25.08.2026
24 империалист
14:49 25.08.2026
25 Дед
14:51 25.08.2026
26 Ставаш досаден
14:55 25.08.2026
27 Що за искания отправя
15:23 25.08.2026
28 Напускайте
15:26 25.08.2026