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Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака

Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака

25 Август, 2026 14:17 855 28

  • ивайло мирчев-
  • димитър стоянов-
  • иранска хибридна атака

Надявам се министър Стоянов да не обвини и Financial Times, че са подпомогнали иранска операция, каза той

Ивайло Мирчев: Военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дължи отговор относно твърдението си, че български опозиционни политици са подпомогнали иранска хибридна атака срещу страната ни. Това заяви в кулоарите на Народното събрание един от лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев.

“Когато един министър прави подобно твърдение, той трябва да бъде доста конкретен, защото тук става въпрос за националната сигурност на България. Сега военният министър трябва да каже кои български политици според него са участвали в иранска хибридна атака”, категоричен бе Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” припомни, че реномираното международно издание Financial Times се позова на висши ирански източници, които според медията обмисляли възможни атаки срещу американски цели в България и Югоизточна Европа.

“Надявам се министър Стоянов да не обвини и Financial Times, че са подпомогнали иранска операция. Ако наистина във “Военно разузнаване” и в службите имат данни за български политици, участвали в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат предоставени на НС, а въпросните политици да си понесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата, в случай че наистина са направили нещо подобно. Това е отговорното, което министърът трябва да направи и очаквам да действа”, заключи Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на Оземпик

    29 2 Отговор
    с отпаднала необходимост. Балончето става все по-малко.

    14:19 25.08.2026

  • 2 ДъБили

    28 2 Отговор
    Липно Лама Мирчев оглавяваше хора на понитата, които цвилеха хибридката!

    14:20 25.08.2026

  • 3 Пич

    40 2 Отговор
    Според мен, Мирчев са го взели в ДБ, за да може на неговият фон всички останали тъпаци и малоумнци от партията да не изглеждат толкова глупави!!!
    Дори и тъпото Наде...

    Коментиран от #10

    14:20 25.08.2026

  • 4 Янко

    25 1 Отговор
    Този най много го харесват доставчиците на храни.Обичат го.

    14:20 25.08.2026

  • 5 Само този ли

    20 0 Отговор
    От дб знае
    Другите си траят

    14:20 25.08.2026

  • 6 САМО ИВАЙЛО НЕ ГИ ЗНАЕ

    18 0 Отговор
    АМИ ДА СЕ ПОГЛЕДНЕ В ОГЛЕДАЛОТО И ЗАЕДНО ДРУГИТЕ КОИТО ХОДЯТ В ПОСОЛСТВОТО ЩЕ РАЗБЕРЕ.ДРУГИТЕ ОТДАВНА ГИ ЗНАЕМ КОИ СА

    14:22 25.08.2026

  • 7 Има ни пак

    24 0 Отговор
    Драги приятели от ПП и ДБ, имахте възможност да управлявате. Не успяхте. После бяхте комбина с прасетата. Сега какво искате? Радев е избран с над милион и четиристотин хиляди гласа, за които вие можете само да сънувате. По добре си трайте и не се излагайте повече.

    14:25 25.08.2026

  • 8 Гатанка

    24 0 Отговор
    Дебело, от тъмночервен род, с два пръста чело, много врещи и все Русия, Китай и Иран са му виновни... Що е то?

    Коментиран от #14

    14:25 25.08.2026

  • 9 ШЕФА

    14 0 Отговор
    И след като ги каже , да разкаже и кои политици освен мен са участвали в педо..... пед...... атака на Петрохан ,няма само мен да ме сочат с пръст и да ми викат педо........

    14:25 25.08.2026

  • 10 ЩОМ ТОЙ Е ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ВРЪХ

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ДАЖЕ БОЙКО ЕДНОКНИЖНИК Е ПО В ЧАС ОТ НЕГО.ЗА МИРЧЕВ ВАЖИ ПРИКАЗКАТА ЧЕ Е ПО ДОБРЕ ДА МЪЛЧИШ И ДА ТЕ МИСЛЯТ ЗА ГЛУПАВ , ОТКОЛКОТО ДА СИ ОТВОРИШ УСТАТА И ДА РАЗСЕЕШ ВСЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ

    14:26 25.08.2026

  • 11 Мирчо Сглобката

    18 0 Отговор
    Гузен съм, негонен, но започвам да бегам, батеее...

    14:26 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 шампиона

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гатанка":

    Мирчев - гранде носо !

    14:30 25.08.2026

  • 15 Варна

    10 0 Отговор
    Мирна Ива,мирна,спри да лаеш че ни болят ушите от теб.

    14:31 25.08.2026

  • 16 Нищо

    8 1 Отговор
    няма да каже другаря , освен това , което му казват ! Цялата сбирщина са все такива - ненужни и вредни .

    14:31 25.08.2026

  • 17 Чума

    11 0 Отговор
    Министърат трябва да Ви мобилизира всички опозиционери и да марширувате за славата на Украйна, ЕС и НАТО!

    14:34 25.08.2026

  • 18 смях в залата

    0 7 Отговор
    Кои ходиха на погребението на аятолаха и получиха инструктаж

    14:36 25.08.2026

  • 19 Миндич

    6 1 Отговор
    Kолко хубаво би било,ако иранска ракета помете свърталището на Петрохански Педофили. Още по добре ако в разгара на сесия братята иранци нацелят сатанинската синагога,по известна като "български" парламент.

    14:36 25.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Киро

    10 1 Отговор
    Много лами,много смрад в това нечестиво сборище на Сорос-ПП.

    14:38 25.08.2026

  • 22 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Нискочелият партиен функционер Мирчев няма умствения капацитет за да прочете FT на английска,па камо ли да коментира тяхна статията.

    Коментиран от #23

    14:41 25.08.2026

  • 23 ЧУКЧА Е ПИСАТЕЛ А НЕ ЧИТАТЕЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    ТА И МИРЧЕВ СЪЩО

    14:45 25.08.2026

  • 24 империалист

    2 2 Отговор
    Това е отговорното, което министърът трябва да направи и очаквам да действа.”- заключи Мирчев.ЩЕ ДЕЙСТВА,колкото действат катеричките по боровете и елхите в горите на Пампорово.

    14:49 25.08.2026

  • 25 Дед

    6 3 Отговор
    Е как кои...имаше едни от Възраждане, дето ходиха на погребението на аятолаха и вероятно са се прибрали с указания.

    14:51 25.08.2026

  • 26 Ставаш досаден

    6 0 Отговор
    А бре лидере смотан, ти знаеш, ама искаш друг да го каже, за да умножиш авторитета си !? Да те светна, че нула умножена на кое да е число е пак нула !

    14:55 25.08.2026

  • 27 Що за искания отправя

    2 0 Отговор
    гражданинът Мирчев? Какво се прави на умряла лисица? Не се ли усеща, че беше първият, който зави като гладен койот, че щели да ни удрят с ракети, да се свика КСНС, да се алармира НАТО и т.н... Предполагам, че за седмицата, през която се водеше тази кампания, гражданинът Мирчев е изкопал поне още пет метра дълбочина към мазето си и е почнал да го обзавежда с храна и хода като за ядрена война... Хубаво ги бъзикна военният министър, браво!

    15:23 25.08.2026

  • 28 Напускайте

    2 0 Отговор
    рундьовата седянка, вместо да подлайвате. С рундьо реформи се правят толкова, колкото с ББ. По проклето и злобно човече от муньо няма. Отровен паяк! Дайте го на прокуратурата за гавра с президентската институция!

    15:26 25.08.2026

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