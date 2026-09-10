Стоянов е разрешил преминаване на чужди военни сили през България

Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната ни на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание в четвъртък председателят на парламента Михаела Доцова.
Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и въоръжени сили.
А в пленарната зала депутатите продължават да разглеждат на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нещо в полза на гражданите
Коментиран от #24
11:48 10.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъхъ
11:49 10.09.2026
5 дядо Дони
11:51 10.09.2026
6 Налудник
11:52 10.09.2026
7 Боко Харам
11:53 10.09.2026
8 българина
11:57 10.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Той последен е разбрал, по- скоро😉😉😉
Справка:
" Те казаха "ДА", преди още да сме им казали какво ще искаме от тях!" ❗
Коментиран от #12
11:58 10.09.2026
11 ТЕРИТОРИЯ ГАЗЕНА ОТ КОЙТО СИ
11:58 10.09.2026
12 Българин
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Доколкото е известно сме в НАТО,не в БРИКС.
Коментиран от #17, #19
12:00 10.09.2026
13 Опа
12:02 10.09.2026
14 скоро
12:03 10.09.2026
15 Отговори?
Преминаване на съюзнически и чужди войски? Пак за учения?
Като самолетите на софийското летище?
12:04 10.09.2026
16 Да бе да
Коментиран от #26
12:04 10.09.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Българин":Ами НЕ ние сме в НАТО,
а НАТО е в България❗
Ама някой неща не ти ги разясняват
и не ти е известна разликата😉❗
Коментиран от #18
12:05 10.09.2026
18 Българин
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чети!
Коментиран от #20, #25
12:07 10.09.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Българин":А известно ли ти е поне, че едното е чисто военен съюз, а другото чисто икономически❗
12:07 10.09.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Българин":Ама не става само с четене, трябва и да РАЗБИРАШ прочетеното ❗
Сега му викат "Четене с разбиране"❗
12:09 10.09.2026
21 велик
12:09 10.09.2026
22 ВВСар
КАК МОЖА ДА СЕ РОДИ В село Сладун(общ.Свиленград) такъв Бас тун?!?!?!?
НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #27
12:09 10.09.2026
23 Хвърчи , хвърчи
12:11 10.09.2026
24 111111
До коментар #2 от "Нещо в полза на гражданите":Да, ще ги вземе запас. Това може военния министър. Ще се спасят гражданите за известно време от жените си. Ще има какво да разказват в кръчмите.
12:11 10.09.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Българин":Четеш : "Земята е кръгла." 🤔
И когато ти кажа, че не е кръгла ще се изненадаш!
Не твърдя, че е плоска!
Но кръгът НЕ е тяло❗😉
12:13 10.09.2026
26 Да се
До коментар #16 от "Да бе да":маща час по - скоро ! Аман от войници !
12:13 10.09.2026
27 111111
До коментар #22 от "ВВСар":Ама само те уволни за кражба на гориво а трябваше на военен съд да идеш!
Коментиран от #34
12:14 10.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нема страшно
12:15 10.09.2026
30 Спиро
12:15 10.09.2026
31 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
12:17 10.09.2026
32 Пенка Дашната
12:21 10.09.2026
33 Бай онзи
12:21 10.09.2026
34 ВВСар
До коментар #27 от "111111":НЕ ПОЗНА Ч€РВ€НА Гни до! мут ко-$€к р€тар ката на р "ум€н" Б€Ш€ НЩ на ВВС И НЯМАШЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА УВОЛНЯВА, И КАТО $лу ж€ б€н мини-$тър на О(т)БРАНАТА НЕ МЕ Е УВОЛНЯВАЛ, този ДУ-ДУК! НИКОГА В ИСТОРИЯТА НА ВВС НЕ Е ИМАЛО такъв Б ЛИ ЗАЧ КАТО пАлковник $то янов! ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА В$€ ма з€н мит ко ОТГОР€ ПЛУВА!
ми т€ то НАПУСНА СЕЛОТО, НО СЕЛОТО НЕ ГО НАПУСНА....!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
12:25 10.09.2026