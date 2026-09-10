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Стоянов е разрешил преминаване на чужди военни сили през България

Стоянов е разрешил преминаване на чужди военни сили през България

10 Септември, 2026 11:44 846 34

  • михаела доцова-
  • димитър стоянов-
  • мо

Това стана ясно при откриването на пленарното заседание на депутатите

Стоянов е разрешил преминаване на чужди военни сили през България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната ни на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание в четвъртък председателят на парламента Михаела Доцова.

Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и въоръжени сили.

А в пленарната зала депутатите продължават да разглеждат на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нещо в полза на гражданите

    29 2 Отговор
    ще свършите ли най- после??

    Коментиран от #24

    11:48 10.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхъ

    26 5 Отговор
    Той и да не е разрешил, никой няма да го пита! България е разграден двор!🤥

    11:49 10.09.2026

  • 5 дядо Дони

    16 3 Отговор
    Браво Стоене!Може да вдигаш гащетите.

    11:51 10.09.2026

  • 6 Налудник

    21 0 Отговор
    "съюзнически и чужди". Т.е, "чуждите" може и да не са съюзнически?🤔

    11:52 10.09.2026

  • 7 Боко Харам

    5 1 Отговор
    Благодаря Стоене

    11:53 10.09.2026

  • 8 българина

    14 1 Отговор
    разрешението е с дата след преминавнаето, колониите са на уведомителни режим, не разрешителен....

    11:57 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор
    Той бил разрешил😀😀😀
    Той последен е разбрал, по- скоро😉😉😉
    Справка:
    " Те казаха "ДА", преди още да сме им казали какво ще искаме от тях!" ❗

    Коментиран от #12

    11:58 10.09.2026

  • 11 ТЕРИТОРИЯ ГАЗЕНА ОТ КОЙТО СИ

    12 1 Отговор
    ПОИЗКА......ВИНЕТКИ ША ПЛАТЯАААТ ЛИИИ...ПУНЕ...

    11:58 10.09.2026

  • 12 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Доколкото е известно сме в НАТО,не в БРИКС.

    Коментиран от #17, #19

    12:00 10.09.2026

  • 13 Опа

    11 2 Отговор
    Превърнаха държавата в разграден двор.

    12:02 10.09.2026

  • 14 скоро

    10 1 Отговор
    Бе , както гледам , много скоро едни чужди (не)съюзнически войски ще вземат да дойдат , ама без "преминаване" - ами за постоянно . От-към изток ще дойдат , а па ние пак ще трябва да ги посрещаме на "Орлов мост" с карамфили. Щото армия , като българската (хеле с такъв министър) ,освен присмех - друго не внушава.

    12:03 10.09.2026

  • 15 Отговори?

    9 1 Отговор
    Военнослужещи за участие в учения извън граница? Какви учения, къде?
    Преминаване на съюзнически и чужди войски? Пак за учения?
    Като самолетите на софийското летище?

    12:04 10.09.2026

  • 16 Да бе да

    8 2 Отговор
    От Стоянов нищо не зависи. Прави това, което му спуснат отгоре.

    Коментиран от #26

    12:04 10.09.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Ами НЕ ние сме в НАТО,
    а НАТО е в България❗
    Ама някой неща не ти ги разясняват
    и не ти е известна разликата😉❗

    Коментиран от #18

    12:05 10.09.2026

  • 18 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чети!

    Коментиран от #20, #25

    12:07 10.09.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    А известно ли ти е поне, че едното е чисто военен съюз, а другото чисто икономически❗

    12:07 10.09.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ама не става само с четене, трябва и да РАЗБИРАШ прочетеното ❗
    Сега му викат "Четене с разбиране"❗

    12:09 10.09.2026

  • 21 велик

    9 1 Отговор
    Велик е нашия кибик , велик ,велик ,велик ! А , май беше войник ?! Ма , то в българската армия има само генерали , полковници /демек кибици/ и писарушки , войници нЕма . Така че , кибик е по правилното.

    12:09 10.09.2026

  • 22 ВВСар

    6 0 Отговор
    БРАВО НА вУ€нният мини-$тър мит ко -ДУ-ДУ-КА! А $М€€ ЛИ ДА Н€ ГИ ПУ$Н€?!
    КАК МОЖА ДА СЕ РОДИ В село Сладун(общ.Свиленград) такъв Бас тун?!?!?!?
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #27

    12:09 10.09.2026

  • 23 Хвърчи , хвърчи

    8 0 Отговор
    ........Регресивна България Фърчи !

    12:11 10.09.2026

  • 24 111111

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо в полза на гражданите":

    Да, ще ги вземе запас. Това може военния министър. Ще се спасят гражданите за известно време от жените си. Ще има какво да разказват в кръчмите.

    12:11 10.09.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Четеш : "Земята е кръгла." 🤔
    И когато ти кажа, че не е кръгла ще се изненадаш!
    Не твърдя, че е плоска!
    Но кръгът НЕ е тяло❗😉

    12:13 10.09.2026

  • 26 Да се

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе да":

    маща час по - скоро ! Аман от войници !

    12:13 10.09.2026

  • 27 111111

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ВВСар":

    Ама само те уволни за кражба на гориво а трябваше на военен съд да идеш!

    Коментиран от #34

    12:14 10.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нема страшно

    1 0 Отговор
    А и сме в кюпа, но повече от тъй не

    12:15 10.09.2026

  • 30 Спиро

    4 1 Отговор
    Готов си, вдигай гащите Стоянов

    12:15 10.09.2026

  • 31 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 0 Отговор
    😱 Сирийци, иракчани и афганистанци, плащат си и преминават.Без раз решение. 🤩🤑

    12:17 10.09.2026

  • 32 Пенка Дашната

    1 0 Отговор
    На никой не отказвам. Всички могат да преминават през мене! Затова даже вече не ме и питат...

    12:21 10.09.2026

  • 33 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Те както преминават,някой ден ще останат!!!

    12:21 10.09.2026

  • 34 ВВСар

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "111111":

    НЕ ПОЗНА Ч€РВ€НА Гни до! мут ко-$€к р€тар ката на р "ум€н" Б€Ш€ НЩ на ВВС И НЯМАШЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА УВОЛНЯВА, И КАТО $лу ж€ б€н мини-$тър на О(т)БРАНАТА НЕ МЕ Е УВОЛНЯВАЛ, този ДУ-ДУК! НИКОГА В ИСТОРИЯТА НА ВВС НЕ Е ИМАЛО такъв Б ЛИ ЗАЧ КАТО пАлковник $то янов! ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА В$€ ма з€н мит ко ОТГОР€ ПЛУВА!
    ми т€ то НАПУСНА СЕЛОТО, НО СЕЛОТО НЕ ГО НАПУСНА....!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    12:25 10.09.2026

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