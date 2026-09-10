Стоянов е разрешил преминаване на чужди военни сили през България

Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната ни на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание в четвъртък председателят на парламента Михаела Доцова.

Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и въоръжени сили.

А в пленарната зала депутатите продължават да разглеждат на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние.