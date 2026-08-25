Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ

Здравният министър Катя Ивкова уволни един неин заместник и двама директори на дирекции във ведомството.

На брифинг тя обясни, че е поискала и получила оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и на директора на "Обществено здраве" Илия Тасев, уточни news.bg.

Като причина за поисканите оставки тя обясни, че не е стартирана процедурата по осигуряване на "Гражданска отговорност" и автокаско както за линейките, така и за автомобилите на РЗИ, които са изтичали септември месец.

Това е чисто административна дейност, която се извършва от изброените дирекции на МЗ, и е трябвало да стартира през есента на 2025 година, но вместо това дирекциите са си обменяли писма, обясни Ивкова и допълни, че новото ръководство на МЗ не е било уведомено до вчера, когато тя е научила.

Бенишев е зам.-министър с ресор "Спешна медицинска помощ", като преди това е бил директор на Дирекция "Спешна медицинска помощ", тоест носи пряка отговорност за функционирането на спешната медицинска помощ в страната, подчерта здравният министър.

По думите ѝ са предприети спешни мерки за осигуряването на "Гражданска отговорност" и автокаско на линейките на колите на РЗИ, като с това ще стартира и процедура за осигуряване на застраховки за всички превозни средства през 2027 година.

Тя се възползва от този случай да отговори на всички критици на административната реформа, като каза, че това показва колко е необходима тя.

Катя Ивкова каза, че тримата уволнени не са посочила защо не е стартирана процедурата. Тя не отговори на въпрос какъв е бил проблемът, като каза, че не искала да спекулира, а тук е трябвало човек да има морален компас.

Министърът обясни, че забавяне и прибягването до спешни и аварийни действия относно застраховките и автокаското за линейки и коли на РЗИ е имало и в минали години.