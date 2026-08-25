Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ

Здравният министър Катя Ивкова уволни един неин заместник и двама директори на дирекции във ведомството.
На брифинг тя обясни, че е поискала и получила оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и на директора на "Обществено здраве" Илия Тасев, уточни news.bg.
Като причина за поисканите оставки тя обясни, че не е стартирана процедурата по осигуряване на "Гражданска отговорност" и автокаско както за линейките, така и за автомобилите на РЗИ, които са изтичали септември месец.
Това е чисто административна дейност, която се извършва от изброените дирекции на МЗ, и е трябвало да стартира през есента на 2025 година, но вместо това дирекциите са си обменяли писма, обясни Ивкова и допълни, че новото ръководство на МЗ не е било уведомено до вчера, когато тя е научила.
Бенишев е зам.-министър с ресор "Спешна медицинска помощ", като преди това е бил директор на Дирекция "Спешна медицинска помощ", тоест носи пряка отговорност за функционирането на спешната медицинска помощ в страната, подчерта здравният министър.
По думите ѝ са предприети спешни мерки за осигуряването на "Гражданска отговорност" и автокаско на линейките на колите на РЗИ, като с това ще стартира и процедура за осигуряване на застраховки за всички превозни средства през 2027 година.
Тя се възползва от този случай да отговори на всички критици на административната реформа, като каза, че това показва колко е необходима тя.
Катя Ивкова каза, че тримата уволнени не са посочила защо не е стартирана процедурата. Тя не отговори на въпрос какъв е бил проблемът, като каза, че не искала да спекулира, а тук е трябвало човек да има морален компас.
Министърът обясни, че забавяне и прибягването до спешни и аварийни действия относно застраховките и автокаското за линейки и коли на РЗИ е имало и в минали години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радостна вест
Коментиран от #10
20:26 25.08.2026
2 Радостна вест
20:27 25.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:27 25.08.2026
4 111111
20:28 25.08.2026
5 Бившият шеф на кабинета на Радев -Методи
Нещастници. Без извинение. Това сте правителството. Ударихте олигархията на пазарчето на Юндола. Купувал съм кисело мляко и боровинки оттам.
Цялата мощ на държавата хвърлиха (МВР, НАП, БАБХ), за да ударят няколко дребни търговци сергиджии и производители. Иззеха 2 тона домашни сладка, конфитюри някакви на бабите, буркани, сирене и масло..... Нямали документ за произход. По медиите днес се представя като голяма акция. Успех било! Сигурно и бюджета понапълниха.
С това отбелязаха една седмица, откакто Радев обяви, че е победил олигархията. В Юндола, обаче явно са открили още една олигархична клетка, тип сергиджийска. В най-бедния народ привидяха олигархията. Рязко обърнаха пирамидата на приоритетите.
Жалко правителство. Слуги на мафията. Вдигнаха осигуровки, акцизи, винетки. Замразиха доходите. Вдигнаха си заплатите още месец май. Поръчаха си нови коли. Взимат дълг след дълг. И накрая буквално мачкат малкия човек, докато през бюджета и управлението всеки ден обслужват олигархията. И днес се хвалят с тази пишман акция! Несправедливо, недостойно и непочтено управляват. Оставка!
Коментиран от #6
20:29 25.08.2026
6 Сатана Z
До коментар #5 от "Бившият шеф на кабинета на Радев -Методи":Ето това за повече от 4 месеца битката на мунчо кРадев боташов с олигарсите?! Битка с клетите сиромаси земеделски производители гледали в градинките си зеленчуци и плодове да се препитават. В същото време долните и крадливи мунчови дегенерати веднага вдигнаха винетки с 30%, от 1 юли ток,вода и парно ,от август и цигари и също осигурителната тежест ,в същото време удариха толкова тежко и зловещо работещи в частния сектор ,пенсионери и майки, дойдоха със заявка че ще редуцират неоправдано високите заплати на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми а напротив- актуализираха и им увеличиха още заплатите за сметка на обикновените граждани. По гнyсно,крадливо ,лицемерно, антинародно управление от това на мунчо кРадев досега е нямало в новата история на България.
20:29 25.08.2026
7 Само така
20:30 25.08.2026
8 да питам само
Коментиран от #17
20:31 25.08.2026
9 Дзак
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти нямаш кола и не те касае. Единствено запазено място имаш в подлеза. Браво на Радев че е справедлив. С теб сме ,господин Генерал!
20:31 25.08.2026
10 Има един малоумен трол
До коментар #1 от "Радостна вест":оплаквачка на бандита илиев, него ли пунтираш?
20:32 25.08.2026
11 а д-р гелев
20:33 25.08.2026
12 Няма виновни в МЗ
20:40 25.08.2026
13 Миньоро
20:52 25.08.2026
14 Някой си
20:56 25.08.2026
15 Горски
21:07 25.08.2026
16 А50
21:07 25.08.2026
17 А50
До коментар #8 от "да питам само":Те полицаите на личните си автомобили не правят гражданска, а ти искаш на служебните. Каквото и да стане винаги другия ще е виновен
21:10 25.08.2026
18 Специалист
21:41 25.08.2026
19 Ценко Дубай
21:50 25.08.2026