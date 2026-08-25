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Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ
  Тема: Войната на пътя

Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ

25 Август, 2026 20:24 1 174 19

  • гражданска отговорнос-
  • застраховка-
  • линейка-
  • коли рзи

Министърът обясни, че забавяне и прибягването до спешни и аварийни действия относно застраховките и автокаското за линейки и коли на РЗИ е имало и в минали години

Заради липсата на "Гражданска отговорност" за линейките Катя Ивкова уволни един зам.-министър и двама директори на дирекции в МЗ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравният министър Катя Ивкова уволни един неин заместник и двама директори на дирекции във ведомството.

На брифинг тя обясни, че е поискала и получила оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и на директора на "Обществено здраве" Илия Тасев, уточни news.bg.

Като причина за поисканите оставки тя обясни, че не е стартирана процедурата по осигуряване на "Гражданска отговорност" и автокаско както за линейките, така и за автомобилите на РЗИ, които са изтичали септември месец.

Това е чисто административна дейност, която се извършва от изброените дирекции на МЗ, и е трябвало да стартира през есента на 2025 година, но вместо това дирекциите са си обменяли писма, обясни Ивкова и допълни, че новото ръководство на МЗ не е било уведомено до вчера, когато тя е научила.

Бенишев е зам.-министър с ресор "Спешна медицинска помощ", като преди това е бил директор на Дирекция "Спешна медицинска помощ", тоест носи пряка отговорност за функционирането на спешната медицинска помощ в страната, подчерта здравният министър.

По думите ѝ са предприети спешни мерки за осигуряването на "Гражданска отговорност" и автокаско на линейките на колите на РЗИ, като с това ще стартира и процедура за осигуряване на застраховки за всички превозни средства през 2027 година.

Тя се възползва от този случай да отговори на всички критици на административната реформа, като каза, че това показва колко е необходима тя.

Катя Ивкова каза, че тримата уволнени не са посочила защо не е стартирана процедурата. Тя не отговори на въпрос какъв е бил проблемът, като каза, че не искала да спекулира, а тук е трябвало човек да има морален компас.

Министърът обясни, че забавяне и прибягването до спешни и аварийни действия относно застраховките и автокаското за линейки и коли на РЗИ е имало и в минали години.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радостна вест

    14 4 Отговор
    Днес е радостен ден за цяла България. Преди 21 години благороден и богословен изстрел , благородно изпрати в душата на Жоро Илиев - безусловен, карач на жените на всички които ми се подчиняваха. който може да бъде поставен заедно с Бай Ганьо, Ал Капоне и останалите мафиоти от Гомора. България те помни, помни и злото което причини, и никога няма да забрави!

    Коментиран от #10

    20:26 25.08.2026

  • 2 Радостна вест

    9 2 Отговор
    Днес е радостен ден за цяла България. Преди 21 години благороден и богословен изстрел , благородно изпрати в АДА, душата на Жоро Илиев - безусловен, карач на жените на всички които ми се подчиняваха. който може да бъде поставен заедно с Бай Ганьо, Ал Капоне и останалите мафиоти от Гомора. България те помни, помни и злото което причини, и никога няма да забрави!

    20:27 25.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    От днес влиза в сила Бонус Малус и цените на застраховките ще се удвоят.

    Коментиран от #9

    20:27 25.08.2026

  • 4 111111

    9 1 Отговор
    Бомба в BulNews! Директор във Врачанско даде 380 000€ рушвет, за да остане на поста си

    20:28 25.08.2026

  • 5 Бившият шеф на кабинета на Радев -Методи

    19 4 Отговор
    Е публикувал кадри как мунчa праща данъчни с полиция да искат сертификати на възрастни хорица продаващи зеленчуци-
    Нещастници. Без извинение. Това сте правителството. Ударихте олигархията на пазарчето на Юндола. Купувал съм кисело мляко и боровинки оттам.

    Цялата мощ на държавата хвърлиха (МВР, НАП, БАБХ), за да ударят няколко дребни търговци сергиджии и производители. Иззеха 2 тона домашни сладка, конфитюри някакви на бабите, буркани, сирене и масло..... Нямали документ за произход. По медиите днес се представя като голяма акция. Успех било! Сигурно и бюджета понапълниха.

    С това отбелязаха една седмица, откакто Радев обяви, че е победил олигархията. В Юндола, обаче явно са открили още една олигархична клетка, тип сергиджийска. В най-бедния народ привидяха олигархията. Рязко обърнаха пирамидата на приоритетите.

    Жалко правителство. Слуги на мафията. Вдигнаха осигуровки, акцизи, винетки. Замразиха доходите. Вдигнаха си заплатите още месец май. Поръчаха си нови коли. Взимат дълг след дълг. И накрая буквално мачкат малкия човек, докато през бюджета и управлението всеки ден обслужват олигархията. И днес се хвалят с тази пишман акция! Несправедливо, недостойно и непочтено управляват. Оставка!

    Коментиран от #6

    20:29 25.08.2026

  • 6 Сатана Z

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бившият шеф на кабинета на Радев -Методи":

    Ето това за повече от 4 месеца битката на мунчо кРадев боташов с олигарсите?! Битка с клетите сиромаси земеделски производители гледали в градинките си зеленчуци и плодове да се препитават. В същото време долните и крадливи мунчови дегенерати веднага вдигнаха винетки с 30%, от 1 юли ток,вода и парно ,от август и цигари и също осигурителната тежест ,в същото време удариха толкова тежко и зловещо работещи в частния сектор ,пенсионери и майки, дойдоха със заявка че ще редуцират неоправдано високите заплати на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми а напротив- актуализираха и им увеличиха още заплатите за сметка на обикновените граждани. По гнyсно,крадливо ,лицемерно, антинародно управление от това на мунчо кРадев досега е нямало в новата история на България.

    20:29 25.08.2026

  • 7 Само така

    6 3 Отговор
    Тези плужеци се мислеха за незаменими

    20:30 25.08.2026

  • 8 да питам само

    14 1 Отговор
    новите спортни бмв-та на милиционерите имат ли гражднакса или поне милиционерска по новата хсмеи бонусфалус?

    Коментиран от #17

    20:31 25.08.2026

  • 9 Дзак

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти нямаш кола и не те касае. Единствено запазено място имаш в подлеза. Браво на Радев че е справедлив. С теб сме ,господин Генерал!

    20:31 25.08.2026

  • 10 Има един малоумен трол

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радостна вест":

    оплаквачка на бандита илиев, него ли пунтираш?

    20:32 25.08.2026

  • 11 а д-р гелев

    3 1 Отговор
    Кога?

    20:33 25.08.2026

  • 12 Няма виновни в МЗ

    2 2 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата. Измина повече от месец всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност. Родителите са имали наследствени неправилни гени и затова приелите добавянето на новата задължителна ваксина в календара от 01.07.2026 г. са невинни, нищо не трябва да се отменя. Нека изчакаме следващият смъртен случай, този е случайно съвпадение цели 19 дни са изминали от последното добавяне в имунизационния календар... Те ваксърите сте си лековерни, може и без едно-две, там няколко ваши деца, но ще бъдете защитени и доволни-Имунизацията работи за цял живот, нищо че може да е броени дни...

    20:40 25.08.2026

  • 13 Миньоро

    7 0 Отговор
    За застрахователите бонус, за останалите фалос.

    20:52 25.08.2026

  • 14 Някой си

    5 1 Отговор
    А застраховки на милиционерските коли кога?!

    20:56 25.08.2026

  • 15 Горски

    6 0 Отговор
    Аз застраховка и гражданска отговорност си правя за 20 минути, а на бюрокрацията в това министерство и трябват шест месеца. И за какво ни е министъра, след като отговорностите се движдат от заместник министри а тя е знае какво се случва в министерството? То в България няма Спешна помощ. За милионен град има само 10 екипа! 10! Молете се нещо да не ви стане в тая територия, иначе сте чао. Всичко започна при арендата на болниците.Хем държавно имущество става дружество на частен принцип хем държавата е отговорна да поема плащанията.

    21:07 25.08.2026

  • 16 А50

    6 0 Отговор
    Мин на Здравеопазването е най-пропадналото и по корупция се нарежда до МВР и Правосъдието.

    21:07 25.08.2026

  • 17 А50

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "да питам само":

    Те полицаите на личните си автомобили не правят гражданска, а ти искаш на служебните. Каквото и да стане винаги другия ще е виновен

    21:10 25.08.2026

  • 18 Специалист

    2 0 Отговор
    Само уволнение е малко. Трябва огромна глоба и малко затвор

    21:41 25.08.2026

  • 19 Ценко Дубай

    1 0 Отговор
    Че тях има ли кой да го проверява и глобява , Проверявар и се глобят ладите жигулите и москвичите - понеже са руско производство и по този начин ги санкционират

    21:50 25.08.2026

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