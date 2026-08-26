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Продължава издирването на мъжа в Пещера след потопа

Продължава издирването на мъжа в Пещера след потопа

26 Август, 2026 05:15, обновена 26 Август, 2026 05:18 586 0

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Частично бедствено положение в региона; пътят до Батак остава блокиран заради тежки разрушения

Продължава издирването на мъжа в Пещера след потопа - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спасителните екипи подновяват мащабната операция по издирването на 58-годишния мъж, който изчезна по време на наводненията в град Пещера. Мъжът беше отнесен от придошлите води на Стара река в понеделник вечерта, след като прояви изключителен героизъм и успя да избута съпругата и детето си на безопасно място в семейния им дом.

По данни на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, акцията се провежда по поречието на реката в посока селата Бяга и Исперихово. В операцията участват десетки полицаи, пожарникари, планински спасители и доброволци, като се използват следови кучета и специализирани дронове с термокамери. Ситуацията остава усложнена от огромните кални наноси, натрупани скални маси и паднали дървета, довлечени от планинския водосбор.

Бедствия в страната: Обстановка в Пещера и Батак

  • Частично бедствено положение: Кметът на Пещера обяви извънредни мерки заради нанесените сериозни инфраструктурни щети в квартал „Луковица“. В района са наводнени над 16 имота, а аварийни екипи разчистват улиците с тежка техника.
  • Пътна блокада: Ключовият път Пещера – Батак остава изцяло затворен за движение. Приливната вълна е избила мантинелите и е компрометирала асфалтовата настилка. Днес експерти от Областното пътно управление ще направят оглед за подкопаване на пътя.
  • Алтернативен маршрут: Трафикът е пренасочен по обходно трасе: дефилето село Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак. Пътят е проходим за леки автомобили.
  • Помощ за пострадалите: Екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи на пострадалите имоти за оценка на щетите и оказване на финансова подкрепа на семействата.

Властите категорично опровергаха слуховете за контролирано изпускане на хидротехнически съоръжения, като потвърдиха, че язовирите в Пазарджишка област имат достатъчно свободен обем. Бедствието е причинено изцяло от интензивните локални валежи и внезапния водосбор от Баташкия рид. Към тази сутрин нивата на реките в региона вече се нормализират.


България
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