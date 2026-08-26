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Военните транспортираха извадения дрон от водите край Царево

Военните транспортираха извадения дрон от водите край Царево

26 Август, 2026 05:20, обновена 26 Август, 2026 05:25 728 6

  • царево-
  • дрон-
  • гражданска защита-
  • море

Няма опасност от експлозия

Военните транспортираха извадения дрон от водите край Царево - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с открития безпилотен летателен апарат в акваторията на Черно море край Южното Черноморие вече е напълно овладяна. Дронът бе изваден от водата, транспортиран е от военните и е потвърдено, че обектът не представлява опасност за населението.

Какво се случи в морето край Царево?

Сигналът за забелязан безпилотен апарат във водите между град Царево и село Варвара е подаден в рамките на изминалия ден (25 август). Районът веднага бе локализиран от екипи на „Гранична полиция“ и обезопасен до пристигането на специализираните части. По искане на областния управител на Бургас и след официално разпореждане на началника на отбраната, към мястото спешно се насочва специализиран екип от Военноморска база – Бургас.

Характеристики и състояние на апарата

Военнослужещите са извършили първоначално обследване на обекта, за да се уверят, че няма риск от взрив. По данни на заместник-областния управител на Бургас Веселин Анестиев пред националните медии, дронът е електрически разузнавателен апарат и е намерен в изключително запазено състояние. Корпусът му е с дължина около 1,80 метра, като по него не са открити боеприпаси или опасни елементи, застрашаващи сигурността на гражданите. След приключване на първичната проверка летателният апарат е транспортиран до базата на ВМС за допълнителни анализи на неговия точен модел и произход.

Пореден случай по българското Черноморие

Случаят край Царево е част от зачестилите инциденти с плаващи или изхвърлени на брега от морските течения останки от безпилотни апарати в контекста на продължаващия конфликт в Черноморския регион. Според данни на Министерството на отбраната, публикувани от БТА, само в рамките на последните няколко дни ВМС са реагирали на подобни сигнали край Приморско, Лозенец, както и в районите на Варна („Ракитника“) и между Албена и Кранево, където беше локализиран дрон-примамка без експлозиви.

Към този ранен час на 26 август ситуацията по Южното Черноморие остава спокойна, а плажовете в района са напълно безопасни за туристите.


Царево / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бангаранга

    2 7 Отговор
    Незабавно да се привика баба Мутрофанова за обяснение в любов към правителството на Миротворчика

    Коментиран от #2

    05:35 26.08.2026

  • 2 ТИР

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бангаранга":

    Пак ли е украински ,,, и тези струващи 200 евро сами се връщат и не могат да бъдат изгубени,,,явно друга е целта ,,,

    05:51 26.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А КОЛЕГАТА ПО ПОТНИКА И ЦИГАРАТА В УСТАТА,БЕШЕ ЛИ ТАМ? ДА СЕ ИЗГОНЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ УКРИ

    06:23 26.08.2026

  • 4 зелените чурапи

    1 0 Отговор
    си праят пиар

    06:33 26.08.2026

  • 5 1234567890

    0 0 Отговор
    " летателният апарат " :))))

    06:40 26.08.2026

  • 6 Браво

    0 0 Отговор
    Намериха дрон в морето, но не могат да намерят мъж в реката! Да им имам и приоритетите на институцииите!

    06:41 26.08.2026

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