Военните транспортираха извадения дрон от водите край Царево

Ситуацията с открития безпилотен летателен апарат в акваторията на Черно море край Южното Черноморие вече е напълно овладяна. Дронът бе изваден от водата, транспортиран е от военните и е потвърдено, че обектът не представлява опасност за населението.

Какво се случи в морето край Царево?

Сигналът за забелязан безпилотен апарат във водите между град Царево и село Варвара е подаден в рамките на изминалия ден (25 август). Районът веднага бе локализиран от екипи на „Гранична полиция“ и обезопасен до пристигането на специализираните части. По искане на областния управител на Бургас и след официално разпореждане на началника на отбраната, към мястото спешно се насочва специализиран екип от Военноморска база – Бургас.

Характеристики и състояние на апарата

Военнослужещите са извършили първоначално обследване на обекта, за да се уверят, че няма риск от взрив. По данни на заместник-областния управител на Бургас Веселин Анестиев пред националните медии, дронът е електрически разузнавателен апарат и е намерен в изключително запазено състояние. Корпусът му е с дължина около 1,80 метра, като по него не са открити боеприпаси или опасни елементи, застрашаващи сигурността на гражданите. След приключване на първичната проверка летателният апарат е транспортиран до базата на ВМС за допълнителни анализи на неговия точен модел и произход.

Пореден случай по българското Черноморие

Случаят край Царево е част от зачестилите инциденти с плаващи или изхвърлени на брега от морските течения останки от безпилотни апарати в контекста на продължаващия конфликт в Черноморския регион. Според данни на Министерството на отбраната, публикувани от БТА, само в рамките на последните няколко дни ВМС са реагирали на подобни сигнали край Приморско, Лозенец, както и в районите на Варна („Ракитника“) и между Албена и Кранево, където беше локализиран дрон-примамка без експлозиви.

Към този ранен час на 26 август ситуацията по Южното Черноморие остава спокойна, а плажовете в района са напълно безопасни за туристите.