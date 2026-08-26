Костадин Костадинов за „Боташ“: Турската държава не опрощава нищо, Румен Радев лъже

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов настоява да им бъде предоставен целият протокол или копие на разговора между България и Турция по т.нар. предоговаряне с "Боташ", тъй като обясни, че днес в парламента е било отказано от мнозинството да бъде изслушан премиерът Румен Радев за това дали "магистрала Черно море е предоставена на концесия за изграждане от турската държава и последващо стопанисване".

"Нашата информация е, че предоговарянето е само едно и то е отлагане, а не замразяване на плащането. Турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но те се трупат по сметката на "Булгаргаз" като задължения. Става въпрос за договорки в ущърб на българския интерес. Все още никой не знае какво е говорено. Аз съм уверен, че Румен Радев лъже и точно поради тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен", каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ заяви от парламентарната трибуна, че партията му е единствената последователна oпозиция в Народното събрание.

Той цитира данни за гласуванията в парламента през последните три месеца и половина, според които опозиционните партии често са подкрепяли управляващите от „Прогресивна България“. По думите му в 70% от гласуванията с управляващите е гласувало ДПС, в 62% – ГЕРБ, в 61% – „Демократична България“, а в 51% – „Продължаваме промяната“. При „Възраждане“ съвпадението с управляващите било едва 39%.

„Когато цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат“, заяви Костадинов.

Той призна, че като най-малка парламентарна сила „Възраждане“ няма как да определя посоката, в която се развива държавата. Според него обаче партията може да посочва грешките на управляващите и да критикува провежданата от тях евроатлантическа политика.

Костадинов коментира и икономическата част от управленската програма. Той се позова на данни на Националния статистически институт и направи сравнение на производството в България през последните 30 години. По думите му между 1988 и 2018 г. има сериозен спад или пълно изчезване на производството на редица стоки, сред които мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци и мляко.

Според Костадинов този период представлява „период на разруха“, в който страната е загубила значителна част от производствения си потенциал.