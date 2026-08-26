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Костадин Костадинов за „Боташ“: Турската държава не опрощава нищо, Румен Радев лъже

Костадин Костадинов за „Боташ“: Турската държава не опрощава нищо, Румен Радев лъже

26 Август, 2026 12:21 1 155 49

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • боташ

Все още никой не знае какво е говорено. Аз съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен

Костадин Костадинов за „Боташ“: Турската държава не опрощава нищо, Румен Радев лъже - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов настоява да им бъде предоставен целият протокол или копие на разговора между България и Турция по т.нар. предоговаряне с "Боташ", тъй като обясни, че днес в парламента е било отказано от мнозинството да бъде изслушан премиерът Румен Радев за това дали "магистрала Черно море е предоставена на концесия за изграждане от турската държава и последващо стопанисване".

"Нашата информация е, че предоговарянето е само едно и то е отлагане, а не замразяване на плащането. Турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но те се трупат по сметката на "Булгаргаз" като задължения. Става въпрос за договорки в ущърб на българския интерес. Все още никой не знае какво е говорено. Аз съм уверен, че Румен Радев лъже и точно поради тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен", каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ заяви от парламентарната трибуна, че партията му е единствената последователна oпозиция в Народното събрание.

Той цитира данни за гласуванията в парламента през последните три месеца и половина, според които опозиционните партии често са подкрепяли управляващите от „Прогресивна България“. По думите му в 70% от гласуванията с управляващите е гласувало ДПС, в 62% – ГЕРБ, в 61% – „Демократична България“, а в 51% – „Продължаваме промяната“. При „Възраждане“ съвпадението с управляващите било едва 39%.

„Когато цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат“, заяви Костадинов.

Той призна, че като най-малка парламентарна сила „Възраждане“ няма как да определя посоката, в която се развива държавата. Според него обаче партията може да посочва грешките на управляващите и да критикува провежданата от тях евроатлантическа политика.

Костадинов коментира и икономическата част от управленската програма. Той се позова на данни на Националния статистически институт и направи сравнение на производството в България през последните 30 години. По думите му между 1988 и 2018 г. има сериозен спад или пълно изчезване на производството на редица стоки, сред които мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци и мляко.

Според Костадинов този период представлява „период на разруха“, в който страната е загубила значителна част от производствения си потенциал.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжец е Радев боташа

    28 16 Отговор
    И крадец ограбил за 4 месеца 13 млрд.от народа

    Коментиран от #9

    12:22 26.08.2026

  • 2 Интригант малограмотен

    14 20 Отговор
    Отивай да правиш протести срещу себе си.

    12:22 26.08.2026

  • 3 Що за политика е това ? Нац предателство

    22 10 Отговор
    Мунчо даде магистралите и газовите находища, а турчина каза ще видим!

    12:23 26.08.2026

  • 4 Анонимен

    10 3 Отговор
    За регресията законите не важат ето ви модел сега

    12:25 26.08.2026

  • 5 това не беше лъжа

    15 4 Отговор
    а всъщност прогресивно-фесионална лъжа
    обаче така го съветват правилните
    съветници. На които "професионалисти" плащаме - Всички

    12:26 26.08.2026

  • 6 Окооо

    13 11 Отговор
    Скритата патерица на ГЕРБ- ДПС е разкрита! И слава Богу! Този, години наред гласуваше заедно всички важни закони със ГЕРБ- ДПС! Сега не мина номера да всява страх у народа срещу военните самолети и бе един от участниците в хибридната война на Иран...

    12:27 26.08.2026

  • 7 СТИГА БЕ

    10 9 Отговор
    А ти от къде знаеш,... имаш додтоверна информация ли или от петъчния пазар между зарзаватчиите
    Ама ти винаги си бил недоволен от нещо, а сега за 100 дни как да си доволен

    Коментиран от #12

    12:29 26.08.2026

  • 8 добре

    14 10 Отговор
    е,че Костадинов ви отваря очичките,щото прогресистите и прислужните уж опозиции ще ви "мятат" в лъжите си как си знаят и искат!

    12:29 26.08.2026

  • 9 бай Данью

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжец е Радев боташа":

    Ама наистина ли,... можеш да броиш до толкова

    12:30 26.08.2026

  • 10 пешо

    11 9 Отговор
    съжалявам че съм гласувал за тебе голям боклук излезе

    12:31 26.08.2026

  • 11 1488

    8 4 Отговор
    на трчин вяра нема
    трчин вяра нема

    12:32 26.08.2026

  • 12 БРАВО

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "СТИГА БЕ":

    Хареса ми , че винаги е недоволен от нещо

    12:32 26.08.2026

  • 13 Велчов

    9 8 Отговор
    Когато цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат“, заяви Костадинов.

    Той призна, аз съм платен руски трол.

    12:33 26.08.2026

  • 14 Солютно!

    9 2 Отговор
    Това е като при банкерите, когато ти рекат, че имаш гратисен период обаче през въпросният гратисен период може да не плащаш ама тя и главницата си стои, като задължение и лихвите по нея си вървят по мерак и в крайна сметка задължението не само че не се намалява ами става още по-голямо заради по-дългия период на начисляване на лихви върху по-голяма главница. Така че от Лукаваго е всичко това, което го разправят, че някой на някого нещо бил опростил. Няма такова нещо ами частни консултанти, които консултират частни компании с този договор опропастиха и без това закъсалия от кражби и некадърно управление държавен "Булгаргаз" и туй то! Няма нищо друго.

    12:33 26.08.2026

  • 15 Пецата

    5 5 Отговор
    Вобще не знам за кво става на въпрос разбираш ли ама ше си сипа една ракиа още 🤣

    12:35 26.08.2026

  • 16 Констатация

    2 3 Отговор
    МоЗе, моЗе..., ама пък гали слуха! -))))

    12:36 26.08.2026

  • 17 Българин

    3 11 Отговор
    Българите сме към Турция и това всеки го знае. Ние неизбежно ще се върнем в новата Турска империя, защото такъв ни е народа. ген Радев това отлично го осъзнава, и прави всичко по силите си, този процес да премине гладко и без сътресения. При направените проучвания, над70% от хората подкрепят плана магистралите тука да се дадат наТурски фирми, за да бъдат качествени. За това и рейтинга на Радев се повиши, след като каза че Турция ще разработва газовите находища и ще строи магистрали.

    Коментиран от #21, #24

    12:41 26.08.2026

  • 18 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    6 4 Отговор
    По добре да Замълчи .

    ТУРЦИЯ В МОМЕНТА ПОМАГА
    НА НЕГОВИТЕ РУСКИ ГОСПОДАРИ.

    РУСИЯ КУПУВА БЕНЗИН ОТ ТУРЦИЯ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    12:42 26.08.2026

  • 19 Цвете

    6 3 Отговор
    ДОРИ И ДА НЕ БЕШЕ ПИСАЛ БЪЛГАРИТЕ РАЗБРАХМЕ ЗА " ТАЙНИЯ " ДОГОВОР. 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ДЪЛГ ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????? ЯКО ПОТЪВАНЕ СЛЕД КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ.

    12:43 26.08.2026

  • 20 Чума

    6 6 Отговор
    Ай скривай са, а! Безполезник! Аман от дрънкала в този вилает! Нали изгони самолетите и върна лева! Какво се пънеш още!? На 9 септември искам да откриеш лично възстановения Паметник, а не да ми говориш по сайтовете разни елегии и балади!

    12:44 26.08.2026

  • 21 Ами магистрала

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Люлин е построена от турска фирма, ама не е качествена.

    12:45 26.08.2026

  • 22 Фен на Копейкин

    7 7 Отговор
    Това е моят идол, 99,99% каквото каже винаги е лъжа или манипулация.

    Коментиран от #27

    12:47 26.08.2026

  • 23 Поздрави от Марешки

    4 4 Отговор
    за тоя вече е твърде късно!

    12:48 26.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Коцееееее, Коце,

    9 1 Отговор
    каква сте ми жалка опозиция и само джавкате тихичко в ъгъла докато Рундите, Прасетата и Тиквите вече ни довършват! И вие сте пълно менте!

    12:51 26.08.2026

  • 26 Чума

    4 4 Отговор
    Ето го и този баламурник! В един хор с Денков и Биков! Жива да не бях да гледам такъл позор на самозван русофил!

    12:56 26.08.2026

  • 27 Продължавайте Така !

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Фен на Копейкин":

    И Хептен !

    Ще я Закярите !

    12:56 26.08.2026

  • 28 Костадинов е прав да пита

    7 0 Отговор
    Преди 30 минути новата коалиция отхвърли в народното събрание Радев да информира народа какво е дал на Турция в замяна на замразяването на договора с Боташ за 15 месеца

    Коментиран от #34, #41

    12:56 26.08.2026

  • 29 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор
    Прав си за цифрите. Виж си резултатите от изборите и колко % си загубил… Влезе на магия…

    12:58 26.08.2026

  • 30 Григор

    3 3 Отговор
    Когато отправяш обвинение срещу някого, трябва да можеш да го докажеш, в противен случай попадаш под ударите на закона. Аз например съм сигурен, че Радев никого за нищо не е излъгал. Костадинов прекалява с наглостта и арогантността! Вижда се,че този кабинет прави всичко възможно да се справи с тежката ситуация в България и предприема много мерки за справяне с проблемите. Сега ми посочете един случай в който Костадинов и "Възраждане" да са подкрепили дадено решение. Няма такъв! На всичко се казва "НЕ"! Дори ако се предложи минимална заплата от 1000 евро, "Възраждане" пак ще кажат "НЕ". Какво не разбират във "Възраждане"? Не разбират,че с този топтанджийски подход на всичко да се казва "НЕ", просто ще излетят от следващия парламент. Ще го гледат през крив макарон! Тази линия не увеличава симпатизантите; тя ги отблъсква!

    Коментиран от #39

    12:59 26.08.2026

  • 31 Това е Изроден Народ !

    3 0 Отговор
    Неспособен !

    На Нищо !

    За Това !

    Отнвово Ще Бъде Поробен !

    13:01 26.08.2026

  • 32 Дзак

    1 1 Отговор
    Вероятно е така. Макар други да имат заслуга за тази ситуация.

    Коментиран от #33, #40

    13:01 26.08.2026

  • 33 Е Хайде !Не Само Други !

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дзак":

    Аверчето !

    Участваше Активно !

    С Мълчанието !

    И Бездействието Си !

    9 години !

    13:03 26.08.2026

  • 34 Честито на коалиция ПБ- ДПС

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Костадинов е прав да пита":

    Наздраве и на Ердоган

    13:06 26.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!

    4 1 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУ ДА ла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а
    ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #38

    13:14 26.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Доротея

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Григор":

    Малко възразявам на възбуденото ви изложение! Ако Радев предложи 1000 евро минимална заплата, Възраждане няма да каже ,,Не", а ще предложи 2000! Високопарно, от трибуната и пред микрофоните, в пряк ефир! Вашите политици така действат! Пример: Бе към Коледа, преди избори, може би първо служебно след Герб - 3! Правителството предлага Бойковите 50 вирусни лева към пенсиите да станат 70! Излиза важна герберюга на трибуната, размахва ръце и патетично обявява, че са малко и дига на 100 лева /да се чудиш, защо докато управляваха не дадоха 100, а 50/!? Направи заби инициаторите на 70 лева - избори идват! Но, излиза още по изпечен демагог от ДПС, тогава не бе още присвоено от Пеевски - 120 лева - първи път! Втори път, честито! Търга приключи! Така действат и накрая - Асен Василев съсипал фиансите! Мика Зайкова, която ожалваше пенсионерите, обвини Василев в ,,разхищение"!

    13:18 26.08.2026

  • 40 Дзак

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дзак":

    Ако съм на Радев ще публикувам всички директиви, меморандуми и договори от времето на Кирил Петков досега!

    13:19 26.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Прогресивна България

    3 4 Отговор
    Копейкин ще обвинява най-почтенния и честен българин - Генерал Румен Радев. Нелепо и смешно. Още таи злоба, че му взехме всичките избиратели

    13:28 26.08.2026

  • 43 Като лъже

    3 1 Отговор
    защо на консултациите му се кълчехте като баядерки. Защо "внушихте" на електората си, че е голяма работа и те гласуваха за него, Копейкин, прибирай си сбърканяците и дайте Рундьо Копринков Ботащов на прокуратурата!

    13:30 26.08.2026

  • 44 връщай

    2 1 Отговор
    парите

    13:32 26.08.2026

  • 45 Ти ли ще дойдеш oxлюв

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Чума":

    Не се ли виждаш задмониторен мунчов боец хихихи😂🤣😅😆 Ще дойдело хохохо....

    13:37 26.08.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 2 Отговор
    НЯМА КАК ЧОРАПА ДА НЕ ЛЪЖЕ ..................... ТА НАЛИ ТОЙ СЪZДАДЕ "ПОДМЯНАТА" (КОКОРЧОВЦИТЕ И КИРО ПРОСТАКА) .................... ЧОРАПА - ШАРЛАТАНИН И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА ................,. ФАКТ !

    13:48 26.08.2026

  • 47 Боташ

    3 0 Отговор
    По голям ментарджия от Радеф няма Народа и от него ще иска обяснения за крадливи и премълчавани договори

    13:53 26.08.2026

  • 48 Сбъркааняци,

    1 0 Отговор
    Рундьо не е "създал" промяната. ПП "Продължаваме промяната" беше създадена от Петков и Василев въпреки злобното човече. Когато разбра, че няма да му играят по свирката негодникът ги нарече "шарлатани". Мислещите българи вече разбраха кои са шарлатаните. Шарлатаните са копринките.

    13:58 26.08.2026

  • 49 Чебурашка

    0 0 Отговор
    Не си прав Костадине. Радефф е човека който наказва долната фашиска измет на тази територия. Как ще лъже, нали си го избраха 1.44 милиона. А сега хак им е на дебилите. Скоро всичко ще е Турция, и пътища и земи и море и т.н.

    14:03 26.08.2026

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