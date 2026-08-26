Костадин Костадинов за „Боташ“: Турската държава не опрощава нищо, Румен Радев лъже

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов настоява да им бъде предоставен целият протокол или копие на разговора между България и Турция по т.нар. предоговаряне с "Боташ", тъй като обясни, че днес в парламента е било отказано от мнозинството да бъде изслушан премиерът Румен Радев за това дали "магистрала Черно море е предоставена на концесия за изграждане от турската държава и последващо стопанисване".
"Нашата информация е, че предоговарянето е само едно и то е отлагане, а не замразяване на плащането. Турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но те се трупат по сметката на "Булгаргаз" като задължения. Става въпрос за договорки в ущърб на българския интерес. Все още никой не знае какво е говорено. Аз съм уверен, че Румен Радев лъже и точно поради тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен", каза Костадинов.
Лидерът на „Възраждане“ заяви от парламентарната трибуна, че партията му е единствената последователна oпозиция в Народното събрание.
Той цитира данни за гласуванията в парламента през последните три месеца и половина, според които опозиционните партии често са подкрепяли управляващите от „Прогресивна България“. По думите му в 70% от гласуванията с управляващите е гласувало ДПС, в 62% – ГЕРБ, в 61% – „Демократична България“, а в 51% – „Продължаваме промяната“. При „Възраждане“ съвпадението с управляващите било едва 39%.
„Когато цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат“, заяви Костадинов.
Той призна, че като най-малка парламентарна сила „Възраждане“ няма как да определя посоката, в която се развива държавата. Според него обаче партията може да посочва грешките на управляващите и да критикува провежданата от тях евроатлантическа политика.
Костадинов коментира и икономическата част от управленската програма. Той се позова на данни на Националния статистически институт и направи сравнение на производството в България през последните 30 години. По думите му между 1988 и 2018 г. има сериозен спад или пълно изчезване на производството на редица стоки, сред които мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци и мляко.
Според Костадинов този период представлява „период на разруха“, в който страната е загубила значителна част от производствения си потенциал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжец е Радев боташа
Коментиран от #9
12:22 26.08.2026
2 Интригант малограмотен
12:22 26.08.2026
3 Що за политика е това ? Нац предателство
12:23 26.08.2026
4 Анонимен
12:25 26.08.2026
5 това не беше лъжа
обаче така го съветват правилните
съветници. На които "професионалисти" плащаме - Всички
12:26 26.08.2026
6 Окооо
12:27 26.08.2026
7 СТИГА БЕ
Ама ти винаги си бил недоволен от нещо, а сега за 100 дни как да си доволен
Коментиран от #12
12:29 26.08.2026
8 добре
12:29 26.08.2026
9 бай Данью
До коментар #1 от "Лъжец е Радев боташа":Ама наистина ли,... можеш да броиш до толкова
12:30 26.08.2026
10 пешо
12:31 26.08.2026
11 1488
трчин вяра нема
12:32 26.08.2026
12 БРАВО
До коментар #7 от "СТИГА БЕ":Хареса ми , че винаги е недоволен от нещо
12:32 26.08.2026
13 Велчов
Той призна, аз съм платен руски трол.
12:33 26.08.2026
14 Солютно!
12:33 26.08.2026
15 Пецата
12:35 26.08.2026
16 Констатация
12:36 26.08.2026
17 Българин
Коментиран от #21, #24
12:41 26.08.2026
18 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
ТУРЦИЯ В МОМЕНТА ПОМАГА
НА НЕГОВИТЕ РУСКИ ГОСПОДАРИ.
РУСИЯ КУПУВА БЕНЗИН ОТ ТУРЦИЯ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
12:42 26.08.2026
19 Цвете
12:43 26.08.2026
20 Чума
12:44 26.08.2026
21 Ами магистрала
До коментар #17 от "Българин":Люлин е построена от турска фирма, ама не е качествена.
12:45 26.08.2026
22 Фен на Копейкин
Коментиран от #27
12:47 26.08.2026
23 Поздрави от Марешки
12:48 26.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Коцееееее, Коце,
12:51 26.08.2026
26 Чума
12:56 26.08.2026
27 Продължавайте Така !
До коментар #22 от "Фен на Копейкин":И Хептен !
Ще я Закярите !
12:56 26.08.2026
28 Костадинов е прав да пита
Коментиран от #34, #41
12:56 26.08.2026
29 Пилотът Гошу
12:58 26.08.2026
30 Григор
Коментиран от #39
12:59 26.08.2026
31 Това е Изроден Народ !
На Нищо !
За Това !
Отнвово Ще Бъде Поробен !
13:01 26.08.2026
32 Дзак
Коментиран от #33, #40
13:01 26.08.2026
33 Е Хайде !Не Само Други !
До коментар #32 от "Дзак":Аверчето !
Участваше Активно !
С Мълчанието !
И Бездействието Си !
9 години !
13:03 26.08.2026
34 Честито на коалиция ПБ- ДПС
До коментар #28 от "Костадинов е прав да пита":Наздраве и на Ердоган
13:06 26.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУ ДА ла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а
ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
82г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #38
13:14 26.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Доротея
До коментар #30 от "Григор":Малко възразявам на възбуденото ви изложение! Ако Радев предложи 1000 евро минимална заплата, Възраждане няма да каже ,,Не", а ще предложи 2000! Високопарно, от трибуната и пред микрофоните, в пряк ефир! Вашите политици така действат! Пример: Бе към Коледа, преди избори, може би първо служебно след Герб - 3! Правителството предлага Бойковите 50 вирусни лева към пенсиите да станат 70! Излиза важна герберюга на трибуната, размахва ръце и патетично обявява, че са малко и дига на 100 лева /да се чудиш, защо докато управляваха не дадоха 100, а 50/!? Направи заби инициаторите на 70 лева - избори идват! Но, излиза още по изпечен демагог от ДПС, тогава не бе още присвоено от Пеевски - 120 лева - първи път! Втори път, честито! Търга приключи! Така действат и накрая - Асен Василев съсипал фиансите! Мика Зайкова, която ожалваше пенсионерите, обвини Василев в ,,разхищение"!
13:18 26.08.2026
40 Дзак
До коментар #32 от "Дзак":Ако съм на Радев ще публикувам всички директиви, меморандуми и договори от времето на Кирил Петков досега!
13:19 26.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Прогресивна България
13:28 26.08.2026
43 Като лъже
13:30 26.08.2026
44 връщай
13:32 26.08.2026
45 Ти ли ще дойдеш oxлюв
До коментар #41 от "Чума":Не се ли виждаш задмониторен мунчов боец хихихи😂🤣😅😆 Ще дойдело хохохо....
13:37 26.08.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
13:48 26.08.2026
47 Боташ
13:53 26.08.2026
48 Сбъркааняци,
13:58 26.08.2026
49 Чебурашка
14:03 26.08.2026