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Жена почина на плажа в Лозенец, съпруга е на известния български художник - акад. Румен Скорчев

Жена почина на плажа в Лозенец, съпруга е на известния български художник - акад. Румен Скорчев

23 Юни, 2026 19:50 2 402 33

  • елка скорчева-
  • починала-
  • плаж-
  • лозенец

Пристигналите полицейски служители са я открили без признаци на живот

Жена почина на плажа в Лозенец, съпруга е на известния български художник - акад. Румен Скорчев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

86-годишна жена е починала в северната част на плажа в с. Лозенец. Сигналът е получен в 10.30 сутринта в РУ Царево. Инцидентът е станал в неохраняема зона. По първоначални данни на очевидци на жената ѝ е прилошало, тя се е хванала за сърцето и е паднала на пясъка.

Според медик на място, който работи на плажа в Лозенец, става въпрос за инфаркт или инсулт.

Пристигналите полицейски служители са я открили без признаци на живот.

Починалата е Елка Скорчева, съпруга на известния български художник акад. Румен Скорчев, който почина през 2015 година.

Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която ще установи точната причина за смъртта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на плажа

    41 1 Отговор
    Блажен край с краткотрайна мъка, ... дай боже всекиму.

    19:52 23.06.2026

  • 2 Цялото ни море е в мазут!

    14 26 Отговор
    Той дойде след като няколко руски ръждиви корита потънаха преди месец!
    Руските плажове още не могат да ги изчистят!

    Коментиран от #18

    19:53 23.06.2026

  • 3 Мнение

    21 1 Отговор
    Бог да я прости жената. Дано да не е била съвсем сама а с някой близък.

    19:54 23.06.2026

  • 4 Божкеее, тая дъртофелница

    16 24 Отговор
    на 86 години , деменцийка ходи на слънце!

    Коментиран от #26

    19:55 23.06.2026

  • 5 Винкело

    24 4 Отговор
    И що се гаврите с жената бе, 86 годишна - надживяла е с 15 години средната дължина на живота у нас. Аутопсии... Да вземе съдебния доктор 2000 евро от държавата.

    19:55 23.06.2026

  • 6 Няма

    20 5 Отговор
    Да я жалим. На 86 години на плаж в Лозенец, че и щастлив край.

    19:56 23.06.2026

  • 7 алибегай

    9 1 Отговор
    ИСКАМ ПАРИ!!!

    19:57 23.06.2026

  • 8 Роза

    23 4 Отговор
    Доколкото разбрах от друг сайт, произшествието е станало на нудистки плаж в Лозенец и жената е била гола.Съжалявам,тя просто не се е съобразила с възрастта и здравословното си състояние!За старите хора е опасно да се излагат на слънце в обедните часове!Бог да я прости!

    Коментиран от #12

    19:58 23.06.2026

  • 9 Край

    22 1 Отговор
    най хубава смърт - по време на секс. По-хубава смърт - в кръчмата. Хубава смърт - на плажа. Другите не ми ги хвалете.

    19:59 23.06.2026

  • 10 това е възраст,

    20 3 Отговор
    в която краят вече се очаква да дойде всеки момент. Жената била видна столична интелектуалка, ама извинявайте, коя интелигентна жена на тази възраст посещава нудистки плаж? Не "евин" плаж, а нудистки. Бог да я прости все пак.

    20:02 23.06.2026

  • 11 съдбата

    21 2 Отговор
    Е,на 86 години в тези горещини и на плажа.Какво да коментираме.Според мен това е прекрасен край.Изведнъж.Неочаквано.Без болки,болници и залежаване.Сигурно притежава имение в Лозенец.Скорчев беше придворен художник.СБХ му изкупуваше работите без остатък.

    20:04 23.06.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Роза":

    Представяш ли си гледката. Гола 86 годишна жена. Тази е нямала акъл за пет пари. Факти ги е срам да напишат , че става въпрос за нудистки плаж.

    20:06 23.06.2026

  • 13 Благодарности от НОИ

    6 3 Отговор
    Ще ни е по леко вече

    20:07 23.06.2026

  • 14 Радо

    7 4 Отговор
    Униколна новина за идиоти.
    Като няма какво да пишете , по- добре не пишете этколкото такива тъпотии.

    20:10 23.06.2026

  • 15 Тур оператр

    11 0 Отговор
    Турист над 85 г не застраховаме

    Те са вечни

    20:10 23.06.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор
    Хората на нейна възраст ходят на хладно, на планина, а това кукуригу отишло на нудистки плаж да се пече.

    20:16 23.06.2026

  • 17 Ами Хубаво !

    7 4 Отговор
    На всеки може да се Случи !

    20:17 23.06.2026

  • 18 ВКК 531100

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цялото ни море е в мазут!":

    Украински дрон удари голям турски танкер близо до Босфора, скоро.

    Коментиран от #21

    20:18 23.06.2026

  • 19 Ах ,ах

    7 1 Отговор
    Жената се хванала за сърцето ,но докторът е казал ,че или е инфаркт или инсулт???
    Ле, ле ...
    Бог да я прости жената.

    20:18 23.06.2026

  • 20 604

    11 0 Отговор
    по-възрастните хора трябва да внимават с плажовете и най-вече температурите и прякото пекане на слънце, не се надценявайте! да почива в мир!

    20:18 23.06.2026

  • 21 604

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "ВКК 531100":

    няколко са ударени, журналята мълчът кът гръмнати....

    20:19 23.06.2026

  • 22 Елка Скорчева !

    2 5 Отговор
    Кво Ми Пука !

    И РР да Умре !

    Пак Няма Да ми Пука !

    20:20 23.06.2026

  • 23 Божке,

    17 0 Отговор
    Поживяла си е добре, на 85 години и не е на легло да се мъчи, да и излезе душата. Родена с късмет....Бог да прости.

    20:21 23.06.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    0 14 Отговор
    Художникът е платил,за да я очистят.😎😪😎

    20:24 23.06.2026

  • 25 А Тиквата

    5 0 Отговор
    Ще се мъчи като куче преди да иде в ада!

    20:37 23.06.2026

  • 26 Исторически парк

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Божкеее, тая дъртофелница":

    Ти на тия години ще си затворен у вас с пълен памперс💩 жената поне си е правила кефа

    20:37 23.06.2026

  • 27 НИЩО МУ НЯМА

    3 1 Отговор
    АМИ ИСКАЛА
    ЗА ПОСЛЕДНО
    ДА СЕ НАГЛЕДА
    НА ИЗПРАВИ СЕ ГОРА ОТ .....☝

    20:39 23.06.2026

  • 28 Тоя « медик»

    7 1 Отговор
    Прави ли разлика м/ у инфаркт и инсулт, или между запек и разстройство!

    Коментиран от #29

    20:47 23.06.2026

  • 29 Ами прави

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тоя « медик»":

    Инсулта може да доведе до спиране на сърцето

    Коментиран от #33

    20:52 23.06.2026

  • 30 Тъй тъй

    0 1 Отговор
    Кой е гаджето ѝ?

    21:14 23.06.2026

  • 31 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Голяма късметлийка бабичката,гола се родила и гола умряла..
    Ама на 86 години да си показва срамотиите е грях пред Господа Бога.

    21:18 23.06.2026

  • 32 Има много видове инсулт

    2 0 Отговор
    Лекаря от бърза помощ констатира смъртта. Не е възможно да е сигурно дали е инфаркт или инсулт. Много мнения са пресмехулни но не е правилно това. Трябва българите да са по скромни в оценката си

    21:22 23.06.2026

  • 33 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ами прави":

    По скоро гушнала букета чемшира от инфаркт,ако си беше стояла на хладно в къщи и на сянка щеше да е жива..
    Но тя така или иначе си изживяла живота. Икономия за НОИ, една пенсия по малко..

    21:23 23.06.2026

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