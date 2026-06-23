Жена почина на плажа в Лозенец, съпруга е на известния български художник - акад. Румен Скорчев

86-годишна жена е починала в северната част на плажа в с. Лозенец. Сигналът е получен в 10.30 сутринта в РУ Царево. Инцидентът е станал в неохраняема зона. По първоначални данни на очевидци на жената ѝ е прилошало, тя се е хванала за сърцето и е паднала на пясъка.

Според медик на място, който работи на плажа в Лозенец, става въпрос за инфаркт или инсулт.

Пристигналите полицейски служители са я открили без признаци на живот.

Починалата е Елка Скорчева, съпруга на известния български художник акад. Румен Скорчев, който почина през 2015 година.

Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която ще установи точната причина за смъртта.