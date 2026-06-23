Жена почина на плажа в Лозенец, съпруга е на известния български художник - акад. Румен Скорчев

86-годишна жена е починала в северната част на плажа в с. Лозенец. Сигналът е получен в 10.30 сутринта в РУ Царево. Инцидентът е станал в неохраняема зона. По първоначални данни на очевидци на жената ѝ е прилошало, тя се е хванала за сърцето и е паднала на пясъка.
Според медик на място, който работи на плажа в Лозенец, става въпрос за инфаркт или инсулт.
Пристигналите полицейски служители са я открили без признаци на живот.
Починалата е Елка Скорчева, съпруга на известния български художник акад. Румен Скорчев, който почина през 2015 година.
Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, която ще установи точната причина за смъртта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на плажа
19:52 23.06.2026
2 Цялото ни море е в мазут!
Руските плажове още не могат да ги изчистят!
Коментиран от #18
19:53 23.06.2026
3 Мнение
19:54 23.06.2026
4 Божкеее, тая дъртофелница
Коментиран от #26
19:55 23.06.2026
5 Винкело
19:55 23.06.2026
6 Няма
19:56 23.06.2026
7 алибегай
19:57 23.06.2026
8 Роза
Коментиран от #12
19:58 23.06.2026
9 Край
19:59 23.06.2026
10 това е възраст,
20:02 23.06.2026
11 съдбата
20:04 23.06.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Роза":Представяш ли си гледката. Гола 86 годишна жена. Тази е нямала акъл за пет пари. Факти ги е срам да напишат , че става въпрос за нудистки плаж.
20:06 23.06.2026
13 Благодарности от НОИ
20:07 23.06.2026
14 Радо
Като няма какво да пишете , по- добре не пишете этколкото такива тъпотии.
20:10 23.06.2026
15 Тур оператр
Те са вечни
20:10 23.06.2026
16 РЕАЛИСТ
20:16 23.06.2026
17 Ами Хубаво !
20:17 23.06.2026
18 ВКК 531100
До коментар #2 от "Цялото ни море е в мазут!":Украински дрон удари голям турски танкер близо до Босфора, скоро.
Коментиран от #21
20:18 23.06.2026
19 Ах ,ах
Ле, ле ...
Бог да я прости жената.
20:18 23.06.2026
20 604
20:18 23.06.2026
21 604
До коментар #18 от "ВКК 531100":няколко са ударени, журналята мълчът кът гръмнати....
20:19 23.06.2026
22 Елка Скорчева !
И РР да Умре !
Пак Няма Да ми Пука !
20:20 23.06.2026
23 Божке,
20:21 23.06.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
20:24 23.06.2026
25 А Тиквата
20:37 23.06.2026
26 Исторически парк
До коментар #4 от "Божкеее, тая дъртофелница":Ти на тия години ще си затворен у вас с пълен памперс💩 жената поне си е правила кефа
20:37 23.06.2026
27 НИЩО МУ НЯМА
ЗА ПОСЛЕДНО
ДА СЕ НАГЛЕДА
НА ИЗПРАВИ СЕ ГОРА ОТ .....☝
20:39 23.06.2026
28 Тоя « медик»
Коментиран от #29
20:47 23.06.2026
29 Ами прави
До коментар #28 от "Тоя « медик»":Инсулта може да доведе до спиране на сърцето
Коментиран от #33
20:52 23.06.2026
30 Тъй тъй
21:14 23.06.2026
31 Софийски селянин,Пенсионер
Ама на 86 години да си показва срамотиите е грях пред Господа Бога.
21:18 23.06.2026
32 Има много видове инсулт
21:22 23.06.2026
33 От Каспичан,
До коментар #29 от "Ами прави":По скоро гушнала букета чемшира от инфаркт,ако си беше стояла на хладно в къщи и на сянка щеше да е жива..
Но тя така или иначе си изживяла живота. Икономия за НОИ, една пенсия по малко..
21:23 23.06.2026