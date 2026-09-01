Стоянов: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов през журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски".

Относно два военни самолета, кацнали на летището в София, министърът призова да се подходи спокойно. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни Димитър Стоянов.