Стоянов: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов през журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски".
Относно два военни самолета, кацнали на летището в София, министърът призова да се подходи спокойно. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни Димитър Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
11:40 01.09.2026
2 Само
11:42 01.09.2026
3 Паднахме пак под турско робство!
Коментиран от #5, #10
11:42 01.09.2026
4 дроник
11:42 01.09.2026
5 Меди Доганов
До коментар #3 от "Паднахме пак под турско робство!":От артията, която аз и ГРУ създадохме за да управляваме страната ли? Не ставай смешен.
11:44 01.09.2026
6 с пво-то
11:45 01.09.2026
7 бат Данчо
11:47 01.09.2026
8 АБЕ
11:47 01.09.2026
9 Факт
Коментиран от #15
11:54 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абсурдистан
11:56 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Глупаци,
12:04 01.09.2026
15 Русофил
До коментар #9 от "Факт":Какви са интересите на Русия спрямо България?
12:08 01.09.2026
16 Фейк - либераст
12:12 01.09.2026
17 сега си ги изберете и на президенските
12:12 01.09.2026
18 мдаа
12:22 01.09.2026
19 Ха ха
12:23 01.09.2026
20 9999
12:40 01.09.2026