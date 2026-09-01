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Стоянов: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност

Стоянов: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност

1 Септември, 2026 11:37 590 20

  • димитър стоянов-
  • национална сигурност

Относно два военни самолета, кацнали на летището в София, министърът призова да се подходи спокойно

Стоянов: Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов през журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски".

Относно два военни самолета, кацнали на летището в София, министърът призова да се подходи спокойно. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес, обясни Димитър Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    14 2 Отговор
    Е как няма опасност за националната сигурност? Дует Modern Talking току-що се кандидатира за президент и вицепрезидент!

    11:40 01.09.2026

  • 2 Само

    9 1 Отговор
    едни миг-ове, ако има чалъм да купим ?????

    11:42 01.09.2026

  • 3 Паднахме пак под турско робство!

    13 2 Отговор
    Братушките да идват и пак да ни освободят от турския гнет на етническата партия ДПС!

    Коментиран от #5, #10

    11:42 01.09.2026

  • 4 дроник

    13 1 Отговор
    Е сега вече се притеснявам!

    11:42 01.09.2026

  • 5 Меди Доганов

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Паднахме пак под турско робство!":

    От артията, която аз и ГРУ създадохме за да управляваме страната ли? Не ставай смешен.

    11:44 01.09.2026

  • 6 с пво-то

    3 0 Отговор
    от самозвани каякари никой не смей да на напада!

    11:45 01.09.2026

  • 7 бат Данчо

    14 2 Отговор
    Тоя се чуди какво да измисля за американските самолети.Не държава , а колония!

    11:47 01.09.2026

  • 8 АБЕ

    13 1 Отговор
    То и радиация от Чернобил нямаше, ама се оказа че има.

    11:47 01.09.2026

  • 9 Факт

    6 11 Отговор
    Русофилите са опасни за националната сигурност,винаги поставят интересите на Русия пред тези на България!

    Коментиран от #15

    11:54 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абсурдистан

    11 0 Отговор
    Тая шушумига как не се срамува да се показва! Изключително гнусно и непочтена бе да плюе по предишните относно американските самолетите, а те сега си кацат и излитат на което си искат , този некадърник плещи глупост след глупост.

    11:56 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Глупаци,

    7 1 Отговор
    вие сте големия риск. Оставка!

    12:04 01.09.2026

  • 15 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Какви са интересите на Русия спрямо България?

    12:08 01.09.2026

  • 16 Фейк - либераст

    7 0 Отговор
    От изявлението на министъра се разбира: Прекарвали са ни, прекарват ни и ще продължават да ни прекарват най-меко казано.

    12:12 01.09.2026

  • 17 сега си ги изберете и на президенските

    4 3 Отговор
    Радевци се оказоха големите предатели!

    12:12 01.09.2026

  • 18 мдаа

    2 1 Отговор
    Към настоящия момент няма опасност за националната сигурност, в следващия момент не се знае. Тези си разполагат с територията ни както намерят за добре, укрите си строят където си харесат, изобщо всичко си е наред. Гледах вчера вторият опит да спрат водата на 5 от къщите в Баба Алино. Такова чудо не помня. Укрите сложили катинар на капака на шахтата и един куп полицаи седят със скръстени ръце, укрите крещят и заплашват, а двама общински съветника от Възраждане им обясняват как трябва да се интегрират и да спазват българските закони. Полицаите били там да опазват реда, нищо повече. Едно катинарче не можаха да махнат и си тръгнаха като на.рани. Такъв позор българите не са преживявали и ако срещу тази наглост не се вземат спешни мерки, ситуацията ще ескалира опасно. Не е зле и военният министър да каже защо във Военноморско училище няколко десетки украинци учат държавна поръчка? Кой допусна това и защо толкова лесно се дава българско гражданство на хора, които отказват да се интегрират?

    12:22 01.09.2026

  • 19 Ха ха

    2 0 Отговор
    Турците ни го туриха от два ката американците се гаврят с национална сигурност а Руснаците вербуват бившите комунисти тоест радевци.

    12:23 01.09.2026

  • 20 9999

    0 0 Отговор
    Тва носят визите за Сащ.

    12:40 01.09.2026

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