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Димитър Стоянов: Един от основните ми приоритети е развитието на българското военно образование

Димитър Стоянов: Един от основните ми приоритети е развитието на българското военно образование

1 Септември, 2026 15:13 368 9

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  • армия-
  • военно образование

Като конкретни посоки на работа министър Стоянов посочи подобряване на социалния статус на военнослужещите, активната подкрепа за семействата им и стимулиране на кариерното им развитие

Димитър Стоянов: Един от основните ми приоритети е развитието на българското военно образование - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Днес на България са необходими нови, силни и решителни лидери, възпитани в духа на националните идеали и европейските ценности. Затова един от основните приоритети в работата на моя екип е развитието на българското военно образование, с фокус върху изграждането на лидерите на утрешния ден, извличането на поуките от съвременните войни и внедряването на новите технологии в обучението и подготовката“. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски“. По традиция той изнесе и първата академична лекция, в която очерта приоритетите и предизвикателствата пред националната отбранителна политика.

Министър Стоянов акцентира върху решимостта на правителството да осигури максимално добри условия за развитие на българските въоръжени сили. „В рамките на нашия мандат ще насочим усилията към хората в отбраната, укрепването на отбранителните способности, изпълнението на съюзните ни ангажименти и по-ефективното използване на ресурсите“, каза той.

Като конкретни посоки на работа министър Стоянов посочи подобряване на социалния статус на военнослужещите, активната подкрепа за семействата им и стимулиране на кариерното им развитие.

„Активното участие и изпълнение на поетите съюзни ангажименти е от ключово значение за българската отбрана в рамките на колективната“, каза министър Димитър Стоянов и добави, че България е един от малкото съюзници, които вече имат утвърден Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5 % от БВП до 2035 г.

Две са основните категории инвестиции в него. Първата са основни разходи за отбрана, не по-малки от 3.5% от БВП годишно, които трябва да бъдат достигнати плавно до 2035 г., за осигуряване на основните отбранителни потребности и за изпълнение на Целите за способности на НАТО. Втората група са свързани с отбраната и сигурността разходи от 1.5% от БВП годишно, които следва да се инвестират в дейности като защита на критичната инфраструктура, киберотбрана, осигуряване на гражданска готовност и устойчивост, иновации и укрепване на отбранително-индустриалната база.

В изпълнение на разчетите, тази година основните разходи за отбрана трябва да достигнат до 2,15% от БВП, а в периода на мандата на правителството, както следва: 2,33% за 2027 г., 2,55% за 2028 г., 2,65% за 2029 г. и 2,85% за 2030 г.

„Ще продължим да участваме в мисии и операции на ЕС и НАТО. Работим за реализирането на инициативи, свързани с развитието на многонационални структури на наша територията и в рамките на регионалното сътрудничество със съюзнически държави. Предстои ни да развиваме способности за поддръжка като страна домакин, да подобряваме военната мобилност и да развиваме военната инфраструктура в подкрепа на многонационални съюзнически формирования и дейности в рамките на НАТО“, каза още министърът на отбраната.

В лекцията си той постави акцент и върху процесите на превъоръжаване и модернизация, като посочи, че мащабните инвестиции приоритетно се насочват към придобиването на модерно въоръжение и техника с активно включване на българската отбранителна индустрия. „Нашата амбиция е България да има конкурентноспособна на европейските и световните пазари отбранителна промишленост, с акцент върху новите технологии и иновациите“, подчерта министър Стоянов.

Предстои разработването на нова Програма за инвестиции в отбраната до 2035 г., която ще замени сега действащия документ, като се вземат предвид финансовата рамка и реализацията на проектите по инструмента на ЕС SAFE. „Амбицията ни е до март 2030 г. успешно да бъдат приключени всички проекти, включени в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на SAFE, както и пълното усвояване на отпуснатите заемни средства“, каза още министър Стоянов.

Той пожела успешна академична година на всички обучаеми и преподавателския състав на Военната академия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    4 0 Отговор
    Биричет какво военно образование, на центъра няма човек да поздравиш!?

    15:16 01.09.2026

  • 2 Жена

    3 0 Отговор
    Аз не искам, не желая да има войни!

    15:23 01.09.2026

  • 3 Белокосото

    3 0 Отговор
    се е настроило да властва дълго и си е поставило дългосрочен приоритет. Ще властва до деменция. Това е сериозна заплаха за младите българи!

    15:26 01.09.2026

  • 4 Акъл

    3 0 Отговор
    море !

    15:27 01.09.2026

  • 5 Далеч

    4 0 Отговор
    от реалността и времето , в което живеем е другаря .

    15:28 01.09.2026

  • 6 ВВСар

    2 0 Отговор
    другарят мини $тър на О(т)БРАНАТА ГИ € УБ€ЖДАВАЛ В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т!
    БРАВО НА вУ€нният мини-$тър мит ко -ДУ-ДУ КА!
    КАК МОЖА ДА СЕ РОДИ В село Сладун(общ.Свиленград) такъв Бас тун?!?!?!?
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    15:29 01.09.2026

  • 7 В Тази Държава !

    3 0 Отговор
    Шанса !

    Да Уцелиш !

    Шестице !

    От ТОТОТО !

    Е По - Голям !

    Отколкото !

    Да Си Върнеш !

    Правата !

    Които !

    Държавата !

    Ти Е Отнела !

    15:29 01.09.2026

  • 8 Какво

    5 0 Отговор
    военно образование ще ми развиваш , бе? България остана има - няма пет милиона , младите напускат поголовно и не щат да стават войници ! Искат мир , а не война !

    15:32 01.09.2026

  • 9 Шест

    2 0 Отговор
    ОФФ,няма друго какво да каже, като гледа съседите какво представляват във военно отношение,

    15:40 01.09.2026

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