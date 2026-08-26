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НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още от 2023 г.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още от 2023 г.

26 Август, 2026 19:55 1 287 25

  • нап-
  • заглушител-
  • ддс

Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още от 2023 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дружеството, собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 г. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство. Това съобщиха от НАП за Нова тв.

В документите, проверявани от приходната агенция, техниката обаче не е фигурирала като „заглушител“. Тя е била описана като „мобилно предавателно устройство, което е възможно да се използва от фирми, осъществяващи охранителна дейност“.

Става въпрос за устройство модел SVJ-500. След извършената ревизия НАП не е признала данъчния кредит за него. Действията на приходната агенция впоследствие са били потвърдени с окончателно решение на Върховния административен съд.

Новите подробности идват дни след като ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР локализираха и неутрализираха мощен заглушител в строго охраняван комплекс в „Драгалевци“. Беше съобщено, че устройството е потискало GPS честоти на територията на София.

Пред NOVA председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров обясни, че сигналът, довел до действията на институциите, е бил свързан с проблем при нормалното функциониране на честота, използвана за GPS координация.

„Това, което се случи в петък, е във връзка с подаден сигнал за създадено затруднение или проблем при нормалното функциониране на една от честотите, която е за GPS координация. Това според мен е престъпление“, заяви той.

От КРС подчертават, че използването на подобни заглушаващи устройства от частни лица е забранено както според българските, така и според европейските правила.

„Когато се използват такива съоръжения, те се използват при много специфичен режим, единствено от служби и структури, които имат законовото разрешение“, посочи председателят на регулатора.

Той обясни и защо откриването на подобна техника може да бъде трудно. Заглушителят може да бъде регистриран и локализиран, докато работи. След изключването му той спира да генерира електромагнитни вълни и вече не може да бъде засечен чрез използваната измервателна апаратура.

От КРС не разкриват колко време е работило откритото в „Драгалевци“ устройство, кои са лицата, свързани с използването му, и какви са били мотивите им. Причината е продължаващото досъдебно производство, като тази информация е част от следствената тайна.

Междувременно съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев обвини държавните институции, че са неглижирали случая. „Разполагаме с ясни документи, че фирма, близка до Ами, Таки и Белингата, е закупила това оборудване от българска оръжейна компания. След като го е закупила, е имало проверка на НАП, която е открила нередности. След това е сезиран и Върховният административен съд. Големият въпрос е защо ДАНС е бездействала по тази тема“, заяви Мирчев.

От НАП потвърждават единствено данните, свързани с извършената от агенцията ревизия и отказания данъчен кредит. Според информацията на приходната администрация във фактурите устройството е било описано като мобилно предавателно устройство, а предприетите от НАП действия са потвърдени окончателно от Върховния административен съд.

От ДАНС отказаха да коментират новите обстоятелства с аргумента, че по случая се води досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фънки

    15 1 Отговор
    То да беше само нап,тя цялата държава знае без службите, те тепърва откриват топлата вода

    19:58 26.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    9 3 Отговор
    а ушатчо ся разбира
    ама на него никой нищо не му казва

    19:59 26.08.2026

  • 3 Това

    16 0 Отговор
    ДАНС излезе много жалка картинка. Никога нищо не свършили когато е трябвало. Изглежда обаче си ги поддържат за да изнудват частни лица в угода на управляващите.

    19:59 26.08.2026

  • 4 Питам

    14 4 Отговор
    А коя партия държеше властта НАП и ДАНС през 2023 година?

    Коментиран от #7

    19:59 26.08.2026

  • 5 Кеш файда ,

    7 0 Отговор
    че е знаела ?

    20:00 26.08.2026

  • 6 Овчар

    7 2 Отговор
    НАП нищо не са знаели врачката така им е казала..

    20:02 26.08.2026

  • 7 Отговор

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    ПП и ДБ

    20:02 26.08.2026

  • 8 всяко чудо за три дена

    11 1 Отговор
    сега пак ще се появи черната пантера че скоро нищо не сте писали за нея

    за тоя заглушител вече чудото от три дена мина

    20:04 26.08.2026

  • 9 ЦК на БКП

    4 0 Отговор
    Като да гледаш това което ще видиш, разпаряйки тумбака на шиши двукопитния - оплетката е същата

    20:05 26.08.2026

  • 10 мунчо и зкпч

    6 3 Отговор
    да живее кпсс-бкп,и така 3 пъти!

    20:08 26.08.2026

  • 11 оня с коня

    7 4 Отговор
    АКО приемем версията че Затлушителят е функционирал още от 2023г според данни от НАП,КОЛКО Жалби са приети от Мобилните Оператори за смущения в Джипиес -Сигнала?Ако обаче няма нита една...нещата сочат към Държавен терор спрямо определена Фирма в полза на Конкурентите Й!

    20:09 26.08.2026

  • 12 А АЗ ЗНАЕХ ЗА ЗАГЛУШИТЕЛЯ

    4 0 Отговор
    Още през 2020.

    20:17 26.08.2026

  • 13 Чукча писател

    6 3 Отговор
    Бардак, а не държава. Дано малко се променят нещата, ама наистина дано...

    Коментиран от #15, #17

    20:22 26.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РУМЕН Е ЛЪЖЛИВ МАСОН

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Чукча писател":

    Няма как да се променят нещата.

    20:24 26.08.2026

  • 16 ама крадати със задните си части

    6 0 Отговор
    Всичко е скапано в държавата! Всички са знаели и са си драпали съдържанието на крачолите!
    И сега Радев да каже!?
    Бивщият нерез от Банкя чува за първи път, а и не познава Влади Горанов, а Черепа също не познава!? Е, черпил го веднаж една пура и толкоз!

    20:25 26.08.2026

  • 17 мунчо и зкпч

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Чукча писател":

    може би с нас ще се променят нещата,ха ха ха!

    20:25 26.08.2026

  • 18 Дзак

    3 0 Отговор
    Знам поне един нарушител на закона!

    20:27 26.08.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Красива Луна. Скоро на юг заливите ще заблестят.

    20:29 26.08.2026

  • 20 Васил

    6 1 Отговор
    Нап като Данс се използват като бухалки за едни и за прикриване на други както градчето което изникна във Варна Баба Алино. Ако сте от нишата или средната класа и дължите 5 евро ще ви пратят десет адвоката иначе богатите дето дължат милиони не ги закачат.

    Коментиран от #24

    20:32 26.08.2026

  • 21 Всички мафиоти в пандиза

    4 0 Отговор
    В последствие 240 депутата да ги последват. Може ли и тези престъпници да влязат в затвора?

    20:34 26.08.2026

  • 22 Ха Ха Ха Ха !

    4 2 Отговор
    Е Га Ти !

    Държавата !

    Разпасана !

    Пасмина !

    20:41 26.08.2026

  • 23 име

    3 4 Отговор
    Питайте сега ококорения защо нищо не е направил, при положение че веговия човек Клецов беше шеф на НАП!?

    20:54 26.08.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Вие от средната или от нишата класа сте?

    21:12 26.08.2026

  • 25 Нови неща

    0 0 Отговор
    За пневматична пушка им режим на уведомление. Защо няма изискване в България за уведимяване на есяко произведено закупено внесено подобно устройство и други по чл 339 а от НК. Те вече са по опасни от пушка с много изисквания. Това е общоопасно средство вечентрябвабрегулация и бързина и да спрат незаконните записи, подхвърлени флашки и подобни.

    21:18 26.08.2026

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