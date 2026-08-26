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Румен Петков: Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза

Румен Петков: Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза

26 Август, 2026 21:55 837 21

  • румен петов-
  • румен петков-
  • gps сигнал-
  • заглушител-
  • кв. драгалевци

Според него шестима души ще осъдят държавата затова, че вътрешният министър Иван Демерджиев е излъгал

Румен Петков: Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ДАНС откри мощен заглушител на GPS сигнал, който е смущавал самолети и системи в района на летището. Устройството е локализирано и неутрализирано в строго охраняван комплекс в столичния квартал "Драгалевци".

"Обявлението на операцията и някакви резултати от нея не беше добре подготвено. Отначало заглушителят беше на покрив, после в автомобил. Създава се впечатление за недобре подготвена операция и до ден днешен няма арестуван. Не се знае кой и как го е внесъл, каква е употребата на инструмента. Създава впечатление за PR по време на криза", заяви лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в "Денят ON AIR".

Според него шестима души ще осъдят държавата затова, че вътрешният министър Иван Демерджиев е излъгал.

"По телевизиите се показаха хора, които предоставиха документи, че не са се возили с Делян Пеевски", допълни Петков за Bulgaria ON AIR.

По негови думи вътрешният министър, който и да е той, трябва да бъде медийно пестелив за сметка на ефективност в работата.

"Подобен тип заглушители не са безкрайно скъпи, може да се произвеждат и в България. Но трябва да се каже какъв е произходът. Или има устройство, или няма. След като не сме го намерили на какво основание излизаме да кажем, че сме го намерили? Може да се провери дали заведението в "Драгалевци" е било охранявано от полицията, но трудно би било да се проследи кой е дал мълчаливото съгласие", посочи гостът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шадравана

    13 2 Отговор
    С приказки ,,Под шипковият храст,, .

    Коментиран от #3

    22:03 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прав си!

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шадравана":

    Мине, не мине и този шадраванчик го активират пеевско-борисовите крадци. Празнодумец!

    22:08 26.08.2026

  • 4 Янко

    12 2 Отговор
    Било трудно да се разбере кой е дал съгласието за заглушителя.Този ме разсмя от сърце.

    22:11 26.08.2026

  • 5 Дзак

    4 2 Отговор
    Явно са намерили само части от системата!

    22:11 26.08.2026

  • 6 Много приказки,

    10 1 Отговор
    но нищо съществено. Все едно някое дете на 15 години го е казало.

    22:12 26.08.2026

  • 7 българските политици

    8 2 Отговор
    цял живот акъли раздават навсякъде все едно държавата която управляват е най преуспялата в цялия свят а не последна по всичко положително че са толкоз акълии......

    22:12 26.08.2026

  • 8 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ако е докарана от Украйна?

    22:12 26.08.2026

  • 9 Тук не

    5 3 Отговор
    е Москва бе пиклЮ!

    22:13 26.08.2026

  • 10 Нека да пиша

    3 3 Отговор
    Тоя заглушава като пиипи в близките шадравани.

    22:20 26.08.2026

  • 11 Без майтап

    3 3 Отговор
    Този изпълня от тунела та заглушителя.

    22:21 26.08.2026

  • 12 Сийка

    5 1 Отговор
    И като си представя, че тази личност е била министър на МВР, в съзнанието ми излиза една фуния през която към Руссолството тече порой от информация......

    22:22 26.08.2026

  • 13 Парпърляк

    1 1 Отговор
    А уринирането в шадравана води ли се за ПР?

    22:25 26.08.2026

  • 14 Лили Иванова

    1 0 Отговор
    Устройството е неутрализирано (дръпнали са щепсела от контакта)

    22:44 26.08.2026

  • 15 СЗО

    0 0 Отговор
    Това ако е ПР, този който отговаря за ПР-а трябва да бъде уволнен. Защото управляващите се оплетоха в собствените си лъжи

    22:45 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Изненада

    1 0 Отговор
    Мислех си ,че побелелият Петков се е пенсионирал вече, но той отново се появи. О, чудо, твоето име е Румен!

    22:54 26.08.2026

  • 19 1234567890

    1 0 Отговор
    Димки.

    22:54 26.08.2026

  • 20 Мдаа

    0 0 Отговор
    Пикаещия във фонтани, един път пикльо, цял живот пикльо.

    23:05 26.08.2026

  • 21 иван костов

    0 0 Отговор
    Другарят Петков гарантира териториална цялост на бивша украйна и е верен приятел на нацисткият режим в кииф!

    23:05 26.08.2026

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