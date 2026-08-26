Румен Петков: Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза

ДАНС откри мощен заглушител на GPS сигнал, който е смущавал самолети и системи в района на летището. Устройството е локализирано и неутрализирано в строго охраняван комплекс в столичния квартал "Драгалевци".
"Обявлението на операцията и някакви резултати от нея не беше добре подготвено. Отначало заглушителят беше на покрив, после в автомобил. Създава се впечатление за недобре подготвена операция и до ден днешен няма арестуван. Не се знае кой и как го е внесъл, каква е употребата на инструмента. Създава впечатление за PR по време на криза", заяви лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в "Денят ON AIR".
Според него шестима души ще осъдят държавата затова, че вътрешният министър Иван Демерджиев е излъгал.
"По телевизиите се показаха хора, които предоставиха документи, че не са се возили с Делян Пеевски", допълни Петков за Bulgaria ON AIR.
По негови думи вътрешният министър, който и да е той, трябва да бъде медийно пестелив за сметка на ефективност в работата.
"Подобен тип заглушители не са безкрайно скъпи, може да се произвеждат и в България. Но трябва да се каже какъв е произходът. Или има устройство, или няма. След като не сме го намерили на какво основание излизаме да кажем, че сме го намерили? Може да се провери дали заведението в "Драгалевци" е било охранявано от полицията, но трудно би било да се проследи кой е дал мълчаливото съгласие", посочи гостът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шадравана
Коментиран от #3
22:03 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прав си!
До коментар #1 от "Шадравана":Мине, не мине и този шадраванчик го активират пеевско-борисовите крадци. Празнодумец!
22:08 26.08.2026
4 Янко
22:11 26.08.2026
5 Дзак
22:11 26.08.2026
6 Много приказки,
22:12 26.08.2026
7 българските политици
22:12 26.08.2026
8 Анонимен
22:12 26.08.2026
9 Тук не
22:13 26.08.2026
10 Нека да пиша
22:20 26.08.2026
11 Без майтап
22:21 26.08.2026
12 Сийка
22:22 26.08.2026
13 Парпърляк
22:25 26.08.2026
14 Лили Иванова
22:44 26.08.2026
15 СЗО
22:45 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Изненада
22:54 26.08.2026
19 1234567890
22:54 26.08.2026
20 Мдаа
23:05 26.08.2026
21 иван костов
23:05 26.08.2026