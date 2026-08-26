Румен Петков: Операцията със заглушителя създава впечатление за PR по време на криза

ДАНС откри мощен заглушител на GPS сигнал, който е смущавал самолети и системи в района на летището. Устройството е локализирано и неутрализирано в строго охраняван комплекс в столичния квартал "Драгалевци".

"Обявлението на операцията и някакви резултати от нея не беше добре подготвено. Отначало заглушителят беше на покрив, после в автомобил. Създава се впечатление за недобре подготвена операция и до ден днешен няма арестуван. Не се знае кой и как го е внесъл, каква е употребата на инструмента. Създава впечатление за PR по време на криза", заяви лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков в "Денят ON AIR".

Според него шестима души ще осъдят държавата затова, че вътрешният министър Иван Демерджиев е излъгал.

"По телевизиите се показаха хора, които предоставиха документи, че не са се возили с Делян Пеевски", допълни Петков за Bulgaria ON AIR.

По негови думи вътрешният министър, който и да е той, трябва да бъде медийно пестелив за сметка на ефективност в работата.

"Подобен тип заглушители не са безкрайно скъпи, може да се произвеждат и в България. Но трябва да се каже какъв е произходът. Или има устройство, или няма. След като не сме го намерили на какво основание излизаме да кажем, че сме го намерили? Може да се провери дали заведението в "Драгалевци" е било охранявано от полицията, но трудно би било да се проследи кой е дал мълчаливото съгласие", посочи гостът.