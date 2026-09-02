Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно при ранно разпознаване

Кожната форма на антракс се лекува бързо и успешно с антибиотици, стига да бъде диагностицирана навреме, но неглижирането ѝ може да доведе до фатални усложнения. За това предупреди експертът по инфекциозни болести професор Тодор Кантарджиев в ефира на БНТ, след като в ловешкото село Стефаново беше открито огнище на заразата. Инфекцията там е пламнала след нерегламентирано клане и транжиране на болно животно, като контактни на заразеното месо са над 20 души.

Заразяването при хората настъпва най-често при директен контакт с месо от болно животно, особено когато по ръцете има открити рани.

"Ако имаш раничка на ръката, не си дезинфекцираш ръцете или не работиш с медицински ръкавици, пипането на това месо може да доведе до кожната форма на антракс", обясни проф. Кантарджиев пред националната телевизия. Той припомни случай отпреди 15 години във Варна, при който пациент е починал от генерализирана инфекция и сепсис заради подценено състояние.

Най-голямата опасност при заболяването е пълната липса на болка. Инфекцията образува характерна рана на мястото на заразяване, но тя не причинява физически дискомфорт.

"Синя пъпка. На антракса му казват сибирска язва или синя пъпка. Това е рана с характерен външен изглед и най-важното, антраксът е такъв мръсник, че абсолютно обезболява. Бацилът прави вещества, които блокират нервната система и да влезеш със скалпел в раната, не боли. До костта може да стигнеш, не боли. Това е антракс", посочи специалистът.

Появата на болестта сред животните е пряко свързана с обилните валежи, които отмиват горния слой на почвата и изваждат на повърхността спорите на антракса, способни да оцелеят в земята с години.

Във връзка с пътуванията зад граница, инфекционистът препоръча на българите, посещаващи рискови райони, да използват активно репеленти и да приемат профилактични медикаменти срещу малария. При поява на симптоми след завръщане от чужбина е необходима незабавна медицинска реакция.

"Върнеш ли се в родината, получиш ли висока температура, тежест, трудно движение, трябва да мислиш, освен за други вирусни, пренасяни с комари трески, трябва да помислиш за малария. Никога да не криеш от лекаря, че си бил в чужбина, защото маларията трябва да бъде веднага доказана в кръвта ти", подчерта професорът.

През предстоящия грипен сезон децата до 7-годишна възраст, както и тези с хронични заболявания до 17-годишна възраст, ще имат достъп до безплатна противогрипна имунизация. Проф. Кантарджиев акцентира върху предимствата на назалната ваксина, която се прилага под формата на спрей. Тя стимулира директно имунния отговор в лигавиците, което я прави изключително подходяща и щадяща за най-малките пациенти, избягвайки стреса от убождането.