Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно при ранно разпознаване

Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно при ранно разпознаване

2 Септември, 2026 19:43 481 10

  • тодор кантарджиев-
  • антракс-
  • грим-
  • заболяване

Ако имаш раничка на ръката, не си дезинфекцираш ръцете или не работиш с медицински ръкавици, пипането на това месо може да доведе до кожната форма на антракс

Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно при ранно разпознаване - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кожната форма на антракс се лекува бързо и успешно с антибиотици, стига да бъде диагностицирана навреме, но неглижирането ѝ може да доведе до фатални усложнения. За това предупреди експертът по инфекциозни болести професор Тодор Кантарджиев в ефира на БНТ, след като в ловешкото село Стефаново беше открито огнище на заразата. Инфекцията там е пламнала след нерегламентирано клане и транжиране на болно животно, като контактни на заразеното месо са над 20 души.

Заразяването при хората настъпва най-често при директен контакт с месо от болно животно, особено когато по ръцете има открити рани.

"Ако имаш раничка на ръката, не си дезинфекцираш ръцете или не работиш с медицински ръкавици, пипането на това месо може да доведе до кожната форма на антракс", обясни проф. Кантарджиев пред националната телевизия. Той припомни случай отпреди 15 години във Варна, при който пациент е починал от генерализирана инфекция и сепсис заради подценено състояние.

Най-голямата опасност при заболяването е пълната липса на болка. Инфекцията образува характерна рана на мястото на заразяване, но тя не причинява физически дискомфорт.

"Синя пъпка. На антракса му казват сибирска язва или синя пъпка. Това е рана с характерен външен изглед и най-важното, антраксът е такъв мръсник, че абсолютно обезболява. Бацилът прави вещества, които блокират нервната система и да влезеш със скалпел в раната, не боли. До костта може да стигнеш, не боли. Това е антракс", посочи специалистът.

Появата на болестта сред животните е пряко свързана с обилните валежи, които отмиват горния слой на почвата и изваждат на повърхността спорите на антракса, способни да оцелеят в земята с години.

Във връзка с пътуванията зад граница, инфекционистът препоръча на българите, посещаващи рискови райони, да използват активно репеленти и да приемат профилактични медикаменти срещу малария. При поява на симптоми след завръщане от чужбина е необходима незабавна медицинска реакция.

"Върнеш ли се в родината, получиш ли висока температура, тежест, трудно движение, трябва да мислиш, освен за други вирусни, пренасяни с комари трески, трябва да помислиш за малария. Никога да не криеш от лекаря, че си бил в чужбина, защото маларията трябва да бъде веднага доказана в кръвта ти", подчерта професорът.

През предстоящия грипен сезон децата до 7-годишна възраст, както и тези с хронични заболявания до 17-годишна възраст, ще имат достъп до безплатна противогрипна имунизация. Проф. Кантарджиев акцентира върху предимствата на назалната ваксина, която се прилага под формата на спрей. Тя стимулира директно имунния отговор в лигавиците, което я прави изключително подходяща и щадяща за най-малките пациенти, избягвайки стреса от убождането.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А земи се скрий

    1 0 Отговор
    Вирусът неден

    19:46 02.09.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо не изгарят заразените животни за да не излиза пак спорите?

    Коментиран от #8

    19:49 02.09.2026

  • 3 Още

    2 0 Отговор
    един "експерт" напълно излишен !

    19:50 02.09.2026

  • 4 Овчар

    2 0 Отговор
    Един АИ ще даде по точна информация отколкото този сопол.

    19:51 02.09.2026

  • 5 Яко ще

    1 0 Отговор
    се мре. Другите двама нещо вече не се и появяват в публичното пространство. Предполагам че много ги е срам от хилядите убити при не добре извършена интубация.

    19:52 02.09.2026

  • 6 Ако си турист не може

    0 0 Отговор
    Забранено е, защото е конфликт на интереси. Туристите само в спешното и като не е спешно чао.

    19:52 02.09.2026

  • 7 мда

    1 0 Отговор
    Измамника пак лъже.

    19:54 02.09.2026

  • 8 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Ами как да го изгорят като те разбират от хората които за заразени защото са заклали болно животно.

    19:56 02.09.2026

  • 9 пълна защита

    0 0 Отговор
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни...

    20:04 02.09.2026

  • 10 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ето това е един сто процентов некадърник ,лъжец и убиец който за лъжите които изричаше за ваксинацията Ковид трябва да е в затвора !

    20:28 02.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове