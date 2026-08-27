След положителната проба за антракс: Какво се знае за заразената ферма в Ловешко

Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.
Синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опита да прегази екипа на NOVA, който снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.
Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.
„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.
Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.
Притесненията сега са основно около антракса. „Няма опасност за здравето на хората. Предприети са всички необходими мерки, обектът е дезинфекциран. Това е направено и в останалите ферми”, каза областният управител Пламен Христов.
Няма да има КПП-та, нито карантиниране на хора. Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари. „До този момент няма други заразени, освен тримата, които са в болница”, каза още Христов.
Днес започва и ваксинация на всички животни. Областният управител каза, че не се предвижда умъртвяване на животни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:53 27.08.2026
2 оня с коня
200 крави нищо не е, после му помогнете на човека пак да си възстанови фермата
за какво е таз държава?
11:54 27.08.2026
3 Как така
11:56 27.08.2026
4 Алйооо !!! , Незабавно моля
Коментиран от #7
11:58 27.08.2026
5 мда-а-а..
12:03 27.08.2026
6 Ескалация на напрежението
12:03 27.08.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Алйооо !!! , Незабавно моля":ВСИЧКИ тиви-та - под вечна карантина !!!
И не както едно време само в петък руска телевизия, а 31 - 7 - 24 !!!
По хубаво от матушка и "Тачанка" - няма !!!
Нали, "другари" ?
Коментиран от #10
12:08 27.08.2026
8 Селски бик
12:19 27.08.2026
9 Био Мио купувай народе
Конфискувани са над 2 тона храни без документи за произход
20 Авг. 2026
Инспекторите са констатирали неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на слънце.
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Над 2 тона храни без документи за произход е установила проверка на нерегламентиран пазар на Юндола, община Велинград. Инспекцията е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите.
При проверката е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните. Те обаче са честа гледка в тази местност и привличат вниманието на много туристи, които спират да пазаруват край пътя.
Продуктите са били без етикети и информация за произход. Липсвали са и документи, удостоверяващи тяхната проследимост.
Инспекторите са констатирали и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Установените количества са насочени за унищожаване по установения ред. На търговците са са съставени актове за административни нарушения.
От БАБХ уведомиха, че продължават проверките си за незаконна търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.
Коментиран от #12
12:20 27.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоалетна Хартия
До коментар #9 от "Био Мио купувай народе":Тоз помашки пазар трябва да бъде затворен!!!
12:35 27.08.2026
13 Сила
13:28 27.08.2026