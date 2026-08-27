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След положителната проба за антракс: Какво се знае за заразената ферма в Ловешко

След положителната проба за антракс: Какво се знае за заразената ферма в Ловешко

27 Август, 2026 11:51 1 019 13

  • антракс-
  • ферма-
  • ловешко-
  • заразени

Няма да има КПП-та, нито карантиниране на хора. Установени са 21 контактни лица

След положителната проба за антракс: Какво се знае за заразената ферма в Ловешко - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.

Синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опита да прегази екипа на NOVA, който снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.

Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.

Притесненията сега са основно около антракса. „Няма опасност за здравето на хората. Предприети са всички необходими мерки, обектът е дезинфекциран. Това е направено и в останалите ферми”, каза областният управител Пламен Христов.

Няма да има КПП-та, нито карантиниране на хора. Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари. „До този момент няма други заразени, освен тримата, които са в болница”, каза още Христов.

Днес започва и ваксинация на всички животни. Областният управител каза, че не се предвижда умъртвяване на животни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Знае се, че при радевистите ще ядете месце пак веднъж-дваж годишно като едно време.

    11:53 27.08.2026

  • 2 оня с коня

    7 0 Отговор
    палете всичко да изгори бе после дезнфикцирайте

    200 крави нищо не е, после му помогнете на човека пак да си възстанови фермата

    за какво е таз държава?

    11:54 27.08.2026

  • 3 Как така

    7 0 Отговор
    Няма да има КПП-та, нито карантиниране на хора? Ами НОВА телевизия? Всички са контактни ....

    11:56 27.08.2026

  • 4 Алйооо !!! , Незабавно моля

    5 0 Отговор
    Нова ТВ да бъде поставена под карантина, с буферната зона и отцепена от здравните власти ! Проби на всички журналета да се вземат и епидемиологично проучване в телевизията под засилен строг контрол от страна на ветеринарните власти да има ! Ама още утре рано сабалян щото да не берем после ядове по гробищата

    Коментиран от #7

    11:58 27.08.2026

  • 5 мда-а-а..

    6 0 Отговор
    В ход е зануляване на животновъдния сектор.Заразяват ти стадото и си готов.Същата мярка важи и за птиците.

    12:03 27.08.2026

  • 6 Ескалация на напрежението

    4 0 Отговор
    в Нова тв след потвърдения случай на антракс в село Стефаново където вероятно журналисти са се заразили при грубо нарушение на санитарният периметър. Още не са поставени под карантина тези лица и грубо се нарушава закона. Дано само Нова тв да не стане огнище на заразата и да зарази и гостите в предаванията ако има такива "смелчаци"

    12:03 27.08.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алйооо !!! , Незабавно моля":

    ВСИЧКИ тиви-та - под вечна карантина !!!
    И не както едно време само в петък руска телевизия, а 31 - 7 - 24 !!!
    По хубаво от матушка и "Тачанка" - няма !!!
    Нали, "другари" ?

    Коментиран от #10

    12:08 27.08.2026

  • 8 Селски бик

    0 0 Отговор
    Няма ли снахичка по терлички там

    12:19 27.08.2026

  • 9 Био Мио купувай народе

    1 2 Отговор
    БАБХ удари популярен пазар на производители на Юндола - Новини СЕГА
    Конфискувани са над 2 тона храни без документи за произход
    20 Авг. 2026
    Инспекторите са констатирали неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на слънце.
    Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.
    Над 2 тона храни без документи за произход е установила проверка на нерегламентиран пазар на Юндола, община Велинград. Инспекцията е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съвместно със служители на МВР и Националната агенция за приходите.

    При проверката е установено предлагане на храни от животински и неживотински произход на сергии и щандове, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за храните. Те обаче са честа гледка в тази местност и привличат вниманието на много туристи, които спират да пазаруват край пътя.

    Продуктите са били без етикети и информация за произход. Липсвали са и документи, удостоверяващи тяхната проследимост.

    Инспекторите са констатирали и неправилно съхранение на част от храните, включително излагането им на пряка слънчева светлина. Установените количества са насочени за унищожаване по установения ред. На търговците са са съставени актове за административни нарушения.

    От БАБХ уведомиха, че продължават проверките си за незаконна търговия с храни от нерегистрирани обекти и при условия, които не гарантират безопасността им.

    Коментиран от #12

    12:20 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоалетна Хартия

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Био Мио купувай народе":

    Тоз помашки пазар трябва да бъде затворен!!!

    12:35 27.08.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор
    Като са агресивни , по една инжекция и в бялата стая ....селяндурите или се цивилизоват или в съответните заведения !!!

    13:28 27.08.2026

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