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Овладяха огнището на антракс в Ловешко

Овладяха огнището на антракс в Ловешко

27 Август, 2026 14:03 665 5

  • антракс-
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  • огнище

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение

Овладяха огнището на антракс в Ловешко - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огнището с антракс в Ловешко е овладяно. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ земеделският министър Пламен Абровски. Той успокои, че заразеното месо не е стигнало до пазара и животното е било заклано за лична консумация.

Болното животно, от което тръгва заразата, е открито по време на паша на 16 август. Животното не е било в добро физическо състояние и е било заклано още на място. Освен семейството, което е със симптоми на заболяването, и техен приятел, който е участвал в клането на животното, други хора не са имали допир до месото.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Не са яли месото, просто са го пипали и от пипането на месото са се заразили. Ако това е така, то това показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Няма опасност за хората, защото това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакт и допир с месото или животното. Месото е във фризер, ще бъде унищожено.“

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение. Стопанството е поставено под възбрана. Извършена е и дезинфекция на местата, където стадото е било извеждано на паша.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Останалите животни в момента са под карантина, пробите са в процес на излизане, но стадото е карантинирано. Предвидени са ваксинационни действия, дезинфекция.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Днес започва и ваксинацията на всички тези животни – не само в това стадо, но и в останалите три стада, които са с овце на територията на селото.“

Проверено е и едно стадо с кози в село Стефаново, но по думите на областния управител на Ловеч не се налага ваксинация.


България
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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ганчо затвори спорите на Антракса в картонена чашка за кафе.

    14:05 27.08.2026

  • 2 Мунчовци

    2 0 Отговор
    всичко овладяха. Сега и антракса. Оставка!

    14:13 27.08.2026

  • 3 Като

    0 0 Отговор
    Като са го овладяли, да махат костюмите.

    14:21 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 37 години овалядяване

    0 0 Отговор
    Ние от 37 години овалдяхме кризите в морала, политиката, образованието, леченията, финансите, външата ни политик - никога не сме излиза от кризите през този период и това било успех да седиш на последния чин ?

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