Овладяха огнището на антракс в Ловешко

Огнището с антракс в Ловешко е овладяно. Това заяви в „Денят започва“ по БНТ земеделският министър Пламен Абровски. Той успокои, че заразеното месо не е стигнало до пазара и животното е било заклано за лична консумация.

Болното животно, от което тръгва заразата, е открито по време на паша на 16 август. Животното не е било в добро физическо състояние и е било заклано още на място. Освен семейството, което е със симптоми на заболяването, и техен приятел, който е участвал в клането на животното, други хора не са имали допир до месото.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Не са яли месото, просто са го пипали и от пипането на месото са се заразили. Ако това е така, то това показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Няма опасност за хората, защото това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакт и допир с месото или животното. Месото е във фризер, ще бъде унищожено.“

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение. Стопанството е поставено под възбрана. Извършена е и дезинфекция на местата, където стадото е било извеждано на паша.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Останалите животни в момента са под карантина, пробите са в процес на излизане, но стадото е карантинирано. Предвидени са ваксинационни действия, дезинфекция.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Днес започва и ваксинацията на всички тези животни – не само в това стадо, но и в останалите три стада, които са с овце на територията на селото.“

Проверено е и едно стадо с кози в село Стефаново, но по думите на областния управител на Ловеч не се налага ваксинация.