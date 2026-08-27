Надежда Йорданова: Ще се включим с номинации за членове на ВСС, ще търсим и подкрепа от управляващите

Новият политически сезон започна с равносметка за първите 100 дни на правителството и с остри критики от опозицията. От „Демократична България“ определят себе си като конструктивна дясна опозиция и предупреждават за увеличаване на дълга, риск от нови данъци и отслабване на влиянието на България в Европа.

"Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг, риск за средната класа от повече данъци и по-слабо влияние на България при вземането на европейските решения.", коментира в ефира на БНТ Надежда Йорданова, председател на ПГ на “Демократична България”:

Според нея управляващите говорят за финансова децентрализация, но на практика отхвърлят предложения за повече средства за общините. Тя подчертава, че увеличаването на данъчните оценки на имотите не трябва да се представя като децентрализация, тъй като би довело и до по-голяма финансова тежест за гражданите и бизнеса.

"Ние сме ефективна, конструктивна дясна опозиция. Вчера например, след нашите предложения и критики, управляващите оттеглиха притеснително изменение в Закона за защита на потребителите, което създаваше правен хаос.", каза още Йорданова.

Сред основните теми през новия политически сезон ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет. От „Демократична България“ вече са направили свои номинации и ще обсъдят и останалите кандидати.

"Ще се включим с номинации и ще обсъдим и другите предложения. Ще търсим подкрепа и от управляващите, за да бъде направен най-добрият избор. Това е отговорното решение.", допълни още тя.

По думите ѝ евентуалното намаляване на необходимото мнозинство за избор на членовете на ВСС може да бъде част от решение на проблема, но крие и риск от политическо влияние.

"Сама по себе си тази мярка може да е добра, но може и да е лоша. Важен е целият комплекс от мерки, защото намаляването на мнозинството може да реши проблем, но със същата сила може и да създаде още по-голям риск.", коментира още Йорданова.

От „Демократична България“ ще настояват и за промени, свързани със статута на Конституционния съд. Йорданова посочи, че трябва да има механизми за реакция при тежки нарушения, но те не трябва да създават възможност за политически произвол.

"Не трябва да отворим твърде широко вратите за политически произвол – да се махат хора, защото не гласуват по „верния“ начин.", каза още политикът.

В политически план Йорданова коментира и очакваната кандидатура на Андрей Гюров за президент. По думите ѝ в обществото има сериозно очакване той да участва в президентската надпревара, но окончателното решение е негово.

"Успешният кандидат за президент трябва да води честен разговор с обществото и да търси подкрепа от различни обществени групи. Не трябва да говорим толкова с партиите, колкото с обществото.", коментира още Йорданова.

Тя изключи възможността да се говори за коалиция с ГЕРБ, но не вижда проблем кандидатът да получи подкрепа от широк кръг граждани с различни политически възгледи.

"Не бих говорила по никакъв начин за коалиция с ГЕРБ. Но президентът трябва да има подкрепа от широк кръг различно мислещи хора."

По повод появилите се твърдения за зависимости около евентуалната президентска кандидатура Йорданова заяви, че подобни сигнали трябва да бъдат проверявани, но не трябва да се правят политически изводи само на базата на непотвърдени твърдения.

"Винаги настояваме да се изяснят всички факти. Когато има факти, тогава, разбира се, взимаме мерки. На измислени скандали, генерирани само за да има шум, реагираме хладнокръвно."