Новини
България »
Всички градове »
Надежда Йорданова: Ще се включим с номинации за членове на ВСС, ще търсим и подкрепа от управляващите

Надежда Йорданова: Ще се включим с номинации за членове на ВСС, ще търсим и подкрепа от управляващите

27 Август, 2026 08:42 408 13

  • надежда йорданова-
  • номинации-
  • всс-
  • предложения-
  • подкрепа

"Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг, риск за средната класа от повече данъци и по-слабо влияние на България при вземането на европейските решения.", коментира още председателят на ПГ на “Демократична България”:

Надежда Йорданова: Ще се включим с номинации за членове на ВСС, ще търсим и подкрепа от управляващите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият политически сезон започна с равносметка за първите 100 дни на правителството и с остри критики от опозицията. От „Демократична България“ определят себе си като конструктивна дясна опозиция и предупреждават за увеличаване на дълга, риск от нови данъци и отслабване на влиянието на България в Европа.

"Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг, риск за средната класа от повече данъци и по-слабо влияние на България при вземането на европейските решения.", коментира в ефира на БНТ Надежда Йорданова, председател на ПГ на “Демократична България”:

Според нея управляващите говорят за финансова децентрализация, но на практика отхвърлят предложения за повече средства за общините. Тя подчертава, че увеличаването на данъчните оценки на имотите не трябва да се представя като децентрализация, тъй като би довело и до по-голяма финансова тежест за гражданите и бизнеса.

"Ние сме ефективна, конструктивна дясна опозиция. Вчера например, след нашите предложения и критики, управляващите оттеглиха притеснително изменение в Закона за защита на потребителите, което създаваше правен хаос.", каза още Йорданова.

Сред основните теми през новия политически сезон ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет. От „Демократична България“ вече са направили свои номинации и ще обсъдят и останалите кандидати.

"Ще се включим с номинации и ще обсъдим и другите предложения. Ще търсим подкрепа и от управляващите, за да бъде направен най-добрият избор. Това е отговорното решение.", допълни още тя.

По думите ѝ евентуалното намаляване на необходимото мнозинство за избор на членовете на ВСС може да бъде част от решение на проблема, но крие и риск от политическо влияние.

"Сама по себе си тази мярка може да е добра, но може и да е лоша. Важен е целият комплекс от мерки, защото намаляването на мнозинството може да реши проблем, но със същата сила може и да създаде още по-голям риск.", коментира още Йорданова.

От „Демократична България“ ще настояват и за промени, свързани със статута на Конституционния съд. Йорданова посочи, че трябва да има механизми за реакция при тежки нарушения, но те не трябва да създават възможност за политически произвол.

"Не трябва да отворим твърде широко вратите за политически произвол – да се махат хора, защото не гласуват по „верния“ начин.", каза още политикът.

В политически план Йорданова коментира и очакваната кандидатура на Андрей Гюров за президент. По думите ѝ в обществото има сериозно очакване той да участва в президентската надпревара, но окончателното решение е негово.

"Успешният кандидат за президент трябва да води честен разговор с обществото и да търси подкрепа от различни обществени групи. Не трябва да говорим толкова с партиите, колкото с обществото.", коментира още Йорданова.

Тя изключи възможността да се говори за коалиция с ГЕРБ, но не вижда проблем кандидатът да получи подкрепа от широк кръг граждани с различни политически възгледи.

"Не бих говорила по никакъв начин за коалиция с ГЕРБ. Но президентът трябва да има подкрепа от широк кръг различно мислещи хора."

По повод появилите се твърдения за зависимости около евентуалната президентска кандидатура Йорданова заяви, че подобни сигнали трябва да бъдат проверявани, но не трябва да се правят политически изводи само на базата на непотвърдени твърдения.

"Винаги настояваме да се изяснят всички факти. Когато има факти, тогава, разбира се, взимаме мерки. На измислени скандали, генерирани само за да има шум, реагираме хладнокръвно."


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    17 0 Отговор
    Образ на вопиюща посредственост.

    08:51 27.08.2026

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Милото Наде........
    И то искало да се включи за членовете.......

    08:52 27.08.2026

  • 3 членове

    13 0 Отговор
    за теб няма

    08:53 27.08.2026

  • 4 тц тц

    11 0 Отговор
    След 100 дни като председател на ПГ на “Демократична България” виждаме, че Надежда е качила още двайсет килца:)

    08:53 27.08.2026

  • 5 в кратце

    12 0 Отговор
    Включете се в някой електрически контакт! С два пръста.

    08:53 27.08.2026

  • 6 Хубост и ум

    6 0 Отговор
    Никога не вървят заедно
    Русо

    Коментиран от #12

    08:54 27.08.2026

  • 7 Надке

    9 0 Отговор
    "Не бих говорила по никакъв начин за коалиция с ГЕРБ. Но президентът трябва да има подкрепа от широк кръг различно мислещи хора." Няма такова нещо като полубременна булка.

    08:54 27.08.2026

  • 8 Перо

    8 0 Отговор
    Егати държавата щом политически партии ще правят номинации за съдебната система /ВСС/!

    08:58 27.08.2026

  • 9 миме

    4 0 Отговор
    иноагенти и шпиони на ми6 и цру-то като тая нямат място в България-да бега на запад при бойкикиев

    09:01 27.08.2026

  • 10 А бе

    5 0 Отговор
    Какво мило наде това е дебелото наде сигурно ще номинира христо-росеница

    09:02 27.08.2026

  • 11 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Ако се питате как изглежда един 100% юридически кретен - погледнете снимката.
    Незабравима ще остане сцената, в която Гешев направи за смях русото недоразумение по време на дебатите по закона за закриване на спецправосъдието😂
    И сега се опитайте да осъзнаете, че такива недоразумения имат мерак да редят състава на ВСС...
    Наистина сме страната на глупаците, след като допускаме такива доказани отпадъци да бъркат в областта на съдебната реформа!

    09:11 27.08.2026

  • 12 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хубост и ум":

    Значи мис Пиги трябва да е много, много умна:)

    09:11 27.08.2026

  • 13 АЙДЕ ГЪЧ

    2 0 Отговор
    МА ЗНА ЛИ ГЛА..........!

    09:16 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол