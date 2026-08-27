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Велислав Величков: Изборът на ВСС ще покаже има ли реална промяна

Велислав Величков: Изборът на ВСС ще покаже има ли реална промяна

27 Август, 2026 22:51 430 6

  • велислав величков-
  • избор-
  • всс-
  • главен прокурор

По думите му все още няма гаранция, че новият състав на ВСС ще бъде независим. Той подчерта, че особено важна ще бъде парламентарната квота, ако статуквото успее да запази влиянието си при професионалната

Велислав Величков: Изборът на ВСС ще покаже има ли реална промяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет ще покаже дали ще има реална промяна в съдебната власт, или само подмяна на едни удобни хора с други. Това коментира депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му все още няма гаранция, че новият състав на ВСС ще бъде независим. Той подчерта, че особено важна ще бъде парламентарната квота, ако статуквото успее да запази влиянието си при професионалната.

"Парламентарната квота трябва да бъде наистина от 11 безкомпромисно смели хора, с истински професионален и морален интегритет, които да могат да противостоят на другите 11", заяви Величков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него особено интересна ще бъде Прокурорската колегия, където вече се виждат различни лагери. Той посочи, че в нея петима членове ще бъдат избрани от професионалната квота и петима от парламентарната.

Величков коментира и номинациите за професионалната квота, като отбеляза, че конкуренцията е необичайно голяма – 25 души се състезават за пет места.

Сред кандидатите има прокурори от различни нива, както и самопредложили се магистрати. За парламентарната квота "Продължаваме промяната" предлагат кандидатурите да бъдат обсъждани след номинации от гражданския и академичния сектор. Величков посочи като имена, които лично би могъл да подкрепи, Андрей Янкулов и съдия Таня Радуловска.

"От този списък, който сега е предложен, виждам 5-6 добри имена, с безспорен професионализъм, морален интегритет и без данни за зависимости, скандали, влизане в сделки", каза той.

Депутатът подчерта, че при избора няма да е достатъчно кандидатите да имат добри професионални биографии. Според Величков трябва да стане ясно и какви са позициите им по съдебната реформа. Той даде пример с въпросите, които би задал на кандидатите – какво мислят за конституционните промени в частта за съдебната власт и какви решения предлагат за проблемите в прокуратурата и съдебната система.

Именно от отговорите на кандидатите трябва да стане ясно дали те са готови да бъдат независими и да участват в реална реформа на съдебната власт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гешев

    2 0 Отговор
    Сийка е най достойният кандидат!

    22:58 27.08.2026

  • 2 няма да има промяна

    4 0 Отговор
    Никаква промяна няма да има.От професионалната квота всички са хора на Пеевски и Борисов, а от парламента-негодни, посредствени юристи, или замесени в тъмни дела, със съмнителен морал, хора на статуквото.И учените, които са предлогжение, не стават до един: посредствени хора, които цял живот се въртят около кацата с мед, търсят изгода, сега преди пенсиониране,лакоми за пари и постове, нещастници.

    23:04 27.08.2026

  • 3 Велислав Ракиджичков

    2 0 Отговор
    Този пие ракия като минерална вода, прилича на кръчмар.И той ще прави съдебна реформа и ще избере такива като него.

    23:06 27.08.2026

  • 4 Успех

    0 0 Отговор
    ще бъде ако парламента изобщо успее да избере съдии и прокурори от парламентарната квота. Ако не успее дефакто ще остави сегашният ВСС да продължи да си действа. Ще продължим и с и.ф. гл. прокурор.

    23:16 27.08.2026

  • 5 Величко Велиславов

    2 0 Отговор
    Гола вода са 100% от предложените. И от парламента,и от съда. Новият ВСС ще е бетер стария.

    23:20 27.08.2026

  • 6 Миладин

    0 0 Отговор
    Ние, народа, мнозинството решихме кой да определя играта и да финализира нашия вот. Трябва да сте тихи и да не вдигате прах и излишно шум. Има кой да мисли и да решава съответните казуси.

    23:54 27.08.2026

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