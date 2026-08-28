Измамници изпращат фишинг имейли от името на „Национална полиция“

Нова фишинг измама се разпространява чрез имейли, изпращани от името на Главна дирекция „Национална полиция“. За това предупреждават от МВР.

Получателите на съобщенията са обвинявани в извършването на тежки престъпления и са заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа.

Фалшивите имейли са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. В тях са използвани имената и логата на МВР и ГДНП, както и логото на Европол, подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на полицията.

Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления. В съобщението той е приканен да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от измамниците електронен адрес.

От ГДНП призовават гражданите да не се поддават на натиска, да не отговарят на подобни съобщения и да не отварят прикачени файлове или линкове.

Не трябва да се изпращат лични данни или документи, както и да се използват посочените в имейла адреси за контакт.

От полицията предупреждават, че дори наличието на официални лога, подписи, печати и служебни номера не гарантира автентичността на съобщението, тъй като те могат да бъдат копирани.

ГДНП не уведомява граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на кратък срок.

При съмнение за получено фалшиво съобщение гражданите трябва да потърсят съответната институция самостоятелно, използвайки официалните ѝ контакти, а не данните, посочени в имейла.