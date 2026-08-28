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Министър Шишков разкри какво е трайното решение на проблема с трафика през Владая

Министър Шишков разкри какво е трайното решение на проблема с трафика през Владая

28 Август, 2026 12:55 695 9

  • иван шишков-
  • строеж-
  • околовръстен път

Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облекчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път

Министър Шишков разкри какво е трайното решение на проблема с трафика през Владая - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарния контрол, че трайното решение на проблема с трафика през Владая е завършването на околовръстния път, тъй като това е истинското изходно трасе на София към Южна България.

На 17 септември Върховният експертен съвет ще разгледа и одобри Подробния устройствен план (ПУП) за последния участък от Софийския околовръстен път, каза министърът в отговор на въпрос на Петър Петров - народен представител от ПГ на „Възраждане“, за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по републикански път Е-79 в района на Владая.

Министър Шишков информира, че е възложено на Агенция „Пътна инфраструктура“ след одобряването на ПУП да започне подготовка за процедури по обществени поръчки. „Обществените поръчки се правят тогава, когато има подробни устройствени планове, а не се дават пари, както вие споменахте, за магистрала „Хемус", коментира министър Шишков.

В ход сме във втория участък, който 2023 година, когато беше нашият служебен кабинет и аз бях регионален министър, одобрихме другия участък от Софийския околовръстен път. Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облекчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път, заяви министър Шишков.

В началото на юли регионалният министър съобщи, че се очаква ПУП за отсечката от кв. Бъкстон до бул. „Цар Борис III“ да бъде одобрен скоро. Хубавата новина обаче е, че най-вероятно съвсем скоро, може би до около един месец, ще бъде одобрен подробен устройствен план за първия участък, който е от Бъкстон до преминаването на „Цар Борис“, посочи тогава министърът и информира, че за втория участък, чийто ПУП е бил приет през 2023 г., успоредно стартира процедура по отчуждаване. Надяваме, че може би до около три месеца ще имаме постановление на Министерския съвет с цел започване на реалното отчуждаване на процеса, допълни министърът през юли.

Сред краткосрочните мерки за подобряване на пътната безопасност в района на Владая, където през юли жена на 63 години загина при катастрофа между два леки автомобила, министърът днес посочи поставянето на два реда гъвкави разделителни стълбчета на близо 5-километров участък, с изключение на кръстовищата и зоните за начало и край на реверсивното движение, въвеждане на ограничение на скоростта до 50 км/ч в определен участък. Министър Шишков каза още, че през тази година вече е положена нова хоризонтална маркировка със светлоотразителни стъклени перли и добавка за повишаване на сцеплението. Предвидено е и възстановяване на липсващите елементи и поставяне на допълнителна предварителна сигнализация.

Регионалният министър съобщи също, че АПИ подготвя обществена поръчка за проектиране и изграждане на автоматични системи за реверсивно управление в трилентовите участъци чрез светофарни уредби, което ще премахне нуждата от ръчно поставяне на пътна сигнализация. Според предоставената ми информация се предвижда процедурата да стартира до края на 2026 година, допълни министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    6 1 Отговор
    Честито ви увеличения на МРЗ, хайде ще почерпите на резидентските избори 😉

    Коментиран от #7

    12:58 28.08.2026

  • 2 в насрещното

    1 2 Отговор
    Наглеците дори заобикалят поставените ограничителни конуси там, та само наивници ще очакват точно те да се съобразяват с реверсивен светофар.

    13:00 28.08.2026

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    Много е подло от страна на Шишков да РАЗКРИВА Трайното решение на проблема с Трафика,защото така отнема възможността на следващят който ще му седне на Стола да реализира свое Решение!

    13:01 28.08.2026

  • 4 Разкритие

    7 0 Отговор
    от лъжец и крадец ?

    13:02 28.08.2026

  • 5 Сето Кайба

    5 0 Отговор
    Изключително нечистоплътен човек.

    13:03 28.08.2026

  • 6 в насрещното

    2 1 Отговор
    колкото и да е неудобно за АПИ и за министъра, единствено четири ленти с бетонна мантинела по средата ще реши проблема. Кръстовището на околовръстното Н.Петков с бул.цар Борис3 след преустройство на две нива, светофара би трябвало да се премахне , за да не прави тапи.

    13:05 28.08.2026

  • 7 Лелеееееее

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    След кражбите на Борисов и герберските му калинки ударихме дъното.

    Коментиран от #9

    13:07 28.08.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    И тоя е богат олигарх червен откъде ли се е заимал с пари и имоти хахахаха оставка Грабители

    13:10 28.08.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лелеееееее":

    7 а след лъжите на наглите като теб трябва да се дезинфекция отромна

    13:11 28.08.2026

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