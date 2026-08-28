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Мая Манолова: Срокът за възражения срещу изравнителните сметки изтича на 31 август

Мая Манолова: Срокът за възражения срещу изравнителните сметки изтича на 31 август

28 Август, 2026 13:05 362 4

  • мая манолова-
  • възражения-
  • изравнителни сметки

Манолова призова депутатите да удължат срока за смяна на топломерите и водомерите за топла вода

Мая Манолова: Срокът за възражения срещу изравнителните сметки изтича на 31 август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Крайният срок за подаване на възражения срещу изравнителните сметки за парно е 31 август, предупреди лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова в интервю за „Евронюз България“. Тя призова всички потребители на парно да проверят получените от „Топлофикация“ фактури и при съмнения за неправилно начислени суми да реагират преди изтичането на срока.

„31-ви август е категорично последният срок, в който може да се възрази срещу тази сметка. След това вече възражения не се приемат и потребителят, гражданинът ще трябва да отиде в съда“, предупреди Манолова.

По думите ѝ съдебните спорове с „Топлофикация“ са трудни и могат да натоварят потребителите с допълнителни разходи и затова възражението преди 31 август е най-достъпният начин гражданите да оспорят начислените им суми.

Манолова съобщи, че в офиса на „Изправи се.БГ“ постъпват множество сигнали от граждани, като основните оплаквания тази година са за завишени количества топла вода и високи суми за сградна инсталация.

Тя даде пример със случай на 85-годишна жена, живееща сама, на която е начислено потребление от допълнителни 55 куб. м топла вода и сума за доплащане от 520 евро.

„В част от случаите или не е направен отчет, или неправилно са пренесени данните, така че това може да бъде коригирано“, обясни Манолова.

От „Изправи се.БГ“ съветват гражданите, които оспорват изравнителните си сметки, да изпратят възражението едновременно до съответния топлинен счетоводител и до „Топлофикация“, тъй като според Манолова вече има случаи, при които топлинни счетоводители отказват да приемат възражения.

Втората тема, за която Манолова предупреди, е наближаващият 31 декември 2026 г., до който топломерите, топлинните разпределители и индивидуалните водомери за топла вода трябва да бъдат подменени с уреди с дистанционно отчитане.

При неподменени уреди последицата за потребителите няма да бъде глоба, а начисляване на потребление по максимални стойности, предупреди тя.

„Следва не глоба, а максимално отчитане на показателите. Тоест, ако не си ги сменил с такива на дистанционен отчет, през следващия отоплителен сезон, от 1 януари ще ти начисляват максималната стойност“, заяви Манолова.

По думите ѝ това означава, че независимо от реалното потребление на домакинството могат да бъдат начислявани максимални количества за топла вода и отопление.

„Независимо дали си употребявал или не, ще бъдеш отчетен на максималните параметри“, предупреди тя.

Затова Манолова отправи призив към управляващото мнозинство и народните представители да предприемат законодателни промени и да дадат допълнително време на домакинствата за подмяна на уредите.

„Затова призовавам народните представители да удължи срока за подмяна на топломерите на хората, които ползват парно. Направете го! Подкрепете хората, защото в противен случай наистина ще има непосилни сметки за парно през следващия август“, заяви лидерът на „Изправи се.БГ“.

Манолова настоя срокът да бъде удължен не само за топломерите и топлинните разпределители, но и за водомерите за топла вода, които също трябва да бъдат с дистанционно отчитане до края на 2026 г.

Припомняме, че по данни на единия от топлинните счетоводители само от техните клиенти в София остават 75 000 водомера за топла вода, които трябва да бъдат подменени до края на годината - или една трета от домакинствата в столицата.

Според Манолова изискването в оставащите няколко месеца десетки хиляди домакинства да закупят и монтират новите уреди ще доведе и до значителен допълнителен разход за гражданите.

В интервюто тя отправи и по-широк призив към депутатите да преразгледат ролята на фирмите за дялово разпределение.

„Преразгледайте съществуването и правомощията на топлинните счетоводители. Премахнете топлинните счетоводители. Тази услуга трябва да извършва самата Топлофикация“, заяви Манолова.


България
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  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Заприлича на соц бабетка, не е млада и изпъната, като Ингилизова.

    13:08 28.08.2026

  • 2 авантгард

    1 0 Отговор
    Какво стана с трупата от шоуто мутри вън?
    Бяха забавни.
    На моменти

    13:13 28.08.2026

  • 3 за монополистите

    0 0 Отговор
    Пригответе си около 300евро за задължителна смяна и то само от фирмата на топлинния счетоводител на водомерите за топла вода с радиоводомери с дистанционно отчитане до 1.01.2027г..

    13:14 28.08.2026

  • 4 Не само, че не се спази срока

    1 0 Отговор
    За възражения, ами вече ни ги начислиха към новите/ последните сиетки!

    13:20 28.08.2026

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