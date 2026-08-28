Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив - две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и тримата да останат за постоянно в ареста. Заседанието се провежда при закрити врата, съобщи Нова тв.
По неофициална информация стана ясно, че единият от обвиняемите, чрез адвоката си, обжалва постановлението на наблюдаващия прокурор за задържане под стража.
До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи заради убийството на Младежкия хълм
Така обвиняемите за фаталния инцидент вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка „задържане под стража“.
Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуснете децата, пепефили
Коментиран от #7
16:51 28.08.2026
2 Браво на правосъдието!
Ето така трябва да се действа, за да има справедливост и ред в държавата!
16:54 28.08.2026
3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ
16:55 28.08.2026
4 Кво Мъ Интересува !
Поне Има !
Такава !
Табелка !
Коментиран от #16
16:58 28.08.2026
5 На тези 6 мочета и 2 момета
17:00 28.08.2026
6 Горски
Коментиран от #9, #11
17:02 28.08.2026
7 Радио Елто
До коментар #1 от "Пуснете децата, пепефили":Това са изроди,а не деца.
17:10 28.08.2026
8 Голям
Коментиран от #13
17:16 28.08.2026
9 Къш бре
До коментар #6 от "Горски":При соца нямаше такива извращения.
Тук си требе Диктатура и Белене.
Коментиран от #12
17:16 28.08.2026
10 Охооо, ще
17:18 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Горски
До коментар #9 от "Къш бре":Имало е, даже и ва казармите, обаче согавашната власт "услужливо" ги ви е спестявала ерната статистика.
Коментиран от #15
17:21 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Горски
До коментар #11 от "Циник":Тези са последователи на британски фашисти, ама така е като не четете, а пишете ей така колкото да се намирате на приказки и да се заяждате, понеже голяма аст от вас са й безработни.
17:33 28.08.2026
15 Радио Елто
До коментар #12 от "Горски":Не нямаше такива неща, децата по онези времена спортувахме масово ,което е важно на тази възраст . А ти дето си пораснал с видео игри и не знаеш що е казарма нямаш право на мнение.
Коментиран от #19
17:36 28.08.2026
16 Дзак
До коментар #4 от "Кво Мъ Интересува !":"Предводителят" се отрече от тях!
17:47 28.08.2026
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:47 28.08.2026
18 Тити
17:52 28.08.2026
19 Горски
До коментар #15 от "Радио Елто":Ти си 99-тата дупка на кавала, трето качество човек дето ще казваш кой на какво има право.
17:53 28.08.2026