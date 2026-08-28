Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив - две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и тримата да останат за постоянно в ареста. Заседанието се провежда при закрити врата, съобщи Нова тв.

По неофициална информация стана ясно, че единият от обвиняемите, чрез адвоката си, обжалва постановлението на наблюдаващия прокурор за задържане под стража.

До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

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Така обвиняемите за фаталния инцидент вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.