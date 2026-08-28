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Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив

Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив

28 Август, 2026 16:49 807 19

  • георги кузев-
  • кричим-
  • убийство-
  • пловдив

Окръжните магистрати заседават при закрити врата

Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив - две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и тримата да останат за постоянно в ареста. Заседанието се провежда при закрити врата, съобщи Нова тв.

По неофициална информация стана ясно, че единият от обвиняемите, чрез адвоката си, обжалва постановлението на наблюдаващия прокурор за задържане под стража.

До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи заради убийството на Младежкия хълм

Така обвиняемите за фаталния инцидент вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуснете децата, пепефили

    1 26 Отговор
    Това не е предумишлено убийство

    Коментиран от #7

    16:51 28.08.2026

  • 2 Браво на правосъдието!

    22 0 Отговор
    Съдията трябва да бъде поздравен за това решение, а още повече прокурора по делото!
    Ето така трябва да се действа, за да има справедливост и ред в държавата!

    16:54 28.08.2026

  • 3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ

    13 0 Отговор
    За тези из....

    16:55 28.08.2026

  • 4 Кво Мъ Интересува !

    3 2 Отговор
    Има Си Прокуратура !

    Поне Има !

    Такава !

    Табелка !

    Коментиран от #16

    16:58 28.08.2026

  • 5 На тези 6 мочета и 2 момета

    14 1 Отговор
    след навършване на 18 год. да им бъдат подарени органите на нуждаещи се (чакащи трансплантация) - поне ще има смисъл техния кратък живот !

    17:00 28.08.2026

  • 6 Горски

    11 4 Отговор
    Проамериканското управлението на Бойко Борисов почерни България. Донесе на страната само убийства и бедност. Ограби живота на мнозина българи и ги направи нещастни панелни животинчета без мозък и съвест. До навършване на пълнолетие в затвор за непълнолетни а след пълнолетие в затвор на общо основание! Така няма да бъде нарушен никой закон! Те ви прехваленoто поколение Z ,което медиите се опитват да наложат като носители на новите евро-атлантически ценности необременени от наследството оставено от соца. Никога да не виждат живот сред хората изродите от Пловдив, никога! Такава жестокост е потресаваща, тя е безпрецедентна! Ами, какво искате, пловдивските садисти и изроди са членове на "Кръв и чест", обожават кремълския злодей Путин, носят нацистки символи и татуировки, а лодителите им членуват в Прогресивната пасмина на Фатмака от село Славяново! Всичко е точно!! Става дума за кремълски неонацизъм, а той е повече от свиреп!

    Коментиран от #9, #11

    17:02 28.08.2026

  • 7 Радио Елто

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуснете децата, пепефили":

    Това са изроди,а не деца.

    17:10 28.08.2026

  • 8 Голям

    7 1 Отговор
    Нека да влязат в затвора тези дечица, за да знаят останалите гаменчета, че има правосъдие в България и че не е хубаво да се убиват хора...иначе как ще разберат подражателите на руските фашистки фракции, като ловци на педофили... смятайте какви изроди фашистки се разхождат в русията, благодаря на Бога, че в България вече няма руски комунизъм и никога няма да има.

    Коментиран от #13

    17:16 28.08.2026

  • 9 Къш бре

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    При соца нямаше такива извращения.
    Тук си требе Диктатура и Белене.

    Коментиран от #12

    17:16 28.08.2026

  • 10 Охооо, ще

    3 0 Отговор
    има още младо агнешко за бай Ставри в цсз и в пазарджишкия

    17:18 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Къш бре":

    Имало е, даже и ва казармите, обаче согавашната власт "услужливо" ги ви е спестявала ерната статистика.

    Коментиран от #15

    17:21 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Циник":

    Тези са последователи на британски фашисти, ама така е като не четете, а пишете ей така колкото да се намирате на приказки и да се заяждате, понеже голяма аст от вас са й безработни.

    17:33 28.08.2026

  • 15 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Не нямаше такива неща, децата по онези времена спортувахме масово ,което е важно на тази възраст . А ти дето си пораснал с видео игри и не знаеш що е казарма нямаш право на мнение.

    Коментиран от #19

    17:36 28.08.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кво Мъ Интересува !":

    "Предводителят" се отрече от тях!

    17:47 28.08.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Глупави гаменчета, поне да си бяхте изгорили дрехите! Де толкова мозък? И се снимали даже. Не четете книги, не гледате криминални филми. Хак да ви е, ама жалко за човека!

    17:47 28.08.2026

  • 18 Тити

    0 0 Отговор
    Трябва да ги оставят в панделката до живот.

    17:52 28.08.2026

  • 19 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Радио Елто":

    Ти си 99-тата дупка на кавала, трето качество човек дето ще казваш кой на какво има право.

    17:53 28.08.2026

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