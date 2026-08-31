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Александър Томов: Кандидатирам се за президент

Александър Томов: Кандидатирам се за президент

31 Август, 2026 15:07 943 28

  • александър томов-
  • кандидат-
  • президент

"Искам да върна законната сила на българския президент – като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“

Александър Томов: Кандидатирам се за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент. В съобщение, изпратено до медиите, Томов обявява, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта", информират от БНТ.

Александър Томов допълва, че разполага с програма, основана на идеята за ускоряване на икономическия растеж и доходите над средните за Европа, което спира процеса на намаляване и изчезване на българската нация.

Той се обявява против ограничаването на правата на българския президент и поставянето му в зависимост от партийни лидери и го определя като "грубо погазване на основния закон на страната".

"Искам да върна законната сила на българския президент – като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява Томов.

Александър Томов възразява срещу опитите да се нагласят сегашните избори около един кандидат, да се бяга от дебати и сблъсък на идеи, което демотивира гражданите и ги лишава от основни демократични права.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сашо - апашо

    34 7 Отговор
    Ще вземе още от малкото гласове за биволица йотова

    Коментиран от #2

    15:13 31.08.2026

  • 2 По точно...

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сашо - апашо":

    Апашо ще има повече гласове от мис пиги йотова

    Коментиран от #18

    15:14 31.08.2026

  • 3 Цвете

    29 1 Отговор
    О, НЕ РАЗУМНИЙ ЮРУДЕ И ТИ ЛИ ИЗПЛУВА НА ПОВЪРХНОСТТА ? КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯТ ПО РЕД????????

    15:14 31.08.2026

  • 4 Апаша ще се бори за 7-8 място

    23 3 Отговор
    С биволицата

    15:14 31.08.2026

  • 5 тоя жив ли е?

    18 1 Отговор
    Посмъртно може ли да се кандидатира?!?

    15:15 31.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    9 6 Отговор
    На балотажа - Христанов и Лупи.

    15:15 31.08.2026

  • 7 Перо

    29 1 Отговор
    Още един толуп от нафталина!

    15:15 31.08.2026

  • 8 Кирил

    25 2 Отговор
    Наглец ти как смееш да си показваш наглата муцуна все още.

    Коментиран от #24

    15:16 31.08.2026

  • 9 хехе

    28 0 Отговор
    Добрия вълк Лупи след като на два пъти оправи ЦСКА сега иска да оправи и държавата.

    15:16 31.08.2026

  • 10 идиотова

    24 1 Отговор
    тоя и за шут не става!

    15:17 31.08.2026

  • 11 Пенка Динизаврова

    21 1 Отговор
    От къде изпълзя вълкът Лупи,кви са тия археологически изкопки🤣🤣😂

    15:17 31.08.2026

  • 12 бушприт

    11 1 Отговор
    "Кандидатирам се за президент!"......И АЗ,И АЗ!

    15:17 31.08.2026

  • 13 Да, да

    24 1 Отговор
    Президента Лупи!
    Има ли нещо от което може да се гепят пари, Лупи е насреща.
    Луна за вице!

    15:18 31.08.2026

  • 14 Един

    15 4 Отговор
    Тоя видя Боташов как се наруши с мангизи и лиги му потекоха.

    15:22 31.08.2026

  • 15 Историк

    15 2 Отговор
    Такава наглост и падение трудно може да се приеме, че е възможно. Тези нагли и цинични хора няма да спрат да издевателствата над българския народ. Не човек, а желязо, комунист! България е дълбоко проядена от тях. Хора без всякакво човешко чувство!

    15:22 31.08.2026

  • 16 БОЦ - ко

    8 0 Отговор
    Една завладяна нация,
    От комунистическа "демокрация",
    Гилотина избира,
    Ще се умира !

    15:25 31.08.2026

  • 17 пешо

    12 0 Отговор
    няма отърване от тия боклуци

    15:26 31.08.2026

  • 18 Апашо е бивш икономически съветник

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "По точно...":

    На Тодор Живков,бивш вицепремиер от квотата на БКП в служебното правителство на Димитър Попов и ще е тежка битка с йотовица метресата на генералите от ДС за 8-9 място

    15:26 31.08.2026

  • 19 Олей !

    11 0 Отговор
    ------------ !

    То сега Ще се изреди !

    Куцо , Кьораво !

    И Сакато !

    15:29 31.08.2026

  • 20 Той Радев !

    4 0 Отговор
    Беше Нула !

    На Тия !

    Колко Нули ?

    Да Нарадиш ?

    15:31 31.08.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    4 1 Отговор
    А СЕГА КАЖЕТЕ
    КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ
    ЛУУПИ И ГЛАВНО КОМАНДВАЩАТА🤔
    РОДЕНИ ЗА ПОБЕДА

    15:34 31.08.2026

  • 22 Отвратен

    5 1 Отговор
    Този окраде Кремиковци, сега е хвърлил око на малкото, което е останало след Румен ЖивкоФ!

    15:36 31.08.2026

  • 23 Иван

    6 0 Отговор
    Апашо от с.Владимирово е завършил ДЕМАГОГИЯ в Ленинград

    Коментиран от #27

    15:36 31.08.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил":

    ЩОМ ЛЕЛЯ ПРАСКА ПИГИ .................... ПОКАZBA "CBИНСКАТА СИ ZУРЛА" ................... ЗАЩО И "ЛУПИ" ДА НЕ ПОКАЖЕ СВИТЕ ZЪБИ .................... НИМА ЛЕЛЯ ПИГИ СИ Е "ZAПЛЮЛА" РЕZИДЕНТСТВОТО ........................

    15:37 31.08.2026

  • 25 изгладнял е ,ИСКА ДА ГУШНЕ 100 000 ЕВРО

    5 0 Отговор
    УЖ ЗА РЕКЛАМА ТОЯ МОШЕНИК ! В ТИКВАТА НА ТОЯ БОКЛУК ИМА 10 БИБЛИОТЕКИ КАК СЕ КРАДЕ , ДОБРЕ ЧЕ ЗА НЕГО ЩЕ ГЛАСУВА САМО РОДАТА МУ , АМА ТЕ И ДРУГИТЕ СА СЪЩИТЕ - ИЛИ СИ МИСЛИТЕ ЧЕ ЙОТОВА Е ПРОСТА И НЕ ЗНАЕ КАК СЕ КРАДЕ - ЩЕ НАЗНАЧИ ТОМОВ ДА Я СЪВЕТВА ИЛИ ЩЕ ГО НАПРАИ ВИЦЕ УТРЕ !

    15:40 31.08.2026

  • 26 Прокси

    4 0 Отговор
    Спасителя на БЪЛГАРИЯ и Кремиковци 👹👹👺👺

    15:43 31.08.2026

  • 27 EДГAP KEИСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Иван":

    ВСИЧКИТЕ КОМУНОПИТЕЦИ (СТАРИ МУЦУНИ) СА УЧИЛИ В КОМУНОФАШИСТКА РУСИЯ (ПИРГОВА, ЛУПИ) .................. ФАКТ !

    15:45 31.08.2026

  • 28 Констатация

    1 0 Отговор
    Лупи май здраво ще да я е Закъсал, щом разчита на някой Лев от предизборната субсидийка!!!! -)))))))

    15:49 31.08.2026

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