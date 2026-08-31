Александър Томов: Кандидатирам се за президент

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент. В съобщение, изпратено до медиите, Томов обявява, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта", информират от БНТ.
Александър Томов допълва, че разполага с програма, основана на идеята за ускоряване на икономическия растеж и доходите над средните за Европа, което спира процеса на намаляване и изчезване на българската нация.
Той се обявява против ограничаването на правата на българския президент и поставянето му в зависимост от партийни лидери и го определя като "грубо погазване на основния закон на страната".
"Искам да върна законната сила на българския президент – като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява Томов.
Александър Томов възразява срещу опитите да се нагласят сегашните избори около един кандидат, да се бяга от дебати и сблъсък на идеи, което демотивира гражданите и ги лишава от основни демократични права.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сашо - апашо
Коментиран от #2
15:13 31.08.2026
2 По точно...
До коментар #1 от "Сашо - апашо":Апашо ще има повече гласове от мис пиги йотова
Коментиран от #18
15:14 31.08.2026
3 Цвете
15:14 31.08.2026
4 Апаша ще се бори за 7-8 място
15:14 31.08.2026
5 тоя жив ли е?
15:15 31.08.2026
6 Хасковски каунь
15:15 31.08.2026
7 Перо
15:15 31.08.2026
8 Кирил
Коментиран от #24
15:16 31.08.2026
9 хехе
15:16 31.08.2026
10 идиотова
15:17 31.08.2026
11 Пенка Динизаврова
15:17 31.08.2026
12 бушприт
15:17 31.08.2026
13 Да, да
Има ли нещо от което може да се гепят пари, Лупи е насреща.
Луна за вице!
15:18 31.08.2026
14 Един
15:22 31.08.2026
15 Историк
15:22 31.08.2026
16 БОЦ - ко
От комунистическа "демокрация",
Гилотина избира,
Ще се умира !
15:25 31.08.2026
17 пешо
15:26 31.08.2026
18 Апашо е бивш икономически съветник
До коментар #2 от "По точно...":На Тодор Живков,бивш вицепремиер от квотата на БКП в служебното правителство на Димитър Попов и ще е тежка битка с йотовица метресата на генералите от ДС за 8-9 място
15:26 31.08.2026
19 Олей !
То сега Ще се изреди !
Куцо , Кьораво !
И Сакато !
15:29 31.08.2026
20 Той Радев !
На Тия !
Колко Нули ?
Да Нарадиш ?
15:31 31.08.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ
ЛУУПИ И ГЛАВНО КОМАНДВАЩАТА🤔
РОДЕНИ ЗА ПОБЕДА
15:34 31.08.2026
22 Отвратен
15:36 31.08.2026
23 Иван
Коментиран от #27
15:36 31.08.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #8 от "Кирил":ЩОМ ЛЕЛЯ ПРАСКА ПИГИ .................... ПОКАZBA "CBИНСКАТА СИ ZУРЛА" ................... ЗАЩО И "ЛУПИ" ДА НЕ ПОКАЖЕ СВИТЕ ZЪБИ .................... НИМА ЛЕЛЯ ПИГИ СИ Е "ZAПЛЮЛА" РЕZИДЕНТСТВОТО ........................
15:37 31.08.2026
25 изгладнял е ,ИСКА ДА ГУШНЕ 100 000 ЕВРО
15:40 31.08.2026
26 Прокси
15:43 31.08.2026
27 EДГAP KEИСИ
До коментар #23 от "Иван":ВСИЧКИТЕ КОМУНОПИТЕЦИ (СТАРИ МУЦУНИ) СА УЧИЛИ В КОМУНОФАШИСТКА РУСИЯ (ПИРГОВА, ЛУПИ) .................. ФАКТ !
15:45 31.08.2026
28 Констатация
15:49 31.08.2026