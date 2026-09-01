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От днес можем да избираме типа на частния пенсионен фонд

От днес можем да избираме типа на частния пенсионен фонд

1 Септември, 2026 09:03 1 008 23

  • втора пенси-
  • мултифондове-
  • финансиране-
  • пенсионери

Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му

От днес можем да избираме типа на частния пенсионен фонд - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес до 30-и ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за т.нар. втора пенсия в частните пенсионни фондове.

Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1-и януари 2027-а година.

Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му.

Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявяват избор - ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно.

От 1 януари се въвеждат три подфонда - динамичен за по-младите до 50 г., с цел по-висока доходност, балансиран - за хората между 50 г. и 3 години преди пенсия, и консервативен - за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините.

Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро, над четири милиона и сто хиляди души са осигурени в най-масовите фондове - универсалните.

В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960-а година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопиев

    15 2 Отговор
    Какъв избор бе, всички у моя фонд иначе нищо

    09:05 01.09.2026

  • 2 сара

    40 0 Отговор
    Направиха на луди хората и се задълбочава процеса по източването на техните средства.

    09:10 01.09.2026

  • 3 хихи

    29 0 Отговор
    евават се с нас

    09:12 01.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    Можете доброЗОРНО да дадете някому едни пари, които после ....може да не видите или да Ви стигнат за чаша кафе с безалкохолно😉❗

    09:12 01.09.2026

  • 5 Факт

    28 0 Отговор
    Нека краденето продължи сега!

    09:13 01.09.2026

  • 6 Дойче зеле

    27 0 Отговор
    Частните пенсионни фондове са измама и грабеж. Мафията "задължава"...

    09:17 01.09.2026

  • 7 Добрият частник!

    21 0 Отговор
    Добрият частник отново е тук и отново мисли за вас, деца! Е, особено как да измъкне парите на дядо и баба. И за младите журналистки от хфакти.бг ще има заделен някой лев. Конкуренция, знаиш!

    09:18 01.09.2026

  • 8 Фют

    18 0 Отговор
    Точно съм в НАП да си преместя парите далеч от тия пирамиди.

    09:19 01.09.2026

  • 9 Пенсионен фонд "Залез"

    18 0 Отговор
    Това звучи като избор на предплатено гробно място или ваучер за крематориума.

    09:19 01.09.2026

  • 10 Въй

    11 0 Отговор
    От днес можем да беднясаме още повече!

    09:22 01.09.2026

  • 11 Вервайте им!

    7 1 Отговор
    В клуба на богатите сме, в НАТО-то, ЕС, МВФ, Световната банкя, няколко хиляди НПО и т.н. Е, сега украинци ви поизбиват малце, търпете. Украинците са началници, елит, трябват им няколко трилиона € или $ , вие ще ги доставите. Хероят Зеленски ще пребори лошите руснаци, и тогава, о, миг, поспри, ти тъй си хубав!

    Коментиран от #17

    09:24 01.09.2026

  • 12 хехе

    10 0 Отговор
    Някой знае ли депутатите в кой фонд си кътат "мизерните" спестявания та белким си увеличат пенсийката.

    09:24 01.09.2026

  • 13 Обяснете

    11 0 Отговор
    Навсякъде тръбят как с всеки ден всичко става дигитално, но в пенсионен фонд не можеш с пълномощно да подадеш Заявление за отпускане на пенсия, на собствените пари, не може да подадеш заявление дори да имаш електронен подпис. Искат лично в офис и човек ако е в чужбина как да стане?? Мошеници, които по всякакъв начин правят всичко възможно да измислят пречки да можеш да си получаваш собствените пари.

    09:24 01.09.2026

  • 14 Грабежи

    10 1 Отговор
    От 7000 лева с покупателна способност за 7000 лева, сега 3500 евро с покупателна способност за 3500 лева. Държавата задължава, но не пази човека. Това е олигархична, комунделска, недемократична и фашистка държава!

    09:32 01.09.2026

  • 15 ккк

    10 0 Отговор
    в който да ги сложите пак ще сте прееваани, като дойде време да взимате , едните ще са малко защото сте ги сложили в по не рисковия фонд, другите също защото компанията не е инвестирала в правилните акции

    09:36 01.09.2026

  • 16 Все тая

    9 0 Отговор
    Парите ви ще изтекат в Бляк Рок ! Поредният грабеж стартира. Избирате някакъв път, но шофъора не сте вие в случая и нямате никакви възможности да избирате конкретни инвестиции ! Невероятна тъпотия се сътвори нямаща нищо общо с нормалният свят и лични партиди. А самият Бляк Рок през ЧФ си предоставя подобни възможности и предлага списъци и пулове с конкретни възможности за инвестиции и доходност. Тук в България хората бяха лишени от тази базова възможност в полза на мушенгиите от ЧПФ-тата

    09:42 01.09.2026

  • 17 Наско

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "Вервайте им!":

    Ако не ти харесва този клуб може да отидеш в Северна Корея или в Сибир.Там е свобода и няма да те мъчат украинци и НПО та.

    Коментиран от #20

    09:52 01.09.2026

  • 18 "Бляк Рок" ! Пример давам

    2 0 Отговор
    ЧПФ има. Предлага ти се пул лично на теб с безброй инвестиционни възможности по целият свят. Тунел под Шипка, магистрала някаква, соларен мега парк и т.н Доходност изчислена от концесия или т.н .... А тук ти се предлага "Дай че .. а пък ние ще решим къде и как..... Я у банка в Молдова , я у Украйна поляните .... я у собствената ми кооперация или затворен комплекс но ти никога няма реално да разбереш

    09:52 01.09.2026

  • 19 Закрийте ги

    3 0 Отговор
    5 лева след 5 г. се равняват на 20 лв.
    Излишни паразитни структури.

    09:53 01.09.2026

  • 20 Горд ли се чувстваш

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Наско":

    В качеството си на маалоумно атлантенце? А?

    09:54 01.09.2026

  • 21 ЧПФ ли

    2 0 Отговор
    Че от която и да било фирма в топ 100 на нюйорската фондова борса акции да бяха пак доходноста щеше да е поне 7 пъти по голяма. Злато у трезор да беше пак по добре щеше да е. ЧПФ-тата в България са просто едни мушенници на които мястото им е в затвора според мен

    09:59 01.09.2026

  • 22 ......-

    0 0 Отговор
    От днес избираме въже или куршум!

    Или ю.дей--ската рулетка за зануляване на добитъка.

    10:42 01.09.2026

  • 23 Грозев е еничарин

    0 0 Отговор
    А защо никой не казва,че всички частни пенсионни фондове са на м афиотските групировки СИК,ВИС и ТИМ ?!

    10:49 01.09.2026

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