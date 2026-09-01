От днес можем да избираме типа на частния пенсионен фонд

От днес до 30-и ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за т.нар. втора пенсия в частните пенсионни фондове.
Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1-и януари 2027-а година.
Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му.
Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявяват избор - ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно.
От 1 януари се въвеждат три подфонда - динамичен за по-младите до 50 г., с цел по-висока доходност, балансиран - за хората между 50 г. и 3 години преди пенсия, и консервативен - за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините.
Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро, над четири милиона и сто хиляди души са осигурени в най-масовите фондове - универсалните.
В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960-а година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прокопиев
09:05 01.09.2026
2 сара
09:10 01.09.2026
3 хихи
09:12 01.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:12 01.09.2026
5 Факт
09:13 01.09.2026
6 Дойче зеле
09:17 01.09.2026
7 Добрият частник!
09:18 01.09.2026
8 Фют
09:19 01.09.2026
9 Пенсионен фонд "Залез"
09:19 01.09.2026
10 Въй
09:22 01.09.2026
11 Вервайте им!
Коментиран от #17
09:24 01.09.2026
12 хехе
09:24 01.09.2026
13 Обяснете
09:24 01.09.2026
14 Грабежи
09:32 01.09.2026
15 ккк
09:36 01.09.2026
16 Все тая
09:42 01.09.2026
17 Наско
До коментар #11 от "Вервайте им!":Ако не ти харесва този клуб може да отидеш в Северна Корея или в Сибир.Там е свобода и няма да те мъчат украинци и НПО та.
Коментиран от #20
09:52 01.09.2026
18 "Бляк Рок" ! Пример давам
09:52 01.09.2026
19 Закрийте ги
Излишни паразитни структури.
09:53 01.09.2026
20 Горд ли се чувстваш
До коментар #17 от "Наско":В качеството си на маалоумно атлантенце? А?
09:54 01.09.2026
21 ЧПФ ли
09:59 01.09.2026
22 ......-
Или ю.дей--ската рулетка за зануляване на добитъка.
10:42 01.09.2026
23 Грозев е еничарин
10:49 01.09.2026