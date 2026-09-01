От днес можем да избираме типа на частния пенсионен фонд

От днес до 30-и ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за т.нар. втора пенсия в частните пенсионни фондове.

Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1-и януари 2027-а година.

Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му.

Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявяват избор - ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно.

От 1 януари се въвеждат три подфонда - динамичен за по-младите до 50 г., с цел по-висока доходност, балансиран - за хората между 50 г. и 3 години преди пенсия, и консервативен - за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините.

Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро, над четири милиона и сто хиляди души са осигурени в най-масовите фондове - универсалните.

В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960-а година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди.