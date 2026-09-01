Три иновационни хъба у нас получават допълнително европейско финансиране от €6 млн.

Три от цифровите иновационни хъбове в България ще получат допълващо финансиране в размер на близо 6 млн. евро, за да разширят услугите си за бизнеса и публичния сектор. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).
Това са Цифровият иновационен хъб „Тракия“, Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство и „АгроХъб.БГ“. Те вече имат спечелени проекти по програма „Цифрова Европа“, по които Европейската комисия обезпечава 50 процента от необходимите за дейността им средства. Останалите ще бъдат осигурени чрез Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Процедурата беше отворена за кандидатстване, като трите бенефициента могат да подават проектните си предложения изцяло в ИСУН до 16:30 ч. на 8 октомври 2026 г.
Те са част от националната мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, които подпомагат предприятията и публичните организации при въвеждането на нови технологии. С допълнителната подкрепа хъбовете ще продължат да предоставят специализирани услуги на микро-, малки и средни фирми, включително възможности за тестване на нови технологии и продукти безплатно или на цени под пазарните, заявяват от МИДТ.
Сред новите възможности, които ще бъдат добавени към портфолиото им, са услуги, свързани с изкуствения интелект. Чрез тях компаниите ще могат да получат достъп до съвременни технологични решения и експертиза, без да е необходимо сами да изграждат целия необходим капацитет.
Европейската подкрепа ще засили и сътрудничеството между българските и европейските цифрови иновационни хъбове. Целта е повече компании и организации да получат достъп до модерни технологии и да ускорят дигиталната си трансформация.
БТА припомня, че допълващото финансиране беше залегнало в Индикативната годишна програма по ПНИИДИТ за 2026 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Част от биографията на Гюров
От 2004 до 2007 г. е преподавател във VB Academy, където води специализирани обучения по управление на кредитния риск за висши банкови мениджъри. Между 2005 и 2007 г. е гост-преподавател по кредитен риск, банкова регулация и финансова математика в Центъра за централноевропейски финансови пазари на длъжност ръководител
Коментиран от #3, #4, #9
14:08 01.09.2026
2 Европеец
14:08 01.09.2026
3 А ето част от биографията на йотова
До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":Говорител на правителството на Жан Виденов при който България фалира ,спря да обслужва външният си дълг и обезцени спестяванията на населението. Лансирана от генералите от ДС раздали куфарчетата с милиони народни пари на червените олигарси- Любен Гоцев и Димитър Иванов ( митьо гестапото). Близка до Георги Гергов ограбил Пловдивският панаир ,генерала съден за кражби в особено големи размери Сотир Ушев ,съпруг на Весела Лечева с островите в Гърция ( вижте им снимките с мунчо на една маса на сватбата на сина й в Правец за 1.6 млн.)...няма да ми стигне полето да изброя всичко.
Два свята - Гюров и Йотова!
Единият е излишен!
Коментиран от #12
14:08 01.09.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":Видях го как рита топка в премиерския кабинет гюрата,та е ясен бок.....лука....
Коментиран от #6
14:10 01.09.2026
5 честен ционист
14:10 01.09.2026
6 Про -Европеец
До коментар #4 от "Европеец":А аз видях февруари как биволица Йотова зарязва лозите в компанията на контрабандиста Кирчо Добрев с който се целуват и как пада на колене пред гундяев ,Любен Гоцев и митьо гестапото
Коментиран от #11
14:12 01.09.2026
7 Геро
14:16 01.09.2026
8 Оня под Коня
Коментиран от #10
14:16 01.09.2026
9 и като
До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":е толкова кадърен, що не се разви в банката, ами се набута в политиката, а??? Същият като онези "блестящи" харвардчета.
14:20 01.09.2026
10 съгласен
До коментар #8 от "Оня под Коня":Лупи - президент, Луна - вице!
14:21 01.09.2026
11 Европеец
До коментар #6 от "Про -Европеец":Е така е.... И тя не става, ама вероятно ще я изберът...
14:23 01.09.2026
12 Ъхъ
До коментар #3 от "А ето част от биографията на йотова":И гюровица и йотовица идват от света на Сорос, еднакво ненавиждат България и са с еднакъв пол!😂 Каквото и да ви разправят троловете на вожда Полу ДваПръстаЧело!
14:42 01.09.2026