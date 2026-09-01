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Три иновационни хъба у нас получават допълнително европейско финансиране от €6 млн.

Три иновационни хъба у нас получават допълнително европейско финансиране от €6 млн.

1 Септември, 2026 14:04 490 12

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  • министерство на иновациите и дигиталната трансформация-
  • цифровия иновационен хъб „тракия“-
  • европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство-
  • агрохъб.бг

Те са част от националната мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, които подпомагат предприятията и публичните организации при въвеждането на нови технологии

Три иновационни хъба у нас получават допълнително европейско финансиране от €6 млн. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Три от цифровите иновационни хъбове в България ще получат допълващо финансиране в размер на близо 6 млн. евро, за да разширят услугите си за бизнеса и публичния сектор. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Това са Цифровият иновационен хъб „Тракия“, Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство и „АгроХъб.БГ“. Те вече имат спечелени проекти по програма „Цифрова Европа“, по които Европейската комисия обезпечава 50 процента от необходимите за дейността им средства. Останалите ще бъдат осигурени чрез Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Процедурата беше отворена за кандидатстване, като трите бенефициента могат да подават проектните си предложения изцяло в ИСУН до 16:30 ч. на 8 октомври 2026 г.

Те са част от националната мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, които подпомагат предприятията и публичните организации при въвеждането на нови технологии. С допълнителната подкрепа хъбовете ще продължат да предоставят специализирани услуги на микро-, малки и средни фирми, включително възможности за тестване на нови технологии и продукти безплатно или на цени под пазарните, заявяват от МИДТ.

Сред новите възможности, които ще бъдат добавени към портфолиото им, са услуги, свързани с изкуствения интелект. Чрез тях компаниите ще могат да получат достъп до съвременни технологични решения и експертиза, без да е необходимо сами да изграждат целия необходим капацитет.

Европейската подкрепа ще засили и сътрудничеството между българските и европейските цифрови иновационни хъбове. Целта е повече компании и организации да получат достъп до модерни технологии и да ускорят дигиталната си трансформация.

БТА припомня, че допълващото финансиране беше залегнало в Индикативната годишна програма по ПНИИДИТ за 2026 година.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Част от биографията на Гюров

    5 4 Отговор
    Между 2002 и 2007 г. работи във „Фолксбанк“ във Виена, като стига до позицията ръководител на отдела за контрол на кредитния риск на банковата група.3 Участва в подготовката на банката за прилагането на изискванията на „Базел II“, както и в разработването на системи за вътрешен кредитен рейтинг, стрес тестове и модели за оценка на кредитния риск. Представлява банковата група пред финансови надзорни органи, централни банки, международни рейтингови агенции и Международния валутен фонд по въпроси, свързани с финансовата стабилност и управлението на риска.

    От 2004 до 2007 г. е преподавател във VB Academy, където води специализирани обучения по управление на кредитния риск за висши банкови мениджъри. Между 2005 и 2007 г. е гост-преподавател по кредитен риск, банкова регулация и финансова математика в Центъра за централноевропейски финансови пазари на длъжност ръководител

    Коментиран от #3, #4, #9

    14:08 01.09.2026

  • 2 Европеец

    5 0 Отговор
    Отново пари за крадене....

    14:08 01.09.2026

  • 3 А ето част от биографията на йотова

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":

    Говорител на правителството на Жан Виденов при който България фалира ,спря да обслужва външният си дълг и обезцени спестяванията на населението. Лансирана от генералите от ДС раздали куфарчетата с милиони народни пари на червените олигарси- Любен Гоцев и Димитър Иванов ( митьо гестапото). Близка до Георги Гергов ограбил Пловдивският панаир ,генерала съден за кражби в особено големи размери Сотир Ушев ,съпруг на Весела Лечева с островите в Гърция ( вижте им снимките с мунчо на една маса на сватбата на сина й в Правец за 1.6 млн.)...няма да ми стигне полето да изброя всичко.
    Два свята - Гюров и Йотова!
    Единият е излишен!

    Коментиран от #12

    14:08 01.09.2026

  • 4 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":

    Видях го как рита топка в премиерския кабинет гюрата,та е ясен бок.....лука....

    Коментиран от #6

    14:10 01.09.2026

  • 5 честен ционист

    2 0 Отговор
    6млн ама от новите цифрови евраци. Не ви ли прави впечатление, че тази сума е мижава в сравнение на многомилиардните харчове на държавата. Това е защото цифровите евраци ще имат много по-различен курс от тези хартийки, с които ви заляха.

    14:10 01.09.2026

  • 6 Про -Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    А аз видях февруари как биволица Йотова зарязва лозите в компанията на контрабандиста Кирчо Добрев с който се целуват и как пада на колене пред гундяев ,Любен Гоцев и митьо гестапото

    Коментиран от #11

    14:12 01.09.2026

  • 7 Геро

    3 2 Отговор
    Това е комисионната на Рундьо от далаверата с Боташ! Голяма печалба за България, а! 50 % иновации!!!

    14:16 01.09.2026

  • 8 Оня под Коня

    1 1 Отговор
    Да подкрепим качествен лидер, достоен визионер на съвременна европейска България, Аз избрах Вълкът Лупи!!! Стига кокошкарски истори, Стига сме гледали тиквеник! Време е за нещо грандиозно, време е за ТРИУМФ, който за напише Лупи редом до най великте ЦАР Симеон, Хан Аспарух, Тодор Живков, да гласуваме за Лупи, за Велика България!!!

    Коментиран от #10

    14:16 01.09.2026

  • 9 и като

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Част от биографията на Гюров":

    е толкова кадърен, що не се разви в банката, ами се набута в политиката, а??? Същият като онези "блестящи" харвардчета.

    14:20 01.09.2026

  • 10 съгласен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оня под Коня":

    Лупи - президент, Луна - вице!

    14:21 01.09.2026

  • 11 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Про -Европеец":

    Е така е.... И тя не става, ама вероятно ще я изберът...

    14:23 01.09.2026

  • 12 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А ето част от биографията на йотова":

    И гюровица и йотовица идват от света на Сорос, еднакво ненавиждат България и са с еднакъв пол!😂 Каквото и да ви разправят троловете на вожда Полу ДваПръстаЧело!

    14:42 01.09.2026

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