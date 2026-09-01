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Кирил Петков: Налагането на Йотова за бъдещ президент прилича на притеснение, а не на увереност

Кирил Петков: Налагането на Йотова за бъдещ президент прилича на притеснение, а не на увереност

1 Септември, 2026 10:11 695 33

  • кирил петков-
  • налагане-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • притеснение-
  • увереност

"За Андрей Гюров вече не е нужно да гадаем как би се държал във властта. Видяхме го заедно с Георги Кандев в служебния кабинет. Не търсеха политически спектакли и нямаше нужда от такива", посочва Кирил Петков. По думите му тогава имало нормално работещо правителство без корупция, което спазвало закона, имало европейски облик и провело честни избори

Кирил Петков: Налагането на Йотова за бъдещ президент прилича на притеснение, а не на увереност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички се опитват да ни внушат, че президентските избори са предрешени. Но това неистово налагане, та дори и от Борисов, на г-жа Йотова като бъдещ президент ми прилича повече на притеснение, отколкото на увереност. Това коментира на страницата си във фейсбук Кирил Петков, бивш съпредседател на "Продължаваме промяната", цитиран от news.bg.

"Ако всичко беше решено, нямаше да има нужда толкова настойчиво да ни го обясняват. И мисля, че има защо да се притесняват", посочва той.

Петков пише още, че българинът има здравословно недоверие към прекалената концентрация на власт. "Историята ни е научила, че когато прекалено много власт се събере на едно място, сметката накрая я плащат обикновените хора. Всяка власт има нужда от коректив", заявява той и допълва, че Андрей Гюров дава поне реална възможност за такъв.
"За Андрей Гюров вече не е нужно да гадаем как би се държал във властта. Видяхме го заедно с Георги Кандев в служебния кабинет. Не търсеха политически спектакли и нямаше нужда от такива", посочва Кирил Петков. По думите му тогава имало нормално работещо правителство без корупция, което спазвало закона, имало европейски облик и провело честни избори.

Според Петков служебният кабинет оставил сравнително спокойна държава, ез постоянно обяснение какво са заварили и без опит всеки проблем да бъде превърнат в политически спектакъл.

"Радев и Йотова са политически екип от години. Това само по себе си не е проблем. Проблемът е, че когато правителството на Радев започна да допуска сериозни грешки — от "справедливата кошница", през фиаското със самолетите, до бюджета със свръхдефицит — не видяхме Йотова да изпълнява истинската си роля на неутрален президент. Нямаше вето, нямаше Консултативен съвет, нямаше ясно разграничаване с видимите грешки", изтъква още бившият премиер.
Той добавя, че познава Гюров и вярва, че притежава нужните качества за президентския пост. "Няма да се опитвам да ви убеждавам колко трябва да го харесвате. Ще кажа само какво съм видял: спокоен човек, който слуша повече, отколкото говори, работи много и може да казва "не", когато не е съгласен с дадена политика или решение", пише Кирил Петков.

Той посочва също, че да си честен и да работиш много не винаги е предимство в политиката, но за президент на България, който да е държавник, а не просто политик, това е задължително.

"В крайна сметка за мен този избор е по-голям от Андрей Гюров или Илияна Йотова. Въпросът е дали искаме още власт да се концентрира на едно място, дали искаме президент, който винаги ще се съгласява с мнозинството, или човек, който ще работи не в интерес на правителството, а в интерес на всички българи", заявява Петков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 14 Отговор
    Кирил Петков имаше много повече шансове като кандидат за президент, отколкото Андрей Гюров.

    Коментиран от #19, #22

    10:13 01.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    22 5 Отговор
    убиец и мошеник да ти говори за увереност

    10:13 01.09.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 9 Отговор
    Ще гласуваме за Росен Миланов

    10:14 01.09.2026

  • 4 малии

    5 23 Отговор
    Киро Скалата е прав.Иде Мунчовата зима по зла от лукановата,станишевата и виденовата.

    Коментиран от #8

    10:15 01.09.2026

  • 5 Окооо

    21 4 Отговор
    Големият резил за ПП- ДБ е че на два пъти влязоха в коалиция и сглобка с ГЕРБ- ДПС! И щяха уж да правят съдебната реформа! Нооо, какво се случи ? Бетонираха статуквото в съдебната система и така имаме ВСС със отдавна изтекъл мандат ( изцяло назначения на Пеевски- Борисов). Чак сега започна истинската съдебна реформа, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава ще очакваме справедливост и възмездие!!! А, затова шансовете на ПП- ДБ на президентските избори са илюзорни!

    10:16 01.09.2026

  • 6 Анонимни

    13 2 Отговор
    Ето го и този който търгуваше кодовете на машините хахахахаха открито

    10:16 01.09.2026

  • 7 Лопата Орешник

    14 1 Отговор
    Тихо ве, издегустиран!!

    10:16 01.09.2026

  • 8 Ахааа

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "малии":

    Да, ама не ! Колкото и да плюете, вие платени тролове срещу новото управление, ставате смешни и жалки ! На президентските избори ще си проличи реално, която партия колко тежи !!!! И се готви не за една , а за поне 12 " мунчови " зими !!!

    10:18 01.09.2026

  • 9 Парпърляк

    14 3 Отговор
    Кой би гласувал за партия, която два пъти влиза в коалиция с модела с който уж се бори?

    10:19 01.09.2026

  • 10 Да гласуваш за Гюров е ...

    6 17 Отговор
    призвание за демокрация и свобода!!!

    Да гласуваш за Йотова,
    е здължение породено от комунистическото наследство на една утопия!!!

    Коментиран от #16

    10:19 01.09.2026

  • 11 Да прав си но

    6 2 Отговор
    Какъв избор всъщност ни предлагат?

    Когато говорим за президент на Република България — човек, който по Конституция е и върховен главнокомандващ — защо изборът трябва да бъде между кандидати, около чиито действия и политически решения вече има сериозни обществени спорове, и кандидат с журналистическа биография, но без практически военен и команден опит?

    Единият подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна, което предизвика сериозен политически спор за поетите от България дългосрочни ангажименти. Друг напусна ръководството на МВР с думите, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема и че е разбрал „посланието“.

    На този фон виждаме все по-сериозни предизвикателства пред сигурността — войната непосредствено до Черноморския регион, дронове, хибридни заплахи и случаи, които поставят въпроси за способността на институциите да реагират навреме.

    И тогава въпросът е съвсем естествен: това ли е изборът, който България заслужава?

    За върховен главнокомандващ не би трябвало да търсим просто известна медийна или политическа фигура. България има генерали, висши офицери, дипломати и експерти по национална сигурност с десетилетия професионален опит.

    Президентът не командва армията всекидневно като генерал, но когато държавата е изправена пред криза, обществото трябва да има увереност, че върховният главнокомандващ разбира отбраната, националната сигурност и цената на решенията, които взема.

    Затова въпросът не трябва да бъде „Ко

    10:19 01.09.2026

  • 12 Гост№4442

    11 2 Отговор
    Киро Острото легендарен тъпир,завинаги в сърцата ни.

    10:19 01.09.2026

  • 13 лама Иво Калушев (водолаз и детелюбец)

    10 1 Отговор
    Цялата хижа ше метнем на лама Гюров и лама Кандев на устенцата

    10:19 01.09.2026

  • 14 Меко

    7 7 Отговор
    казано притеснение ! На сбирката им и Бою , и габровския философ , бяха толкова жалки с хвалби за Йотовата , едва ли не "най - добрия избор" за всички ! Жалки и лазещи ! А тя си е само за срам .

    Коментиран от #30

    10:20 01.09.2026

  • 15 ?????

    13 2 Отговор
    Уф.
    Щом Кики изскочи да пробутва Гюров всичко е ясно.
    Гюров може да си запише в биографията загуба на първия тур.

    10:21 01.09.2026

  • 16 лама Иво Калушев

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да гласуваш за Гюров е ...":

    Така е. Всички любители на малки момченца ще хвърлим за колегата Гюров и за колегата Кандев

    10:22 01.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да прав си но

    1 1 Отговор
    Президентът не командва армията всекидневно като генерал, но когато държавата е изправена пред криза, обществото трябва да има увереност, че върховният главнокомандващ разбира отбраната, националната сигурност и цената на решенията, които взема.

    Затова въпросът не трябва да бъде „Кого да изберем измежду предложените?“, а „Защо не ни предлагат най-подготвените хора, с доказана независимост, характер и опит в националната сигурност?“

    Както не нося отговорност изявление на единия
    После другия е замесен 10 годишен не популярен договор с Украйна който не защити българите и българския език и българските интереси а отиде на крака при зеления. За разлика зеления отиде в Турция да му се моли. Това ли ще избираме ??? Няма алтернатива. В това напрегнати време и когато падат дронове от Украйна.

    10:23 01.09.2026

  • 19 Ех Кире, Кире

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ех Кире, Кире, ти първо арестува простата и крадлива Тиква Борисов, а след това се целуна с него и го изпра. И с Пеевски така постъпихте с Христо Иванов. Перачи на бандити!

    10:23 01.09.2026

  • 20 уахахахаха

    9 1 Отговор
    нямало спектакли, нямаше, имаше и продължават тик-ток изявите. Доказан лъжец и ченге са прекрасна президетска двойка!

    10:24 01.09.2026

  • 21 Дзак

    2 1 Отговор
    На хоризонта кораб за насипни товари. Периметъра беше обследван от миночистач предваритално.

    10:24 01.09.2026

  • 22 Гюров е човека ,

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Петков е подкрепата , точка!
    Гласувайте и не се" чешете по вратът," че Путин ви е приготвил по една
    " безплатна почивка " на фронта срещу Украйна , "безплатно"!!!
    България няма да изостави Русия , ще даде пример , така както Северна Корея и Ким !
    Време е да се отплатим за " руската братска робска дружба" !!!

    10:27 01.09.2026

  • 23 Тити на Кака

    5 3 Отговор
    Е, и доказаният идиот на ПП се включи в анализите.
    Чакаме следващият да слезе от ППетрохан, за да се изкаже и той.

    10:29 01.09.2026

  • 24 име

    6 3 Отговор
    На Kиpчо Пpocтото кой му наложи да се обажда!?

    10:29 01.09.2026

  • 25 О, Морес

    6 2 Отговор
    Не налагането,а избирането,Кирчо ! Ама ние какво сме виновни,че татко Петко от Второ главно, ви е избрал група млади некадърници с жълто на устата и някакви "харвардски дипломи",дето само "евроатлантическите ценности" са ви в главите.Изтекахте в канализацията.

    10:30 01.09.2026

  • 26 Не става ясно

    4 1 Отговор
    Това думи на татко Петко ли са
    Тези вече не са фактор ТД

    10:32 01.09.2026

  • 27 Про100 с брада

    4 1 Отговор
    е като инфлуенсърка с големи очила - целта е да изглежда по интелигентно и на място. Но зад фасадата си е все същата празна плевня.

    10:33 01.09.2026

  • 28 костов

    3 1 Отговор
    Това дебилно нищожество още ли диша??

    10:36 01.09.2026

  • 29 Президенството

    1 3 Отговор
    Ни струва по милиард на година ,защо се харчат тези пари ,за някакви кукли

    Коментиран от #31

    10:37 01.09.2026

  • 30 Неточно впемятление

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Меко":

    Те си знаят защо
    Ти не си разбрал мотивите им
    Политиката не е работа за всеки
    Тъй че си трай
    Не се излагай

    10:39 01.09.2026

  • 31 По конституция ги харчи

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Президенството":

    Когото е избран
    Чети старателно

    10:42 01.09.2026

  • 32 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Ето го, сега вече брадясал простак, годен за кандидат президент.

    10:48 01.09.2026

  • 33 Зеления

    0 0 Отговор
    Композитори и специалисти по звукови ефекти споделят, че най-добрата акустика в света се формира в празните кратуни на Кирил Петков и Ивайло Мирчев.

    10:53 01.09.2026

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