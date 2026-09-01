Кирил Петков: Налагането на Йотова за бъдещ президент прилича на притеснение, а не на увереност

Всички се опитват да ни внушат, че президентските избори са предрешени. Но това неистово налагане, та дори и от Борисов, на г-жа Йотова като бъдещ президент ми прилича повече на притеснение, отколкото на увереност. Това коментира на страницата си във фейсбук Кирил Петков, бивш съпредседател на "Продължаваме промяната", цитиран от news.bg.

"Ако всичко беше решено, нямаше да има нужда толкова настойчиво да ни го обясняват. И мисля, че има защо да се притесняват", посочва той.

Петков пише още, че българинът има здравословно недоверие към прекалената концентрация на власт. "Историята ни е научила, че когато прекалено много власт се събере на едно място, сметката накрая я плащат обикновените хора. Всяка власт има нужда от коректив", заявява той и допълва, че Андрей Гюров дава поне реална възможност за такъв.

"За Андрей Гюров вече не е нужно да гадаем как би се държал във властта. Видяхме го заедно с Георги Кандев в служебния кабинет. Не търсеха политически спектакли и нямаше нужда от такива", посочва Кирил Петков. По думите му тогава имало нормално работещо правителство без корупция, което спазвало закона, имало европейски облик и провело честни избори.

Според Петков служебният кабинет оставил сравнително спокойна държава, ез постоянно обяснение какво са заварили и без опит всеки проблем да бъде превърнат в политически спектакъл.

"Радев и Йотова са политически екип от години. Това само по себе си не е проблем. Проблемът е, че когато правителството на Радев започна да допуска сериозни грешки — от "справедливата кошница", през фиаското със самолетите, до бюджета със свръхдефицит — не видяхме Йотова да изпълнява истинската си роля на неутрален президент. Нямаше вето, нямаше Консултативен съвет, нямаше ясно разграничаване с видимите грешки", изтъква още бившият премиер.

Той добавя, че познава Гюров и вярва, че притежава нужните качества за президентския пост. "Няма да се опитвам да ви убеждавам колко трябва да го харесвате. Ще кажа само какво съм видял: спокоен човек, който слуша повече, отколкото говори, работи много и може да казва "не", когато не е съгласен с дадена политика или решение", пише Кирил Петков.

Той посочва също, че да си честен и да работиш много не винаги е предимство в политиката, но за президент на България, който да е държавник, а не просто политик, това е задължително.

"В крайна сметка за мен този избор е по-голям от Андрей Гюров или Илияна Йотова. Въпросът е дали искаме още власт да се концентрира на едно място, дали искаме президент, който винаги ще се съгласява с мнозинството, или човек, който ще работи не в интерес на правителството, а в интерес на всички българи", заявява Петков.