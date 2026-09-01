Кирил Петков: Налагането на Йотова за бъдещ президент прилича на притеснение, а не на увереност

Всички се опитват да ни внушат, че президентските избори са предрешени. Но това неистово налагане, та дори и от Борисов, на г-жа Йотова като бъдещ президент ми прилича повече на притеснение, отколкото на увереност. Това коментира на страницата си във фейсбук Кирил Петков, бивш съпредседател на "Продължаваме промяната", цитиран от news.bg.
"Ако всичко беше решено, нямаше да има нужда толкова настойчиво да ни го обясняват. И мисля, че има защо да се притесняват", посочва той.
Петков пише още, че българинът има здравословно недоверие към прекалената концентрация на власт. "Историята ни е научила, че когато прекалено много власт се събере на едно място, сметката накрая я плащат обикновените хора. Всяка власт има нужда от коректив", заявява той и допълва, че Андрей Гюров дава поне реална възможност за такъв.
"За Андрей Гюров вече не е нужно да гадаем как би се държал във властта. Видяхме го заедно с Георги Кандев в служебния кабинет. Не търсеха политически спектакли и нямаше нужда от такива", посочва Кирил Петков. По думите му тогава имало нормално работещо правителство без корупция, което спазвало закона, имало европейски облик и провело честни избори.
Според Петков служебният кабинет оставил сравнително спокойна държава, ез постоянно обяснение какво са заварили и без опит всеки проблем да бъде превърнат в политически спектакъл.
"Радев и Йотова са политически екип от години. Това само по себе си не е проблем. Проблемът е, че когато правителството на Радев започна да допуска сериозни грешки — от "справедливата кошница", през фиаското със самолетите, до бюджета със свръхдефицит — не видяхме Йотова да изпълнява истинската си роля на неутрален президент. Нямаше вето, нямаше Консултативен съвет, нямаше ясно разграничаване с видимите грешки", изтъква още бившият премиер.
Той добавя, че познава Гюров и вярва, че притежава нужните качества за президентския пост. "Няма да се опитвам да ви убеждавам колко трябва да го харесвате. Ще кажа само какво съм видял: спокоен човек, който слуша повече, отколкото говори, работи много и може да казва "не", когато не е съгласен с дадена политика или решение", пише Кирил Петков.
Той посочва също, че да си честен и да работиш много не винаги е предимство в политиката, но за президент на България, който да е държавник, а не просто политик, това е задължително.
"В крайна сметка за мен този избор е по-голям от Андрей Гюров или Илияна Йотова. Въпросът е дали искаме още власт да се концентрира на едно място, дали искаме президент, който винаги ще се съгласява с мнозинството, или човек, който ще работи не в интерес на правителството, а в интерес на всички българи", заявява Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #19, #22
10:13 01.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
10:13 01.09.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:14 01.09.2026
4 малии
Коментиран от #8
10:15 01.09.2026
5 Окооо
10:16 01.09.2026
6 Анонимни
10:16 01.09.2026
7 Лопата Орешник
10:16 01.09.2026
8 Ахааа
До коментар #4 от "малии":Да, ама не ! Колкото и да плюете, вие платени тролове срещу новото управление, ставате смешни и жалки ! На президентските избори ще си проличи реално, която партия колко тежи !!!! И се готви не за една , а за поне 12 " мунчови " зими !!!
10:18 01.09.2026
9 Парпърляк
10:19 01.09.2026
10 Да гласуваш за Гюров е ...
Да гласуваш за Йотова,
е здължение породено от комунистическото наследство на една утопия!!!
Коментиран от #16
10:19 01.09.2026
11 Да прав си но
Когато говорим за президент на Република България — човек, който по Конституция е и върховен главнокомандващ — защо изборът трябва да бъде между кандидати, около чиито действия и политически решения вече има сериозни обществени спорове, и кандидат с журналистическа биография, но без практически военен и команден опит?
Единият подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна, което предизвика сериозен политически спор за поетите от България дългосрочни ангажименти. Друг напусна ръководството на МВР с думите, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема и че е разбрал „посланието“.
На този фон виждаме все по-сериозни предизвикателства пред сигурността — войната непосредствено до Черноморския регион, дронове, хибридни заплахи и случаи, които поставят въпроси за способността на институциите да реагират навреме.
И тогава въпросът е съвсем естествен: това ли е изборът, който България заслужава?
За върховен главнокомандващ не би трябвало да търсим просто известна медийна или политическа фигура. България има генерали, висши офицери, дипломати и експерти по национална сигурност с десетилетия професионален опит.
Президентът не командва армията всекидневно като генерал, но когато държавата е изправена пред криза, обществото трябва да има увереност, че върховният главнокомандващ разбира отбраната, националната сигурност и цената на решенията, които взема.
Затова въпросът не трябва да бъде „Ко
10:19 01.09.2026
12 Гост№4442
10:19 01.09.2026
13 лама Иво Калушев (водолаз и детелюбец)
10:19 01.09.2026
14 Меко
Коментиран от #30
10:20 01.09.2026
15 ?????
Щом Кики изскочи да пробутва Гюров всичко е ясно.
Гюров може да си запише в биографията загуба на първия тур.
10:21 01.09.2026
16 лама Иво Калушев
До коментар #10 от "Да гласуваш за Гюров е ...":Така е. Всички любители на малки момченца ще хвърлим за колегата Гюров и за колегата Кандев
10:22 01.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да прав си но
Затова въпросът не трябва да бъде „Кого да изберем измежду предложените?“, а „Защо не ни предлагат най-подготвените хора, с доказана независимост, характер и опит в националната сигурност?“
Както не нося отговорност изявление на единия
После другия е замесен 10 годишен не популярен договор с Украйна който не защити българите и българския език и българските интереси а отиде на крака при зеления. За разлика зеления отиде в Турция да му се моли. Това ли ще избираме ??? Няма алтернатива. В това напрегнати време и когато падат дронове от Украйна.
10:23 01.09.2026
19 Ех Кире, Кире
До коментар #1 от "Трол":Ех Кире, Кире, ти първо арестува простата и крадлива Тиква Борисов, а след това се целуна с него и го изпра. И с Пеевски така постъпихте с Христо Иванов. Перачи на бандити!
10:23 01.09.2026
20 уахахахаха
10:24 01.09.2026
21 Дзак
10:24 01.09.2026
22 Гюров е човека ,
До коментар #1 от "Трол":Петков е подкрепата , точка!
Гласувайте и не се" чешете по вратът," че Путин ви е приготвил по една
" безплатна почивка " на фронта срещу Украйна , "безплатно"!!!
България няма да изостави Русия , ще даде пример , така както Северна Корея и Ким !
Време е да се отплатим за " руската братска робска дружба" !!!
10:27 01.09.2026
23 Тити на Кака
Чакаме следващият да слезе от ППетрохан, за да се изкаже и той.
10:29 01.09.2026
24 име
10:29 01.09.2026
25 О, Морес
10:30 01.09.2026
26 Не става ясно
Тези вече не са фактор ТД
10:32 01.09.2026
27 Про100 с брада
10:33 01.09.2026
28 костов
10:36 01.09.2026
29 Президенството
Коментиран от #31
10:37 01.09.2026
30 Неточно впемятление
До коментар #14 от "Меко":Те си знаят защо
Ти не си разбрал мотивите им
Политиката не е работа за всеки
Тъй че си трай
Не се излагай
10:39 01.09.2026
31 По конституция ги харчи
До коментар #29 от "Президенството":Когото е избран
Чети старателно
10:42 01.09.2026
32 Павел Пенев
10:48 01.09.2026
33 Зеления
10:53 01.09.2026