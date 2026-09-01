17-годишно момче бе погребано в изкоп от паднала скална маса край Ботевград

Тежък инцидент във вилна зона "Чеканица" край Ботевград отне живота на 17-годишен младеж, който бе затрупан от скална маса.

Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 13:45 часа на 31 август, след като момчето е останало под срутилата се пръст в изкоп на новоизграждащ се резервоар за питейна вода.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на тийнейджъра, а Окръжната прокуратура в София вече е започнала разследване по случая.