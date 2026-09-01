17-годишно момче бе погребано в изкоп от паднала скална маса край Ботевград

Тежък инцидент във вилна зона "Чеканица" край Ботевград отне живота на 17-годишен младеж, който бе затрупан от скална маса.
Сигналът за трагедията е подаден в полицията около 13:45 часа на 31 август, след като момчето е останало под срутилата се пръст в изкоп на новоизграждащ се резервоар за питейна вода.
Пристигналият на място екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на тийнейджъра, а Окръжната прокуратура в София вече е започнала разследване по случая.
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1 Само питам
10:58 01.09.2026
2 Момчето
11:00 01.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
11:02 01.09.2026
4 герс
11:02 01.09.2026