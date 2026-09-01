25 кандидати за четири места във ВСС: Силно присъствие на върха и само един прокурор от районно ниво

Петима прокурори от Върховната касационна прокуратура, осем от апелативните прокуратури, седем от окръжните структури, трима от Софийската градска прокуратура, един военен и един прокурор от районна прокуратура влизат в надпреварата за четирите места от професионалната квота във Висшия съдебен съвет.

Разпределението не е просто статистика. То показва кои части на прокуратурата са най-активни в кадровия избор и какво професионално представителство може да получи бъдещият съвет. Осем от кандидатите към момента са действащи административни ръководители или техни заместници. Районното ниво, където се гледат основната част от наказателните производства, има само един представител.

Петима кандидати от ВКП

Маринела Тотева е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя влиза в процедурата с опита на магистрат от най-високото професионално ниво и с поглед върху работата на прокуратурата в национален мащаб.

Красимира Филипова е прокурор във ВКП и бивш заместник на главния прокурор. Тя е сред кандидатите с най-сериозен административен опит и с една от най-разпознаваемите кариери в централното управление на прокуратурата — обстоятелство, което носи институционална тежест, но неизбежно свързва кандидатурата ѝ и с кадровите решения на предходното ръководство.

Атанас Гебрев също е прокурор във ВКП. Кандидатурата му добавя още един представител на върховното ниво, откъдето традиционно идват претенденти с поглед към кадровите и организационните проблеми на цялата система.

Иванка Которова-Духлакова е прокурор във ВКП. Тя участва като професионален кандидат без настояща ръководна длъжност, но от най-високото стъпало на прокурорската йерархия.

Сийка Милева е прокурор във ВКП и едно от най-разпознаваемите публични лица в списъка. Като бивш говорител на главния прокурор тя има опит във вътрешната работа и публичната комуникация на институцията, но носи и разпознаваемата връзка с начина, по който прокуратурата се представяше в този период.

Петимата кандидати от ВКП предлагат поглед „от върха надолу“. Опитът им е безспорен, но остава въпросът доколко включва непосредствено разбиране за ежедневните проблеми на първоинстанционните прокурори и достатъчна дистанция от досегашните управленски практики.

Апелативното ниво с най-много кандидати

Тодор Деянов е заместник-апелативен прокурор на Пловдив. Той съчетава професионалния опит на апелативно ниво с участие в управлението на един от големите прокурорски райони.

Добринка Калчева е прокурор в Апелативната прокуратура в Пловдив. Тя влиза в избора като редови магистрат от апелативно ниво, без предимствата и ограниченията на действаща административна позиция.

Пламен Евгениев е прокурор в Апелативната прокуратура в София. Работата му е свързана с най-големия апелативен район, обхващащ столичните прокуратури и множество структури от Западна България.

Милена Гамозова е прокурор в Апелативната прокуратура във Варна. Нейната кандидатура осигурява представителство на Североизточна България и на магистратите извън административното ръководство.

Йовита Григорова е заместник-апелативен прокурор на Бургас. Профилът ѝ събира практически и управленски опит в район със значителна натовареност и специфична сезонна и трансгранична динамика.

Ивайло Ангелов е прокурор в Апелативната прокуратура в София. Той е вторият кандидат от тази структура, но участва като редови прокурор, а не като част от настоящото ѝ ръководство.

Димитър Лещаков е прокурор в Апелативната прокуратура във Велико Търново. Кандидатурата му разширява географското представителство извън най-големите центрове София, Пловдив и Варна.

Даниела Попова е административен ръководител и апелативен прокурор на София. Тя заема най-високата действаща ръководна длъжност сред кандидатите от апелативното ниво и ръководи най-големия апелативен район в страната.

С осем кандидати апелативните прокуратури са най-силно представената група. Тази числена концентрация е забележима спрямо по-многобройното районно ниво и поставя въпроса дали разпределението на кандидатурите отразява структурата на прокуратурата, или предимно организационната активност на по-горните ѝ етажи.

Окръжното ниво: ръководители и редови прокурори

Благовест Вангелов е прокурор в Окръжната прокуратура в Бургас. Той представя редовите магистрати от голяма окръжна структура, в която се разглеждат разнообразни и често сложни производства.

Владимир Николов е прокурор в Окръжната прокуратура в Плевен и бивш неин административен ръководител. Той влиза в надпреварата с управленски опит и натрупана разпознаваемост в професионалната общност.

Атанас Илиев е заместник-окръжен прокурор на Смолян. Кандидатурата му дава присъствие на по-малък съдебен район, където ръководната и същинската прокурорска работа обикновено са тясно свързани.

Дарин Христов е прокурор в Окръжната прокуратура в Бургас. Той е един от тримата кандидати от тази прокуратура — най-сериозната концентрация на претенденти от една окръжна структура.

Георги Чинев е административен ръководител и окръжен прокурор на Бургас. Кандидатурата му носи тежестта на действащ ръководител, но го поставя и в пряка конкуренция с двама прокурори от собствената му структура.

Радослав Градев е административен ръководител и окръжен прокурор на Русе. Той влиза в избора с опит в управлението на окръжна прокуратура и с възможност да търси подкрепа сред магистратите в Северна България.

Ивайло Илиев е прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил. Той представлява по-малка окръжна структура и участва без организационния ресурс на действащ административен ръководител.

Окръжното ниво изглежда сравнително балансирано — двама действащи ръководители, един заместник и четирима редови прокурори. Управленският опит е предимство, но при избора ще има значение и дали кандидатите предлагат решения, различни от практиките на познатата административна йерархия.

Трима кандидати от Софийската градска прокуратура

Иван Тасков е прокурор в Софийската градска прокуратура. Той участва като редови магистрат от структура, която работи по значителна част от делата с висок обществен и институционален интерес.

Десислава Петрова е заместник-градски прокурор на София. Кандидатурата ѝ носи опита от управлението на една от най-натоварените и публично наблюдавани прокуратури в страната.

Марина Ненкова е прокурор в Софийската градска прокуратура и доскорошен заместник-градски прокурор. В официалния списък на кандидатите тя е посочена със заместническата длъжност, но на 20 август Прокурорската колегия я освободи от административния пост и я преназначи като прокурор в същата структура.

Софийската градска прокуратура има статут, сравним с окръжното ниво, но значително по-голяма публична видимост. Присъствието на действащ и доскорошен член на ръководството прави важно разграничението между личните програми на кандидатите и институционалния модел, с който са били свързани.

Един кандидат от военните прокуратури

Христо Анчев е административен ръководител и военно-окръжен прокурор на Пловдив. Той е единственият представител на военните прокуратури и влиза в избора с ясно обособен професионален и управленски профил.

И един от районна прокуратура

Пламен Петков е прокурор в Софийската районна прокуратура и единственият кандидат от районното ниво. Именно там системата най-често се среща пряко с гражданите и е съсредоточена голяма част от ежедневната първоинстанционна прокурорска работа.

Петков участва и в избора през 2022 г., когато постави въпросите за забавените конкурси, формалното атестиране и използването на командироването като заместител на кариерното израстване. Това дава възможност позициите му да бъдат сравнявани във времето, но както при всички останали кандидати, решаващо ще бъде дали са подкрепени с приложими решения.

Така надпреварата предлага значителен върховен, апелативен и административен опит, но ограничено представителство на районните прокурори. Изборът ще покаже кое ще натежи повече — мястото в йерархията, регионалната подкрепа, управленският ресурс или непосредственият опит от първоинстанционната работа.