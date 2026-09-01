Демерджиев във Фронтекс: Сигурността на българските граници може да бъде модел за целия ЕС

Сигурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителният директор на „Фронтекс“ Ханс Лейтенс.

Двамата се обединиха в своите виждания, че Фронтекс трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи за сигурността. "Необходимо е да постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз", подчерта Демерджиев.

Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействието на заплахите, произтичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати.

„За България партньорството с Фронтекс е от ключово значение. Като държава на ключова външна граница на Европейския съюз ние защитаваме не само националната си граница, а сигурността на цялото Шенгенско пространство“, заяви министър Демерджиев.

Висока оценка беше дадена и на оперативното партньорство с Фронтекс. В рамките на съвместна операция „България 2026“ по външните граници на страната са разположени 160 служители от постоянния корпус на Агенцията.

Освен разговора с изпълнителния директор министър Демерджиев проведе среща и с българските служители, работещи във Фронтекс, както и се запозна с работата на оперативния център на Агенцията.

„По-силен Фронтекс означава преди всичко повече сигурност и по-ефективна подкрепа на терен. Развитието на Агенцията трябва да бъде водено от реалните потребности на държавите членки и конкретните рискове по външните граници“, подчерта българският вътрешен министър.