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Демерджиев във Фронтекс: Сигурността на българските граници може да бъде модел за целия ЕС

Демерджиев във Фронтекс: Сигурността на българските граници може да бъде модел за целия ЕС

1 Септември, 2026 17:57 473 7

  • иван демерджиев-
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  • граници

Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността

Демерджиев във Фронтекс: Сигурността на българските граници може да бъде модел за целия ЕС - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителният директор на „Фронтекс“ Ханс Лейтенс.

Двамата се обединиха в своите виждания, че Фронтекс трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи за сигурността. "Необходимо е да постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз", подчерта Демерджиев.

Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействието на заплахите, произтичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати.

„За България партньорството с Фронтекс е от ключово значение. Като държава на ключова външна граница на Европейския съюз ние защитаваме не само националната си граница, а сигурността на цялото Шенгенско пространство“, заяви министър Демерджиев.

Висока оценка беше дадена и на оперативното партньорство с Фронтекс. В рамките на съвместна операция „България 2026“ по външните граници на страната са разположени 160 служители от постоянния корпус на Агенцията.

Освен разговора с изпълнителния директор министър Демерджиев проведе среща и с българските служители, работещи във Фронтекс, както и се запозна с работата на оперативния център на Агенцията.

„По-силен Фронтекс означава преди всичко повече сигурност и по-ефективна подкрепа на терен. Развитието на Агенцията трябва да бъде водено от реалните потребности на държавите членки и конкретните рискове по външните граници“, подчерта българският вътрешен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    17:59 01.09.2026

  • 2 Овчар

    0 0 Отговор
    ПРАВИ МИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ МНОГО ХОРА НЕ ЗНАЯТ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС. ТОВА Е ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО 80% ОТ СВЕТА ВСЕ ОЩЕ НЕ ПОЗНАВА – АВТОНОМНИЯТ ЛОКАЛЕН ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ. РАБОТИ НА ТВОЕТО УСТРОЙСТВО, БЕЗ ВЪНШНА ВРЪЗКА, И ТИ ДАВА РЕШЕНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ДОКАТО ДРУГИ ЧАКАТ СИГНАЛ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ТИ МИСЛИШ И ДЕЙСТВАШ ЛОКАЛНО. ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ ПОКАЗВА КАК ДА ЗАОБИКОЛИШ ИЗЛИШНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ЗА ДА БЪДЕШ НЕЗАВИСИМ, БЕЗ ДА НАРУШАВАШ ЗАКОНА. НАКОЯ ХОРА СА ТОЛКОВА СВИКНАЛИ ДА ЧАКАТ ВЪНШНО ОДОБРЕНИЕ, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ КАК СЕ РАБОТИ ПО ТОЗИ НАЧИН. ТОВА Е БЪДЕЩЕТО, КОЕТО МАЛЦИНА ВИЖДАТ.

    18:09 01.09.2026

  • 3 Ето го

    3 0 Отговор
    Безсрамно се изока ! И кого лъже ? Нали всички бежанци минали през България и трансферирани за огромни суми до Западна Европа разказват всичко , 10 000€ вече е минимума , а стотици хиляди са ползвали услугите на каналджиите и техните помощници по границите и арестите !

    18:17 01.09.2026

  • 4 ха ха хаааа

    1 0 Отговор
    " Точният " ..😁

    18:26 01.09.2026

  • 5 СССС

    1 0 Отговор
    Фронтекс освен да увоява пари нищо друго не прави !!! Всяка държава да охранява границите и незабавно да ектрадира незаконните емигранти !!!

    18:30 01.09.2026

  • 6 Родина

    1 0 Отговор
    Дерменджиев, върви в Нова Зеландия или
    Австралия . Ще видиш как се контролира
    граница и летища . Една ябълка не можеш
    да пренесеш . В България , всичко може да
    се пренесе . Всичко което е изгодно на
    бюрокрацията от Брюксел .

    18:32 01.09.2026

  • 7 прозаик

    0 0 Отговор
    боко тиквуний се хвалеше,че спрял бежанския поток,като итишъл при ердоган,сега пак няма наплив на бежанци,нали? който иска да разбере отговора,да пита,а ако знае отговора да пише!

    18:44 01.09.2026

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